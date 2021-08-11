Воїн 54-го ОРБ Олексій Кайданович помер у лікарні від зазнаних учора на Донбасі поранень. ФОТО
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Вчора, 10 серпня, від поранень, отриманих внаслідок обстрілу позицій ЗСУ в районі Новолуганського Донецької області, у шпиталі помер Олексій Кайданович, військовослужбовець 54-го окремого розвідувального батальйону.
Про це йдеться у матеріалі Суспільного, повідомляє Цензор.НЕТ.
"10 серпня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил загинув боєць Новоград-Волинського 54-го окремого розвідувального батальйону. Про це Суспільному розповіла секретарка Новоград-Волинської міської ради Оксана Гвозденко. За її словами, військовий Олексій Кайданович загинув під час ворожого обстрілу. "Він дійсно загинув. Військовий був родом з села Федорівка, але його родина наразі проживає в Новограді-Волинському", – розповіла Оксана Гвозденко.
Детальнішу інформацію про обставини загибелі та час і місце поховання воїна в міськраді повідомлять о 14:30", - зазначається у матеріалі видання.
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