УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14256 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
2 476 58
Лещенко (477) тарифи (724) Укрзалізниця (2038) подорожчання (61)

Завдяки підвищенню тарифів "Укрзалізниця" отримає 12 мільярдів за два роки і проведе модернізацію, - член наглядової ради "УЗ" Лещенко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Завдяки підвищенню тарифів

З 1 вересня зростуть тарифи на перевезення залізної руди і агропродукції, а також тариф на порожній пробіг.

Це підвищення погодила Державна регуляторна служба, повідомив в фейсбуці член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ. Раніше підвищення тарифів схвалили Мінфін і Мінекономіки.

"Найбільше підвищення торкнеться олігарха Ріната Ахметова: 3,2 мільярда для Метінвесту і 1 мільярд для ДТЕК", - написав Лещенко.

Він зазначив, що тарифи хотіли "привести до ладу" ще рік тому, але тоді рішення заблокували "лобісти Ахметова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підвищення залізничних тарифів економічно необґрунтоване, - Укркокс

"На перевезення залізної руди тариф зросте з 1 вересня на 8 відсотків і з 1 січня 2022 на 20,4 відсотки. На перевезення агропродукції з 1 вересня на 8 відсотків і з 1 січня на 6 відсотків. Також збільшується тариф на порожній пробіг. Сумарний позитивний ефект для Укрзалізниці становитиме 1,8 мільярда в поточному році і 10,1 мільярда у 2022 році", - повідомив Лещенко.

Він додав, що це дозволить "Укрзалізниці" провести необхідну модернізацію.

Завдяки підвищенню тарифів Укрзалізниця отримає 12 мільярдів за два роки і проведе модернізацію, - член наглядової ради УЗ Лещенко 01
Завдяки підвищенню тарифів Укрзалізниця отримає 12 мільярдів за два роки і проведе модернізацію, - член наглядової ради УЗ Лещенко 02

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Благодаря повышению тарифов "Укрзализныця" получит 12 миллиардов за два года и проведёт модернизацию, - член набсовета "УЗ" Лещенко - Цензор.НЕТ 3489
показати весь коментар
11.08.2021 15:41
+13
Благодаря повышению тарифов "Укрзализныця" получит 12 миллиардов за два года и проведёт модернизацию, - член набсовета "УЗ" Лещенко - Цензор.НЕТ 2990
показати весь коментар
11.08.2021 15:47
+12
Благодаря повышению тарифов "Укрзализныця" получит 12 миллиардов за два года и проведёт модернизацию, - член набсовета "УЗ" Лещенко - Цензор.НЕТ 8131
показати весь коментар
11.08.2021 15:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Благодаря повышению тарифов "Укрзализныця" получит 12 миллиардов за два года и проведёт модернизацию, - член набсовета "УЗ" Лещенко - Цензор.НЕТ 3489
показати весь коментар
11.08.2021 15:41 Відповісти
Потрібно збільшувати тарифи ще більше, бо зараз тарифи на вантажні перевезення в Україні в 3-10 разів менше ніж в Польщі та ЄС!
показати весь коментар
11.08.2021 15:46 Відповісти
Благодаря повышению тарифов "Укрзализныця" получит 12 миллиардов за два года и проведёт модернизацию, - член набсовета "УЗ" Лещенко - Цензор.НЕТ 8131
показати весь коментар
11.08.2021 15:47 Відповісти
потрібно таким як ти зєбілам заборонити надалі голосувати. наголосували ви вже довбні недозрілі....
показати весь коментар
11.08.2021 15:48 Відповісти
Вартість тарифів на перевезення вугілля та руди Тариф на перевезення, центів/ткм
Вантаж Австралія Канада Польща Україна
Вугілля 3,95 1,72 1,8 0,79
Руда та мінерали 3,95 2,81 2 0,77
показати весь коментар
11.08.2021 15:49 Відповісти
ви не могли б підказати, хто ж з простих, пересічних, середньостатистичних українців перевозить руду, вугілля та мінерали?)
показати весь коментар
11.08.2021 15:58 Відповісти
Я думаю що той хто поставив свого менеджера на чолі Укрзалізниці, той має найбільшу зацікавленість щоб тарифи УЗ не піднімались до економічно обгрунтованих! Бальчун підняв вантажні тарифи на 15% і це дало додатково більше 20 млрд. грн додаткових надходжень на рік, але Бальчуна ледве не вбили олігархи! Коли Бальчун розповідав про своє найбільше досягнення на посаді керівника УЗ, він сказав що те що його не вбили це і є найбільше досягнення!
показати весь коментар
11.08.2021 16:05 Відповісти
Игорь у тебя какой то сюр в голове
показати весь коментар
11.08.2021 16:14 Відповісти
це його звичайний стан.
показати весь коментар
11.08.2021 16:21 Відповісти
и на такси повысить в 50 раз, и на бензин, и на проезд в транспорте. лох должен сидеть дома, или как ты в дурдоме!
показати весь коментар
11.08.2021 16:14 Відповісти
Благодаря повышению тарифов "Укрзализныця" получит 12 миллиардов за два года и проведёт модернизацию, - член набсовета "УЗ" Лещенко - Цензор.НЕТ 2990
показати весь коментар
11.08.2021 15:47 Відповісти
При чём ТУТ набсовет!
Завдяки підвищенню тарифів "Укрзалізниця" отримає 12 мільярдів за два роки і проведе модернізацію, - член наглядової ради "УЗ" Лещенко - Цензор.НЕТ 8371
показати весь коментар
11.08.2021 15:53 Відповісти
всё верно- давите народ, крепче будет и хуже не будет...
показати весь коментар
11.08.2021 15:42 Відповісти
Не народ, а Ахметова сейчас хотят прижать, чтобы он платил больше за перевозку своей руды.
А ты его холоп?
показати весь коментар
11.08.2021 18:07 Відповісти
ага, олигархи идиоты, они начнут возить на фурах и длинномерах, разбивая дороги которые построил великий Зе на большом крадивництве.
показати весь коментар
11.08.2021 15:43 Відповісти
Проведет модернизацию чего? Пентхауса Лещенко?
показати весь коментар
11.08.2021 15:43 Відповісти
модернизация зарплат и премий для Серлеща?
Таки да
показати весь коментар
11.08.2021 15:44 Відповісти
зегенераты, мало того, что на вас ссутс@, так над вами еще и смеются)
показати весь коментар
11.08.2021 15:44 Відповісти
у р о д ы чмошные
показати весь коментар
11.08.2021 15:46 Відповісти
Боже ж ти мій! Знову перемога! Скільки ж разів я вже це чув!!! Вже ригати хочеться від цих обіцянок. Якщо хтось не зрозумів, це я про модернізацію. Вже даже бачу, як Серьожа весь модернізований і з модернізованою зарплатнею.
показати весь коментар
11.08.2021 15:46 Відповісти
а потом через год снова "Благодаря новому повышению тарифов укрзализныця проведет модернизацию")))
показати весь коментар
11.08.2021 15:47 Відповісти
или через полгода
показати весь коментар
11.08.2021 15:50 Відповісти
Я так понимаю кроме как повышать тарифы они ничего не умеют. И им плевать что это повышение тут же отразится на ценах на все товары. Но нет надо проблеять что это мол ударит по Ахметову, как будто только он грузы перевозит.
показати весь коментар
11.08.2021 15:49 Відповісти
ОНИ не умеют.
Но для чего НАБСОВЕТ?
показати весь коментар
11.08.2021 15:51 Відповісти
Ты плохо понимаешь.
показати весь коментар
12.08.2021 06:30 Відповісти
Благодаря повышению тарифов "Укрзализныця" получит 12 миллиардов за два года и проведёт модернизацию, - член набсовета "УЗ" Лещенко - Цензор.НЕТ 4004
показати весь коментар
11.08.2021 15:50 Відповісти
В будь якому випадку всі підвищення сплатять кінцеві споживачі, тобто громадяни, а ті про кого говорить член ради підвищення не помітять)
показати весь коментар
11.08.2021 15:51 Відповісти
До 2019 були які-не-які прибутки, а потім одні збитки... Добре серлещ керує, нічого не скажеш.
показати весь коментар
11.08.2021 15:51 Відповісти
а куда делись средства от предедущих подорожаний ?
показати весь коментар
11.08.2021 15:52 Відповісти
А еще у кого то осядет в карманах куча денег !
показати весь коментар
11.08.2021 15:54 Відповісти
Скромняга, себе та свої премії навіть і не згадав.
показати весь коментар
11.08.2021 15:59 Відповісти
Ну не знаю как Укрзализныця, а этот очкозавр свою недвижимость точно модернизирует😁😁😁😁
показати весь коментар
11.08.2021 16:00 Відповісти
Это так знакомо. Всегда, когда повышают тарифы на проезд, то указывают, как будет все великолепно, как проезд будет уютен. Я понимаю, что это касается промышленной части Украины, но это аналогично. В итоге, как было все так и осталось, а деньги ушли в чейто карман.
показати весь коментар
11.08.2021 16:06 Відповісти
Да не за проезд (граждан), а за ПРОВОЗ. Грузов.
показати весь коментар
12.08.2021 06:32 Відповісти
А от предыдущих повышений, что они не проводили ? Так будет и в этот раз !
показати весь коментар
11.08.2021 16:06 Відповісти
Що у колишнього журналіста вийде краще? Спрогнозувати єкономічний развиток залізниці чи заказна стаття? Так шо думай ТЕ....
показати весь коментар
11.08.2021 16:07 Відповісти
Воровать надо меньше, а не тарифы повышать
показати весь коментар
11.08.2021 16:08 Відповісти
Т－с－с！Не пали КОНТОРУ！🙂🙂🙂
показати весь коментар
11.08.2021 17:56 Відповісти
Завдяки підвищенню тарифів "Укрзалізниця" отримає 12 мільярдів за два роки і проведе модернізацію, - член наглядової ради "УЗ" Лещенко - Цензор.НЕТ 4059
показати весь коментар
11.08.2021 16:09 Відповісти
Укрнафта обещала с повышением тарифов увеличить добыч и потом всем счастье с украинским газом. Теперь укрзализниця , кто следущий в очередь до модернизации. Шарлатаны даже брехать разучились.Негидники управляют Украиной.
показати весь коментар
11.08.2021 16:11 Відповісти
Пока не устранят ахмэта это все до лампочки. Выжмет через тарифы на электричество главдой украинского народа
показати весь коментар
11.08.2021 16:11 Відповісти
Завдяки підвищенню тарифів "Укрзалізниця" отримає 12 мільярдів за два роки і проведе модернізацію, - член наглядової ради "УЗ" Лещенко - Цензор.НЕТ 7564 Завдяки підвищенню тарифів "Укрзалізниця" отримає 12 мільярдів за два роки і проведе модернізацію, - член наглядової ради "УЗ" Лещенко - Цензор.НЕТ 7392 Завдяки підвищенню тарифів "Укрзалізниця" отримає 12 мільярдів за два роки і проведе модернізацію, - член наглядової ради "УЗ" Лещенко - Цензор.НЕТ 7392
показати весь коментар
11.08.2021 16:11 Відповісти
На счет модернизации - большой вопрос, а то, что Сырёжа купит еще одну квартиру - сомнений нет !
показати весь коментар
11.08.2021 16:16 Відповісти
Т.е. Серлещу и его кацапской ляди для полного счастья надо раздерибанить 12 ярдов гривен.

Собственно, именно за такую возможность Серлещ не перестает вылизывать анус наркомана ЗЕ.
показати весь коментар
11.08.2021 16:25 Відповісти
Модернизация закончится мытьем окон , это в лучшем случае
показати весь коментар
11.08.2021 16:26 Відповісти
От мені цікаво - чого це цей проФФесор залізничних вуніверситетів пише мокшанською, проте отримує гроші як посадова особи державної залізниці?
показати весь коментар
11.08.2021 16:31 Відповісти
Модернизация еще на одну квартиру для Серлеща
показати весь коментар
11.08.2021 16:33 Відповісти
Всё это фигня. Когда там у твоей жёнушки следующая СПЕРМО-ВЕЧЕРИНКА? Хочу кончить на её кацапское личико.
показати весь коментар
11.08.2021 16:54 Відповісти
А якщо тобі щеьпідняти зарплатню то за два роки ти викупиш Укрзалізницю...
показати весь коментар
11.08.2021 16:54 Відповісти
Присосавшиеся до Укрзалiзницi получат модернизацию собственных домов,авто,яхт,ну и др. имущества.
показати весь коментар
11.08.2021 16:56 Відповісти
Маловато буде! Підвищуйте тарифи і на пасажирські перевезення. Якби ще не зурочити, нахлібників в "Укрзалізниці" вистачає.
показати весь коментар
11.08.2021 17:16 Відповісти
Что－то подобное я уже слышал про газ....🙂🙂🙂
показати весь коментар
11.08.2021 17:52 Відповісти
Сироже на зарплату.
показати весь коментар
11.08.2021 18:07 Відповісти
А что с предыдущими повышениями тарифов? Уже всё ушло на "модернизацию"?
показати весь коментар
11.08.2021 18:27 Відповісти
Если забрать наворованное у лещенко и остальных мЕЕнелдеров, модорнизацию можно сделать за месяц.
показати весь коментар
11.08.2021 19:07 Відповісти
НУ ТЫ И ДЕБИЛ. Иди пей пиво.
показати весь коментар
12.08.2021 06:36 Відповісти
https://natribu.org/ua/

Верной дорогой иди зебил.
показати весь коментар
12.08.2021 14:00 Відповісти
 
 