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Росія (47133) супермаркет (58)

Російська мережа супермаркетів Mere збирається розширюватися в Україні, - ексдиректор з розвитку Хоменко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Російська мережа супермаркетів Mere збирається розширюватися в Україні, - ексдиректор з розвитку Хоменко

Мережа Mere, що належить російській компанії "Світлофор", має намір до кінця року відкрити в Україні 40 супермаркетів. У найближчих планах - запуск у Білій Церкві, Чернівцях та Миколаєві.

Про це в коментарі виданню "Лига" заявив колишній директор із розвитку Mere в Україні Артем Хоменко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами ексдиректора, компанія все ще має плани запустити 40 супермаркетів в Україні до кінця року. Найближчим часом планують відкривати нові супермаркети в Дніпропетровській і Київській області. Хоменко підкреслив, що вже не має стосунку до компанії.

Хоменко додав, що при запуску супермаркетів в Україні мережа не зустрічала перешкод з боку влади країни.

Читайте також: Данілов: Мережу російських супермаркетів хотіли створити в Україні для використання під час виборів, цього не буде

За даними Retailers.ua, компанія планує запуститися в Білій Церкві, Чернівцях та Миколаєві.

Mere - проєкт власників російської мережі "Світлофор", яка належить бізнесменам з Красноярська - Сергію та Андрію Шнайдерам. Мережа позиціонує себе як "жорсткий дискаунтер" і пропонує нижчі ціни порівняно з конкурентами. Чотири магазини мережі працюють у Німеччині. Також Mere працює в Латвії, Литві, Естонії, Польщі, Сербії. До 2020 року працювала в Миколаєві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мережа російських супермаркетів планує відкрити в Україні 40 магазинів до кінця року. Данілов 15 червня заявив, що відкриття не буде. "Нехай у себе там, у них є де розвиватися, Хабаровськ ... нехай туди їдуть і розвивають дискаунтери ... Якщо міська влада даватиме преференції російському бізнесу, якщо йдеться про Миколаїв, то до мера і депутатів дуже швидко будуть застосовані (заходи. - Ред .), тому що без їх дозволу цього зробити не можна", - заявив Данілов. 18 червня секретар РНБО назвав спробу відкриття супермаркетів російської мережі операцією спецслужб РФ і заявив, що мережу магазинів збиралися використовувати під час виборчого процесу.
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Топ коментарі
+28
Российская сеть супермаркетов Mere собирается расширяться в Украине, - экс-директор по развитию Хоменко - Цензор.НЕТ 4958
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11.08.2021 16:12
+26
Что там Зеля совсем недавно обещал? Не напомните, зебильчики?
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11.08.2021 16:13
+21
В идеале кацапрв нужно выдавить отовсюду. Тем более,что ничего хорошего они не продают. Эта главная задача.
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11.08.2021 16:14
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Российская сеть супермаркетов Mere собирается расширяться в Украине, - экс-директор по развитию Хоменко - Цензор.НЕТ 4958
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11.08.2021 16:12 Відповісти
Что там Зеля совсем недавно обещал? Не напомните, зебильчики?
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11.08.2021 16:13 Відповісти
Ты опять из бана вылезло, недолуге? Ничего, это не на долго. Еще раз, если не дошло дебилу с первого раза -- Тебя не устраивают наш языковый закон и Конституция? Ответ прост -- чемодан, вокзал и к едреной фене по сексуально-пешеходному маршруту. искать страну своей мечты, вышиватник.
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11.08.2021 17:02 Відповісти
В идеале кацапрв нужно выдавить отовсюду. Тем более,что ничего хорошего они не продают. Эта главная задача.
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11.08.2021 16:14 Відповісти
а если бы продавали ?
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11.08.2021 16:32 Відповісти
Российская сеть супермаркетов Mere собирается расширяться в Украине, - экс-директор по развитию Хоменко - Цензор.НЕТ 222
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11.08.2021 16:15 Відповісти
ахмєтав вставай!
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11.08.2021 16:16 Відповісти
Ехай обратно на россию, там корми аборигенов своим пальмовым маслом и маргарином. В Украине есть конечно тоже такие индивиды что за пол-гривны разницы ежика голой *опой задавят, но думаю не тот случай с москвецкими торгашами.
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11.08.2021 16:16 Відповісти
торговля на крови, правда зедебилы?
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11.08.2021 16:16 Відповісти
Еще в середине ИЮНЯ секретарь СНБО Алексей Данилов заверял, что выход на украинский рынок сети Mere невозможен.
Также тогда он пригрозил "быстрыми мерами" местным властям, если те будут давать какие-либо преференции российскому бизнесу. Російська мережа супермаркетів Mere збирається розширюватися в Україні, - ексдиректор з розвитку Хоменко - Цензор.НЕТ 1847

Балабол, трепло Данилов как и вся власть Зеленского. Занесли бабло Зе и Ко.
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12.08.2021 00:32 Відповісти
А что,киевстар и МТС работают,даже при потрохе спокойно работали,никто не посмеет вякнуть против путинских магазинов для нищих,кроме атэбэшников,они пострадают.
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11.08.2021 16:18 Відповісти
Такі да - починати треба зі стратегічних галузей - зв'язок, фінанси, транспорт, ВПК
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11.08.2021 21:05 Відповісти
Правда у каждого есть хоть один знакомый зебил? Варфаламеевская ночь уже близко.
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11.08.2021 16:19 Відповісти
Любое Мавзолейное говно пахнет трупом чЛенина и кровью других народов Мира,где эти Мрази орудуют...
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11.08.2021 16:20 Відповісти
Зєля ще й "інвестиційну няню" їм виділить.
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11.08.2021 16:20 Відповісти
Российская сеть супермаркетов Mere собирается расширяться в Украине, - экс-директор по развитию Хоменко - Цензор.НЕТ 2135
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11.08.2021 16:22 Відповісти
"Ніколи не довіряй цитатам з інтернету" (с) Аттіла Гун.
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11.08.2021 16:28 Відповісти
Mere - від "меря"? Moksha i Chud теж скоро підтягнуться.
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11.08.2021 16:22 Відповісти
супермаркеты внепалитики
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11.08.2021 16:23 Відповісти
Российская сеть супермаркетов Mere собирается расширяться в Украине, - экс-директор по развитию Хоменко - Цензор.НЕТ 7205
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11.08.2021 16:23 Відповісти
Российская сеть супермаркетов Mere собирается расширяться в Украине, - экс-директор по развитию Хоменко - Цензор.НЕТ 3357
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11.08.2021 16:26 Відповісти
И откроют, даже сомневаться не нужно …..
К сожалению
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11.08.2021 16:32 Відповісти
Точки сбора спец агентов і запроданців.
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11.08.2021 16:45 Відповісти
О то поясніть курва німцям яких ви постійно обсіраете норд стрімом чому ім не можно робити бізнес з кацапами а Украіні можно (!) ?
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11.08.2021 16:50 Відповісти
Так чому им можна?
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11.08.2021 16:56 Відповісти
та ну нах....спалити падлюк
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11.08.2021 16:54 Відповісти
Опять друзья Зеленского? Зеленые твари,такие твари.
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11.08.2021 16:57 Відповісти
Російська мережа супермаркетів Mere збирається розширюватися в Україні, - ексдиректор з розвитку Хоменко - Цензор.НЕТ 1096 Російська мережа супермаркетів Mere збирається розширюватися в Україні, - ексдиректор з розвитку Хоменко - Цензор.НЕТ 9771
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11.08.2021 17:20 Відповісти
Просто братья Шнайдеры занесли братьям Шефирам.
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11.08.2021 17:28 Відповісти
Эти евреи, всюду свои шнобели сунут, а клоун их с удовольствием принимает, родная же кровь для него...
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11.08.2021 17:21 Відповісти
Треба зобов'яати її додати у назву літеру "D", а чо, "Merde" теж хороша назва
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11.08.2021 17:33 Відповісти
Російська мережа супермаркетів Mere збирається розширюватися в Україні, - ексдиректор з розвитку Хоменко - Цензор.НЕТ 5765
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11.08.2021 18:59 Відповісти
Да ********* вы с вашими гнилостными шиддовскими скидками.
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11.08.2021 19:04 Відповісти
Это же продукты питания, которые идут в натовские страны - что эти Шнайдеры делают с продуктами - (радиация, химобработка, энергетическое воздействие, и т.д.) - мы не знаем.
Брать еду из рук врага - идиотизм.
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11.08.2021 19:07 Відповісти
Краще з мудрими втратити,ніж з кацапом знайти
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11.08.2021 19:38 Відповісти
Бываю в Литве регулярно в разных городах и нигде не видел эту "меге". Может она подпольно по ночам работает?
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11.08.2021 21:00 Відповісти
А український народ планує спалити до кінця року якраз рівно 40 супермаркетів , які планують відкрити в Україні російсько - фашистські загарбники . І будуть повністю праві . Не можна впускати вбивць і терористів у світ людей , у свій дім .
СЛАВА ГЕРОЯМ !!!
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11.08.2021 23:18 Відповісти
 
 