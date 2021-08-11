Кількість нових випадків коронавірусу стрімко зростає в Одеській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях, - Ляшко

У чотирьох областях України спостерігається зростання кількості нових випадків COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Зараз маємо тенденцію зростання кількості виявлених випадків COVID-19. Зокрема, фіксуємо зростання в Одеській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях", - ідеться в повідомленні.

За словами Ляшка, навантаження на систему охорони здоров'я зараз є контрольованим. Реанімаційні ліжка зайняті на - 13%, ліжка з "киснем" - на 9%, апарати ШВЛ - на 3%. Тому країна продовжує залишатися в "зеленому" рівні епідемічної небезпеки.

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