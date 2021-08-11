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Новини Політика України
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Медведчук (1323) Семен Семенченко (250) Чаус (344) Антикорупційний суд (1102)

Семенченко про домашній арешт Чауса: У 2014-19 р ми помилилися, зосередившись на "косметичному ремонті Системи" - нові органи загнивають швидше, ніж починається "оздоровлення організму"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Семенченко про домашній арешт Чауса: У 2014-19 р ми помилилися, зосередившись на

В Україні будь-які імплементовані в систему органи загнивають швидше, ніж починається гіпотетичне "оздоровлення організму". Тому проведення в 2014-2019 рр. "косметичного ремонту Системи" було помилкою.

Про це заявив екснардеп Семен Семенченко, передає Цензор.НЕТ.

"Суддя Чаус під домашнім арештом. Після того як 4 роки приховувався від слідства в Молдові. Схоже, що наслухавшись парламентських "лібералів" ми в 2014-2019 помилились, зосередившись на "косметичному ремонті Системи", всіляких "антикорупційних судах", "новому виборчому законодавстві", "знятті депутатської недоторканості" і так далі. Будь-які імплементовані в цю Систему органи загнивають швидше, ніж починається гіпотетичне "оздоровлення організму". Ця Система не поєднується з вільними людьми та "життям по закону", в принципі", - заявив він.

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Також показовим є перебування прямого ворога України - Медведчука під домашнім арештом, в розкішному особняку. За звинуваченнями в державній зраді, до речі. Особливо на фоні мого вже майже 5 місячного незаконного перебування в одиночній камері ІТТ СБУ. Я не приховувався від так званого "слідства", сам з’явився в СБУ, а за 12 днів з сім’єю не порушив жодної умови тримання під домашнім арештом. Тим не менше, Луганські та Кримські судді в Київських судах вважають, що все "норм". Сприймаю це як комплімент від влади. Вона чітко показує хто їй друг, а хто загроза. Вважаю подібне відношення чудовими ліками від ігор в "лібералізм" та "законослухняність". Гарною вакциною від ілюзій", - додав екснардеп.

"Знаю, що багатьох трохи засмутив мій повторний арешт, дехто навіть опустив руки. Але не варто. Усе це тимчасово. Просто в наступний раз ми не повторимо цих помилок. Дякую за науку, панове! Все буде добре) Слава Україні!" - резюмував Семенченко.

Семенченко про домашній арешт Чауса: У 2014-19 р ми помилилися, зосередившись на косметичному ремонті Системи - нові органи загнивають швидше, ніж починається оздоровлення організму 01

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября 2017 Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

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17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"

4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чаусу.
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Топ коментарі
+19
зато как дисал, как дисал! особливо за бєніни бабки ліз на амбразуру, усьо протів баригі ваєвал...а нагороду отримав від того, за кого дупу рвав. карма *****
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11.08.2021 16:21
+16
Сема, вы ошиблись в 2019м...причем конкретно ошиблись
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11.08.2021 16:22
+15
а тепер за гратами посидь косметолог фуєв.
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11.08.2021 16:20
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а тепер за гратами посидь косметолог фуєв.
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11.08.2021 16:20 Відповісти
Ты картины "великих" художников посмотрел? Семенченко о домашнем аресте Чауса: В 2014-19 г. мы ошиблись, сосредоточившись на "косметическом ремонте Системы" - новые органы загнивают быстрее, чем начинается "оздоровление организма" - Цензор.НЕТ 2283
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11.08.2021 16:21 Відповісти
я наркоту не вживаю. Семенченко о домашнем аресте Чауса: В 2014-19 г. мы ошиблись, сосредоточившись на "косметическом ремонте Системы" - новые органы загнивают быстрее, чем начинается "оздоровление организма" - Цензор.НЕТ 958
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11.08.2021 16:22 Відповісти
Косметический ремонт по Семенченко -- это самому присосаться к корыту.
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11.08.2021 16:30 Відповісти
Когда больше нечем занять ся. Семенченко о домашнем аресте Чауса: В 2014-19 г. мы ошиблись, сосредоточившись на "косметическом ремонте Системы" - новые органы загнивают быстрее, чем начинается "оздоровление организма" - Цензор.НЕТ 2949
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11.08.2021 16:20 Відповісти
зато как дисал, как дисал! особливо за бєніни бабки ліз на амбразуру, усьо протів баригі ваєвал...а нагороду отримав від того, за кого дупу рвав. карма *****
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11.08.2021 16:21 Відповісти
Комбат Насіння майже визнав, що за Порошенко було краще ніж є зараз, а як співав )
Втім, зараз доцільніше підтримувати його у боротьбі із зеленським
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11.08.2021 16:21 Відповісти
Сема, вы ошиблись в 2019м...причем конкретно ошиблись
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11.08.2021 16:22 Відповісти
Ништяк. 5 лет коту под хвост, чтобы поняли то, что и так всем понятно.
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11.08.2021 16:22 Відповісти
Зато откровенный сепар Медведчук под домашним арестом😂о така вам Україна,лохи кончені,хавайТЕ
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11.08.2021 16:25 Відповісти
Ранее Медведчуку угрожало только обогащение.
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11.08.2021 19:49 Відповісти
Семенченко про домашній арешт Чауса: У 2014-19 р ми помилилися, зосередившись на "косметичному ремонті Системи" - нові органи загнивають швидше, ніж починається "оздоровлення організму" - Цензор.НЕТ 9815
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11.08.2021 19:54 Відповісти
Зі смітника не їм.
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11.08.2021 22:09 Відповісти
Самовнушение?
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11.08.2021 22:24 Відповісти
Ага, бізнеспартнер. Бігус підтвердить Семенченко про домашній арешт Чауса: У 2014-19 р ми помилилися, зосередившись на "косметичному ремонті Системи" - нові органи загнивають швидше, ніж починається "оздоровлення організму" - Цензор.НЕТ 9175
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11.08.2021 22:35 Відповісти
Промелькнул забытый всеми Чаус.... Вот так проходит мирская слава. ИНЕТ таки забавная штука. Казалось бы: нет аналогов и не было чертовщине произошедшего... а вот подишь ты- забыли дядю Чауса. Даже стриптиз не помог... Ему, наверное- очень обидно!
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11.08.2021 16:25 Відповісти
"Тем не менее, Луганские и Крымские судьи в Киевских судах считают, что все "норм"."

Источник: https://censor.net/ru/n3282180

Написав кримсько-донецький Грішин ....
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11.08.2021 16:26 Відповісти
Все вокруг да около а Семен сказал горькую правду система сгнила и переродилась в монстра поедающего страну. Будущего с этой системой нет.
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11.08.2021 16:28 Відповісти
Семенченко о домашнем аресте Чауса: В 2014-19 г. мы ошиблись, сосредоточившись на "косметическом ремонте Системы" - новые органы загнивают быстрее, чем начинается "оздоровление организма" - Цензор.НЕТ 2757
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11.08.2021 16:40 Відповісти
"Мы ошиблись..."
А ты сам много в парламенте сделал, чтоб систему поменять? Тебя туда не для этого выбрали?
Или только сидел, задницу грел, да думал, как бы охранное агентство замутить?
А потом, ****, тех, кто реально что-то менял, решил заменить на клоунов криворожских...
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11.08.2021 16:43 Відповісти
Много. В буфете Верховной рады.
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11.08.2021 16:45 Відповісти
Во даёт вомбат. Семенченко про домашній арешт Чауса: У 2014-19 р ми помилилися, зосередившись на "косметичному ремонті Системи" - нові органи загнивають швидше, ніж починається "оздоровлення організму" - Цензор.НЕТ 9643
Впрочем со стремительным загниванием за последнии 2 года я с ним согласен.
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11.08.2021 16:44 Відповісти
Непонимаю, почему такой негатив на Семёна? Он первый призывал к вооруженному отпору, сформировал ,,Донбасс", воевал.. Да, как у любого, есть недостатки, ошибки, вообще революционеры сложные люди. В условиях гибридной войны, на таких кучу комромата льют, такие неудобны. Но я помню, в начале кацапской агрессии, призывы к борьбе были слышны только от Семенченка в Донецке и от Юлдашева в Луганске, а те кто сейчас его судят, выжидали.
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11.08.2021 16:57 Відповісти
"Стратегировали" они, разлегшись на диванах среди подушек, под пивасик. Говнякают тут о патриотизме, не вспоминая, что весь он у них из сои.
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11.08.2021 17:19 Відповісти
Потому что он лживая аферюга,который вместе с беней завел людей в котел,а потом семь лет все сваливал на Порошенко
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11.08.2021 17:21 Відповісти
Тому, що для і для пУтлєрівців, і для пЄтьлєрівців український патріот - це найперший ворог.
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11.08.2021 17:54 Відповісти
и никого не интересует сама система в виде УПК придуманная для бандитов, образца 2012 года имени портнова...
семенченко нужно для памяти что-нибудь принимать, не он ли был народным депутатом, что он сделал для того чтобы система работала?
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11.08.2021 16:58 Відповісти
эксперт-аферист Семенченко в девичестве Гриишин Семенченко про домашній арешт Чауса: У 2014-19 р ми помилилися, зосередившись на "косметичному ремонті Системи" - нові органи загнивають швидше, ніж починається "оздоровлення організму" - Цензор.НЕТ 3404
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11.08.2021 17:01 Відповісти
Иначе говоря выбрасывать коррупционеров в мусорные контейнеры было бесполезно. Я не хочу говорить за Семенченко какой он...Но явно из нерешительных,неизворотливых и непонимающих ситуаций. Поэтому и поплатился накрытый подставой. Сашко Билый был куда опаснее для заскарузлой системы. Она его и убрала.
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11.08.2021 17:04 Відповісти
Иначе говоря выбрасывать коррупционеров в мусорные контейнеры было бесполезно. Я не хочу говорить за Семенченко какой он...Но явно из нерешительных,неизворотливых и непонимающих ситуаций. Поэтому и поплатился накрытый подставой. Сашко Билый был куда опаснее для заскарузлой системы. Она его и убрала.
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11.08.2021 17:04 Відповісти
саша паламарчук
а тепер за гратами посидь косметолог фуєв.========================================================================

Cракоголовая злобность диванно-подушечной соевой стаи беспредельна.
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11.08.2021 17:16 Відповісти
Очевидним, що систему не зламано стало ще восени 2014-го.
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11.08.2021 18:59 Відповісти
В июне 2014 г когда полиция начала силой убирать палатки Майдана. Власть тогда боялась, что Майдан станет постоянно действующим органом власти.
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11.08.2021 19:08 Відповісти
Можливо цього і боялись, але, на мою думку, ще сильніше боялись, що добробати повернуться у Київ з перемогою.
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11.08.2021 19:13 Відповісти
Канешна, вайна вигадна, патамушта на нєй наживаются баригі Семенченко про домашній арешт Чауса: У 2014-19 р ми помилилися, зосередившись на "косметичному ремонті Системи" - нові органи загнивають швидше, ніж починається "оздоровлення організму" - Цензор.НЕТ 7531
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11.08.2021 19:23 Відповісти
Це було вторинне.
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11.08.2021 19:30 Відповісти
Ага ділили смачні місця біля корита, яке наповнювалося за рахунок війни. Я вгадав?
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11.08.2021 19:36 Відповісти
Мова про систему.
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11.08.2021 19:38 Відповісти
Канешна, а ***** тут ні до чого!
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11.08.2021 19:45 Відповісти
Воно якраз ключова фігура у процесі збереження системи неофеодалізму в Україні.
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11.08.2021 20:35 Відповісти
То треба тоді було на нього забити і йти в першу чергу "ломати систему" ?
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11.08.2021 20:56 Відповісти
Тобто зовнішнього ворога (за класикою) вигадали, щоб відволікти увагу?
Тільки не петляй!
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11.08.2021 22:17 Відповісти
В принципе Семёнченко прав.
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11.08.2021 19:13 Відповісти
Чесно кажучи, я хоч і порохобот (українобот) і недолюблюю Семена бо є за шо, але радості від того, що з ним таке роблять не маю.
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11.08.2021 19:17 Відповісти
Семенченко про домашній арешт Чауса: У 2014-19 р ми помилилися, зосередившись на "косметичному ремонті Системи" - нові органи загнивають швидше, ніж починається "оздоровлення організму" - Цензор.НЕТ 3234
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12.08.2021 00:58 Відповісти
 
 