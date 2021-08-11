"Слуга народу" Гетманцев про розміщення військ США в Україні: Реакція нашого агресивного північного сусіда може бути неадекватною
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Ймовірне розміщення військ США на території України вимагає ретельного дослідження, щоб не отримати неадекватну реакцію Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" сказав нардеп від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев, коментуючи ініціативу міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територія Олексія Резнікова.
"Ця тема вимагає проведення як мінімум консультацій щодо необхідних змін до законодавства. Наскільки мені відомо, Конституція забороняє розміщення іноземних військових баз на території нашої держави. Але, мабуть, Резніков глибше вивчав це питання", - сказав Гетманцев.
Крім того, депутат побоюється, що Росія може неадекватно відреагувати на такі дії України.
"З іншого боку, ми повинні розуміти, що ніякий крок не відбувається сам по собі, він створює ланцюгову реакцію нашого агресивного північного сусіда, який може бути певною мірою неадекватним. Бази на території України може ще не бути, але неадекватні дії вже можуть початися. Я б провів глибоку оцінку цього кроку, хоча я згоден з міністром у тому, що, безсумнівно, розміщення на території України силових підрозділів США буде певною гарантією безпеки нашої держави. Але це точно треба зробити, не наражаючись на неадекватні дії нашого сусіда", - сказав Гетманцев.
Нагадаємо, Резніков на зустрічі в США з керівником американської аналітичної організації Jamestown Foundation Гленом Ховардом заявив, що Україні потрібно посилити протиповітряну оборону, і вона може розмістити війська США. За словами міністра, "наше законодавство це дозволяє".
У червні нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський на телеканалі "Україна 24" заявив, що Україна може розмістити на своїй території військові бази НАТО, якщо вступить до Альянсу, або якщо укладе з країнами відповідні договори про військову співпрацю. "Дозвіл на розміщення іноземних військових баз в Україні повинен надати Конституційний суд. Я думаю, що звинувачення щодо Конституції України (щодо неприпустимості розміщення іноземних військових баз - ред.) "від лукавого". Хочу нагадати тому ж пану Путіну, що в Конституції, наприклад, Литовської Республіки було аналогічне формулювання, як у Конституції України, що на території забороняється розташування іноземних військових баз. Але Конституційний суд Республіки Литва, розглянувши це конституційне положення, сказав, що воно не поширюється на бази союзників", - сказав Веніславський.
Будь ласка, зачекайте...
Они давно анонсировали ассиметричные ответные шаги.
...
Це луснула кремлівська консерва Гетьманцев.
Причому якісно так, потужно луснув - АШ ЗАТРИСЛО холопку Данілку. "Батюшки-светы, а чавой-та барин скажуть? а не изволят ли осерчать ихнее ************?"
Я поражаюсь политикам и представителям власти, которые с оглядкой на агрессора переживают за его реакцию. Видимо премию не получат от хозяев и кураторов.
Чівокуня теж так вважав, до речі... ))
Назвати це не базами, а наприклад площадками і козломордих послати на х...
Все остальное полный разброд....просто сборище у корыта...
Чем скорее от них избавимся тем лучше
с грозной фамилией гетманцев ...
Які ж огидні ці продажні плісняві паскуди.
Там має бути хіба що Воєводін якийсь.
Уривок з величного вірша Тараса Григоровича Шевченка:
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Раби, підніжки, грязь Москви, сміття - ваші пани, ясновельможнії гетьмани.
Чого ж ви чванитеся, ви! Сини сердешної Украйни! Що добре ходите в ярмі,
Ще лучче, як батьки ходили, так от як кров свою лили батьки за часів
Московії і Варшави, i вам, синам, передали свої кайдани, i свою славу!
Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають.
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Слава Україні ! Україна понад усе!-
От тільки втекти до царя-батюшки йому не судилося, брати Райт єраплан ще не вигадали... )))
Але й досі існують особливо вумні громадяни, до яких не доходять істини, що лежать на поверхні (і взагалі абинепорох).
Воно всіма своїми діями заохочує НАТО на локальну війну з росіею, але виключно на теріторії України, шо б полігоном була не частина а вся теріторія України і шо б яко мого більше гинуло українців в цій війні.
А Резніков - це дужє ретельно закамуфлевана російська концерва, яка і воду в Крим неодноразово готова була надати, за ним необхідно стеження СБУ, він десь проколеться...
Усім читачам з наявністю мізка у черепній коробці дуже раджу подивитися на YouTubi інтерв'ю пана Степана Демури, стосовно здатності т.з. рф здійснити повномасштабну агресію проти України. Так це без урахування присутності військ та військової техніки США на теріторії України. "Слуги урода" до сих пір не назаглядувалися у вічі "недопалку"... Так навіщо ж демонструвати свою параною публічно? Га, пане Гетманцев?
Помните:
Стадо баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над стадом львов, возглавляемых бараном.
© Наполеон Бонапарт
Анекдот.
- Спрашивают у хозяина дома - у вас соседи хорошие.
- Он отвечает - Да.
- Так почему же у вас ружье висит на стене возле двери.
- А это чтобы соседи были хорошие.
и что ? Это спасло от неадекватного соседа ????
Цю паскуду потрібно звільняти. Американські війська - гарантія, що руцьке свиня не нападе.
Але друге речення... скільки страхітливих помилок у слові "розстріляти"! 🧐😳
Даже если "слуги народа" всем стадом с Гетманцевым в первых рядах будут Путину жопу целовать.
Куда уж больше НЕАДЕКВАТНОСТИ?