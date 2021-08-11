Більшість українців не згодні з тезами статті Путіна про Україну, - опитування Центру Разумкова
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Більшість жителів різних регіонів України не згодні з тезами президента РФ Володимира Путіна про те, що не було ніяких підстав для того, щоб український народ існував окремо від російського, а виділення українців і білорусів як окремих народів стало результатом радянської національної політики.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.
Незгода з тезою зі статті Путіна "Про історичну єдність росіян і українців" висловлюють більшість жителів усіх регіонів України. Не згодні з цією тезою 52% опитаних на Сході країни (згодні лише 22% жителів цього регіону), на Півдні — відповідно 59% і 19%, у Центральному регіоні — відповідно 74% і 12%, у Західному регіоні — відповідно 90% і 0,4%.
Частка тих, хто згоден з нею, дещо вища серед представників найстаршої (60 і більше років) вікової групи (серед них згодні 16%, тоді як серед тих, кому менше 40 років — 10%), але незгода з нею істотно переважає у всіх вікових групах (від 66% у найстаршій групі до 75% серед тих, кому від 30 до 39 років).
Також частка тих, хто згоден з нею, вища серед етнічних росіян-громадян України порівняно з етнічними українцями (згодні відповідно 30% і 11%), однак і серед етнічних росіян переважає незгода з нею (не згодні серед них 49%, серед етнічних українців — 72,5%).
Серед україномовних респондентів (тих, що спілкуються вдома українською мовою) поділяють позицію В. Путіна з цього питання 7%, серед російськомовних — 21%, і в обох зазначених групах більшість (відповідно 81% і 55%) її не поділяють.
Згідно з опитуванням, позицію Путіна не поділяють 92% виборців партії "Європейська солідарність" (при 3% згодних з нею), серед представників електорату ВО "Батьківщина" — відповідно 82% і 8,5%, серед представників електорату партії "Слуга народу" — відповідно 79,5% і 6%. Виняток становить лише електорат партії "Опозиційна платформа — За життя" — серед них частка тих, хто з нею не згоден, на статистично значущому рівні не відрізняється від частки тих, хто згоден (відповідно 40% і 33%).
У цій статті Путін також написав, що територія сучасної України значною мірою створювалася за рахунок територій історичної Росії, внаслідок чого Росія фактично була пограбована. З цим згодні 7% громадян України, не згодні 76% (17% не визначилися).
Незгоду висловлюють більшість жителів усіх регіонів України. Не згодні з цим твердженням 59% опитаних на Сході країни (лише 11% жителів цього регіону згодні з ним), на Півдні — відповідно 65% і 12%, у Центральному регіоні — відповідно 81% і 7%, у Західному регіоні — відповідно 91% і 0,4%.
Частка згодних з цим твердженням дещо вища серед представників найстаршої (60 і більше років) вікової групи (серед них згодні 10%, тоді як серед тих, кому менше 30 років — 5%), незгода з ним істотно переважає у всіх вікових групах (71% у найстаршій групі і від 76% до 81% в інших вікових групах).
Будь ласка, зачекайте...
Я их не читал и тоже против.
Хутина? Это латентненькая работа на Кремль. Разумков похоже изначально их человек, если полистать биографию этого деятеля то именно ьакое вречптление складывается.
пу-тін ***-ло ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла!
та нам нас рать на тези його !
ибо нездорово шо Елдак всегда при Зеле
вроде как раз для тя - крымская группа, Ора уважаю и Митру или шо там надо уважать шоп дикарем быть то?
просто если чел с оружеем борется против оккупантов - террорист?
а оккупанты у себя там - герои?
так если своими именами вещи называть, то не все герои и не все террористы
Але більш цікавим є те, що сьогодні інститут майбутнього оприлюднив останні рейтинги по партспискам, які можна вважати більш-менш достовірними. Оскільки саме інститут замовляв+оплачував ці опитування (вплив парті, фіз.осіб на їх результати - мінімальний); опитано було самим достовірним способом методом face to face; а обсяг вибірки становить 5 тис. респондентів! (віком від 18 років). Статистична похибка вибірки в цьому опитувані не перевищує 1,41%.
Так от, результати:
«Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в неділю ПЕРШОГО СЕРПНЯ, то серед тих, хто визначився і піде на вибори, вони би проголосували за партії:
-"Слуга народу" - 22,2%;
-"Європейська солідарність" - 16,0%;
-"Батьківщина" - 14,0%;
-"Опозиційна платформа - За життя" - 13,6%;
-"Сила і честь" - 6,0%;
-"Українська стратегія Гройсмана" - 4,7%;
-"Наші" (Мураєва) - 4,5%";
-"Свобода" - 3,8%,
-"партію Шарія" - 2,9%,
-Радикальна партія Ляшка - 2,6%,
-"УДАР" (Кличка) - 2,2%;
-"Голос" - 1,8%:
-"За майбутнє" - 1,7%;
-"Громадянська позиція" - 1,3%;
-"Перемога Пальчевського" - 0,5%;
-"Пропозиція" (партія мерів, очолює мер Дніпра Філатов) - 0,3%;
-інші - 1,9%.
22,8% респондентів ще не визначилися зі своїм вибором; 11%,не пішли б на вибори; 1,1% зіпсували би бюлетень; 3,5% не змогли відповісти; 0,6% відмовилися відповідати.»
- Ці результати опитування оприлюднив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко на презентації дослідження в середу в Києві.
Ось про це потрібно повідомляти!
Единый народ (страна) - страна или народ , на который уже напали и захватили.
Недружественные страны или народы - это те на которые Раиса сцыт напасть.
Это пожалуй все что нужно знать про нашего, итить колотить соседа.
И так.
Начал он всё с истории как трактуют в Московии, что Русь появилась в Новгороде и потом просто центром стал этой Руси Киев. Хрен с ним, они этим кормят своих подданных. Рассказывает о князьях о козаках, и даже о Московии (сам охренел), вообщем о Украине - Руси. Слова Русь, русины, русские звучат постоянно. НО, откуда-то не возмись просто так появилась Россия, вот реально, почитайте. Откуда она взялась, я так и не понял. Вывод один, - Россия фейк!
Втирает этот фашист, карлик - полумерок кровавий -мордвин ...уйло, сравнивая славянский украинский народ с татаро- угро-финнами москалями а с 18 века коварно замаскированными под якобы русских.
...признали, что русские не славяне, а угро-финны...
kavkazcenter.com›…2013/03/19…russkie…a…finny.sht
Получается то что в лапотной паРаше почти нет генетических славян - русичей - русских ДНК. И их там никогда не было и никогда не будет в этой ужасной наполовину угро - финской наполовину татаро - монгольской лапотной ********* - орде ставшей ещё и фашистской. Нормальные гордые свободные славянские народы в этой ужасной кровавой тюрьме не славянских народов просто жить рабами не смогут, они обязательно предпочтут либо добиться Свободы либо гордо умереть!
Завдяки ретельним дослідженням українських вчених старовини в області історії розвитку москалів - кацапів, практично вдалося написати достовірний збірний історичний портрет того самого казламордого непорозуміння, яке в силу своєї альтернативної обдарованості навіть іменує себе нібито "російським народом". Казламорда істота представляє з себе зображення такого віддалено схожої на людину істоти в татарському кокошнику з косоокою, вічно пропитих напів азіатської або квадратної рябої перекошеною від злоби мордою москаля, що володіє рабської душею, ********, віроломним і боягузливим характером. До всього іншого це істота, яка найбільше нагадує не єдиний етнос, а штучно створеного з якихось недоносків голема, для спілкування використовує виключно один з діалектів староболгарської мови, рясно присмачуючи його татарськими і угро-фінськими словами і з наполовину жахливим кацапським матом гунів . Личакові істота яке з однаковим завзяттям готове поклоняться зірці, хресту, півмісяцю, будь-яким богам а також портрету свого чергового кривавого маніяка вождя. Але при цьому воно має нахабство зараховувати себе до повноцінних людям, та ще й не до аби-яким, а саме до слов'ян росіян! Саме так виглядає збірний портрет так званого з 18 століття (придуманого і нібито навіть руського народу).
Ось так москалі -кацапи ця монголоїдна личакова нечисть споганила в 18 столітті велике святе для слов'янина Українця слово яке вказувалося тільки в Київській -Русі: РУСЬ, і ім'я славних слов'ян: русичів, русинів, руських предків українців.