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Унаслідок обстрілу терористами поранено українського воїна, стан його здоров'я - задовільний, - ОТУ "Схід"

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Унаслідок обстрілу терористами поранено українського воїна, стан його здоров'я - задовільний, - ОТУ

Сьогодні, 11 серпня, озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Схід".

Наголошують, що внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я воїна - задовільний.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

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Водночас не уточнюється, біля якого саме населеного пункту в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зазнав поранень військовослужбовець.
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Топ коментарі
+7
В результате обстрела террористами ранен украинский воин, состояние его здоровья - удовлетворительное, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 9956
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11.08.2021 15:49
+7
чего не на фронте ***** продажный?
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11.08.2021 16:00
+6
гнида конченая орангутанг продажный
Унаслідок обстрілу терористами поранено українського воїна, стан його здоров'я - задовільний, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 5008
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11.08.2021 15:58
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В результате обстрела террористами ранен украинский воин, состояние его здоровья - удовлетворительное, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 9956
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11.08.2021 15:49 Відповісти
это зепредатель специально делает
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11.08.2021 16:10 Відповісти
Серьезно?!!полный треш!А Стрелков Гиркин возглавил правый сектор.
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11.08.2021 16:11 Відповісти
30 летие распада Сссра 24 августа 1991 года РАБссия встретит салютом у Мавзолея чЛенина на красно-кровавой площади Мацковии... Унаслідок обстрілу терористами поранено українського воїна, стан його здоров'я - задовільний, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 5149
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11.08.2021 15:58 Відповісти
С попами ,ФСБшниками , ветеранами 1 и второй мировой войны , ветеранами войны в Чечне и чеченцами с дагестанцами. Будут медленные танцы .где кавалеры приглашают кавалеров.
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11.08.2021 16:05 Відповісти
вы еще ветеранонов кудиковской питви не видел - требуют у Шрйгу новых штанин а то поистерлись за 200 лет то))
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11.08.2021 16:27 Відповісти
гнида конченая орангутанг продажный
Унаслідок обстрілу терористами поранено українського воїна, стан його здоров'я - задовільний, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 5008
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11.08.2021 15:58 Відповісти
Унаслідок обстрілу терористами поранено українського воїна, стан його здоров'я - задовільний, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 4087
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11.08.2021 15:59 Відповісти
чего не на фронте ***** продажный?
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11.08.2021 16:00 Відповісти
там можно и пулю получить, а не только в рыло ногой
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11.08.2021 16:12 Відповісти
Унаслідок обстрілу терористами поранено українського воїна, стан його здоров'я - задовільний, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 721
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11.08.2021 16:02 Відповісти
Горуна честно отрабатывает бабло мавзолейного фюрера... Унаслідок обстрілу терористами поранено українського воїна, стан його здоров'я - задовільний, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 7082
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11.08.2021 16:05 Відповісти
Унаслідок обстрілу терористами поранено українського воїна, стан його здоров'я - задовільний, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 6104 Унаслідок обстрілу терористами поранено українського воїна, стан його здоров'я - задовільний, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 3300
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11.08.2021 16:07 Відповісти
я просто психолог, но Сенатор, кабинет процедурной по коридору с вашей палаты влево и на прямо, вот, санитара звать Игорь Леонидович, скажите шо я прислал на усиленные уколы, Гриценко там тоже дожидается)
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11.08.2021 16:31 Відповісти
Героям СЛАВА! Раненому скорейшего выздоровления!
Унаслідок обстрілу терористами поранено українського воїна, стан його здоров'я - задовільний, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 894
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11.08.2021 16:34 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Унаслідок обстрілу терористами поранено українського воїна, стан його здоров'я - задовільний, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 7445
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11.08.2021 19:50 Відповісти
 
 