ОХМАТДИТ не проводить закупівлі та не розпоряджається ними, цим займається "Укрмедпроектбуд", - гендиректор клініки Жовнір

Клініка "Охматдит" передала медико-технічні завдання щодо закупівлі обладнання державному підприємству "Укрмедпроектбуд".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, генеральний директор НДСЛ "Охматдит" Володимир Жовнір підкреслив, що лікарня не проводить закупівлі обладнання, не отримує грошей на закупівлі та не розпоряджається ними.

"Зараз всі медико-технічні завдання, підготовлені нашими лікарями, передані, і тепер від "Укрмедпроектбуд" залежить проведення всіх процедур із закупівлі. Наша зона відповідальності - простежити, щоб було придбано те обладнання, яке насправді потрібно "Охматдиту", лікарям і пацієнтам. І це буде зроблено попри будь-який тиск", - зазначив він.

Жовнір додав, що раніше сформовані МТЗ вимагали уточнень і змін, які допрацювали фахівці. Адже "Охматдиту" потрібно сучасне і якісне обладнання (наркозно-дихальні апарати, апарати штучної вентиляції легень, устаткування для анестезії, операційні столи тощо).

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"За останні пів року, які я очолюю "Охматдит", в лікарні вперше почали пересаджувати нирки дітям, вже 9 дітей отримали нові нирки. Чотирьом дітям зі СМА (спинальна м'язова атрофія. - Ред.) в "Охматдиті" була проведена генна терапія. Активно розвивається напрям трансплантації кісткового мозку, запустилася школа перинатальної діагностики. "Охматдит" підписав меморандум з Міністерством внутрішніх справ, завдяки якому важких пацієнтів почали доставляти до нас аеромедичною авіацією. Наша мета - стати найкращою європейською клінікою. І це цілком реально. Але неможливо без відповідного обладнання. Тому ми очікуємо, що воно буде поставлено в найкоротші терміни", - сказав Жовнір.

Крім того, він додав, що "дехто намагається маніпулювати, робить гучні неправдиві заяви, які впливають на моральний стан медперсоналу і батьків пацієнтів"

"Тому я закликаю мам, лікарів, медсестер, посадових осіб, депутатів і журналістів не довіряти інформації з сумнівних джерел і новин, в яких не наведена офіційна позиція "Охматдиту", - підсумував Жовнір.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що гендиректор ОХМАТДИТУ Жовнір відмовився від закупівлі важливого обладнання для дитячої лікарні.