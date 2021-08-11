Завдяки підвищенню тарифів "Укрзалізниця" отримає 12 мільярдів за два роки і проведе модернізацію, - член наглядової ради "УЗ" Лещенко

З 1 вересня зростуть тарифи на перевезення залізної руди і агропродукції, а також тариф на порожній пробіг.

Це підвищення погодила Державна регуляторна служба, повідомив в фейсбуці член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ. Раніше підвищення тарифів схвалили Мінфін і Мінекономіки.

"Найбільше підвищення торкнеться олігарха Ріната Ахметова: 3,2 мільярда для Метінвесту і 1 мільярд для ДТЕК", - написав Лещенко.

Він зазначив, що тарифи хотіли "привести до ладу" ще рік тому, але тоді рішення заблокували "лобісти Ахметова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підвищення залізничних тарифів економічно необґрунтоване, - Укркокс

"На перевезення залізної руди тариф зросте з 1 вересня на 8 відсотків і з 1 січня 2022 на 20,4 відсотки. На перевезення агропродукції з 1 вересня на 8 відсотків і з 1 січня на 6 відсотків. Також збільшується тариф на порожній пробіг. Сумарний позитивний ефект для Укрзалізниці становитиме 1,8 мільярда в поточному році і 10,1 мільярда у 2022 році", - повідомив Лещенко.

Він додав, що це дозволить "Укрзалізниці" провести необхідну модернізацію.



