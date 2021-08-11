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Організатори дрифту на Софійській площі миттям не відбудуться, має бути фінансове покарання, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Організатори дрифту на Софійській площі миттям не відбудуться, має бути фінансове покарання, - Ткаченко

Організатори дрифту на Софійській площі в центрі Києва не відбудуться миттям площі, вони повинні понести фінансове покарання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Думаю, на цьому ця історія не закінчиться, тому що ми маємо справу не просто з невіглаством, а зі знущанням з історичного центру Києва. Усе це відбувалося в буферній зоні, без узгодження із заповідником і міністерством, тому ми до цієї історії будемо підходити вже в юридичній площині. А саме - готувати зміни до законів, відповідно до яких такі дії або будь-які масові дії в буферних зонах повинні узгоджуватися із заповідником і міністерством. Думаю, що ми підемо і далі з приводу того, щоб знайти і фінансово покарати тих, хто організував це ралі в центрі Києва. Думаю, в першу чергу це стосується цієї компанії, а по-друге, безпосередня відповідальність також лежить на КМДА. Миттям площі ці люди не відбудуться, має бути безпосереднє фінансове покарання", - наголосив голова МКІП.

Водночас Ткаченко додав, що такі зйомки відбуваються і в європейських столицях, "але з усіма дозволами, чіткими параметрами, що, де, коли знімається, в якому масштабі", однак "такого роду ралі неприпустимі за жодних умов".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 10 серпня на Софійській площі дрифтували 2 автомобілі, в одному з них перебувала реп-виконавиця Альона Альона, все це знімали на відео. Дрифт викликав скандал: машини залишили на площі сліди, в КМДА заявили, що раніше відмовила організаторам - компанії Red Bull - у проведенні зйомки, але ті проігнорували відмову. Поліція почала кримінальну справу, прокуратура підрахувала, що розмір збитків становить 50 тис. грн і вилучила автомобілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрифт на Софійській площі: прибирання бруківки триватиме кілька днів. ФОТО
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Топ коментарі
+7
Ще одне проснулось... Тільки зеля нічого поки що не розказав. Мабуть зайнятий з піаніно...
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11.08.2021 16:43
+7
И пусть он накажет Альону Альону Организаторы дрифта на Софийской площади мытьем не отделаются, должно быть финансовое наказание, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3923
Организаторы дрифта на Софийской площади мытьем не отделаются, должно быть финансовое наказание, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5915
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11.08.2021 16:45
+5
СВЫННЮ НА САЛО!!!!! Организаторы дрифта на Софийской площади мытьем не отделаются, должно быть финансовое наказание, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2196
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11.08.2021 16:46
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Ще одне проснулось... Тільки зеля нічого поки що не розказав. Мабуть зайнятий з піаніно...
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11.08.2021 16:43 Відповісти
ну, мытье , честно говоря, так себе
с задачей русошвайнов загадить площадь справились на отлично
процесс очистки
вид с вэб камеры
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11.08.2021 16:44 Відповісти
Це не пиво.
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11.08.2021 22:04 Відповісти
И пусть он накажет Альону Альону Организаторы дрифта на Софийской площади мытьем не отделаются, должно быть финансовое наказание, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3923
Организаторы дрифта на Софийской площади мытьем не отделаются, должно быть финансовое наказание, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5915
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11.08.2021 16:45 Відповісти
хай перекладають плитку за свої
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11.08.2021 16:46 Відповісти
нассы им в бак и налепи наклейку на лобовуху - "это вам не тут"
вроде толстая сказала шо согласованно? или не добазарились? или кто-то толсто лжет? и даже врет? кто именно - Об этом в Шоу - Пойми толстого, Ведущие дулия Мундель и Джлн Кивус, встречай.те
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11.08.2021 16:46 Відповісти
СВЫННЮ НА САЛО!!!!! Организаторы дрифта на Софийской площади мытьем не отделаются, должно быть финансовое наказание, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2196
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11.08.2021 16:46 Відповісти
Организаторы дрифта на Софийской площади мытьем не отделаются, должно быть финансовое наказание, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5090 Организаторы дрифта на Софийской площади мытьем не отделаются, должно быть финансовое наказание, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9899
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11.08.2021 16:46 Відповісти
Альона - жертва?
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11.08.2021 16:48 Відповісти
Походу неудачного аборта.
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11.08.2021 16:52 Відповісти
Ну, если так, то сами мойте)
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11.08.2021 16:50 Відповісти
Альона - вчитель за освітою. Чого навчає Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди треба поцікавитись!
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11.08.2021 16:51 Відповісти
Читаючі подібні коментарі я не здивований що подібне можливе в нашій країні...
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11.08.2021 16:53 Відповісти
А ред бул вообще запретить, этой отравой сколько народу потравилось!
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11.08.2021 16:53 Відповісти
А, можно Алёна в квадрате? А, то как то путаешься. Она, вероятно, и есть лiдер думки "какая разница".
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11.08.2021 16:56 Відповісти
Скока там Ткаченку занести?? Організатори дрифту на Софійській площі миттям не відбудуться, має бути фінансове покарання, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4663
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11.08.2021 16:57 Відповісти
так штраф им уже назначили - 1700 грн, огромные деньжищи по нашим временам....
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11.08.2021 16:58 Відповісти
Організатори дрифту на Софійській площі миттям не відбудуться, має бути фінансове покарання, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8481
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11.08.2021 16:59 Відповісти
В 50 метрах від місця масового *********** - розташоване ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У М. КИЄВІ. Половиною вікон - до місця події.

Як щодо перевірки знаходження посадових осіб на робочих місцях - і звільнення за фактом службової невідповідності у звязку із відсутністю сигналу про правопорушення "на очах"!?
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11.08.2021 17:00 Відповісти
Так есть фотка где мусора стоят и смотрят как машина дрифтует Організатори дрифту на Софійській площі миттям не відбудуться, має бути фінансове покарання, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 185
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11.08.2021 17:04 Відповісти
Не просились покататись на задньому сидінні?
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11.08.2021 17:05 Відповісти
Алёна хайпонула...Говорит она экоактивист?
Почему тогда горела резина в центре города? Почему тогда дымели выхлопные трубы?
-
Пустая внутри Алёна.
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11.08.2021 17:01 Відповісти
Так ребята ж занесли куда следует!
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11.08.2021 17:01 Відповісти
Они там не один час катались,где были патрульные,гонялись за теми у кого подсветка номера не светилась?
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11.08.2021 17:07 Відповісти
и скока им должно перепасть. движ то был неслабый
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11.08.2021 17:15 Відповісти
толстую на 15 суток !
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11.08.2021 17:37 Відповісти
Організатори дрифту на Софійській площі миттям не відбудуться, має бути фінансове покарання, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5984
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11.08.2021 18:25 Відповісти
зафігачте позов на ********! а ху... лі? Організатори дрифту на Софійській площі миттям не відбудуться, має бути фінансове покарання, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 22
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11.08.2021 20:25 Відповісти
 
 