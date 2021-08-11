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Новини Політика України
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Меркель (1027) Кримська платформа (314) Сергій Никифоров (125)

Найближчим часом стане відомо, чи залишиться Меркель на саміт "Кримської платформи", - Никифоров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Найближчим часом стане відомо, чи залишиться Меркель на саміт

Графік і програма візиту канцлера ФРН Ангели Меркель до Києва ще остаточно не сформовані.

Про це сьогодні на брифінгу заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми, звичайно ж, запрошуємо її відвідати "Кримську платформу", залишитися на 23 серпня. Залишиться вона чи ні - стане відомо найближчим часом. Якщо не залишиться, я на 99 відсотків впевнений, що ви зможете самі запитати в неї, чому вона не погодилася", - зазначив Никифоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У МЗС України очікують відповіді Німеччини, чи залишиться Меркель на саміт "Кримської платформи"
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Топ коментарі
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Если подельница рашиста Меркель даст согласие ,то быть Крыму рашистским ,как минимум 50 лет, ведь ордло ,созданное при содействии и самом активном участии этой антиукраинской рашен-фрау ,уже идет в первый класс,ему 7 -м лет и конца края не видно и с Меркельшей его не будет видно долго долго, ибо она выполняет указание рашиста ,не допустить Украину и ее народ ни в ЕС ани в НАТО
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11.08.2021 17:12
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Торгуются В ближайшее время станет известно, останется ли Меркель на саммит "Крымской платформы", - Никифоров - Цензор.НЕТ 1122
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11.08.2021 16:59 Відповісти
Бабуся скоро отойдет от дел, так шо с большой долей вероятности ее на крынской платформе не будет В ближайшее время станет известно, останется ли Меркель на саммит "Крымской платформы", - Никифоров - Цензор.НЕТ 4449
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11.08.2021 16:59 Відповісти
Тю! Конечно останется! Она только для этого и прибыла, чтобы остаться. Уверенность Никифорова на 99% это конечно- круто. В чем угодно уверенность. Даже в том что кто-то, о чем-то спросит.
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11.08.2021 17:01 Відповісти
Під виглядом "боротьби за ту територію" робиться все щоб в переважної більшості жителів цієї території не виникло бажання повернення до складу України. Одна лише "татарська карта" чого варта.
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11.08.2021 19:42 Відповісти
точно останется, к бабке не ходи, ось це будет пэрэмога
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11.08.2021 17:10 Відповісти
Ага, счас, комсомолка разбежалась. А где же она харчеваться будет после того как уйдет с политики, как не в "газмясе".
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11.08.2021 17:10 Відповісти
Если подельница рашиста Меркель даст согласие ,то быть Крыму рашистским ,как минимум 50 лет, ведь ордло ,созданное при содействии и самом активном участии этой антиукраинской рашен-фрау ,уже идет в первый класс,ему 7 -м лет и конца края не видно и с Меркельшей его не будет видно долго долго, ибо она выполняет указание рашиста ,не допустить Украину и ее народ ни в ЕС ани в НАТО
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11.08.2021 17:12 Відповісти
зебилоиды из офиса зе-упыря живут в своей вымышленной реальности.
меркельша едет продвигать зе-лоху формулу штанмаера. Ни крымская платформа, ни день независимости ее не интересуют.
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11.08.2021 17:31 Відповісти
Небанальний візит Меркель в Україну
За місяць у ФРН відбудуться вибори, які для Німеччини завершать епоху Ангели Меркель, а для України розпочнуть етап нової боротьби. Багато залежить від того, яким виявиться останній вояж Канцлера до Києва. Попри урочистість контексту, пов'язаного з 30-ю річницею Незалежності України, банальним цей візит не буде. Як і не повинен стати "грою в одні ворота".
Критичних моментів для Банкової є декілька:
1- Візит Канцлера ФРН до України не повинен перетворитися на "візит одного питання". Це точно не візит ввічливості чи прощання. Відвідання Меркель Києва - це чергова серія у складній, драматичній партії між Берліном, Києвом та Вашингтоном. Вона розпочалася під час візиту Зеленського до ФРН 12 липня і продовжилася поїздкою Меркель до США 15 липня. Те, що станеться в Києві 22 числа, продовжиться і 30 серпня під час візиту Зеленського до Білого дому. Коло і простір для маневру дедалі звужується.
2- Не можна дозволити, щоб національні інтереси України "пішли у трубу". Канцлер Меркель - мудрий і досвідчений політик. Вона вміє бути переконливою, але відстоює інтереси, передусім, німецької держави. Вона відчуває "вікно можливостей" і приїде для прямої конкретної розмови з Зеленським. Це не лише про спробу довести до логічного завершення історію з Північним потоком 2 та пом'якшити негативну реакцію в Україні на спільну німецько-американську заяву. Це також про спробу Берліна виторгувати компроміси з українського боку щодо Росії, які, як каже сама Меркель, "є кращими за альтернативу".
3- Зеленському слід відстояти підходи України на треку протистояння та стримування російської агресії. Слід очікувати на непросте обговорення питання реалізації Паризьких домовленостей в частині імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство. Від Києва і в цьому питанні чекають на поступки. А знаряддям тиску виступатиме перспектива проведення Нормандського саміту, яким досі марив президент Зеленський і який може стати останнім підходом Банкової до миротворчого змагання за часів Меркель на чолі німецької держави. Україна має довести до партнерів, що масова видача російських паспортів на окупованій частині Донбасу і майбутня участь його населення у голосуванні на виборах до Думи перекреслює і нівелює Мінські домовленості та створює нову реальність, яка потребує пошуку нових підходів.
4- Слід домогтися, щоб з Києва Меркель направила потужний сигнал підтримки і трансатлантичної солідарності з Україною. Прикро, що Канцлер ФРН не братиме участь у саміті Кримської платформи та у заходах з відзначення 30-ї річниці Незалежності України. Цей сигнал можуть невірно інтерпретувати, побачити в ньому намір Берліна не образити Путіна. Якщо немає можливості відвідати Донбас, має бути можливість для рішучих заяв Меркель на підтримку України. Тим більше на фоні чергових масштабних військових навчань РФ на кордонах України.
5- Ніщо не заважає Канцлеру Меркель підтвердити слова британських союзників про те, що "питання про членство України в НАТО є вирішеним", або додати до цього і потужний сигнал щодо європейської перспективи України. Так, ці слова будуть щедро приправлені спеціями з необхідних реформ, де від України і далі розраховують на прогрес, передусім у сфері боротьби з корупцією та незалежністю правосуддя. Однак, сказані напередодні важливих символічних подій в Україні, вони здатні запустити маховик дискусії, яка давно назріла, включно з ПДЧ та перспективою членства в Євросоюзі.
Навіть якщо у підсумку не всі досягнення візиту Канцлера ФРН в Україну вдасться ефектно видати у публічну площину, дуже важливим є сам факт візиту до України, який підсумує цілу епоху двосторонніх відносин - від перипетій з укладенням Угоди про асоціацію до безвізу, від запровадження санкцій проти РФ до, на жаль, згоди Берліна на побудову і запуск ПП-2. Добре, що Меркель для цього знайшла і час, і нагоду. На відміну, до речі, від президента Франції Макрона - «доброго друга Зеленського», візит якого анонсувався Банковою вже кілька разів за останні два роки. - К. Єлисєєв
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11.08.2021 17:38 Відповісти
останется ли Меркель на саммит "Крымской платформы",

Лавры Шредера не дают покоя...?
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11.08.2021 18:43 Відповісти
Для большинства здравомыслящих людей в Уураине, вопроса - ОСТАНЕТСЯ ДВУЛИЧНАЯ НЕМКА на саммит Крымской платформы или нет, попросту НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!... Почему? Потому что ответ ОЧЕВИДЕН и он далеко не в пользу страны, где власть имеет номинальное значение при наличии ЛИЧНЫХ АРМИЙ У ОЛИГАРХАТА, где ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ПОПУЛИСТСКУЮ БОЛТОВНЮ выдают за "огромные усилия" в БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ и где на протяжении МНОГИХ ЛЕТ люди так и не научились выбирать ЛИДЕРОВ-ПАТРИОТОВ. Это я к тому, что АВТОРИТЕТ и РЕЙТИНГ Украины среди мировых игроков мог бы уже СЕГОДНЯ быть настолько высоким, что СТРАНА получила бы МИЛЛИАРДЫ ИНВЕСТИЦИЙ и ПЕРВЫЙ ГОЛОС во всех международных инстанциях созданных для разрешения СПОРНЫХ ВОПРОСОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ и ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРАХ, а не вынуждена была ПРЯТАТЬСЯ ЗА СПИНУ Америки и коллег из НАТО.
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11.08.2021 21:49 Відповісти
путин попросил пропихнуть формулу штаймайера.
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11.08.2021 22:44 Відповісти
 
 