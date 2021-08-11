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"Дельта"-штам коронавірусу виявили у 80% хворих на COVID-19 на Рівненщині, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зараз 80% хворих COVID-19 заражені "дельта"-штамом коронавірусу на Рівненщині.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Рівненської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"На Рівненщині 80% хворих із COVID-19 - зі штамом "Дельта". Динаміка захворювання COVID-19 у Рівненській області збільшується. Тільки за останній тиждень кількість хворих зросла на 60%", - зазначив головний санітарний лікар області Роман Сафонов.

За його словами, вже завтра 30 зразків на підтвердження результатів відправлять в арбітражну лабораторію.

"Така процедура передання зразків передбачена відповідним протоколом. Отже, з області періодично відправлятимуть зразки для регіональних лабораторій, щоб перевірити наявність мутацій", - додали в ОДА.

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Топ коментарі
+3
Да-да... кто же возражает? Какой огромный процент! НАЧАЛОСЬ!!! Все срочно вакцинироваться, иначе все умрут, да? Я- согласен, у меня, по графику, через 37 минут- первая доза вакцины- водочки. Будем здоровы! "Дельта"-штамм коронавируса обнаружили у 80% больных COVID-19 на Ривненщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 2501
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11.08.2021 16:51
+2
"Дельта"-штамм коронавируса обнаружили у 80% больных COVID-19 на Ривненщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 1856
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11.08.2021 16:55
+2
Ещё, для закрепления результата, лимончика бы кружочек на закуску
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11.08.2021 18:12
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Началось . "Дельта"-штамм коронавируса обнаружили у 80% больных COVID-19 на Ривненщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 2525 Это ещё не все вернулись с отпуска и дачи .
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11.08.2021 16:50 Відповісти
Вот-вот! "Дельта"-штамм коронавируса обнаружили у 80% больных COVID-19 на Ривненщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 3934 Вы, как я вижу- согласны, с "началось"(с). Ну и славно.
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11.08.2021 16:51 Відповісти
Да-да... кто же возражает? Какой огромный процент! НАЧАЛОСЬ!!! Все срочно вакцинироваться, иначе все умрут, да? Я- согласен, у меня, по графику, через 37 минут- первая доза вакцины- водочки. Будем здоровы! "Дельта"-штамм коронавируса обнаружили у 80% больных COVID-19 на Ривненщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 2501
показати весь коментар
11.08.2021 16:51 Відповісти
"Дельта"-штамм коронавируса обнаружили у 80% больных COVID-19 на Ривненщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 1856
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11.08.2021 16:55 Відповісти
Ещё, для закрепления результата, лимончика бы кружочек на закуску
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11.08.2021 18:12 Відповісти
И не медлить с вакциной №2! Никакого 21 дня,21 минута после №1...наклеить этикетки на подходящий картон-антиковидный паспорт готов)))
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11.08.2021 18:35 Відповісти
"Дельта"-штам коронавірусу виявили у 80% хворих на COVID-19 на Рівненщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 5906
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11.08.2021 18:52 Відповісти
Шо там дельта, йтоту давай!
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11.08.2021 16:52 Відповісти
80% із 30 чоловік? А скільки померло?
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11.08.2021 17:28 Відповісти
интересно дельта тоже на папайю положительный тест дает,а то если неполноценная дельта окажется дефектная ни такая как все. Хочется верить что дельта наш настоящий вирус во всем и годен до лохдаунов. Проверить не мешало бы с начала.
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11.08.2021 17:38 Відповісти
 
 