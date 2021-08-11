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Охматдит (93) закупівлі (587)

ОХМАТДИТ не проводить закупівлі та не розпоряджається ними, цим займається "Укрмедпроектбуд", - гендиректор клініки Жовнір

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ОХМАТДИТ не проводить закупівлі та не розпоряджається ними, цим займається

Клініка "Охматдит" передала медико-технічні завдання щодо закупівлі обладнання державному підприємству "Укрмедпроектбуд".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, генеральний директор НДСЛ "Охматдит" Володимир Жовнір підкреслив, що лікарня не проводить закупівлі обладнання, не отримує грошей на закупівлі та не розпоряджається ними.

"Зараз всі медико-технічні завдання, підготовлені нашими лікарями, передані, і тепер від "Укрмедпроектбуд" залежить проведення всіх процедур із закупівлі. Наша зона відповідальності - простежити, щоб було придбано те обладнання, яке насправді потрібно "Охматдиту", лікарям і пацієнтам. І це буде зроблено попри будь-який тиск", - зазначив він.

Жовнір додав, що раніше сформовані МТЗ вимагали уточнень і змін, які допрацювали фахівці. Адже "Охматдиту" потрібно сучасне і якісне обладнання (наркозно-дихальні апарати, апарати штучної вентиляції легень, устаткування для анестезії, операційні столи тощо).

Також читайте: Гендиректор ОХМАТДИТу Жовнір відмовився від закупівлі важливого обладнання для дитячої лікарні. ЦПК підозрює службове підроблення та просить Ляшка розібратися. ДОКУМЕНТ

"За останні пів року, які я очолюю "Охматдит", в лікарні вперше почали пересаджувати нирки дітям, вже 9 дітей отримали нові нирки. Чотирьом дітям зі СМА (спинальна м'язова атрофія. - Ред.) в "Охматдиті" була проведена генна терапія. Активно розвивається напрям трансплантації кісткового мозку, запустилася школа перинатальної діагностики. "Охматдит" підписав меморандум з Міністерством внутрішніх справ, завдяки якому важких пацієнтів почали доставляти до нас аеромедичною авіацією. Наша мета - стати найкращою європейською клінікою. І це цілком реально. Але неможливо без відповідного обладнання. Тому ми очікуємо, що воно буде поставлено в найкоротші терміни", - сказав Жовнір.

Крім того, він додав, що "дехто намагається маніпулювати, робить гучні неправдиві заяви, які впливають на моральний стан медперсоналу і батьків пацієнтів"

"Тому я закликаю мам, лікарів, медсестер, посадових осіб, депутатів і журналістів не довіряти інформації з сумнівних джерел і новин, в яких не наведена офіційна позиція "Охматдиту", - підсумував Жовнір.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що гендиректор ОХМАТДИТУ Жовнір відмовився від закупівлі важливого обладнання для дитячої лікарні.

Автор: Анастасія Потіха
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еще Жолдака с Жандармом послушать бы ОХМАТДЕТ не проводит закупки и не распоряжается ими, этим занимается "Укрмедпроектбуд", - гендиректор клиники Жовнир - Цензор.НЕТ 6067
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11.08.2021 15:47 Відповісти
Получается, что ЦПК прокукарекал вместе с Цензором вчера насчёт нехорошего Жовтнира, а там хоть не расцветай. Впрочем из статьи видно где собака зарыта:"Наша зона ответственности - проследить, чтобы было приобретено то оборудование, которое на самом деле нужно Источник: https://censor.net/ru/n3282170". А ведь так хочется на шару прикупить оборудование для своих, отсюда и вчерашняя статья :"Гендиректор ОХМАТДЕТА Жовнир отказался от закупки важного оборудования для детской больницы. ЦПК подозревает служебный подлог и просит Ляшко разобраться. ДОКУМЕНТ"
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11.08.2021 16:04 Відповісти
ОХМАТДЕТ не проводит закупки и не распоряжается ими, этим занимается "Укрмедпроектбуд", - гендиректор клиники Жовнир - Цензор.НЕТ 5206 ОХМАТДЕТ не проводит закупки и не распоряжается ими, этим занимается "Укрмедпроектбуд", - гендиректор клиники Жовнир - Цензор.НЕТ 6102
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11.08.2021 16:09 Відповісти
Знаю, що в Охматдиті працюють кращі фахівці і повністю довіряю їм. Дякую вам, хлопці та дівчата!
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11.08.2021 19:53 Відповісти
Давно наблюдаю, как некоторые персонажи пытаются все время организовать провокации вокруг Охматдета, преследуя свои корыстные цели. Им это еще аукнется, не имею сомнений. А врачам и всем сотрудникам Охматдета низкий поклон за вашу работу.
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12.08.2021 13:26 Відповісти
 
 