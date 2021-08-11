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Новини Політика України Бюджет-2021
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виш, ЗВО (462) держбюджет (899) Зеленський (17387) Кабмін (6255) Університет (132)

Кабмін виділив із Держбюджету 70 млн грн на початок будівництва університету Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін виділив із Держбюджету 70 млн грн на початок будівництва університету Зеленського

Кабінет Міністрів перерозподілив 70 млн грн на реалізацію проєкту "Президентський університет" в 2021 році.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, ці кошти перерозподілені за рахунок зменшення видатків за програмою "Фонд президента України щодо підтримки освіти, науки і спорту".

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Ця сума буде витрачена на фінансування діяльності структурного підрозділу "Центру спеціальних проєктів УкрІНТЕІ" і виконання комплексу проєктних, будівельно-монтажних і земельних робіт відповідно до плану заходів щодо реалізації проєкту "Президентський університет".

Як повідомлялося, 31 травня президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів почати підготовку проєкту створення "Президентського університету".

Будівництво "Президентського університету" на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) за три роки обійдеться в 7,2 млрд грн.
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Топ коментарі
+37
Кабмин выделил из Госбюджета 70 млн грн на начало строительства университета Зеленского - Цензор.НЕТ 7332
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11.08.2021 14:45
+35
Деньги на строительство государственные, а университет Зеленского Кабмин выделил из Госбюджета 70 млн грн на начало строительства университета Зеленского - Цензор.НЕТ 3884
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11.08.2021 14:46
+31
Трускавецкого мало?
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11.08.2021 14:45
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Трускавецкого мало?
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11.08.2021 14:45 Відповісти
Кабмін виділив із Держбюджету 70 млн грн на початок будівництва університету Зеленського - Цензор.НЕТ 5406
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11.08.2021 14:51 Відповісти
Кабмин выделил из Госбюджета 70 млн грн на начало строительства университета Зеленского - Цензор.НЕТ 7332
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11.08.2021 14:45 Відповісти
Деньги на строительство государственные, а университет Зеленского Кабмин выделил из Госбюджета 70 млн грн на начало строительства университета Зеленского - Цензор.НЕТ 3884
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11.08.2021 14:46 Відповісти
А выдоят бизнес

Кабмин выделил из Госбюджета 70 млн грн на начало строительства университета Зеленского - Цензор.НЕТ 2122
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11.08.2021 14:51 Відповісти
Как то некрасиво проявляется именная привязка. К чему такие громкие посылы ?
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11.08.2021 14:46 Відповісти
Ви, певно, заздрите. Але дуполизам така дрібниця не зіпсує апетиту.
Вони лише тільки розсмакували солоденьке.
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11.08.2021 15:21 Відповісти
Тобто, заклад Зеленського, а гроші бюджетні.
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11.08.2021 15:23 Відповісти
На всенародне обговорення це питання винесли? Згоду в киян питали?
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11.08.2021 14:47 Відповісти
так референдрум! чи як?..
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11.08.2021 15:08 Відповісти
Черговий нікому не потрібний МАУП?))
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11.08.2021 14:47 Відповісти
Більш схоже на НАДУПУ.
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11.08.2021 14:57 Відповісти
Більше вже ні з чого красти?
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11.08.2021 14:47 Відповісти
ну на черзі льодові стадіони..взагалі ідей масса! Кабмін виділив із Держбюджету 70 млн грн на початок будівництва університету Зеленського - Цензор.НЕТ 9690
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11.08.2021 18:52 Відповісти
Лучше бы Сенцову их отдали. Кабмин выделил из Госбюджета 70 млн грн на начало строительства университета Зеленского - Цензор.НЕТ 9944
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11.08.2021 14:47 Відповісти
Було би значно більше користі, аніж від університету тупого клована.
Скільки в нас вузів в країні ? Не вистачає ?
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11.08.2021 14:50 Відповісти
А сколько стоит диплом, уже есть расценки.
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11.08.2021 14:47 Відповісти
Сруть на голову всім нам,а ми терпимо!
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11.08.2021 14:48 Відповісти
"Пилите, Шура, пилите! Они золотые!" (С)
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11.08.2021 14:48 Відповісти
Твою ж, пілять! Тут лікарі чи шахтарі без зарплат вже по кілька місяців, пенсіонери по смітниках риються, а ті виродки шизофренічні забаганки "найвеличнішого" фінансують. Весело ж то як, по-приколу! Правда. зебуїни?
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11.08.2021 14:49 Відповісти
Бідність населення то не імені зеленського.
Епоха зубожіння не може скінчитись, тому що він так бажає.
А от університет з його іменем він побудувати може.
Ну і що що хтось помре у злиднях.
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11.08.2021 14:51 Відповісти
ну для таких закон уже прошёл первое чтение - единственное жильё теперь можно будет отобрать за долг в 10 минимальных зарплат
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11.08.2021 15:09 Відповісти
Краще зразу по добрій традиції виділив два мільярди у фонд Лєнки Зеленської
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11.08.2021 14:49 Відповісти
Краще нехай почитає Фонвізіна - " ГОРЕ ОТ УМА"!!!
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11.08.2021 14:49 Відповісти
Он оттуда даже выучил только одну строку:
Карету мне, карету!
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11.08.2021 14:53 Відповісти
Действительно, надо перераспределять деньги, на спорт тратится очень много. Один крытый велотрек в стране - непозволительная роскошь.
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11.08.2021 14:50 Відповісти
ну как жеж до этого без универазеленского жили ? даже не представляю !! ))))
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11.08.2021 14:50 Відповісти
выживали! Кабмін виділив із Держбюджету 70 млн грн на початок будівництва університету Зеленського - Цензор.НЕТ 5836
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11.08.2021 18:53 Відповісти
та просто мучились )))) страдали и рыдали ))))
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11.08.2021 19:15 Відповісти
вот как нужно пиариться за бюджетные деньги.Это вам не с собственного кармана на армию вкладывать или для больниц аппаратуру закупать.
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11.08.2021 14:51 Відповісти
Какой еще один университет? У нас уже и так обесценено высшее образование. Уже не знают что делать с экономистами и юристами.
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11.08.2021 14:51 Відповісти
Киваловские бестолковки лучше позакрывали бы. А то там будущих юристов на практике сразу же и учат как нужно давать взятки на примерах с преподавателями.
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11.08.2021 16:12 Відповісти
Кабмін виділив із Держбюджету 70 млн грн на початок будівництва університету Зеленського - Цензор.НЕТ 4567
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11.08.2021 14:53 Відповісти
Я сподівався, що то був жарт... але цирк досі не поїхав...
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11.08.2021 14:54 Відповісти
Новые Петросяны
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11.08.2021 15:00 Відповісти
Строительство на костях нищих пенсионеров! Больше половины пенсионеров недоедают из-за нехватки денег на продукты,но власть этого в упор не видит - пир во время чумы!
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11.08.2021 15:00 Відповісти
Когда начнем строить космодром Зеленского?
А цирк?
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11.08.2021 15:04 Відповісти
касмадром пагадит....Голливуд и.Диснейленд были обещаны ))))
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11.08.2021 19:17 Відповісти
Це він хоче заново, на цей раз як слід, отримати вищу освіту, але в своєму власному університеті??
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11.08.2021 15:04 Відповісти
Зеленский финансирует строительство университета из личного фонда или эту хотелку оплачивает украинский народ?
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11.08.2021 15:05 Відповісти
он вдавится из своего кармана, еще с этого строительства набьет карманы себе и своим близким
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11.08.2021 15:09 Відповісти
берем кредиты МВФ и тратим их на хз шо Кабмін виділив із Держбюджету 70 млн грн на початок будівництва університету Зеленського - Цензор.НЕТ 7300
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11.08.2021 15:06 Відповісти
ну начнем с того, что даже на х/зшо они не тратят - так трошки долги раскидают (чтоб еще давали) а остальное - мышам в Госрезерв...те знают шо с отем делать)))))
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11.08.2021 19:18 Відповісти
на армию нет денег, пенсии повысить тоже нет
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11.08.2021 15:07 Відповісти
как скучно Вы живете )))
тут главное чтоб оно про обещанные Голливуд и Диснейленд не вспомнило )))
хотя...возможно ото с пивнями под ОП спишут бацульки как под Диснейленд??? ))))
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11.08.2021 19:19 Відповісти
В нынешнее, весьма непростое время, университет Зеленского - самый лучший объект для вложения средств государства.
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11.08.2021 15:07 Відповісти
Уже когда то один президент с супругой строили "Больницу будущего"
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11.08.2021 15:11 Відповісти
Недолуге порівняння.
Дивуюсь, що ти не прибічник Зєлєнського.
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11.08.2021 15:16 Відповісти
С чем недолуге? Что пчеловод спер 42 млн гривен?
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11.08.2021 15:37 Відповісти
Зебил ты тупой!!!
Ющенко был настоящим украинским президентом, так же оболганным, как и Порох. А вы уши развесили и повторяете кремлёвскую пропаганду.
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11.08.2021 16:16 Відповісти
Это ты тупое! Я видел лично Кучму, Ющенко, Кравчука и Януковича ( не говоря про юльку, луцика, симоненка и других личностей) на уровне вытянутой руки! И развал системы государственного управления начался именно с Ющенко! И нехер мне тыкать! Вы читайте первоисточники(если знаете где их искать), а не мантры ваших пропагандонов! Секта идиотов с лозунгом - все дураки, только наш "СОЛНЦЕЛИКИЙ".
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11.08.2021 16:31 Відповісти
Всё ясно. Ты увидел развал системы при Ющенко, поэтому проголосовал за Януковича.
Ну как, систему подправили от развала?
Ты кто такой, чтобы к тебе нельзя на "ты"? Ты сам себя обозвал чупакаброй. Такую мерзость на "вы" называть не собираюсь.
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11.08.2021 16:37 Відповісти
Да не важно за кого кто то проголосует! Сейчас на цензоре вообще не хочется ни с кем в полемику вступать! Либо платный тролль, либо хам и двоечник! А, обращение к незнакомым людям на "Вы", лишь указывает на уровень собеседника!
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12.08.2021 22:15 Відповісти
Официант...
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11.08.2021 16:49 Відповісти
Толья, Вы хотя бы официантом станьте.
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12.08.2021 22:17 Відповісти
Школи позакриваємо, а ради піара почнемо (факт - не добудують - гроші розкрадуть, землю роздерибанять) будувати якись вуніверситет...
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11.08.2021 15:13 Відповісти
На "Нептуни" грошей нема.
На "Вільху" - нема.
На "Богдану" - нема.
Кого наш придурок там навчати буде?
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11.08.2021 15:15 Відповісти
Сволочь.
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11.08.2021 15:17 Відповісти
Школа їм. Зе в селі і міфічний універ їм. Зе ні в яке порівняння не йдуть. У зебобіка хворобливе відчуття особистої нікчемності, якби воно могло, воно своїм ім'ям назвало все: від пиріжків з пельменями до магістралей і мостів.
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11.08.2021 15:29 Відповісти
давайте лучше построим цирк имени зеленского. ведь какая разница?!
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11.08.2021 15:22 Відповісти
палатку з зеленого брезенту, а не цирк будувати.
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11.08.2021 15:29 Відповісти
Він схоже дійсно хворенький🤪
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11.08.2021 15:34 Відповісти
але впертий - пасцан сказав...пасцан не забув !
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11.08.2021 19:20 Відповісти
Як мінімум дивні приорітети для вкладання коштів за ситуації коли ресурси обмежені.
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11.08.2021 19:29 Відповісти
тим більше що ВУЗів на всякий смак і так не мало...
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11.08.2021 19:32 Відповісти
Хроника президента 11.08.21 Кабмін виділив із Держбюджету 70 млн грн на початок будівництва університету Зеленського - Цензор.НЕТ 9041 Грабеж Госрезерва. » … вам и не снилось» (с)
«Напівпорожні склади, зникнення тисяч тонн запасів у невідомому напрямку, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень, катастрофічний технічний стан підприємств, господарський безлад і багатомільйонні фінансові махінації» - с таким сенсационным заявлением выступила 05.11.2020 пресс-служба Минэкономики, по результатам аудита «Держрезерву».
Все это началось с нашего сообщения Хроники от 23.11.2019 г.
«В Украине распечатаны оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна. Официальное объяснение -обновление запасов. Это ложь. Реактивация запасов закончилась в октябре.»
Само по себе это действие уникально. Вскрытие резерва после реактивации (перезакладки запасов), укладки под консервацию и мероприятий изолирования - это ЧП и никакими техническими обстоятельствами это объяснить нельзя.
Именно потому это и привлекло наше внимание.
Кроме того, данное действие - это сложный административный процесс, фиксируемый в документах и спецсообщениях с конечным решением которое принимает исключительно Президент (при его отсутствии, лицо выполняющее функции Президента).
Без такого решения, доставляемого по специальное процедуре никто никого и близко не подпустит к Государственному резерву. У нас нет возможности доступа к Госрезерву, потому вопрос был поставлен на контроль.
Аналитический контроль и анализ косвенных данных показал аномальный рост экспорта зерна из не совсем понятных источников, о чем мы уведомили в сообщении Хроники от 25.03.2020 г.
«Экспорт зерна с Украины за последний месяц вырос на 70%. Заранее предупреждаем власть Зеленского - проверьте реальные запасы продовольственного зерна. Проверьте государственные запасы в госрезерве. «
Первой жертвой такого развития событий пал министр финансов Уманский, который в своем анализе деятельности таможенных служб упомянул о информация о периодических сбросах и изменении данных касающихся деятельности транспортно-перевалочных объектов экспорта зерна из Украины, в том числе и Одесского припортового элеватора принадлежащего государству и был уволен 30 марта 2020 года без объяснения причин, пробыв на должности 26 дней.

Но информация уже пошла …
И 1 апреля 2020 г. у Зеленского собралось вовсе не первоапрельское собрание.
Сообщение Хроники «02.04.2020 г. Вчера у Зеленского собралась странная компания. он, Ермак, Тимошенко Кирилл, Шефир Сергей и Устенко (советник Зеленского) и Аваков.. Докладывал Устенко. О чем говорили мы не знаем, но Устенко недавно почти сутки провел в Государственном агентстве резерва Украины».
Из этого можно сделать вывод, что президент и его окружение прекрасно знало о ситуации, но вот что в Госрезерве делал Устенко стало понятно через неделю.
Сообщение Хроники «08.04.2020 г. С поста исполняющего обязанности главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ, национальный оператор зернового ринку Украины, в сфере хранения, переработки, перевалки и экспорта зерновых) уходит назначенный в декабре 2019 года Саймон Чернявский . На посту отработал прекрасно. Структурные вопросы решил, кредитные вопросы с Китаем порешал. Уход связан с конфликтом с советником Зеленского Устенко. Обстоятельства нам ПОКА неизвестны. «
Произошло то что, г-н Чернявский, по роду своей деятельности и занимаемой должности увидел то же что и мы - «аномальный рост экспорта зерна из не совсем понятных источников». Будучи профессионалом в своей сфере, он естественно точно определил «источник» аномального роста и соответственно начал задавать вопросы.
Власть посчитала его источником нашей информации и решила его уволить, отсекая от опасной для нее информации.
Власть ошиблась и в определении источника и в оценке своих возможностей контролировать выток информации. Общие объемы вывоза зерна из Госрезерва были нами оглашены.



Собощение Хроники «07.05.2020 г. За период декабрь 2019 г. по март 2020 года из государственных единиц хранения стратегических запасов зерна было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы. Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО. «
Далее было еще более интересно.
Задолго до всяких «проверок Госаудитслужбы по распоряжению Кабинета министров» управление «К» СБУ провело обследования единиц хранения «Державного агентства резерву України», результаты которого мы огласили в Хронике 30.06.2020 г.
«… обнаружена недостача материальных ценностей на общую сумму свыше 10 млрд. гривен. в том числе
зерна продовольственной группы - 9,311 млрд. гривен (на 4,890 млрд есть договора перевложения)
топливо - 890,73 млн.гривен (на 611.2 млн. гривен есть договора перевложения)
предметы медицинского назначения 3,41 млн. гривен (есть акты списания на сумму 890.6 тысяч гривен)
металлоконструкции 9.12 млн. гривен (по остаточной стоимости)
соль пищевая - 2,01 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)
строительные материалы - 1.91 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)
спирт этиловый технический 4.98 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)»
Уже тогда стало ясно что масштаб хищений колоссален.
Зеленский решил действовать по привычному методу - молчать и все все забудут. Вполне логично. Без смены власти расследования такого масштаба и уровня, которые затрагивают высшие этажи власти практически невозможны.
Он не рассчитал одного - его власть не вечна и публикация информации Минэкономики кроме всего прочего, ясно говорит и об этом.



Кабмін виділив із Держбюджету 70 млн грн на початок будівництва університету Зеленського - Цензор.НЕТ 6931
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11.08.2021 15:38 Відповісти
Неплохо бы остальным университетам погасить долги по оздоровительным и отпускным... Отпуск уже заканчивается, а денег нет...
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11.08.2021 15:41 Відповісти
Чисто на распил, и шоб никакой активности !
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11.08.2021 15:42 Відповісти
Це нікому не потрібна дурниця. Наступний през закриє і розбере на запчастини. Дарма потрачені гроші будуть.
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11.08.2021 15:50 Відповісти
Ну началось, универ имени Зеленского. Ладно бы он за свои деньги строил, тогда да, тогда без вопросов.
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11.08.2021 15:55 Відповісти
Ющенко лікарню майбутнього вже будував, Зеленський університет на наші податки збудує. Мільйони гривень вкрадуть, а люди на 2300 пенсії з групою інвалідності так і будуть виживають.
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11.08.2021 15:55 Відповісти
Не згадуй Ющенко всує, Людмила!
Зрозумійте, кремляді всіх справжніх українських президентів намагається принизити і звинуватити у всіх гріхах. А ви вірите і обираєте як не януквичів, так зєлєнських.
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11.08.2021 16:19 Відповісти
Я була членом виборчої комісії від "Нашої України" на виборах Президента в 2004р. Ви навіть не уявляєте як ми боролись з тими фальсифікаціями, буквально воювали за кожен голос. Зеленського, до речі теж не обирала. Поясніть мені, які "*********" завадили Ющенко виправдати надії людей? Я його зневажаю більше чим януковича
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12.08.2021 16:17 Відповісти
Що ж я вам можу пояснити, якщо ви людину, яка вела нас до Європи (це Ющенко), зневажаєте більше, ніж людину, яка нас продавала у рабство до Московії (це Янукович)?
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12.08.2021 16:22 Відповісти
Звісно не зможете.янукович злочинець,убоге створіння, щодо нього у мене не було жодних ілюзій За Ющенка люди вийшли на Майдан бо хотіли європейських цивілізованих
цінностей в Україні в тому числі. І що? Нема для нього виправдання.
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12.08.2021 22:49 Відповісти
Які цінності поправ Ющенко? Ви слухали кремлівську пропаганду, а також плітки Юліни і цькували Ющенка. Він вас вів у Європу, а ви упиралися. І він ще винуватий. Логічно!
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13.08.2021 08:10 Відповісти
Дискусію закінчуємо. Бджола не витрачає свій час, щоб пояснити мусі, що мед краще ніж г''но
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13.08.2021 14:34 Відповісти


tZE inform
@tZEinform
·1 ч"Кабмин выделил из Госбюджета 70 млн грн на начало строительства университета Зеленского" Зеленые мыши догрызают последние крохи бюджета :
Кстати деньги взяты из фонда стимулирования науки. Какая наука ?! Распил - это вовино ...
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11.08.2021 16:34 Відповісти
Это что-то несовместимое - Университет и Зеленский. Какой-то фейк, а деньги получили настоящие.
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11.08.2021 17:43 Відповісти
Я дико извиняюсь, но почему университие одного человека финансируется из Госбюджета (т. е. из кармана всего народа)?
Раз это и из моего кармана, то почему не назвать в честь меня? 🤣🤣🤣
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11.08.2021 18:30 Відповісти
я Вас умоляю...эти хламидники даже фамилиё своего преЗЕ правильно написать не могут...
оно Вам надо...ото позорище? ))) (я про название университета...хотя так классно совпало)))))
Кабмін виділив із Держбюджету 70 млн грн на початок будівництва університету Зеленського - Цензор.НЕТ 1715

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11.08.2021 19:24 Відповісти
рояли уже закупили ?
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11.08.2021 23:10 Відповісти
 
 