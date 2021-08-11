Організатори дрифту на Софійській площі миттям не відбудуться, має бути фінансове покарання, - Ткаченко

Організатори дрифту на Софійській площі в центрі Києва не відбудуться миттям площі, вони повинні понести фінансове покарання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Думаю, на цьому ця історія не закінчиться, тому що ми маємо справу не просто з невіглаством, а зі знущанням з історичного центру Києва. Усе це відбувалося в буферній зоні, без узгодження із заповідником і міністерством, тому ми до цієї історії будемо підходити вже в юридичній площині. А саме - готувати зміни до законів, відповідно до яких такі дії або будь-які масові дії в буферних зонах повинні узгоджуватися із заповідником і міністерством. Думаю, що ми підемо і далі з приводу того, щоб знайти і фінансово покарати тих, хто організував це ралі в центрі Києва. Думаю, в першу чергу це стосується цієї компанії, а по-друге, безпосередня відповідальність також лежить на КМДА. Миттям площі ці люди не відбудуться, має бути безпосереднє фінансове покарання", - наголосив голова МКІП.

Водночас Ткаченко додав, що такі зйомки відбуваються і в європейських столицях, "але з усіма дозволами, чіткими параметрами, що, де, коли знімається, в якому масштабі", однак "такого роду ралі неприпустимі за жодних умов".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 10 серпня на Софійській площі дрифтували 2 автомобілі, в одному з них перебувала реп-виконавиця Альона Альона, все це знімали на відео. Дрифт викликав скандал: машини залишили на площі сліди, в КМДА заявили, що раніше відмовила організаторам - компанії Red Bull - у проведенні зйомки, але ті проігнорували відмову. Поліція почала кримінальну справу, прокуратура підрахувала, що розмір збитків становить 50 тис. грн і вилучила автомобілі.

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