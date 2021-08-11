УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14445 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
4 560 38
цензура (325) типографія (2) Демократична сокира (9)

СБУ за вказівкою ОП заборонила друкарням друкувати газету "Правдоруб", - співзасновник організації "Демократична сокира" Трегубов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

СБУ за вказівкою ОП заборонила друкарням друкувати газету

"Демократична сокира" зіткнулася з проблемою при публікації п'ятого номера газети "Правдоруб". Більшість друкарень відмовилися його друкувати і неофіційно заявили про те, що подібну вказівку ​​їм дала СБУ.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" співзасновник організації "Демократична сокира" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми раптово зіштовхнулися з випадком цензури, які, як мені здавалося, вже давно в минулому. І краще вам звернути на них увагу тоді, коли вони б’ють по нам, а не коли прийдуть до наступних критиків. Демократична Сокира у колаборації з ГО Партизан Медіа друкує газету, що зветься "Правдоруб". Виходить щомісяця, комунікує те, що ми хочемо донести - зокрема критикує Офіс Президента, Зеленського та Єрмака", - пише Трегубов.

За його словами, чотири номери вийшли нормально. П'ятий - останній - з дуже великими проблемами.

Читайте також: Партія "Демократична сокира" розпустила організацію в Броварах після того як один із кандидатів взяв участь в організації опитування Зеленського

"Нам послідовно відмовила більш ніж дюжина типографій в усіх куточках України. Більшість з них не пояснювала причин. Деякі пояснили. До усіх завітала Служба Безпеки України, а конкретно - Департамент захисту національної державності. До однієї завітали буквально впродовж дня, відразу після нашого до них звернення. Усім було ввічливо пояснено, що друк накладу "Правдоруба", і ширше - співпраця з Демократичною Сокирою не в їхніх інтересах. Звісно, ті вирішили не ризикувати", - підкреслює він.

"За словами деяких з них - такої прямоти і борзоти вони не спостерігали навіть за Кучми та Януковича. Тоді якось більш натяками, тут дуже прямо. Ми спробували з’ясувати через своїх знайомих. Інформація підтвердилася - за даними наших візаві, нашими опонентами є начальник Департаменту "Т" (ДЗНД) Олександр К., його заступник Руслан Д., та начальник управління "М" в складі ДЗНД Ростислав Х.. Втім, це явно придумали не вони - здається, нам йде привіт з Офісу Президента", - упевнений Трегубов.

"Ми таки надрукували наклад - благо, типографій в країні багато, а Служба Божа не відрізняється ретельністю та заповзятістю. Але в наступного накладу будуть ті ж проблеми - принаймні, мені раптово повідомили про конкретну і свіжу вказівку нас не друкувати у типографіях одного з облцентрів", - додав він.

У той же час Трегубов визнає, що у нього немає ніяких доказів для підтвердження своїх слів.

"Я справді наразі не можу нічого довести - перемовини з типографіями велися телефоном і не під запис. Звісно, ми розішлемо і офіційні звернення - але приватні бізнеси, скоріш за все, просто їх проігнорують. Ми в патовій ситуації", - зазначає Трегубов, волаючи про допомогу.

"Я прошу когось, хто має сили та вміння, це перевірити. Чи, принаймні, дослухатися. Як варіант - самим звернутися до типографій із питанням, чи можна надрукувати газету для "Демократичної Сокири" і уважно вислухати відповідь. Чи скористатися власними контактами, які могли би це підтвердити", - підсумував він.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
примитивные ЗЕленые организмы, сидящие в ОПУ, не могут понять своими тупыми мозгами, что ЗЕленый клоун - голый, не зависимо от того пишет про это кто-то или нет...
показати весь коментар
11.08.2021 14:13
+12
Дна немає. СБУ по указанию ОП запретила типографиям печатать газету "Правдоруб", - соучредитель организации "Демократична сокира" Трегубов - Цензор.НЕТ 6632
показати весь коментар
11.08.2021 14:10
+12
_Да, именно так, шажок за шажком, зелёная плесень устанавливает дитатуру. А вы чего-то другого ожидали от слуги путлера?
показати весь коментар
11.08.2021 14:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеля щимит свободу слова. Спорим Цензор читает больше народу, чем ту газету, а в газете не пишут и 1% того, что мы тут пишем про глав зебила и его пособника Андрея Елдака СБУ по указанию ОП запретила типографиям печатать газету "Правдоруб", - соучредитель "Демократичной сокири" Трегубов - Цензор.НЕТ 1283
показати весь коментар
11.08.2021 14:06 Відповісти
Одне не заважає іншому. Скільки б не читало, Єрмак злякався за свою сраку і прийняв дії.
показати весь коментар
11.08.2021 14:14 Відповісти
Цензор закрыть сложнее.
Гораздо сложнее.
показати весь коментар
11.08.2021 14:33 Відповісти
Фсб-ешники контролюють країну.
Ау, Буба, лови чортів.
показати весь коментар
11.08.2021 14:07 Відповісти
СБУ за вказівкою ОП заборонила друкарням друкувати газету "Правдоруб", - співзасновник організації "Демократична сокира" Трегубов - Цензор.НЕТ 5148
СБУ за вказівкою ОП заборонила друкарням друкувати газету "Правдоруб", - співзасновник організації "Демократична сокира" Трегубов - Цензор.НЕТ 1421
показати весь коментар
11.08.2021 14:46 Відповісти
Дна немає. СБУ по указанию ОП запретила типографиям печатать газету "Правдоруб", - соучредитель организации "Демократична сокира" Трегубов - Цензор.НЕТ 6632
показати весь коментар
11.08.2021 14:10 Відповісти
большая часть этих ************,голосовала за клоуна. чему ж тогда удивляетесь,а,***********?
показати весь коментар
11.08.2021 14:11 Відповісти
вообщето Демсокыра была за Пороха и против Зели. Или кого вы имеете ввиду?
показати весь коментар
11.08.2021 14:34 Відповісти
Все в стилі КГБ ,так було з 1991 р. і триває далі !!!)))
показати весь коментар
11.08.2021 14:12 Відповісти
примитивные ЗЕленые организмы, сидящие в ОПУ, не могут понять своими тупыми мозгами, что ЗЕленый клоун - голый, не зависимо от того пишет про это кто-то или нет...
показати весь коментар
11.08.2021 14:13 Відповісти
"Правдоруби" треба було думати коли голосувати йшли ,кого обрали !!!)))
показати весь коментар
11.08.2021 14:14 Відповісти
Так они ж за Петю голосовали, Вы чо?
показати весь коментар
11.08.2021 14:18 Відповісти
Швидше за кремлівським гаслом -"Лишьби не Порошенко!" !!!))))
показати весь коментар
11.08.2021 14:25 Відповісти
Аби ляпнуть.
показати весь коментар
11.08.2021 14:28 Відповісти
Может ты перед тем, как ляпнуть, узнаешь, что из себя представляет Демсокира?
показати весь коментар
11.08.2021 16:38 Відповісти
Поцікавився !! Нічого цікавого не знайшов!!!)))
показати весь коментар
11.08.2021 17:11 Відповісти
Т.е. ты лично активнее борешься с режимом ЗЕ, чем Демсокира.
Ну извини - то я наверное вас спутал.

Это ж ты показывал фильмы под НБУ про воровство Шевченко.
Это ты пикетируешь все суды по Привату и активам Коломойского с Суркисами.
Это ты пикетируешь ОП каждый раз, как ЗЕ что-то учудит.
Это ты ездил домой к ЗЕ устраивать демострацию и метелился с ментами.
Это ты подал в суд и заставил открыть уголовное дело на ЗЕ по делу "вагнеровцев".
Это ты требовал под ОП отставки Ермака.

А Демскокира наверное наоборот - срет себе на Цензоре потихоньку, ни во что не вмешиваясь.
показати весь коментар
11.08.2021 19:33 Відповісти
Я на Майданах з 1989 р. ,з робітничих страйків,бував на сотні вселяких акцій ,по всій Україні та не лише в Україні !!!)))
показати весь коментар
11.08.2021 20:00 Відповісти
Угу. И чего ты добился?
показати весь коментар
11.08.2021 20:05 Відповісти
На жаль практично нічого!! "Мудрий нарід",це Чахлик Невмирущий,що лохторат 1991 р. ,що ******** практично той самий лохторат !!!)))
показати весь коментар
11.08.2021 20:09 Відповісти
Тобі теж нарід неправильний дістався? То, може, ти не в своїй країні знаходишся? Тим більше, що ти перефарбований кацап, наскільки я пам"ятаю.
показати весь коментар
11.08.2021 23:47 Відповісти
Нарід такий який є ,тому і "має те що має" ,а решті лишається лише далі жити !! Тебе дивує що не лише українці є свідомими громадянами України,мене це не дивує ,я знаю безліч прикладів кончених москалів ,етничних українців,на жаль !!!)))
показати весь коментар
11.08.2021 23:56 Відповісти
Цікаво,кого я зрадив? До чого пристосувався ?7 Яким чином перевернувся?? )))
показати весь коментар
12.08.2021 00:15 Відповісти
По чуть-чуть,усіх передавлять сіоністи,повстане нарід-покличуть ***** на допомогу,вже було сто років тому,нічому дегенератів історія не навчила.
показати весь коментар
11.08.2021 14:14 Відповісти
Такими темпами, сбу самолеты с неугодными сажать по указке с ОПы скоро будет... СБУ по указанию ОП запретила типографиям печатать газету "Правдоруб", - соучредитель организации "Демократична сокира" Трегубов - Цензор.НЕТ 3149 СБУ по указанию ОП запретила типографиям печатать газету "Правдоруб", - соучредитель организации "Демократична сокира" Трегубов - Цензор.НЕТ 630
показати весь коментар
11.08.2021 14:17 Відповісти
Ну людей по указанию ЗЕОПы СБУ уже похищает.
показати весь коментар
11.08.2021 16:39 Відповісти
_Да, именно так, шажок за шажком, зелёная плесень устанавливает дитатуру. А вы чего-то другого ожидали от слуги путлера?
показати весь коментар
11.08.2021 14:20 Відповісти
Все аплодировали закрытию каналов!
НО, главное одобряемое обществом действие. Теперь можно делать со СМИ всё что хочется.
"Капля никотина убивает лошадь, хомячка разрывает на мелкие кусочки." Мелкая газетка ...
показати весь коментар
11.08.2021 14:38 Відповісти
"Демократична Сокира" збирали підписи за відставку Пєрдака, тому не важко здогадатися від кого йде заборона.
показати весь коментар
11.08.2021 14:43 Відповісти
Для Зели идеал Лукашенко. Вот он и идёт его путём. Только в турборежиме. Мы можем его снять раньше чем белорусы своего диктатора.
показати весь коментар
11.08.2021 15:15 Відповісти
Знімалка відросла?
показати весь коментар
11.08.2021 23:52 Відповісти
Борітеся- поборете. прям как іскру ленінскую пріследуют. Ето должно наоборот закаліть і озлобіть етіх бородатих петіних хіпстеров)
показати весь коментар
11.08.2021 16:20 Відповісти
А может лучше тебе, ******** зебильному, по голове надавать для пущей закалки?
показати весь коментар
11.08.2021 16:41 Відповісти
диктатура возвращается.... новый Майдан не за горами.... чистим оружие!!!!!
показати весь коментар
11.08.2021 18:08 Відповісти
Ага. Пам"ятаю, Ярош ще при гетьманові починав чистить. Поки не пригрівся при Генштабі...
показати весь коментар
11.08.2021 23:50 Відповісти
Свобода слова? Не, не чули...
показати весь коментар
12.08.2021 01:18 Відповісти
Птенцы януковича под флагом ЗЕ сделали выводы из своего поражения и приспособились, а серая маса выбрала из как "новые лица", вот и весь сказ. В мае 2019 говорили же- Думай! Но никто не хотел, все смеялись
показати весь коментар
12.08.2021 08:58 Відповісти
 
 