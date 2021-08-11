1 694 30
У гуртожитки вишів на Львівщині пропонують заселяти тільки повністю вакцинованих студентів, - ОДА
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У гуртожитки Львівської області пропонують заселяти тільки студентів, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА, про це йшлося на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"Члени комісії рекомендують керівникам навчальних закладів (зокрема, ректорам вищих навчальних закладів) проводити заселення студентів у відомчі гуртожитки тільки після проходження повного курсу вакцинації від COVID-19", - йдеться в повідомленні.
За інформацією директора департаменту охорони здоров'я Ореста Чемериса, показник щеплень у Львівській області зараз нижче середнього, якщо порівнювати з іншими областями України.
Топ коментарі
+7 Підлога Маккартні
показати весь коментар11.08.2021 14:03
+5 алекс философ
показати весь коментар11.08.2021 14:43
+4 wittmann1980
показати весь коментар11.08.2021 14:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Ну та цей без мене вправно роблять в усьому світі.
Вакцинація - не гарантує 100% захисту від Ковід. Так, вона істотно зменшує ймовірність захворювання і, можливо, полегшує протікання захворювання. Однак побічні наслідки від вакцинації, ще досі вивчаються.
Не потрібно так категорично.
Придурки, блін...
І забувають, що рятує людей імунітет, а не прививка. Немає імунітету - прививка не допоможе.
Я не бачу реклами Зож, заборони алкоголю і тютюну, профілактики.
Зато бачу просування намордників, вакцин, карантину - все про заробляння грошей корпораціями, а не про здоров'я
Не вакцинированных помещать в СИЗО еще не предлагают!