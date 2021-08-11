УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4988 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
930 20
Зеленський (17387) Канада (1497) США (14437) ЗВТ (122) Любченко Олексій (79)

У ході візиту Зеленського ми хочемо почати переговори про вільну торгівлю зі США, - Любченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

У ході візиту Зеленського ми хочемо почати переговори про вільну торгівлю зі США, - Любченко

Україна розраховує почати переговори про вільну торгівлю зі США в ході візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко.

"В ході візиту президента в США ми хочемо досягти домовленостей і почати переговори про вільну торгівлю зі США", - сказав Любченко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Крім цього, Україна провела попередню роботу з розширення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Канадою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною "залишився один крок", - Кулеба

"Сподіваюся, цього року завершимо переговори про розширення ЗВТ на сферу послуг і взаємний захист інвестицій", - зазначив перший віце-прем'єр.

Він додав, що канадська сторона зацікавлена в цьому, оскільки має великий інвестиційний потенціал, сконцентрований у приватних пенсійних фондах.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
посмотрите на себя в зеркало. кто с вами будет по серьезному говорить!
В ходе визита Зеленского мы хотим начать переговоры о свободной торговле с США, - Любченко - Цензор.НЕТ 1195
показати весь коментар
11.08.2021 13:14
+3
Это будет как с ЕС, когда украинский рынок для них полностью открыт, а для украинских товаров годовые квоты будут заканчиваться в январе?
показати весь коментар
11.08.2021 13:18
+3
Никак не будет пока зекрыса президент
показати весь коментар
11.08.2021 13:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Впаять им "95квартал"!
показати весь коментар
11.08.2021 13:13 Відповісти
Зеля продасть ім Сватів.
показати весь коментар
11.08.2021 13:14 Відповісти
и всю Украину
показати весь коментар
11.08.2021 13:36 Відповісти
Это было бы неплохо ввести прямое управление США, рашистский фуфел
показати весь коментар
11.08.2021 14:18 Відповісти
+ Якщо дадуть Україні Статус союзника США поза НАТО, План Маршалла для України, з найвищим ступенем контролю за виконанням, то Імперія Зла сама розвалиться протягом 10 років, до святкування 40 річниці незалежності України!
показати весь коментар
11.08.2021 15:15 Відповісти
посмотрите на себя в зеркало. кто с вами будет по серьезному говорить!
В ходе визита Зеленского мы хотим начать переговоры о свободной торговле с США, - Любченко - Цензор.НЕТ 1195
показати весь коментар
11.08.2021 13:14 Відповісти
У ході візиту Зеленського ми хочемо почати переговори про вільну торгівлю зі США, - Любченко - Цензор.НЕТ 935
показати весь коментар
11.08.2021 13:39 Відповісти
Это будет как с ЕС, когда украинский рынок для них полностью открыт, а для украинских товаров годовые квоты будут заканчиваться в январе?
показати весь коментар
11.08.2021 13:18 Відповісти
Никак не будет пока зекрыса президент
показати весь коментар
11.08.2021 13:42 Відповісти
Там даже квот не будет. Никто не пустит нас на рынок США. Это очередной фантазёр. Хотя и осторожный : "мы хотим достичь договоренностей начать переговоры...". Теперь на протяжении многих лет мы будем постоянно слышать обнадёживающие новости об успешном продвижении переговоров про возможность начать переговоры о рынке свободной торговли.
показати весь коментар
11.08.2021 13:50 Відповісти
оно вам ничего не должен...
показати весь коментар
11.08.2021 13:29 Відповісти
ЛЮБЧЕНКО - януковичевський грабівник-гвалтівник еконміки України, й майбутній прем"єр вови
показати весь коментар
11.08.2021 13:44 Відповісти
Хроника одного президента

‎10.‎08.‎2021

"Участие США в "Нормандском формате" нецелесообразно" - из рекомендаций рабочей группы президенту США Байдену.



Команда Зеленского делает грубейшую ошибку, концентрируя интерес Зеленского на встрече с Байденом вокруг повестки дня. Концентрировать первый контакт с Байденом следует исключительно на личном впечатлении Байдена от контакта. Байден знает о Зеленском все. Даже то, что Зеленский сам о себе не знает. Байден имеет негативный фон для контакта в следствии участия Зеленского в преследованиях его сына. Но Байден слишком долго находился в политике, чтобы не знать , что личный контакт важен. Явившись к Байдену с ворохом вопросов и настроением "давайте решим" Зеленский угробит все. А первому впечатлению нет второго шанса.

Визит Зеленского в США и его встреча с президентом США Байденом, будет носить характер "personal meeting" осуществляемой в период государственных каникул президента США.
показати весь коментар
11.08.2021 13:56 Відповісти
Да,читал про скрытые камеры на "банных вечеринках " как ЗЕзе вытанцовывался.Пишут,что этими заснятыми сюжетиками бородатая бабушаа ОЙ Как держит его зелёные яички. Помоему на "Линии Обороны",не уверен точно.
показати весь коментар
11.08.2021 14:32 Відповісти
сори что не в тему,а где к стати "бородатая бабушка" делась? Давно что-то не слышно её.
показати весь коментар
11.08.2021 14:38 Відповісти
- Мы зеленые членограи хотим с вами торговать.
- Свободны.
показати весь коментар
11.08.2021 14:28 Відповісти
Лучше с Китаем!
показати весь коментар
11.08.2021 14:50 Відповісти
З ными неможна , бо кляты коммуняки на ных трэба в Гаагу ... У ході візиту Зеленського ми хочемо почати переговори про вільну торгівлю зі США, - Любченко - Цензор.НЕТ 6930
показати весь коментар
11.08.2021 16:35 Відповісти
 
 