У ході візиту Зеленського ми хочемо почати переговори про вільну торгівлю зі США, - Любченко
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Україна розраховує почати переговори про вільну торгівлю зі США в ході візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко.
"В ході візиту президента в США ми хочемо досягти домовленостей і почати переговори про вільну торгівлю зі США", - сказав Любченко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Крім цього, Україна провела попередню роботу з розширення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Канадою.
"Сподіваюся, цього року завершимо переговори про розширення ЗВТ на сферу послуг і взаємний захист інвестицій", - зазначив перший віце-прем'єр.
Він додав, що канадська сторона зацікавлена в цьому, оскільки має великий інвестиційний потенціал, сконцентрований у приватних пенсійних фондах.
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10.08.2021
"Участие США в "Нормандском формате" нецелесообразно" - из рекомендаций рабочей группы президенту США Байдену.
Команда Зеленского делает грубейшую ошибку, концентрируя интерес Зеленского на встрече с Байденом вокруг повестки дня. Концентрировать первый контакт с Байденом следует исключительно на личном впечатлении Байдена от контакта. Байден знает о Зеленском все. Даже то, что Зеленский сам о себе не знает. Байден имеет негативный фон для контакта в следствии участия Зеленского в преследованиях его сына. Но Байден слишком долго находился в политике, чтобы не знать , что личный контакт важен. Явившись к Байдену с ворохом вопросов и настроением "давайте решим" Зеленский угробит все. А первому впечатлению нет второго шанса.
Визит Зеленского в США и его встреча с президентом США Байденом, будет носить характер "personal meeting" осуществляемой в период государственных каникул президента США.
- Свободны.