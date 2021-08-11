Кабмін із 1 жовтня знизить тарифи на електроенергію для українців, які споживають менш як 250 кВт-год, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менш як 250 кВт-год, будуть знижені до 1,44 грн за кВт (із нинішніх 1,68 грн).
Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні Кабміну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм-канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Водночас для тих українських сімей, які споживають понад 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін.
Нові правила запрацюють з 1 жовтня.
Топ коментарі
+24 Сергей Ткаченко a73c9e6e
показати весь коментар11.08.2021 13:46
+23 Підлога Маккартні
показати весь коментар11.08.2021 13:25
+23 Павел Стрембовский
показати весь коментар11.08.2021 14:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А теперь внимательно следите за руками в очередной тарифной афере Зеленского со «снижением цены на электроэнергию».
Такое предложение озвучил несколько минут назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
В чем ее суть?
Кабмин принял решение, что с 1 октября стоимость 1 КВт составит 1,44 грн при потреблении до 250 КВт, а свыше этой нормы - остаётся 1,68 грн за 1 Квт.
В тему - Кабмин таки снижает тариф на электроэнергию для населения до 1,44 грн
То есть у Зеленского кричат: мы снизили тарифы на электроэнергию на 24 коп.
А теперь давайте вспомним, что с 1 января Зеленский и Ко отменили льготный тариф на электроэнергию до 100 КВт, который был 90 коп за КВт.
Значит, с января стоимость КВт для украинцев выросла на 78 коп.
Теперь же власть снизила на 24 коп - и бегите ее хвалить. Хотя выходит, что на нас наварили после «снижения» 54 коп на 1 КВт.
Эта схема «разводняка» один в один копирует ситуацию со «снижением» цены на газ зимой.
Когда газ себестоимостью 3 грн сначала предложили с января покупать по 10 грн. Потом с барского плеча опустили цену до 7 грн ( наварив на нас в 2,5 раза). Одновременно подняли в два раза цену доставки газа. И в итоге куб газа с доставкой подучился 9 грн. То есть - в 3 раза дороже, чем стоил весной 2020 года.
Так что Зеленский нас, как грабил, так и продолжает грабить. Только теперь это подаёт лицемерно ещё под соусом «снижения тарифов» и ждёт благодарности…
В тему - Тарифный геноцид украинцев проводит персонально Зеленский - политолог
Порахуйте будь ласка,, знову обдурили красиво і мудро, ,вміють же, головне знову ті хто копійки рахує, бідніших до 100квт на 54 грн. а хто 250квт на 18 грн, а головне ЗНИЗИЛИ, і то з жовтня, Українці Вас знову за лохів держуть- надули, навіть у такій мелочі,,а як у головних українських питаннях , а Ви все гризитесь між собою, як останні дурні( кому приплачують ,а хто просто ідіот) (100х90=90)+(150х1,68=252)=342;та 250Х1,44=360 різниця 18 грн помножена на млн домогосподарств в місяць, з Ваших кишень, і це тільки в цьому, Мабуть знову шось не ясно,(у січні підняли у жовтні Знизять, і кожен доплатить-хіба не віртуози,на наших хребтах).
250 квт?