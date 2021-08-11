Кількість нових випадків коронавірусу стрімко зростає в Одеській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У чотирьох областях України спостерігається зростання кількості нових випадків COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Зараз маємо тенденцію зростання кількості виявлених випадків COVID-19. Зокрема, фіксуємо зростання в Одеській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях", - ідеться в повідомленні.
За словами Ляшка, навантаження на систему охорони здоров'я зараз є контрольованим. Реанімаційні ліжка зайняті на - 13%, ліжка з "киснем" - на 9%, апарати ШВЛ - на 3%. Тому країна продовжує залишатися в "зеленому" рівні епідемічної небезпеки.
Топ коментарі
+4 radeon
показати весь коментар11.08.2021 15:00
+4 Иван Иван 31509c93
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+4 Volodimir L
показати весь коментар11.08.2021 15:23
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В августе 2020 заболеваемость ковидом в Украине тоже росла и 11.08.20 составляла 1158 случаев в сутки и 29 смертей.
На сегодня
August 11 (GMT)
Updates
1,122 new cases and 25 new deaths in Ukraine [source]
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
На сегодня чуть меньше (но и степень вакцинации пока очень малая, чтобы заметно влиять). Но в августе 2020 не было ни одного вакцинированного, так что высер Denis Denissov 9ab7c2b0 мимо кассы.
На сегодня
August 11 (GMT)
Updates
1,122 new cases and 25 new deaths in Ukraine [source]
На сегодня чуть меньше (но и степень вакцинации пока очень малая, чтобы заметно влиять). Но в августе 2020 не было ни одного вакцинированного, так что твой высер мимо кассы.