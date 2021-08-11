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Новини Політика України
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Зеленський (17387) Меркель (1027) Донбас (21733) Північний потік (1369) Сергій Никифоров (125)

Візит Меркель до Києва доводить, що без прямих переговорів із Зеленським найважливіші питання безпеки в Європі не вирішити, - Никифоров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Візит Меркель до Києва доводить, що без прямих переговорів із Зеленським найважливіші питання безпеки в Європі не вирішити, - Никифоров

У ході візиту канцлера ФРН Ангели Меркель до Києва буде обговорюватися широке коло питань.

Про це сьогодні на брифінгу заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Візит Ангели Меркель до України 22 серпня. Цей візит - логічне продовження контактів президента України в чотирикутнику Вашингтон, Європа, Брюссель, Берлін і Київ. Ангела Меркель і Володимир Зеленський обговорять, як конкретно Німеччина гарантуватиме виконання тих зобов'язань, які дала на випадок, якщо РФ спробує зловживати монопольним становищем після запуску "Північного-потоку-2", - уточнив він.

За його словами, Меркель і Зеленський також обговорять ситуацію з безпекою на сході України і те, "як реанімувати мирні переговори".

Крім цього, темою для переговорів стануть двосторонні відносини Німеччини та України.

"Візит Ангели Меркель до України доводить, що про Україну без України ні слова, і що без прямих переговорів із президентом України найважливіші питання безпеки в Європі не вирішити", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У МЗС України очікують відповіді Німеччини, чи залишиться Меркель на саміт "Кримської платформи"
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Топ коментарі
+22
Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров - Цензор.НЕТ 7530
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11.08.2021 16:54
+19
А ты думал, все таки величайший лидер ********** Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров - Цензор.НЕТ 6399
Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров - Цензор.НЕТ 9314
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11.08.2021 16:54
+16
Пожалуй, у этого Никифорова язык подлиннее и достает глубже, чем даже у Мандель...
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11.08.2021 16:54
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11.08.2021 16:51 Відповісти
А ты думал, все таки величайший лидер ********** Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров - Цензор.НЕТ 6399
Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров - Цензор.НЕТ 9314
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11.08.2021 16:54 Відповісти
Галантерейщик и кардинал - ЭТО СИЛА!!!
Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров - Цензор.НЕТ 1207
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11.08.2021 16:55 Відповісти
Визит Меркель в Киев доказывает, что без Меркель Бубочка ничего сам решить не сможет... Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров - Цензор.НЕТ 5472
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11.08.2021 17:09 Відповісти
кто бы сомневался
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11.08.2021 16:52 Відповісти
Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров - Цензор.НЕТ 7530
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11.08.2021 16:54 Відповісти
Так-так... пора выяснить наверняка: этот Никифоров чукча или якут... Похоже на первое.
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11.08.2021 16:53 Відповісти
-Мамочка,принц взглянул на меня три раза, улыбнулся один раз.
-Три раза.
-Вздохнул один раз.
-Один раз.Вздохнул один раз.
-Один раз.
-Итого,пять.
-А мне король сказал-"Очень рад Вас видеть", один раз.
-Один раз,"Ха-ха-ха",один раз.
-Ха-ха-ха.. один раз.
-"Проходите,проходите,здесь дует",один раз.
-Один раз,итого,три раза.
- А для чего вам нужны все эти записи?
-Не мешай нам веселиться,изверг.
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11.08.2021 16:53 Відповісти
Слуга народа-украинский фильм-катастрофа.
То,что происходит и есть катастрофа для Украины.Боже,что они говорят.Без конченного нарика не решить вопросы безопасности в Европе....
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11.08.2021 16:53 Відповісти
Пожалуй, у этого Никифорова язык подлиннее и достает глубже, чем даже у Мандель...
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11.08.2021 16:54 Відповісти
Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров - Цензор.НЕТ 606
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11.08.2021 16:56 Відповісти
У бубучки тепла ванна прочахла і він почуває себе некомфортно? Треба терміново підігріти, щоб не почав проявляти ініціативу?
Але ж лизнув, так лизнув!
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11.08.2021 16:56 Відповісти
Візит Меркель доказує що Вова лох. Бабушка нічого не вирішує, вона майже на пенсії вже.
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11.08.2021 16:56 Відповісти
Новый дуполиз Зеленского, тот ещё дуполиз. Без предварительного разговора с президентом Украины, ни Меркель, ни президент США раньше с ****** не общались, а Гундосика теперь все демонстративно футболят как хотят.
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11.08.2021 16:56 Відповісти
Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров - Цензор.НЕТ 2153Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров - Цензор.НЕТ 3535
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11.08.2021 16:56 Відповісти
германская подельница рашиста -Меркель, предоставить "зе" последовательный план рашиста ,перед его визитом в США,дабы он случаем не просил в США для Украины и ее народа то,что рашисту как гвоздь в его труну, Все что надо знать о визите немецкой подружки "капутина "
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11.08.2021 16:58 Відповісти
ВІРНО , ПОХОЖЕ ГОТОВИТЬСЯ ДИВЕРСІЯ ПРОТИ УКРАЇНИ НІМЦЯМИ НА КОРИСТЬ РОСІЇ І ШВАБІВ, ПОБАЧИМ ЧИ ЗЕ НЕ ЗДАСТЬ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ.
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11.08.2021 19:25 Відповісти
чего эту старую комсомолку сюда несет?! пущай себе уже выходит на пенсию, и занимает заслуженное место среди топ акционеров и функционеров газпрома
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11.08.2021 16:59 Відповісти
эт принуждение к капитуляции с помощью комсомолки а то ***** наверное исчерпал свои возможности начал давить на зелю чем токо может и бульбофюрера подключил
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11.08.2021 16:59 Відповісти
Та ты шо????ну ну интересно будет посмотреть как фрау будет привселюдно опускать ничтожество и выпаривать свой дембельский добрый договорняк с ****** по поводу штангенциркуля
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11.08.2021 16:59 Відповісти
Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров - Цензор.НЕТ 8586
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11.08.2021 17:01 Відповісти
Ничего это не доказывает.
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11.08.2021 17:02 Відповісти
Верните взад Мендель. Та просто дура, этот же тотальный кретин...
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11.08.2021 17:04 Відповісти
Никифарав - дура, это понятно. Так ещё вульгарный подхалим и враль.
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11.08.2021 17:05 Відповісти
Коли Нікіфорофф озвучував цю лабуду, то напевне стримувався з усіх сил, щоб не реготати. 😁
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11.08.2021 17:06 Відповісти
будеть продавливать формулу Штанмайера......Вот и посмотрим как Зеля встанет в позу или нет
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11.08.2021 17:06 Відповісти
Ахахаха)))))
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11.08.2021 17:10 Відповісти
Все я под столом наполеон аж привстал от такого блюдолизства очнись Меркель едет Вове очередной пистон вставить он потом на неделю пропадет чтоб свое кислое лицо не светить
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11.08.2021 17:12 Відповісти
Хвора уява чергового дебіла
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11.08.2021 17:13 Відповісти
та их не то, шо не решить, их просто решать нельзя, а то со злости кент из гениального пианиста переквалифицируется в гениального диджея, шобы крутить одной балдой несколько дисков
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11.08.2021 17:14 Відповісти
Меркель приедет кого то "дебаты". Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров - Цензор.НЕТ 9408
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11.08.2021 17:16 Відповісти
Мендель нервно закурила
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11.08.2021 17:24 Відповісти
Мандель... Візит Меркель до Києва доводить, що без прямих переговорів із Зеленським найважливіші питання безпеки в Європі не вирішити, - Никифоров - Цензор.НЕТ 4158
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11.08.2021 17:40 Відповісти
Передайте зебилам, что фрау роббентроп едет захлопнуть крышку гроба над суверинитетом Украины, втюхав тупоголовому клоуну формулу штанмаера.
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11.08.2021 17:24 Відповісти
Меркель приедет, чтобы померить температуру и адекватностьу Зеленского
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11.08.2021 17:31 Відповісти
Не. Едет выполнять поставленную путлером задачу.
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11.08.2021 17:34 Відповісти
Видел как "решали" после недавнего визита "сонцесяйного" в Германию - на пресс-конференции клован выглядил как первоклассник который описался на школьной линейке...Не выдавайте желаемое за действительное!
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11.08.2021 17:39 Відповісти
щас это зеленое чмо пообещает выполнить формулу сранмаера, подать водичку в крысм, согласится с сп 2...и много чего полезного совершит(((
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11.08.2021 17:42 Відповісти
А если к нему не ездить, но наше ходячее несчастье начнет ездить по странам само, и начувайтеся тогда)) Собор Парижской Богоматери деццким садом покажется))
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11.08.2021 17:46 Відповісти
Точно что-то курят
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11.08.2021 17:51 Відповісти
Візит Меркель до Києва доводить, що без прямих переговорів із Зеленським найважливіші питання безпеки в Європі не вирішити, - Никифоров - Цензор.НЕТ 865
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11.08.2021 18:22 Відповісти
Швондер 2. А фотки будуть?
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11.08.2021 19:02 Відповісти
Дата визита говорит сама за себя.Меркель не хочет ни крымской платформы,ни независимости.Все остальное -выдумки обосранцев.
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11.08.2021 19:04 Відповісти
с клованом понятно, а что за крендель никифоров ?
с какой мусорки его нарьіли ?
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11.08.2021 19:31 Відповісти
Ні хрена отой візит не доводить. А от на роздуми спонукає. Чи не виконує грандмутар Європи усієї фрау Меркель,під занавіс її діяльності на посаді канцлера, такої собі таємної місії за прямою вказівкою пуцика,тим більше,що слідом за нею в Україну намилив лижі і мос"є Макарона, вірний слуга ************** облізлого пацюка. І головне оті візити намічені впереддень візиту Зеленського до Вашінгтона. Чи не є завдвнням обох - не вивідати у пана ЗЕ того кола питань,які будуть обговорюватись ним у Білому Домі із дядечком Джо ( перелік отих питань,на моє переконання давно відомий цареві улусії завдяки оточенню Президента),а залякати і спонукати пана ЗЕ до мирної капітуляції України перед паРашією,тобто: визнати Крим Російським і подати туди воду,відмовитись від прозахідної орієнтації країни і її членства в НАТО,прийняти до виконання ф-лу Штайнмайєра щодо Донбасу і не перечити паРашії у питанні запуску ПП-2. Ну,якось так.І от тоді,може,пуцька не почне широкомасштабних бойових дій із метою розчленування і поховання України як Держави. Походу отії двоє агентів кремля нададуть методичні вказівки пуцика панові ЗЕ щодо зустрічі із Байденом,щось на кшталт:-І я-не я, і хата не моя, і я вже подумав і визнаю пуньку за Сцаря України,ну і надалі у такому же дусі. Отже,оті візити-то є "чумайдан" із подвійним дном і до них треба віднестись дуже обережно. СлаваУкраїні,Героям слава! Путін-*****,во істину *****!
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11.08.2021 19:35 Відповісти
Никифоров своим языком через Зеанус достал 12-ти перстную кишку.
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11.08.2021 20:07 Відповісти
Вот уже лизнул - аж до гланд достал.
Эта немецкая ***** приехала указать на место Шмаркли в мировой политике - тоесть в параше.
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11.08.2021 20:39 Відповісти
"Ой, я вас умоляю!"(с)
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11.08.2021 20:43 Відповісти
путин попросил пропихнуть формулу штаймайера.
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11.08.2021 22:44 Відповісти
смешно етот никифоров дурак или тупой
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11.08.2021 22:54 Відповісти
Візит Меркель до Києва доводить, що без прямих переговорів із Зеленським найважливіші питання безпеки в Європі не вирішити, - Никифоров - Цензор.НЕТ 9861 Візит Меркель до Києва доводить, що без прямих переговорів із Зеленським найважливіші питання безпеки в Європі не вирішити, - Никифоров - Цензор.НЕТ 9861 Візит Меркель до Києва доводить, що без прямих переговорів із Зеленським найважливіші питання безпеки в Європі не вирішити, - Никифоров - Цензор.НЕТ 9861
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12.08.2021 05:39 Відповісти
у этой говорящей головы вид гомосека не ?
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12.08.2021 08:41 Відповісти
 
 