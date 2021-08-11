УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14445 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
7 857 9
Кабмін (6255) карантин (16095) субсидія (464)

Кабмін скасував збільшення на час карантину соціальних нормативів на комунальні послуги у разі призначення субсидій

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін скасував збільшення на час карантину соціальних нормативів на комунальні послуги у разі призначення субсидій

Кабінет Міністрів скасував норму, введену навесні 2020 року, про збільшення на 50% соціальних нормативів на ЖКП у разі призначення субсидій. Підвищений норматив діятиме тільки в разі введення в регіоні "червоного" рівня карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

Документом змінюються інші правила надання субсидій. Зокрема, житлові субсидії призначаються у разі купівлі квартири (будинку) протягом шести місяців після продажу іншої квартири (будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтвердних документів.

Крім того, скасовується норма про те, що субсидія може призначатися у разі, якщо зарплата становить менше 50% середньої в Києві та Севастополі та менше 20% у обласних центрах та містах обласного значення.

Читайте також: Виплати субсидій відбуваються за графіком, - Шмигаль

Постановою вилучається норма щодо наявності мобільного телефону у осіб, які є претендентами на отримання житлової субсидії, оскільки з 1 травня 2021 вона надається виключно у готівковій формі.

Також постановою доповнено перелік документів для включення інформації про іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, для отримання ними пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кабмин отменил увеличение на время карантина социальных нормативов на коммунальные услуги при назначении субсидий - Цензор.НЕТ 4770
показати весь коментар
11.08.2021 13:33 Відповісти
Кабмин отменил увеличение на время карантина социальных нормативов на коммунальные услуги при назначении субсидий - Цензор.НЕТ 9484
показати весь коментар
11.08.2021 13:38 Відповісти
Та чого мурижитись? Відміняй ту субсидію нафіґ!
показати весь коментар
11.08.2021 13:36 Відповісти
А яка з/п у Ватостополі? Кабмин отменил увеличение на время карантина социальных нормативов на коммунальные услуги при назначении субсидий - Цензор.НЕТ 8712
показати весь коментар
11.08.2021 13:36 Відповісти
азиров а что так можно было
показати весь коментар
11.08.2021 13:38 Відповісти
Кроме того, отменяется норма о том, что субсидия может назначаться в случае, если зарплата составляет менее 50% средней в Киеве и Севастополе и менее 20% в областных центрах и городах областного значения. Источник: https://censor.net/ru/n3282131\\\\\\\\

и что дальше?
а дальше срач - ты зарплатник или пенсионист - А если найду зарплату?
показати весь коментар
11.08.2021 13:43 Відповісти
Кабмин отменил увеличение на время карантина социальных нормативов на коммунальные услуги при назначении субсидий - Цензор.НЕТ 6580Кабмин отменил увеличение на время карантина социальных нормативов на коммунальные услуги при назначении субсидий - Цензор.НЕТ 6597
показати весь коментар
11.08.2021 13:45 Відповісти
или лыжи по асфальту не едут или я ?
показати весь коментар
11.08.2021 14:42 Відповісти
Ничего не понятно, но очень интересно.
показати весь коментар
13.08.2021 07:54 Відповісти
 
 