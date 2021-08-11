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Новини Політика України
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Кулеба Дмитро (3153) Кримська платформа (314)

Кількість учасників "Кримської платформи" збільшилася до 38, ще один європейський партнер надіслав підтвердження, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кількість учасників

Кількість учасників "Кримської платформи" збільшилася до 38.

Про це в Twitter повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість учасників установчого саміту "Кримської платформи" щойно збільшилася до 38. Ще один європейський партнер надіслав підтвердження. Продовжуємо працювати над збільшенням підтримки "Кримської платформи" і кількості її засновників", - ідеться в повідомленні.

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Количество участников "Крымской платформы" увеличилось до 38, еще один европейский партнер прислал подтверждение, - Кулеба - Цензор.НЕТ 845
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11.08.2021 13:29 Відповісти
На протязі останніх двох місяців МЗС скиглить - ну приїдьте хоч хто небудь,треба ж хоч якось показати "повагу" з боку європейської спільноти до політичного курсу країни
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11.08.2021 13:33 Відповісти
Увесь світ заразили КВАРТАЛІВЦІ піарним спротивом Раші, зібратись , попіаритись на БЛА-БЛА-БЛА абєспакоєннасті і впєрьод по домівках зі своїмі проблемами...
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11.08.2021 13:42 Відповісти
Дурень думкою багатіє !!!)))
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11.08.2021 13:58 Відповісти
И радуется Кулеба как дитё малое.
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11.08.2021 14:02 Відповісти
 
 