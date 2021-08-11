Никифоров про війська США в Україні: Слова Резнікова потрібно трактувати не як намір, а як гіпотетичний варіант щодо зміцнення безпеки
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Офіс президента закликав не трактувати слова віцепрем'єра Олексія Резнікова з приводу військ США в Україні як намір. На Банковій кажуть, що Резніков просто висловив "гіпотетичний варіант" посилення безпеки України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив прессекретар президент Сергій Никифоров.
"Я думаю, цю заяву пана Резнікова слід трактувати не як намір, а як гіпотетичний варіант щодо зміцнення безпеки України. Це не те, що Україна розраховує найближчим часом вдатися до запрошення американців та встановлення американських баз", - зазначив він.
Никифоров додав, що розміщення американських військ в Україні залежить від згоди товариства і готовності НАТО до цього.
"І від готовності прийняти той факт, що такі кроки змусять нашого північного сусіда скаженіти. Тому - це міркування про посилення безпеки", - підкреслив прессекретар Зеленського.
Нагадаємо, Резніков на зустрічі в США з керівником американської аналітичної організації Jamestown Foundation Гленом Ховардом заявив, що Україні потрібно посилити протиповітряну оборону, і вона може розмістити війська США. За словами міністра, "наше законодавство це дозволяє".
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Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь - за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Источник: https://censor.net/ru/n3281866
Для Украины всё понятно. Объясните, зачем это нужно сегодняшней Америке?
Для увеличения превосходства рассорились с Никарагуа. Теперь никарагуанскую лёгкую нефть у свиней из "Роснефти" приобретают. Кста, свиньи вышли на второе место, после Канады, по экспорту углеводородов в США.
Геополитика - элементарно.
Превосходство вместе с Рейганом в могиле было похоронено.
Размышлять хоть как то около геополитечиски - вот ваще не твое!
У тебя нет и сотой доли процента общей информации, которой обладают и В СИЛУ КОТОРОЙ принимаются подобные решения в США
Всем адекватным твои умозаключения кажутся детским лепетом...
Т.е. как бред под кайфом.
страны Балтии не в счёт, они были под советской оккупацией.
Это не мнение ОПы, а личное мнение Никифорова " Я думаю...".
Но, кажется, с перепугу завонялась вся ОПа..)
ВАПРОСЫ, млять?
Это наше дело что куда и сколько войск США вводить на нашей земле! Ваше дело десятое, сопеть в свою дырочку и заниматься своими проблемами у себя в рассейских ******! Доступно излагаю?! - таков должен быть ответ офиса Президента Украины!