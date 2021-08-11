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армія (3483) Росія (47133) США (14437) Резніков (1385) Гетманцев (430)

"Слуга народу" Гетманцев про розміщення військ США в Україні: Реакція нашого агресивного північного сусіда може бути неадекватною

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ймовірне розміщення військ США на території України вимагає ретельного дослідження, щоб не отримати неадекватну реакцію Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" сказав нардеп від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев, коментуючи ініціативу міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територія Олексія Резнікова.

"Ця тема вимагає проведення як мінімум консультацій щодо необхідних змін до законодавства. Наскільки мені відомо, Конституція забороняє розміщення іноземних військових баз на території нашої держави. Але, мабуть, Резніков глибше вивчав це питання", - сказав Гетманцев.

Крім того, депутат побоюється, що Росія може неадекватно відреагувати на такі дії України.

"З іншого боку, ми повинні розуміти, що ніякий крок не відбувається сам по собі, він створює ланцюгову реакцію нашого агресивного північного сусіда, який може бути певною мірою неадекватним. Бази на території України може ще не бути, але неадекватні дії вже можуть початися. Я б провів глибоку оцінку цього кроку, хоча я згоден з міністром у тому, що, безсумнівно, розміщення на території України силових підрозділів США буде певною гарантією безпеки нашої держави. Але це точно треба зробити, не наражаючись на неадекватні дії нашого сусіда", - сказав Гетманцев.

Також дивіться: Армія отримає нові командно-штабні машини на базі позашляховика Kia. ФОТО

Нагадаємо, Резніков на зустрічі в США з керівником американської аналітичної організації Jamestown Foundation Гленом Ховардом заявив, що Україні потрібно посилити протиповітряну оборону, і вона може розмістити війська США. За словами міністра, "наше законодавство це дозволяє".

У червні нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський на телеканалі "Україна 24" заявив, що Україна може розмістити на своїй території військові бази НАТО, якщо вступить до Альянсу, або якщо укладе з країнами відповідні договори про військову співпрацю. "Дозвіл на розміщення іноземних військових баз в Україні повинен надати Конституційний суд. Я думаю, що звинувачення щодо Конституції України (щодо неприпустимості розміщення іноземних військових баз - ред.) "від лукавого". Хочу нагадати тому ж пану Путіну, що в Конституції, наприклад, Литовської Республіки було аналогічне формулювання, як у Конституції України, що на території забороняється розташування іноземних військових баз. Але Конституційний суд Республіки Литва, розглянувши це конституційне положення, сказав, що воно не поширюється на бази союзників", - сказав Веніславський.

Також читайте: Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному: в Україні потрібно розгорнути підрозділи ППО США, - Резніков

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+51
Она и так постоянно неадекватная.
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11.08.2021 14:51
+39
Лохотронщик-рашист проти.
Хто б сумнівався?....
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11.08.2021 14:52
+30
Гетманцев точно не посол Азербайджана Вагабзаде, даже в подметки ему не годится, как говорится - почувствуйте разницу
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11.08.2021 14:52
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"Не всё так однозначно" (с) дочь ахвицера
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11.08.2021 18:46 Відповісти
Грёбаная русская консерва
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11.08.2021 14:59 Відповісти
Видимо Резников лучше изучал этот вопрос...- Идиотт ! Слушайся Резникова !
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11.08.2021 15:00 Відповісти
Гетманцев - ватник и украинофоб. У него агрессивная реакция.
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11.08.2021 15:01 Відповісти
ВІН ГОПНИК ЯКИЙ ПРИДУМУЄ СХЕМИ , ЯК ГРАБУВАТЬ УКРАЇНЦІВ.
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11.08.2021 19:55 Відповісти
Ох и дебилы ж!!! Так что,побежим сосать кацапам,раз вы их так ссытесь,а то ж вдруг они нападут.Да,Гетьманцев?
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11.08.2021 15:01 Відповісти
ЦКАВО ЦЕЙ ЧОЛОВІК БИКУЮЧИ ХОЧЕ НАМ СКАЗАТИ ЩО ЗАРАЗ РОСІЯ АДЕКВАТНО ПОВОДИТЬСЯ З УКРАЇНОЮ.
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11.08.2021 19:46 Відповісти
Как тогда разрешили размещение Черноморского флота?
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11.08.2021 15:02 Відповісти
А не было никакого разрешения. Был очередной развод как и с меморандумом.
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11.08.2021 15:19 Відповісти
......ти чмо з гарним призвищем, та тобі повинно бути по х ....... як відреагує сусід, навпаки за цю ідею треба триматися!!!! Під......ор ти совковий і любитель мокшанії!!!!!!!
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11.08.2021 15:03 Відповісти
А когда у них была адекватная реакция?
Они давно анонсировали ассиметричные ответные шаги.
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11.08.2021 15:03 Відповісти
Ах ти тварюка фіскальна. Ось ти свою кремлядську сутність і виявило. В 2014 американських баз не було. Це стримало смердючу рашку? І ти це розумієш. Єдине що треба розлядати докладно - це СБУ твою коллаборантну особу!
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11.08.2021 15:03 Відповісти
Причому навіть не вважає за потрібне якось маскуватися - відкритим текстом, ****, "сцарь-батюшко осерчають!"
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11.08.2021 15:06 Відповісти
Фе! Що це отік навуньило, гейби щось крепнуло на полонині?
...
Це луснула кремлівська консерва Гетьманцев.
Причому якісно так, потужно луснув - АШ ЗАТРИСЛО холопку Данілку. "Батюшки-светы, а чавой-та барин скажуть? а не изволят ли осерчать ихнее ************?"
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11.08.2021 15:04 Відповісти
Україна вже отримала неадекватну реакцію кацапстану за проєвропейський шлях. Тепер наша черга відповідати. А Гетманцеву і ЗЄклоунам можна зайнятися лиш глибоким "ретельним дослідженням" ануса каломийського.
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11.08.2021 15:05 Відповісти
Не ссы. Сбежать успеешь!!
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11.08.2021 15:06 Відповісти
(але це не точно)
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11.08.2021 17:58 Відповісти
До чего же примитивны и тупы уровень знаний и возможность анализа ситуации в стране у этих так называемых "Слуг без народа"... Неужели до этих ссученных недоумков ещё не дошло что в стране РЕАЛЬНО ИДЁТ ВОЙНА!! Какую же ещё кроме ЭТОЙ, ситуацию МОЖНО НАЗВАТЬ НЕАДЕКВАТНОЙ?!... О чём шепчет эта паскудная гнида влезшая в законодательный орган и мечтающая о ТИХОМ БОЛОТЕ и ЛИЧНОМ БЛАГОДЕНСТВИИ?... Если ГЭБЭШНОЙ МРАЗИ не показать что НЕНЬКА ЛОЖИТ НА НЕЁ С ПРИБОРОМ!!..., то ещё не одно поколение УКРАИНЦЕВ будет принимать необходимые ДЛЯ ГОСУДАРСТВА РЕШЕНИЯ с оглядкой на КРИМИНАЛИТЕТ эРэФии, каковым и является БАНДА КРЕМЛЁВСКИХ ОТМОРОЗКОВ и их шестёрок в Европе.
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11.08.2021 15:07 Відповісти
так может у этих кацапских ушлепков разрешения попросить
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11.08.2021 15:08 Відповісти
А реакція Росії зараз Адекватна ? Росія поверне нам окупований Крим ... ? Неадекватність неадекватного це Адекватність !!!
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11.08.2021 15:11 Відповісти
Видимо военные базы РФ в Крыму не мешали Конституции.
Я поражаюсь политикам и представителям власти, которые с оглядкой на агрессора переживают за его реакцию. Видимо премию не получат от хозяев и кураторов.
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11.08.2021 15:12 Відповісти
Значит разместить свои войска на восточной Украине и развязать войну против Украины парашей, это нормально. Это не иностранные войска, а вот американских друзей пригласить нельзя…. Надо смотреть на агрессора….странная логика.
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11.08.2021 15:14 Відповісти
ЭТО ОН О ЧЕМ??????НА ВОСЬМОМ ГОДУ ВОЙНЫ ЭТОТ ДЕГЕНЕРАТ ГОВОРИТ О КАКОЙ ТО РЕАКЦИИ ЗАПОРЕБРИКА?????ЭТА ЗЕЛЕНАЯ СВОЛОЧЬ ЕШЕ НЕ ПРОСНУЛАСЬ ИЛИ ОНО УПАЛО ОТКУДАТО И УДАРИЛОСЬ ГОЛОВОЙ????? ПОДОНОК...
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11.08.2021 15:18 Відповісти
Усе набагато гірше. Він цинічно відвертий ворог народу, саботажник та агент іноземних розвідок, який не маскуючись ллє воду на ************ млина.
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11.08.2021 15:42 Відповісти
Воно, зебільна вражина, з катух з'їхала?
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11.08.2021 16:45 Відповісти
Втратило обережність і поперло у відкриту, харкнувши на конспірацію. Бо вважає себе в дамках.
Чівокуня теж так вважав, до речі... ))
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11.08.2021 18:02 Відповісти
Гетманцев - совок конченный. Так что причина совсем-совсем другая.
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11.08.2021 15:18 Відповісти
Зрадник і колаборант, на нари ватника.
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11.08.2021 18:26 Відповісти
Вона вже не адекватна і цього міг не помітити тільки дебіл або ворог. "Слуга народа" Гетманцев о размещении войск США в Украине: Реакция нашего агрессивного северного соседа может быть неадекватной - Цензор.НЕТ 6791 "Слуга народа" Гетманцев о размещении войск США в Украине: Реакция нашего агрессивного северного соседа может быть неадекватной - Цензор.НЕТ 6791
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11.08.2021 15:18 Відповісти
Размещение амриканских баз это конечно хорошо но с другой стороны американцы(демократы) так себе союзники и их сделка с Германией в обход интересов Украины в частности по безопасности ,когда бидон в предвыборной гонке обещает ввести адские санкции ,а после выборов делает противоположное яркое тому подтверждение.Да и их недавнее решение по выводу войск из Афганистана ,где они фактически кидают своих союзников и талибы захватывают власть должно наводить на определённые размышления наше руководство ,чтобы оно искало себе партнеров среди ближайших соседей,пострадавших в прошлом от раши и считающей её своим врагом или стран ,на протяжении многих веков соперничавшей с рашей ,как вот Турция например и создавать с ними новые уже военные союзы для обеспечения собственной безопасности,так ,как НАТО в блажайшей перспективе(да и в долгосрочной по видимому тоже) нам не светит
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11.08.2021 15:21 Відповісти
"...Нардеп отметил, что размещение военных баз других государств на территории Украины противоречит Конституции..."

Назвати це не базами, а наприклад площадками і козломордих послати на х...
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11.08.2021 15:22 Відповісти
Гольфклубами)))
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11.08.2021 18:34 Відповісти
У зеленого сброда есть только один вектор напраления "Слуга народу" Гетманцев про розміщення військ США в Україні: Реакція нашого агресивного північного сусіда може бути неадекватною - Цензор.НЕТ 6808 Бабки...бабки..и еще раз бабки
Все остальное полный разброд....просто сборище у корыта...
Чем скорее от них избавимся тем лучше
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11.08.2021 15:26 Відповісти
Бази нужны уже сейчас!на реакцию кацапо-фашистов всем пох!
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11.08.2021 15:31 Відповісти
страну можно просрать из-за таких серунов,
с грозной фамилией гетманцев ...
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11.08.2021 15:33 Відповісти
Предлагаю гетьманцева усыпить, ну или отдать для опытов в психушку
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11.08.2021 15:36 Відповісти
"Киньте цього сідора у вулик" (с) Віктор Ющенко
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11.08.2021 15:45 Відповісти
А лучше и то, и другое!
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11.08.2021 16:58 Відповісти
А до этого,с**ка,она была адекватная? Гетьманцев, могильщик бизнеса уже и внешней политикой занялся
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11.08.2021 15:36 Відповісти
это одно из тех животных, которое за подачу воды в крым. Так что эта проститутка всё время будет нас стращать какими то неадекватными реакциями росии.
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11.08.2021 15:37 Відповісти
А чего Гетманцев считает что это будут именно базы США? Это могут быть совместные украинско-американские дивизионы ПВО под совместным командованием. Такого Конституция не запрещает .
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11.08.2021 15:37 Відповісти
Вот поэтому и нужно размещать. А все кто против предатели
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11.08.2021 15:39 Відповісти
Та ти шо? Може, "позаблоковий статус", ну такий, який був до 2014 року, коли його херант напав на Україну? Ну щоб не сердити кацапів? Тим більше у Буби та Ко там бізнс.
Які ж огидні ці продажні плісняві паскуди.
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11.08.2021 15:40 Відповісти
Хто б сумнівався, що цей підор фіскальний буде топити за паРашку. Типовий комуняка, який живе за принципом - відібрати й поділити. паРашка для такого - це найкращий друг та єдинодумець.
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11.08.2021 15:40 Відповісти
что еще мог заявить ватный обсос Гетьманцев
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11.08.2021 15:43 Відповісти
а що риг Гетманцев міг сказати, потрібно ж питати дозвіл у російської дири.
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11.08.2021 15:47 Відповісти
І звідки у цього бавовняного мерзотника таке європейське прізвище?
Там має бути хіба що Воєводін якийсь.
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11.08.2021 15:47 Відповісти
Ссыкливый маланец от зедебилов.Так делать юлька предлагала в 14 году.Если бы таких ссыкунов слушали то Украины бы уже не было.
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11.08.2021 15:51 Відповісти
Шановний, не треба вводити себе в оману - вони не "дурні" і навіть не "ссикуни". Давайте називати віщі власними іменами - це вороги народу і агенти кремля. Щонайменше колаборанти-опортуністи, які мріють про владу і зиск для себе, які принесуть їм кацапські багнети (але це також різновид зрадників). За справедливістю із цими гнидами має коротко поговорити пан мавзер за вироком надзвичайного національного трибуналу. Бо так дійсно можна вчергове просерити суверенітет і майбуття.
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11.08.2021 16:00 Відповісти
Хитрозадый крысенок,явно москоский агент - не нужны нам американские базы,потому что мы должны бояться гнева ботоксного карлика.
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11.08.2021 15:52 Відповісти
А чего там исследовать, разве кто сомневается в реакции **********? "Слуга народу" Гетманцев про розміщення військ США в Україні: Реакція нашого агресивного північного сусіда може бути неадекватною - Цензор.НЕТ 3007
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11.08.2021 15:53 Відповісти
Тільки ганьбить свою славну прізвище цей, прокремлівський холуй перевертень. А правда воно і серед гетьманів України рідко але ж таки траплялися продажні московські Іуди. Які на догоду Кремлю допомагали москалям знищити Україну ( гетьманську) як державу.
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11.08.2021 15:55 Відповісти

Уривок з величного вірша Тараса Григоровича Шевченка:
-
Раби, підніжки, грязь Москви, сміття - ваші пани, ясновельможнії гетьмани.
Чого ж ви чванитеся, ви! Сини сердешної Украйни! Що добре ходите в ярмі,
Ще лучче, як батьки ходили, так от як кров свою лили батьки за часів
Московії і Варшави, i вам, синам, передали свої кайдани, i свою славу!
Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають.
-
Слава Україні ! Україна понад усе!-
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11.08.2021 15:58 Відповісти
Особливо за періоду Руїни. Хоча б Брюховецького взяти - той іще "прото-януковощ" був.
От тільки втекти до царя-батюшки йому не судилося, брати Райт єраплан ще не вигадали... )))
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11.08.2021 16:05 Відповісти
Гетьманцев-ворог України.
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11.08.2021 15:56 Відповісти
Курінний отаман Очевиденко підтверджує це.
Але й досі існують особливо вумні громадяни, до яких не доходять істини, що лежать на поверхні (і взагалі абинепорох).
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11.08.2021 18:06 Відповісти
Пока сцыкуны руководят, все так и будет, печально ((((
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11.08.2021 16:03 Відповісти
Саме цього кремлівська наволоч і бажає!
Воно всіма своїми діями заохочує НАТО на локальну війну з росіею, але виключно на теріторії України, шо б полігоном була не частина а вся теріторія України і шо б яко мого більше гинуло українців в цій війні.
А Резніков - це дужє ретельно закамуфлевана російська концерва, яка і воду в Крим неодноразово готова була надати, за ним необхідно стеження СБУ, він десь проколеться...
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11.08.2021 16:04 Відповісти
І якому ж народові служить це непорозуміння на призвіще Гетманцев? Чи не народові т.з. рф?
Усім читачам з наявністю мізка у черепній коробці дуже раджу подивитися на YouTubi інтерв'ю пана Степана Демури, стосовно здатності т.з. рф здійснити повномасштабну агресію проти України. Так це без урахування присутності військ та військової техніки США на теріторії України. "Слуги урода" до сих пір не назаглядувалися у вічі "недопалку"... Так навіщо ж демонструвати свою параною публічно? Га, пане Гетманцев?
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11.08.2021 16:10 Відповісти
Так можна вигорнути гівно зі своїх труханів,та спробувати розташувати амерські війська. А ще краще смердючім цапам вклонитися чи стати перед ними на коліна,безпечніше буде.
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11.08.2021 16:20 Відповісти
Не обязательно говорить вслух о военных базах - устроить совместные учения на границе пока ***** не сдохнет.
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11.08.2021 16:28 Відповісти
ну и власть себе выбрало 73 %... " Как бы чего не вышло", "как бы не разозлить Путина " и т.д...

Помните:
Стадо баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над стадом львов, возглавляемых бараном.
© Наполеон Бонапарт
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11.08.2021 16:33 Відповісти
жаль Наполеон не рассмотрел вариант, когда стадо баранов возглавляет баран....
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11.08.2021 16:35 Відповісти
Гетьманцев очень боится неадекватной реакции нашего агрессивного соседа, а то что этот сосед ведет против нашей страны седьмой год войну, то это на его взгляд адекватная реакция. А по моему наш агрессивный сосед очень даже адекватный. Что то он не бросается вернуть в русский мир исконно русскую Аляску, а вот оккупировать Молдову, Грузию, Украину так это запросто. Поэтому чем быстрее мы получили бы статус главного союзника США или разместили бы у себя их их базу тем быстрее наш агрессивный сосед успокоился бы.
Анекдот.
- Спрашивают у хозяина дома - у вас соседи хорошие.
- Он отвечает - Да.
- Так почему же у вас ружье висит на стене возле двери.
- А это чтобы соседи были хорошие.
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11.08.2021 16:34 Відповісти
Кацап гетьманцев служить ворожому нам народу, а не українцям. Це ворог. Агент російського впливу.
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11.08.2021 16:35 Відповісти
А Зеля с другими просто не знаком.
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11.08.2021 18:32 Відповісти
Звісно. Бо сам теж того.
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11.08.2021 19:29 Відповісти
в 2014 году не было размещения американцев
и что ? Это спасло от неадекватного соседа ????
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11.08.2021 16:42 Відповісти
Как раз тогда она будет самой адекватной, они просто заткнутся и начнут заниматься устранением следов своего присутствия в Лугандоне.
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11.08.2021 17:40 Відповісти
этот контрацептив однозначно на зарплате у "северного соседа"
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11.08.2021 17:44 Відповісти
Они ему могут урезать...
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11.08.2021 18:31 Відповісти
а Украинцам - плевать - на поца от слуг народа и мнение раши
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11.08.2021 18:21 Відповісти
Размещение баз ПРО И ПВО НАТО будет способствовать увеличению безопасности государств НАТО.
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11.08.2021 18:57 Відповісти
зубілоїд відробляє руцьке рубас.
Цю паскуду потрібно звільняти. Американські війська - гарантія, що руцьке свиня не нападе.
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11.08.2021 19:27 Відповісти
Повністю з вами згоден.
Але друге речення... скільки страхітливих помилок у слові "розстріляти"! 🧐😳
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11.08.2021 19:34 Відповісти
"Слуга народу" Гетманцев про розміщення військ США в Україні: Реакція нашого агресивного північного сусіда може бути неадекватною - Цензор.НЕТ 4862
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11.08.2021 20:05 Відповісти
Реакция России по отношению к Украине в любом случае будет не адекватной.
Даже если "слуги народа" всем стадом с Гетманцевым в первых рядах будут Путину жопу целовать.
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11.08.2021 20:10 Відповісти
ТЫПИЛ!
Куда уж больше НЕАДЕКВАТНОСТИ?
"Слуга народу" Гетманцев про розміщення військ США в Україні: Реакція нашого агресивного північного сусіда може бути неадекватною - Цензор.НЕТ 9456
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11.08.2021 21:29 Відповісти
Ах, противоречит конституции Украины, можно подумать, что вы придерживаетесь этой конституции, хотя б не смешили народ.
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11.08.2021 22:07 Відповісти
хорошо бы ему дырку в голове провертеть, завонялось падло зегнидное, проветрить
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11.08.2021 23:12 Відповісти
ОНА И ТАК НЕАДЕКВАТНАЯ !!!
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12.08.2021 09:34 Відповісти
УКРАИНЕ НЕОБХОДИМО ПВО И ВОЙСКА США НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ !!!
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12.08.2021 09:35 Відповісти
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