Кабмін виділив із Держбюджету 70 млн грн на початок будівництва університету Зеленського
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Кабінет Міністрів перерозподілив 70 млн грн на реалізацію проєкту "Президентський університет" в 2021 році.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зокрема, ці кошти перерозподілені за рахунок зменшення видатків за програмою "Фонд президента України щодо підтримки освіти, науки і спорту".
Ця сума буде витрачена на фінансування діяльності структурного підрозділу "Центру спеціальних проєктів УкрІНТЕІ" і виконання комплексу проєктних, будівельно-монтажних і земельних робіт відповідно до плану заходів щодо реалізації проєкту "Президентський університет".
Як повідомлялося, 31 травня президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів почати підготовку проєкту створення "Президентського університету".
Будівництво "Президентського університету" на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) за три роки обійдеться в 7,2 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Вони лише тільки розсмакували солоденьке.
Скільки в нас вузів в країні ? Не вистачає ?
Епоха зубожіння не може скінчитись, тому що він так бажає.
А от університет з його іменем він побудувати може.
Ну і що що хтось помре у злиднях.
Карету мне, карету!
А цирк?
тут главное чтоб оно про обещанные Голливуд и Диснейленд не вспомнило )))
хотя...возможно ото с пивнями под ОП спишут бацульки как под Диснейленд??? ))))
Дивуюсь, що ти не прибічник Зєлєнського.
Ющенко был настоящим украинским президентом, так же оболганным, как и Порох. А вы уши развесили и повторяете кремлёвскую пропаганду.
Ну как, систему подправили от развала?
Ты кто такой, чтобы к тебе нельзя на "ты"? Ты сам себя обозвал чупакаброй. Такую мерзость на "вы" называть не собираюсь.
На "Вільху" - нема.
На "Богдану" - нема.
Кого наш придурок там навчати буде?
«Напівпорожні склади, зникнення тисяч тонн запасів у невідомому напрямку, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень, катастрофічний технічний стан підприємств, господарський безлад і багатомільйонні фінансові махінації» - с таким сенсационным заявлением выступила 05.11.2020 пресс-служба Минэкономики, по результатам аудита «Держрезерву».
Все это началось с нашего сообщения Хроники от 23.11.2019 г.
«В Украине распечатаны оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна. Официальное объяснение -обновление запасов. Это ложь. Реактивация запасов закончилась в октябре.»
Само по себе это действие уникально. Вскрытие резерва после реактивации (перезакладки запасов), укладки под консервацию и мероприятий изолирования - это ЧП и никакими техническими обстоятельствами это объяснить нельзя.
Именно потому это и привлекло наше внимание.
Кроме того, данное действие - это сложный административный процесс, фиксируемый в документах и спецсообщениях с конечным решением которое принимает исключительно Президент (при его отсутствии, лицо выполняющее функции Президента).
Без такого решения, доставляемого по специальное процедуре никто никого и близко не подпустит к Государственному резерву. У нас нет возможности доступа к Госрезерву, потому вопрос был поставлен на контроль.
Аналитический контроль и анализ косвенных данных показал аномальный рост экспорта зерна из не совсем понятных источников, о чем мы уведомили в сообщении Хроники от 25.03.2020 г.
«Экспорт зерна с Украины за последний месяц вырос на 70%. Заранее предупреждаем власть Зеленского - проверьте реальные запасы продовольственного зерна. Проверьте государственные запасы в госрезерве. «
Первой жертвой такого развития событий пал министр финансов Уманский, который в своем анализе деятельности таможенных служб упомянул о информация о периодических сбросах и изменении данных касающихся деятельности транспортно-перевалочных объектов экспорта зерна из Украины, в том числе и Одесского припортового элеватора принадлежащего государству и был уволен 30 марта 2020 года без объяснения причин, пробыв на должности 26 дней.
Но информация уже пошла …
И 1 апреля 2020 г. у Зеленского собралось вовсе не первоапрельское собрание.
Сообщение Хроники «02.04.2020 г. Вчера у Зеленского собралась странная компания. он, Ермак, Тимошенко Кирилл, Шефир Сергей и Устенко (советник Зеленского) и Аваков.. Докладывал Устенко. О чем говорили мы не знаем, но Устенко недавно почти сутки провел в Государственном агентстве резерва Украины».
Из этого можно сделать вывод, что президент и его окружение прекрасно знало о ситуации, но вот что в Госрезерве делал Устенко стало понятно через неделю.
Сообщение Хроники «08.04.2020 г. С поста исполняющего обязанности главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ, национальный оператор зернового ринку Украины, в сфере хранения, переработки, перевалки и экспорта зерновых) уходит назначенный в декабре 2019 года Саймон Чернявский . На посту отработал прекрасно. Структурные вопросы решил, кредитные вопросы с Китаем порешал. Уход связан с конфликтом с советником Зеленского Устенко. Обстоятельства нам ПОКА неизвестны. «
Произошло то что, г-н Чернявский, по роду своей деятельности и занимаемой должности увидел то же что и мы - «аномальный рост экспорта зерна из не совсем понятных источников». Будучи профессионалом в своей сфере, он естественно точно определил «источник» аномального роста и соответственно начал задавать вопросы.
Власть посчитала его источником нашей информации и решила его уволить, отсекая от опасной для нее информации.
Власть ошиблась и в определении источника и в оценке своих возможностей контролировать выток информации. Общие объемы вывоза зерна из Госрезерва были нами оглашены.
Собощение Хроники «07.05.2020 г. За период декабрь 2019 г. по март 2020 года из государственных единиц хранения стратегических запасов зерна было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы. Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО. «
Далее было еще более интересно.
Задолго до всяких «проверок Госаудитслужбы по распоряжению Кабинета министров» управление «К» СБУ провело обследования единиц хранения «Державного агентства резерву України», результаты которого мы огласили в Хронике 30.06.2020 г.
«… обнаружена недостача материальных ценностей на общую сумму свыше 10 млрд. гривен. в том числе
зерна продовольственной группы - 9,311 млрд. гривен (на 4,890 млрд есть договора перевложения)
топливо - 890,73 млн.гривен (на 611.2 млн. гривен есть договора перевложения)
предметы медицинского назначения 3,41 млн. гривен (есть акты списания на сумму 890.6 тысяч гривен)
металлоконструкции 9.12 млн. гривен (по остаточной стоимости)
соль пищевая - 2,01 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)
строительные материалы - 1.91 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)
спирт этиловый технический 4.98 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)»
Уже тогда стало ясно что масштаб хищений колоссален.
Зеленский решил действовать по привычному методу - молчать и все все забудут. Вполне логично. Без смены власти расследования такого масштаба и уровня, которые затрагивают высшие этажи власти практически невозможны.
Он не рассчитал одного - его власть не вечна и публикация информации Минэкономики кроме всего прочего, ясно говорит и об этом.
Зрозумійте, кремляді всіх справжніх українських президентів намагається принизити і звинуватити у всіх гріхах. А ви вірите і обираєте як не януквичів, так зєлєнських.
цінностей в Україні в тому числі. І що? Нема для нього виправдання.
tZE inform
@tZEinform
·1 ч"Кабмин выделил из Госбюджета 70 млн грн на начало строительства университета Зеленского" Зеленые мыши догрызают последние крохи бюджета :
Кстати деньги взяты из фонда стимулирования науки. Какая наука ?! Распил - это вовино ...
Раз это и из моего кармана, то почему не назвать в честь меня? 🤣🤣🤣
оно Вам надо...ото позорище? ))) (я про название университета...хотя так классно совпало)))))
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