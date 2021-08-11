"Дельта"-штам коронавірусу виявили у 80% хворих на COVID-19 на Рівненщині, - ОДА
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Зараз 80% хворих COVID-19 заражені "дельта"-штамом коронавірусу на Рівненщині.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба Рівненської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
"На Рівненщині 80% хворих із COVID-19 - зі штамом "Дельта". Динаміка захворювання COVID-19 у Рівненській області збільшується. Тільки за останній тиждень кількість хворих зросла на 60%", - зазначив головний санітарний лікар області Роман Сафонов.
За його словами, вже завтра 30 зразків на підтвердження результатів відправлять в арбітражну лабораторію.
"Така процедура передання зразків передбачена відповідним протоколом. Отже, з області періодично відправлятимуть зразки для регіональних лабораторій, щоб перевірити наявність мутацій", - додали в ОДА.
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