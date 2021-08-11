СБУ за вказівкою ОП заборонила друкарням друкувати газету "Правдоруб", - співзасновник організації "Демократична сокира" Трегубов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
"Демократична сокира" зіткнулася з проблемою при публікації п'ятого номера газети "Правдоруб". Більшість друкарень відмовилися його друкувати і неофіційно заявили про те, що подібну вказівку їм дала СБУ.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" співзасновник організації "Демократична сокира" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми раптово зіштовхнулися з випадком цензури, які, як мені здавалося, вже давно в минулому. І краще вам звернути на них увагу тоді, коли вони б’ють по нам, а не коли прийдуть до наступних критиків. Демократична Сокира у колаборації з ГО Партизан Медіа друкує газету, що зветься "Правдоруб". Виходить щомісяця, комунікує те, що ми хочемо донести - зокрема критикує Офіс Президента, Зеленського та Єрмака", - пише Трегубов.
За його словами, чотири номери вийшли нормально. П'ятий - останній - з дуже великими проблемами.
"Нам послідовно відмовила більш ніж дюжина типографій в усіх куточках України. Більшість з них не пояснювала причин. Деякі пояснили. До усіх завітала Служба Безпеки України, а конкретно - Департамент захисту національної державності. До однієї завітали буквально впродовж дня, відразу після нашого до них звернення. Усім було ввічливо пояснено, що друк накладу "Правдоруба", і ширше - співпраця з Демократичною Сокирою не в їхніх інтересах. Звісно, ті вирішили не ризикувати", - підкреслює він.
"За словами деяких з них - такої прямоти і борзоти вони не спостерігали навіть за Кучми та Януковича. Тоді якось більш натяками, тут дуже прямо. Ми спробували з’ясувати через своїх знайомих. Інформація підтвердилася - за даними наших візаві, нашими опонентами є начальник Департаменту "Т" (ДЗНД) Олександр К., його заступник Руслан Д., та начальник управління "М" в складі ДЗНД Ростислав Х.. Втім, це явно придумали не вони - здається, нам йде привіт з Офісу Президента", - упевнений Трегубов.
"Ми таки надрукували наклад - благо, типографій в країні багато, а Служба Божа не відрізняється ретельністю та заповзятістю. Але в наступного накладу будуть ті ж проблеми - принаймні, мені раптово повідомили про конкретну і свіжу вказівку нас не друкувати у типографіях одного з облцентрів", - додав він.
У той же час Трегубов визнає, що у нього немає ніяких доказів для підтвердження своїх слів.
"Я справді наразі не можу нічого довести - перемовини з типографіями велися телефоном і не під запис. Звісно, ми розішлемо і офіційні звернення - але приватні бізнеси, скоріш за все, просто їх проігнорують. Ми в патовій ситуації", - зазначає Трегубов, волаючи про допомогу.
"Я прошу когось, хто має сили та вміння, це перевірити. Чи, принаймні, дослухатися. Як варіант - самим звернутися до типографій із питанням, чи можна надрукувати газету для "Демократичної Сокири" і уважно вислухати відповідь. Чи скористатися власними контактами, які могли би це підтвердити", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Гораздо сложнее.
Ау, Буба, лови чортів.
Ну извини - то я наверное вас спутал.
Это ж ты показывал фильмы под НБУ про воровство Шевченко.
Это ты пикетируешь все суды по Привату и активам Коломойского с Суркисами.
Это ты пикетируешь ОП каждый раз, как ЗЕ что-то учудит.
Это ты ездил домой к ЗЕ устраивать демострацию и метелился с ментами.
Это ты подал в суд и заставил открыть уголовное дело на ЗЕ по делу "вагнеровцев".
Это ты требовал под ОП отставки Ермака.
А Демскокира наверное наоборот - срет себе на Цензоре потихоньку, ни во что не вмешиваясь.
НО, главное одобряемое обществом действие. Теперь можно делать со СМИ всё что хочется.
"Капля никотина убивает лошадь, хомячка разрывает на мелкие кусочки." Мелкая газетка ...