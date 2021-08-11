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опитування (1403) Путін (21421) Центр Разумкова (175)

Більшість українців не згодні з тезами статті Путіна про Україну, - опитування Центру Разумкова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Більшість українців не згодні з тезами статті Путіна про Україну, - опитування Центру Разумкова

Більшість жителів різних регіонів України не згодні з тезами президента РФ Володимира Путіна про те, що не було ніяких підстав для того, щоб український народ існував окремо від російського, а виділення українців і білорусів як окремих народів стало результатом радянської національної політики.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

Незгода з тезою зі статті Путіна "Про історичну єдність росіян і українців" висловлюють більшість жителів усіх регіонів України. Не згодні з цією тезою 52% опитаних на Сході країни (згодні лише 22% жителів цього регіону), на Півдні — відповідно 59% і 19%, у Центральному регіоні — відповідно 74% і 12%, у Західному регіоні — відповідно 90% і 0,4%.

Більшість українців не згодні з тезами статті Путіна про Україну, - опитування Центру Разумкова 01

Частка тих, хто згоден з нею, дещо вища серед представників найстаршої (60 і більше років) вікової групи (серед них згодні 16%, тоді як серед тих, кому менше 40 років — 10%), але незгода з нею істотно переважає у всіх вікових групах (від 66% у найстаршій групі до 75% серед тих, кому від 30 до 39 років).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін цілеспрямовано руйнує залишки громадянського суспільства в Росії, - The Washington Post

Також частка тих, хто згоден з нею, вища серед етнічних росіян-громадян України порівняно з етнічними українцями (згодні відповідно 30% і 11%), однак і серед етнічних росіян переважає незгода з нею (не згодні серед них 49%, серед етнічних українців — 72,5%).

Серед україномовних респондентів (тих, що спілкуються вдома українською мовою) поділяють позицію В. Путіна з цього питання 7%, серед російськомовних — 21%, і в обох зазначених групах більшість (відповідно 81% і 55%) її не поділяють.

Згідно з опитуванням, позицію Путіна не поділяють 92% виборців партії "Європейська солідарність" (при 3% згодних з нею), серед представників електорату ВО "Батьківщина" — відповідно 82% і 8,5%, серед представників електорату партії "Слуга народу" — відповідно 79,5% і 6%. Виняток становить лише електорат партії "Опозиційна платформа — За життя" — серед них частка тих, хто з нею не згоден, на статистично значущому рівні не відрізняється від частки тих, хто згоден (відповідно 40% і 33%).

У цій статті Путін також написав, що територія сучасної України значною мірою створювалася за рахунок територій історичної Росії, внаслідок чого Росія фактично була пограбована. З цим згодні 7% громадян України, не згодні 76% (17% не визначилися).

Також читайте: Українці висловлюють до всіх політиків і чиновників частіше недовіру, ніж довіру, - опитування Центру Разумкова

Незгоду висловлюють більшість жителів усіх регіонів України. Не згодні з цим твердженням 59% опитаних на Сході країни (лише 11% жителів цього регіону згодні з ним), на Півдні — відповідно 65% і 12%, у Центральному регіоні — відповідно 81% і 7%, у Західному регіоні — відповідно 91% і 0,4%.

Більшість українців не згодні з тезами статті Путіна про Україну, - опитування Центру Разумкова 02


Частка згодних з цим твердженням дещо вища серед представників найстаршої (60 і більше років) вікової групи (серед них згодні 10%, тоді як серед тих, кому менше 30 років — 5%), незгода з ним істотно переважає у всіх вікових групах (71% у найстаршій групі і від 76% до 81% в інших вікових групах).

Читайте: Фальшива інтерпретація історії Путіним про те, що українці - це росіяни, приречена на провал, - заступник міністра закордонних справ Польщі Пшидач

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Кто-то читал "тезисы" *****? Капец, дожились.
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11.08.2021 15:14
+18
Большинство украинцев не согласны с тезисами статьи Путина об Украине, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 3740
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11.08.2021 15:19
+16
скільки вже можна обсмоктувати фуйлові тези ?
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11.08.2021 15:14
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Было бы забавно опубликовать поименный список тех, кто согласен Большинство украинцев не согласны с тезисами статьи Путина об Украине, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 4221
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11.08.2021 15:13 Відповісти
мураев , шуфрич, рабинович , бойко, кузьмин , вилкул , мертвейчук...
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11.08.2021 16:02 Відповісти
И всё?
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11.08.2021 16:03 Відповісти
90% слуг народа
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11.08.2021 16:04 Відповісти
Интересно, кто из украинцев изучал эти тезисы? Большинство украинцев не согласны с тезисами статьи Путина об Украине, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 4571
Я их не читал и тоже против.
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11.08.2021 15:13 Відповісти
каша там ,але її примусили вчить в інститутах та в армії
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11.08.2021 15:26 Відповісти
При опитуванні їх процитували опитуваним і після цього вони висловили свою думку.
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11.08.2021 15:44 Відповісти
украинцы эти бредни плешивого маразматика даже и не читали ! опрашивали скорее только кацапов и малоросов !
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11.08.2021 16:09 Відповісти
скільки вже можна обсмоктувати фуйлові тези ?
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11.08.2021 15:14 Відповісти
Кто-то читал "тезисы" *****? Капец, дожились.
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11.08.2021 15:14 Відповісти
Отож. Такие высеры не стоят и минуты потраченного на них времени. Какое-то ***** что-то накорябало, а все бросились обсуждать. Полная деградация...
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11.08.2021 15:18 Відповісти
С каких делов третье или даде второе лицо в государстве рассуждает и этим пиарит пасквили
Хутина? Это латентненькая работа на Кремль. Разумков похоже изначально их человек, если полистать биографию этого деятеля то именно ьакое вречптление складывается.
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11.08.2021 15:15 Відповісти
Вау, Разумков вже Центр Разумкова очолив?! Більшість українців не згодні з тезами статті Путіна про Україну, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 3636
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11.08.2021 17:07 Відповісти
Ваша правда) коммент писал сразу после прививки антиковидной, шо то с мозгом ,случилось) . Тем не менее но по поводу биографии Спикерв Розумкова все правда!
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11.08.2021 18:19 Відповісти
давайте всі разом:
пу-тін ***-ло ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла!
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11.08.2021 15:17 Відповісти
Большинство украинцев не согласны с тезисами статьи Путина об Украине, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 3740
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11.08.2021 15:19 Відповісти
Безнадёжные идиоты в Украине ещё есть, но не так много как хотелось бы Мордору.
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11.08.2021 15:17 Відповісти
Прекрасным образом, сами же кацапы и уничтожают тех, кто их поддерживает. И в лугандоне, и антиваксерной пропагандой...
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11.08.2021 16:04 Відповісти
Где бы мы ещё путинские тезисы почитали... Большинство украинцев не согласны с тезисами статьи Путина об Украине, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 1677
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11.08.2021 15:18 Відповісти
население согласно
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11.08.2021 15:18 Відповісти
фуйло? ми чули про такого,
та нам нас рать на тези його !
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11.08.2021 15:19 Відповісти
большинство украинцев даже не читали это говнище путинское
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11.08.2021 15:19 Відповісти
Не читав але не згоден! Єдине з чим згоден так це те що воно ...ло! І дуже прикро що себе називають українцями ти хто читає і згоден...
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11.08.2021 15:20 Відповісти
Кто то видел эти опросы?.. или эти тезисы Х..йла? Пиар дешевый, один гандон в паРаше карлик пернул а второй петпердывает пиарясь
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11.08.2021 15:20 Відповісти
Что вы носитесь с этой статьей???? Говно зеленое сирануло, а вы бегаете впопыхах....
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11.08.2021 15:23 Відповісти
Эти тезисы были озвучены для своей биомассы и для оправдания убийств Украинцев отстаивающих реальную независимость ! Зачем вообще проводить такие опросы ,что сказало ипанутое куйло !
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11.08.2021 15:23 Відповісти
историю потому что, напрочь придуманную московитами, в школах СОГЛАСНЫЕ изучали, а там галимый порожняк в интерпретации руцке пропагандонов от истории, изложен...людям из телевизоров нужно историю со ссылками на архивы рассказывать, тогда 99% несогласных будет с Пу царем фантазиями, на исторические темы...канал специальный исторический бы завести, историков- архивистов, археологов ведущими туда посадить, только не Петь Толочок пр. подобных Кив-академиков, и будет толк тогда, а так, какой канал не включи, одни песенки пустые молодняк горланит 24\7, да фильмы такие же пустые ни о чем....
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11.08.2021 15:24 Відповісти
гомика
ибо нездорово шо Елдак всегда при Зеле Більшість українців не згодні з тезами статті Путіна про Україну, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6408 Більшість українців не згодні з тезами статті Путіна про Україну, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 1359
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11.08.2021 15:56 Відповісти
Швидше всього, саме х@йло і оплачує такі "опроси".
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11.08.2021 15:25 Відповісти
Да. Недели две назад. Не по поводу пуйлотезисов, а вообще настроений в обществе.
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11.08.2021 15:36 Відповісти
В данный момент на российском НТВ (куратор бывш.дир.Галустикян) Норкин-Жопкин (пригласил врагов наших) раскручивает ******** компанию -поджигает русских против комика одэра МирзаАлизаде,который говоря про плохие матрасы у квартирантов в России вместо россиян случайно сказал у русских.ЗА ЭТО ЕМУ ДАЛИ 10 дней тюрьмы(????)-впервые в России.Это показывает у кого власть в стране дураков,которые даже не знают,что Базантия -пол Одэрбэйджана ст.ГанаУдч(Гянджа),которую ракетами "Скад" бомбил ЧУЖОЙ ВСЕМ КРЕМЛЬ.Зато они теперь не "православная кансистория"
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11.08.2021 15:34 Відповісти
яя всегда люблю ваши коменты, просто башка так крутится шо вспоминаю Марь ивановну которую юзал лет 8 взад, в смысле не то шо русские подумали, а как мужики - вдох-выдох и потом пивко мммммм
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11.08.2021 16:00 Відповісти
Cкоро Одэрбэйджан все ваше Иреванское ханство будет понастоящему взад-вперед юзать и отправят потом на историческую родину -в АРАбистан.Какой ***** в прошлый раз мне послал из Московского офиса(клона Цензора) алфавит арабохайский? Все высказывания в инете фиксируют.
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11.08.2021 16:24 Відповісти
браток, я сожалею тому кто там и шо там тебе прислал - ибо он реально читал твои тут тексты... каюсь, я тоже читаю и знаю шо ты веришь в гороскоп - а что там за Путина то?
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11.08.2021 16:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2T7ofMwri24
вроде как раз для тя - крымская группа, Ора уважаю и Митру или шо там надо уважать шоп дикарем быть то?
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11.08.2021 17:37 Відповісти
Більшість українців не згодні з тезами статті Путіна про Україну, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9627
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11.08.2021 15:58 Відповісти
для амеров все кто против них в оккупированной стране = бандиты и террористы
просто если чел с оружеем борется против оккупантов - террорист?
а оккупанты у себя там - герои?
так если своими именами вещи называть, то не все герои и не все террористы
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11.08.2021 16:04 Відповісти
Хто вам сказав, що є українці, які згодні з ****** ? Українці -- НЕ ЗГОДНІ !!! Решта -- не українці !!! Також і ті, яким "важко відповісти" !
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11.08.2021 16:10 Відповісти
це ще вчора було оприлюднено.. Цензор тільки сьогодні виділив в окрему інфу.

Але більш цікавим є те, що сьогодні інститут майбутнього оприлюднив останні рейтинги по партспискам, які можна вважати більш-менш достовірними. Оскільки саме інститут замовляв+оплачував ці опитування (вплив парті, фіз.осіб на їх результати - мінімальний); опитано було самим достовірним способом методом face to face; а обсяг вибірки становить 5 тис. респондентів! (віком від 18 років). Статистична похибка вибірки в цьому опитувані не перевищує 1,41%.
Так от, результати:
«Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в неділю ПЕРШОГО СЕРПНЯ, то серед тих, хто визначився і піде на вибори, вони би проголосували за партії:
-"Слуга народу" - 22,2%;
-"Європейська солідарність" - 16,0%;
-"Батьківщина" - 14,0%;
-"Опозиційна платформа - За життя" - 13,6%;
-"Сила і честь" - 6,0%;
-"Українська стратегія Гройсмана" - 4,7%;
-"Наші" (Мураєва) - 4,5%";
-"Свобода" - 3,8%,
-"партію Шарія" - 2,9%,
-Радикальна партія Ляшка - 2,6%,
-"УДАР" (Кличка) - 2,2%;
-"Голос" - 1,8%:
-"За майбутнє" - 1,7%;
-"Громадянська позиція" - 1,3%;
-"Перемога Пальчевського" - 0,5%;
-"Пропозиція" (партія мерів, очолює мер Дніпра Філатов) - 0,3%;
-інші - 1,9%.

22,8% респондентів ще не визначилися зі своїм вибором; 11%,не пішли б на вибори; 1,1% зіпсували би бюлетень; 3,5% не змогли відповісти; 0,6% відмовилися відповідати.»
- Ці результати опитування оприлюднив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко на презентації дослідження в середу в Києві.

Ось про це потрібно повідомляти!
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11.08.2021 16:20 Відповісти
досить партійної брехні від віртуальних "ін-сси-тутів"
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11.08.2021 16:22 Відповісти
Знову брехня від цієї кантори. Про яку згоду чи незгоду можна казати, якщо цієї брехні ***** не читало і не слухало 99,9% українців?! Навіть я не читав, хоча політикою цікавлюсь, і жодного разу не чув ні від кого навіть згадки про ці ********** "тези".
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11.08.2021 16:21 Відповісти
Братский народ (страна) - страна или народ на который Раиса собирается напасть.
Единый народ (страна) - страна или народ , на который уже напали и захватили.
Недружественные страны или народы - это те на которые Раиса сцыт напасть.
Это пожалуй все что нужно знать про нашего, итить колотить соседа.
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11.08.2021 16:33 Відповісти
Я всё-таки взял и прочитал то что это недорозумение написало.
И так.
Начал он всё с истории как трактуют в Московии, что Русь появилась в Новгороде и потом просто центром стал этой Руси Киев. Хрен с ним, они этим кормят своих подданных. Рассказывает о князьях о козаках, и даже о Московии (сам охренел), вообщем о Украине - Руси. Слова Русь, русины, русские звучат постоянно. НО, откуда-то не возмись просто так появилась Россия, вот реально, почитайте. Откуда она взялась, я так и не понял. Вывод один, - Россия фейк!
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11.08.2021 16:33 Відповісти
-
Втирает этот фашист, карлик - полумерок кровавий -мордвин ...уйло, сравнивая славянский украинский народ с татаро- угро-финнами москалями а с 18 века коварно замаскированными под якобы русских.
...признали, что русские не славяне, а угро-финны...
kavkazcenter.com›…2013/03/19…russkie…a…finny.sht
Получается то что в лапотной паРаше почти нет генетических славян - русичей - русских ДНК. И их там никогда не было и никогда не будет в этой ужасной наполовину угро - финской наполовину татаро - монгольской лапотной ********* - орде ставшей ещё и фашистской. Нормальные гордые свободные славянские народы в этой ужасной кровавой тюрьме не славянских народов просто жить рабами не смогут, они обязательно предпочтут либо добиться Свободы либо гордо умереть!
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11.08.2021 16:41 Відповісти
Дев"яносто відсотків коментів на руській мові...І вони ще кажуть "нє адін народ"...
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11.08.2021 16:45 Відповісти
а це наслідки 400 х літньої україно-кацапської "дружби", у вигляді вбивств, підкупу, голодоморів, виселень, заборон та насильницьких русифікацій
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11.08.2021 16:58 Відповісти
Пока они на своей территории, то мы сними - один народ. Как только оказываются на нашей, то сразу же становятся "великой русской нацией", а мы - хохлами. Такая вот стратегия из сказки "волк и семеро козлят". Надо быть козленком, чтобы из столетия в столетие не уловить этой закономерности.
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11.08.2021 16:50 Відповісти
українці клали болт на статті, тези і на самого куйла
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11.08.2021 16:50 Відповісти
-
Завдяки ретельним дослідженням українських вчених старовини в області історії розвитку москалів - кацапів, практично вдалося написати достовірний збірний історичний портрет того самого казламордого непорозуміння, яке в силу своєї альтернативної обдарованості навіть іменує себе нібито "російським народом". Казламорда істота представляє з себе зображення такого віддалено схожої на людину істоти в татарському кокошнику з косоокою, вічно пропитих напів азіатської або квадратної рябої перекошеною від злоби мордою москаля, що володіє рабської душею, ********, віроломним і боягузливим характером. До всього іншого це істота, яка найбільше нагадує не єдиний етнос, а штучно створеного з якихось недоносків голема, для спілкування використовує виключно один з діалектів староболгарської мови, рясно присмачуючи його татарськими і угро-фінськими словами і з наполовину жахливим кацапським матом гунів . Личакові істота яке з однаковим завзяттям готове поклоняться зірці, хресту, півмісяцю, будь-яким богам а також портрету свого чергового кривавого маніяка вождя. Але при цьому воно має нахабство зараховувати себе до повноцінних людям, та ще й не до аби-яким, а саме до слов'ян росіян! Саме так виглядає збірний портрет так званого з 18 століття (придуманого і нібито навіть руського народу).
Ось так москалі -кацапи ця монголоїдна личакова нечисть споганила в 18 столітті велике святе для слов'янина Українця слово яке вказувалося тільки в Київській -Русі: РУСЬ, і ім'я славних слов'ян: русичів, русинів, руських предків українців.
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11.08.2021 16:52 Відповісти
Це вже більш реалістичне .чим нещодавно так зване опитування на замовлення проросійських сил "рейтинг"де виявилось 41% бидломаси .
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11.08.2021 17:27 Відповісти
Більшість українців не згодні з тезами статті Путіна про Україну, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7374
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11.08.2021 17:41 Відповісти
Більшість українців не згодні з тезами статті Путіна про Україну, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 5704
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11.08.2021 17:42 Відповісти
Тут, як завжди у ординців, елементарна підміна понять - руські і українці це дійсно один народ, але при чому тут "росіянє"? Ці кочівники як їм замандюрилось, так себе і називають. Свинота!
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11.08.2021 18:08 Відповісти
Что значить согласны или не согласны с ОТМОРОЖЕННЫМ ГЭБЭШНЫМ УБЛЮДКОМ инициировавшим УБИЙСТВА украинцев и людей по всему миру?... Этот высер ДОЛОБОДЯТЛОВ из какого-то подзаборного центра Разумкова весьма схож с тем докладчиком во время ВОВ, который с трибуны выдал - КОГДА НА НАШУ СТРАНУ НАПАЛ ТОВАРИЩ ГИТЛЕР... Кто может согласиться с ЗАКОНЧЕННОЙ КРИМИНАЛЬНОЙ ТВАРЬЮ хоть в чём-то касаемого суверенной страны?!...
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11.08.2021 21:07 Відповісти
Да что Вы говорите это прям сенсация от центра разумкова прям мировая сенсация Я так понял что в центре Разумкова нехрен чем заняться Більшість українців не згодні з тезами статті Путіна про Україну, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 700
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11.08.2021 21:43 Відповісти
Не вірю . Всі українці вважають що путін - х у й л о . То як не згіднними з підхрюкуванням х у й л а може бути лише більшість , а не всі українці ? Ну самі подумайте .
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11.08.2021 23:07 Відповісти
 
 