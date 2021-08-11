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Кабмін (6255) електроенергія (1902) Електрика (803) Денис Шмигаль (2691)

Кабмін із 1 жовтня знизить тарифи на електроенергію для українців, які споживають менш як 250 кВт-год, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Кабмін із 1 жовтня знизить тарифи на електроенергію для українців, які споживають менш як 250 кВт-год, - Шмигаль

Тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менш як 250 кВт-год, будуть знижені до 1,44 грн за кВт (із нинішніх 1,68 грн).

Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні Кабміну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм-канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Водночас для тих українських сімей, які споживають понад 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін.

Нові правила запрацюють з 1 жовтня.

Кабмін із 1 жовтня знизить тарифи на електроенергію для українців, які споживають менш як 250 кВт-год, - Шмигаль 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Буславець: Плани уряду знизити ціну на електроенергію для споживачів можуть привести до її подорожчання для промисловості
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Топ коментарі
+24
Спочатку підняли до 1.68грн. тепер зменшили до 1.44грн. Оце і є зниження тарифів. Кінець епохи...
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11.08.2021 13:46
+23
Кабмин снижает тарифы на электроэнергию для украинцев, потребляющих менее 250 кВт-ч, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 175
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11.08.2021 13:25
+23
Так и газ стоил 40 копеек, при том что покупался у рашки по 500 баксов))) И при этом с бюджета тратилось 100 ЛЯРДОВ(12,5 лярдов баксов) на разницу в цене... Ваши "дешевые" тарифы стоили Украине Крыма и трети Донбасса.... И 15 тыс погибших....
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11.08.2021 14:05
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Этой осенью случится тарифный майдан. Отстреливать и вешать придется не только олигархов, но и всю ту кабинетную ********, позволившую безнаказанно грабить, так-же как и судейско-прокурорских прихвостней. Готовим вилы, осиновые колья, черенки от лопат, топоры и крепкую пеньковую веревку
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11.08.2021 15:57 Відповісти
"Готовим вилы"... Олеже, скотиняка ти така, перелогінься Кабмін із 1 жовтня знизить тарифи на електроенергію для українців, які споживають менш як 250 кВт-год, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9776
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11.08.2021 16:59 Відповісти
И сидеть в темноте))) Сразу готовьтесь)))
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11.08.2021 17:29 Відповісти
Як ситуація змінюється швидко!Ще недавно платили по 90 копійок,а вже гривню сорок чотири називають "зниженням"!..
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11.08.2021 16:40 Відповісти
Зато на природный газ подняли до немогу. Он высасывает конкретно бабло в отопительный сезон.
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11.08.2021 16:42 Відповісти
Ясно-понятно, Ахметова будуть годувати з бюджету, як було з дотаціями його шахтам.
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11.08.2021 16:58 Відповісти
Как Зе-власть «развела» в очередной украинцев с тарифами 11 августа, 2021Без рубрикиКомментарии: 1
Кабмін із 1 жовтня знизить тарифи на електроенергію для українців, які споживають менш як 250 кВт-год, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2668А теперь внимательно следите за руками в очередной тарифной афере Зеленского со «снижением цены на электроэнергию».

Такое предложение озвучил несколько минут назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
В чем ее суть?
Кабмин принял решение, что с 1 октября стоимость 1 КВт составит 1,44 грн при потреблении до 250 КВт, а свыше этой нормы - остаётся 1,68 грн за 1 Квт.
В тему - Кабмин таки снижает тариф на электроэнергию для населения до 1,44 грн
То есть у Зеленского кричат: мы снизили тарифы на электроэнергию на 24 коп.
А теперь давайте вспомним, что с 1 января Зеленский и Ко отменили льготный тариф на электроэнергию до 100 КВт, который был 90 коп за КВт.
Значит, с января стоимость КВт для украинцев выросла на 78 коп.
Теперь же власть снизила на 24 коп - и бегите ее хвалить. Хотя выходит, что на нас наварили после «снижения» 54 коп на 1 КВт.
Эта схема «разводняка» один в один копирует ситуацию со «снижением» цены на газ зимой.
Когда газ себестоимостью 3 грн сначала предложили с января покупать по 10 грн. Потом с барского плеча опустили цену до 7 грн ( наварив на нас в 2,5 раза). Одновременно подняли в два раза цену доставки газа. И в итоге куб газа с доставкой подучился 9 грн. То есть - в 3 раза дороже, чем стоил весной 2020 года.
Так что Зеленский нас, как грабил, так и продолжает грабить. Только теперь это подаёт лицемерно ещё под соусом «снижения тарифов» и ждёт благодарности…
В тему - Тарифный геноцид украинцев проводит персонально Зеленский - политолог
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11.08.2021 17:18 Відповісти
Світло знижуть на пару копійок, щоб населення круглий рік платило за опалення? Я в скільки обійдеться опалення однокімнатної квартири - десь 1,5 тис грн?
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11.08.2021 17:21 Відповісти
Вот спасибо, осчастливили, мать вашу! или вашу мать! Как кому нравится.
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11.08.2021 17:25 Відповісти
А що з опаленням там нам капець
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11.08.2021 17:42 Відповісти
А на скільки опалення зросте?
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11.08.2021 18:06 Відповісти
Від 20 до 50% і вище в різних містах. Рішення по тарифам зкинули на місцеву владу
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11.08.2021 20:12 Відповісти
Ну тапєрічя зажівьом...
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11.08.2021 18:12 Відповісти
Когда поднимали цены, то мозги всем нам компасировали безоговорочными требованиями рынка, а когда спохватились, что рейтинг начинает падать на пол шестого угрожая потерей корыта, то оказывается можно безо всякого рынка легко понизить тарифы простым решением того же кабмина кабмина или указом президента. Так на хрена надо было подымать? Или ненасытное нутро все время требует больше наживы? Вор на воре и вором погоняет. Вы там уже или крестик снимите, или трусы оденьте на свои обрезки.
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11.08.2021 19:21 Відповісти
А что нам доложит начальник транспортного цеха по тарифам на электроотопление (Жванецкий М.М.)
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11.08.2021 20:17 Відповісти
Кабмин снизил тариф на электроэнергию для 80% населения с 1 октября, - Шмыгаль (обновлено)
Порахуйте будь ласка,, знову обдурили красиво і мудро, ,вміють же, головне знову ті хто копійки рахує, бідніших до 100квт на 54 грн. а хто 250квт на 18 грн, а головне ЗНИЗИЛИ, і то з жовтня, Українці Вас знову за лохів держуть- надули, навіть у такій мелочі,,а як у головних українських питаннях , а Ви все гризитесь між собою, як останні дурні( кому приплачують ,а хто просто ідіот) (100х90=90)+(150х1,68=252)=342;та 250Х1,44=360 різниця 18 грн помножена на млн домогосподарств в місяць, з Ваших кишень, і це тільки в цьому, Мабуть знову шось не ясно,(у січні підняли у жовтні Знизять, і кожен доплатить-хіба не віртуози,на наших хребтах).
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12.08.2021 06:23 Відповісти
На самом деле 1.68 это 2.01!Поставщик выворачивает НДС!Не знаю,как в Киеве,но в Украине более половины квартир сегодня не имеют горячего водоснабжения(отрезали в 90х).бойлер плюс приготовление пищи.Как потратить меньше
250 квт?
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15.08.2021 11:35 Відповісти
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