У гуртожитки вишів на Львівщині пропонують заселяти тільки повністю вакцинованих студентів, - ОДА

У гуртожитки Львівської області пропонують заселяти тільки студентів, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА, про це йшлося на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Члени комісії рекомендують керівникам навчальних закладів (зокрема, ректорам вищих навчальних закладів) проводити заселення студентів у відомчі гуртожитки тільки після проходження повного курсу вакцинації від COVID-19", - йдеться в повідомленні.

За інформацією директора департаменту охорони здоров'я Ореста Чемериса, показник щеплень у Львівській області зараз нижче середнього, якщо порівнювати з іншими областями України.

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