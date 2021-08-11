Унаслідок обстрілу терористами поранено українського воїна, стан його здоров'я - задовільний, - ОТУ "Схід"
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Сьогодні, 11 серпня, озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Схід".
Наголошують, що внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я воїна - задовільний.
Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.
Водночас не уточнюється, біля якого саме населеного пункту в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зазнав поранень військовослужбовець.
Будь ласка, зачекайте...
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.