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Велика Британія (3649) Німеччина (4508) Росія (47133) шпигунство, шпіонаж (808)

У Скотленд-Ярді підтвердили затримання британського дипломата в Берліні за підозрою в шпигунстві на користь РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Скотленд-Ярді підтвердили затримання британського дипломата в Берліні за підозрою в шпигунстві на користь РФ

Британська поліція підтвердила затримання в Берліні громадянина Великої Британії за підозрою в шпигунстві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"57-річний громадянин Великої Британії був арештований німецькою владою у вівторок, 10 серпня, в рамках об'єднаного розслідування антитерористичного підрозділу британської поліції і німецької влади", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Скотленд-Ярду.

Чоловік був заарештований "за підозрою у правопорушеннях, пов'язаних із залученням до діяльність спецслужб".

Британська сторона продовжить співпрацювати з ФРН з цього питання, вказали у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині затримали британця за підозрою в роботі на російську спецслужбу, - генпрокуратура ФРН

Раніше Генпрокуратура ФРН повідомила про затримання в Потсдамі громадянина Великої Британії Девіда С. за підозрою в роботі на російську спецслужбу.

До затримання чоловік працював у британському посольстві в Берліні як співробітник, найнятий на місці.

Прокуратура ФРН вважає, що мінімум один раз він передав документи, які отримав у ході своєї професійної діяльності, представнику російської спецслужби. Обвинувачений отримав як винагороду за передачу інформації готівку, сума невідома.

Нині проводиться обшук квартири і робочого місця затриманого. Протягом дня суд вирішить, чи взяти його під варту.

Автор: Анастасія Потіха
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В Скотленд-Ярде подтвердили задержание британского дипломата в Берлине по подозрению в шпионаже в пользу РФ - Цензор.НЕТ 586
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11.08.2021 13:24 Відповісти
агенты в разных странах, такие разные.... с учетом менталитета
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11.08.2021 13:37 Відповісти
З урахуванням менталітету треба посадити шпигуна на пляшку з-під шотландського віскі
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11.08.2021 13:41 Відповісти
Скотланд-Ярд РАБОТАЕТ,в отличие от ЧеКиздонов РАБссии типа Боширов Петров и прочие соагые Штирлицы Плешивого Дурака... В Скотленд-Ярде подтвердили задержание британского дипломата в Берлине по подозрению в шпионаже в пользу РФ - Цензор.НЕТ 3161
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11.08.2021 13:42 Відповісти
прочие Сохатые))) В Скотленд-Ярде подтвердили задержание британского дипломата в Берлине по подозрению в шпионаже в пользу РФ - Цензор.НЕТ 2705Sorry
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11.08.2021 13:48 Відповісти
В Скотленд-Ярде подтвердили задержание британского дипломата в Берлине по подозрению в шпионаже в пользу РФ - Цензор.НЕТ 2376 В Скотленд-Ярде подтвердили задержание британского дипломата в Берлине по подозрению в шпионаже в пользу РФ - Цензор.НЕТ 5877Путлер не Вор и не убийца...,он Тупой Гопник...
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11.08.2021 13:44 Відповісти
штазі/кгб форева((((
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11.08.2021 13:54 Відповісти
Вот это британцы лоханулись! В берлинском посольстве пригрели агента российских спецлужб! Жесть.
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11.08.2021 13:55 Відповісти
Ну, якби, Скотланд-ярд, можливо, і повідомив, але такиии справами займається МІ-5, яка "моніторила" його досить довго )
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11.08.2021 17:57 Відповісти
 
 