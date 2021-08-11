СБУ за вказівкою ОП заборонила друкарням друкувати газету "Правдоруб", - співзасновник організації "Демократична сокира" Трегубов

"Демократична сокира" зіткнулася з проблемою при публікації п'ятого номера газети "Правдоруб". Більшість друкарень відмовилися його друкувати і неофіційно заявили про те, що подібну вказівку ​​їм дала СБУ.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" співзасновник організації "Демократична сокира" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми раптово зіштовхнулися з випадком цензури, які, як мені здавалося, вже давно в минулому. І краще вам звернути на них увагу тоді, коли вони б’ють по нам, а не коли прийдуть до наступних критиків. Демократична Сокира у колаборації з ГО Партизан Медіа друкує газету, що зветься "Правдоруб". Виходить щомісяця, комунікує те, що ми хочемо донести - зокрема критикує Офіс Президента, Зеленського та Єрмака", - пише Трегубов.

За його словами, чотири номери вийшли нормально. П'ятий - останній - з дуже великими проблемами.

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"Нам послідовно відмовила більш ніж дюжина типографій в усіх куточках України. Більшість з них не пояснювала причин. Деякі пояснили. До усіх завітала Служба Безпеки України, а конкретно - Департамент захисту національної державності. До однієї завітали буквально впродовж дня, відразу після нашого до них звернення. Усім було ввічливо пояснено, що друк накладу "Правдоруба", і ширше - співпраця з Демократичною Сокирою не в їхніх інтересах. Звісно, ті вирішили не ризикувати", - підкреслює він.

"За словами деяких з них - такої прямоти і борзоти вони не спостерігали навіть за Кучми та Януковича. Тоді якось більш натяками, тут дуже прямо. Ми спробували з’ясувати через своїх знайомих. Інформація підтвердилася - за даними наших візаві, нашими опонентами є начальник Департаменту "Т" (ДЗНД) Олександр К., його заступник Руслан Д., та начальник управління "М" в складі ДЗНД Ростислав Х.. Втім, це явно придумали не вони - здається, нам йде привіт з Офісу Президента", - упевнений Трегубов.

"Ми таки надрукували наклад - благо, типографій в країні багато, а Служба Божа не відрізняється ретельністю та заповзятістю. Але в наступного накладу будуть ті ж проблеми - принаймні, мені раптово повідомили про конкретну і свіжу вказівку нас не друкувати у типографіях одного з облцентрів", - додав він.

У той же час Трегубов визнає, що у нього немає ніяких доказів для підтвердження своїх слів.

"Я справді наразі не можу нічого довести - перемовини з типографіями велися телефоном і не під запис. Звісно, ми розішлемо і офіційні звернення - але приватні бізнеси, скоріш за все, просто їх проігнорують. Ми в патовій ситуації", - зазначає Трегубов, волаючи про допомогу.

"Я прошу когось, хто має сили та вміння, це перевірити. Чи, принаймні, дослухатися. Як варіант - самим звернутися до типографій із питанням, чи можна надрукувати газету для "Демократичної Сокири" і уважно вислухати відповідь. Чи скористатися власними контактами, які могли би це підтвердити", - підсумував він.