Візит Меркель до Києва доводить, що без прямих переговорів із Зеленським найважливіші питання безпеки в Європі не вирішити, - Никифоров
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У ході візиту канцлера ФРН Ангели Меркель до Києва буде обговорюватися широке коло питань.
Про це сьогодні на брифінгу заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Візит Ангели Меркель до України 22 серпня. Цей візит - логічне продовження контактів президента України в чотирикутнику Вашингтон, Європа, Брюссель, Берлін і Київ. Ангела Меркель і Володимир Зеленський обговорять, як конкретно Німеччина гарантуватиме виконання тих зобов'язань, які дала на випадок, якщо РФ спробує зловживати монопольним становищем після запуску "Північного-потоку-2", - уточнив він.
За його словами, Меркель і Зеленський також обговорять ситуацію з безпекою на сході України і те, "як реанімувати мирні переговори".
Крім цього, темою для переговорів стануть двосторонні відносини Німеччини та України.
"Візит Ангели Меркель до України доводить, що про Україну без України ні слова, і що без прямих переговорів із президентом України найважливіші питання безпеки в Європі не вирішити", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
-Три раза.
-Вздохнул один раз.
-Один раз.Вздохнул один раз.
-Один раз.
-Итого,пять.
-А мне король сказал-"Очень рад Вас видеть", один раз.
-Один раз,"Ха-ха-ха",один раз.
-Ха-ха-ха.. один раз.
-"Проходите,проходите,здесь дует",один раз.
-Один раз,итого,три раза.
- А для чего вам нужны все эти записи?
-Не мешай нам веселиться,изверг.
То,что происходит и есть катастрофа для Украины.Боже,что они говорят.Без конченного нарика не решить вопросы безопасности в Европе....
Але ж лизнув, так лизнув!
с какой мусорки его нарьіли ?
Эта немецкая ***** приехала указать на место Шмаркли в мировой политике - тоесть в параше.