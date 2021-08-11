Найближчим часом стане відомо, чи залишиться Меркель на саміт "Кримської платформи", - Никифоров

Графік і програма візиту канцлера ФРН Ангели Меркель до Києва ще остаточно не сформовані.

Про це сьогодні на брифінгу заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми, звичайно ж, запрошуємо її відвідати "Кримську платформу", залишитися на 23 серпня. Залишиться вона чи ні - стане відомо найближчим часом. Якщо не залишиться, я на 99 відсотків впевнений, що ви зможете самі запитати в неї, чому вона не погодилася", - зазначив Никифоров.

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