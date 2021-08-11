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У гуртожитки вишів на Львівщині пропонують заселяти тільки повністю вакцинованих студентів, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У гуртожитки вишів на Львівщині пропонують заселяти тільки повністю вакцинованих студентів, - ОДА

У гуртожитки Львівської області пропонують заселяти тільки студентів, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА, про це йшлося на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Члени комісії рекомендують керівникам навчальних закладів (зокрема, ректорам вищих навчальних закладів) проводити заселення студентів у відомчі гуртожитки тільки після проходження повного курсу вакцинації від COVID-19", - йдеться в повідомленні.

За інформацією директора департаменту охорони здоров'я Ореста Чемериса, показник щеплень у Львівській області зараз нижче середнього, якщо порівнювати з іншими областями України.

Також читайте: Невакцинованим студентам не можуть відмовити в поселенні в гуртожиток - це порушення прав, - Шкарлет

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
В общежития вузов на Львовщине предлагают заселять только полностью вакцинированных студентов, - ОГА - Цензор.НЕТ 5941
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11.08.2021 14:03
+5
Люди вірять в прививки, як В Господа Бога.
І забувають, що рятує людей імунітет, а не прививка. Немає імунітету - прививка не допоможе.
Я не бачу реклами Зож, заборони алкоголю і тютюну, профілактики.
Зато бачу просування намордників, вакцин, карантину - все про заробляння грошей корпораціями, а не про здоров'я
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11.08.2021 14:43
+4
Вторят ублюдочные антиконституционные меры со стран Европы.
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11.08.2021 14:07
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В общежития вузов на Львовщине предлагают заселять только полностью вакцинированных студентов, - ОГА - Цензор.НЕТ 5941
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11.08.2021 14:03 Відповісти
Конституция - нарушена.... хотя, посмотреть на Янелоха, то Конституция это такая книга шо мона иногда ее использовать как мягкую бумагу
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11.08.2021 14:04 Відповісти
А что и кто нарушил?
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11.08.2021 14:11 Відповісти
Вторят ублюдочные антиконституционные меры со стран Европы.
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11.08.2021 14:07 Відповісти
Хе-хе. https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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11.08.2021 14:12 Відповісти
Садового геть раз поощряет коронобесие и дискриминацию . Подовать в суд и на шарлатанов.
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11.08.2021 14:15 Відповісти
А в ЧОМУ порушення Конституції?
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11.08.2021 14:17 Відповісти
І хто ж таке пропонує? Таких сученят потрібно знати поіменно...
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11.08.2021 14:17 Відповісти
А ця тварюка на прізвище Чемерис згодилась відповідати своїми яйцями за наслідки т.з. вакцинації?
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11.08.2021 14:21 Відповісти
І правильно роблять. Вакцинуйтесь. Сам вакцинований 2 дозами Пфайзера, що і Вам раджу. Тяжко хоронити рідних. Вакцинуйтесь!!!! А протестників потрібно дубасити гумовими кийками.
Ну та цей без мене вправно роблять в усьому світі.
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11.08.2021 14:22 Відповісти
Сученя дешеве, від тебе просто тхне проплаченим ентузіазмом.
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11.08.2021 14:24 Відповісти
Людей вбивали і біли кийками за "інакомислення", релігію, віру, національність (євреї як приклад). Тепер Ви пропонуєте це робити за відсутність прививок? У гуртожитки вишів на Львівщині пропонують заселяти тільки повністю вакцинованих студентів, - ОДА - Цензор.НЕТ 1379
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11.08.2021 14:49 Відповісти
Не звертай, вони вже безмасочників перебили, тепер за "протестників" (С) взяимся. А насправді, якшо такі і є, то вони ближче, ніж за декілька метрів бояться підійти.
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11.08.2021 15:09 Відповісти
Перед поселенням в гуртожиток КОЖЕН ЗОБОВ`ЯЗАНИЙ пройти огляд у лікаря. Щоб від нього не смерділо, як від бомжа, щоб не був хворий на всяку заразу, типу туберкульоз, короста, трипер чи гепатит якийсь. Щоб мав ОБОВ`ЯЗКОВІ щеплення з дитинства Це є ОБОВ`ЯЗКОВО, такі САНІТАРНІ норми. Чи може тут хтось проти? Це також порушення Конституції, пілять?! А жити поряд з сусідом, в якого короста чи туберкульоз то не порушення, ідіоти? От тепер ще один пункт - вакцинація від Ковіду, щоб якесь чмо всіх не заразило. Чи інші не мають на то право, на безпеку, тобто? Ну то в ЧОМУ порушення Конституції?
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11.08.2021 14:27 Відповісти
Це не порушення Конституції а порушення прав бидла.
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11.08.2021 14:31 Відповісти
А в бидла хіба можуть бути права?
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11.08.2021 14:34 Відповісти
"щоб якесь чмо всіх не заразило" (с)
Вакцинація - не гарантує 100% захисту від Ковід. Так, вона істотно зменшує ймовірність захворювання і, можливо, полегшує протікання захворювання. Однак побічні наслідки від вакцинації, ще досі вивчаються.
Не потрібно так категорично.
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11.08.2021 14:54 Відповісти
"Побічні наслідки" Коронавірусу - в грудні 20-го року, наприклад, смертність в Україні зросла більш ніж на 42%. А за весь 20-й померло на 35 тисяч більше, ніж в попередні. Ну то таке, хіба ж то наслідки? То так собі. А от що може буде, vj;t колись, може від тої прививки? А ЩО, чого так боїшся? Реально померти чи поховати родичів і близьких сьогодні, а чи міфічних "наслідків" колись? Якщо ту заразу не зупинити сьогодні, то далі то "наслідки" будуть в геометричні прогресії!
Придурки, блін...
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11.08.2021 15:27 Відповісти
Вони вважають що мають право жити в суспільстві за своїми законами...
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11.08.2021 14:36 Відповісти
Не вони, а воно.
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11.08.2021 14:38 Відповісти
Люди вірять в прививки, як В Господа Бога.
І забувають, що рятує людей імунітет, а не прививка. Немає імунітету - прививка не допоможе.
Я не бачу реклами Зож, заборони алкоголю і тютюну, профілактики.
Зато бачу просування намордників, вакцин, карантину - все про заробляння грошей корпораціями, а не про здоров'я
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11.08.2021 14:43 Відповісти
Був у мене знайомий, теж спочатку говорив «какая разница» а потім що він вільна людина і не буде одягати намордник і що заповнені лікарні це все просування інтересів олігархів. Так він всім на зло помер від нежиті, оскільки не хотів давати заробити олігархам.
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11.08.2021 15:03 Відповісти
Радуйтесь!
Не вакцинированных помещать в СИЗО еще не предлагают!
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11.08.2021 14:44 Відповісти
Будет сразу ГУКЛАГ.
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11.08.2021 14:54 Відповісти
Это следующий этап.
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11.08.2021 14:56 Відповісти
Один шаг. Желающих там работать можно нанимать прямо тут.
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11.08.2021 15:00 Відповісти
Дурдом...
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11.08.2021 16:14 Відповісти
Яку загрозу становлять невакциновані вакцинованим? Навіщо ця дурня?
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11.08.2021 16:16 Відповісти
Нет такого понятия как полностью вакцинированный . Полностью вакцинироваться невозможно. Это бесконечный процесс .
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11.08.2021 19:25 Відповісти
 
 