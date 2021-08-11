Візит Меркель до Києва доводить, що без прямих переговорів із Зеленським найважливіші питання безпеки в Європі не вирішити, - Никифоров

У ході візиту канцлера ФРН Ангели Меркель до Києва буде обговорюватися широке коло питань.

Про це сьогодні на брифінгу заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Візит Ангели Меркель до України 22 серпня. Цей візит - логічне продовження контактів президента України в чотирикутнику Вашингтон, Європа, Брюссель, Берлін і Київ. Ангела Меркель і Володимир Зеленський обговорять, як конкретно Німеччина гарантуватиме виконання тих зобов'язань, які дала на випадок, якщо РФ спробує зловживати монопольним становищем після запуску "Північного-потоку-2", - уточнив він.

За його словами, Меркель і Зеленський також обговорять ситуацію з безпекою на сході України і те, "як реанімувати мирні переговори".

Крім цього, темою для переговорів стануть двосторонні відносини Німеччини та України.

"Візит Ангели Меркель до України доводить, що про Україну без України ні слова, і що без прямих переговорів із президентом України найважливіші питання безпеки в Європі не вирішити", - додав він.

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