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Никифоров про війська США в Україні: Слова Резнікова потрібно трактувати не як намір, а як гіпотетичний варіант щодо зміцнення безпеки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Никифоров про війська США в Україні: Слова Резнікова потрібно трактувати не як намір, а як гіпотетичний варіант щодо зміцнення безпеки

Офіс президента закликав не трактувати слова віцепрем'єра Олексія Резнікова з приводу військ США в Україні як намір. На Банковій кажуть, що Резніков просто висловив "гіпотетичний варіант" посилення безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив прессекретар президент Сергій Никифоров.

"Я думаю, цю заяву пана Резнікова слід трактувати не як намір, а як гіпотетичний варіант щодо зміцнення безпеки України. Це не те, що Україна розраховує найближчим часом вдатися до запрошення американців та встановлення американських баз", - зазначив він.

Никифоров додав, що розміщення американських військ в Україні залежить від згоди товариства і готовності НАТО до цього.

"І від готовності прийняти той факт, що такі кроки змусять нашого північного сусіда скаженіти. Тому - це міркування про посилення безпеки", - підкреслив прессекретар Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Гетманцев про розміщення військ США в Україні: Реакція нашого агресивного північного сусіда може бути неадекватною

Нагадаємо, Резніков на зустрічі в США з керівником американської аналітичної організації Jamestown Foundation Гленом Ховардом заявив, що Україні потрібно посилити протиповітряну оборону, і вона може розмістити війська США. За словами міністра, "наше законодавство це дозволяє".
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Топ коментарі
+11
"На Банковой говорят, что Резников просто высказал "гипотетический вариант" усиления безопасности Украины." - короче, в ОПЕ всрались))))
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11.08.2021 17:07
+9
у гепотетических кретинов нет намерений защищать Украину и ее народ от рашистского оккупанта,который и есть спонсором антиукраинского кретинизма
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11.08.2021 17:14
+6
Какие они жалкие и трусливые... Один в кои-то веки что-то скажет толковое, а все остальные начинают наперебой опровергать.
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11.08.2021 17:37
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Я думаю, что ***** проглотит, если войска США будут базироваться в Украине!!!
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11.08.2021 17:07 Відповісти
Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала. Мы особенно обеспокоены действиями РФ, которые направлены на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия", - сказал Резников. Источник: https://censor.net/ru/n3281866
Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь - за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Источник: https://censor.net/ru/n3281866
Для Украины всё понятно. Объясните, зачем это нужно сегодняшней Америке?
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11.08.2021 17:15 Відповісти
Чтоб иметь ещё большее превосходство над русскими свиньями -элементарно
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11.08.2021 17:29 Відповісти
Для увеличения превосходства США сваливает из "южного подбрюшья России"
Для увеличения превосходства рассорились с Никарагуа. Теперь никарагуанскую лёгкую нефть у свиней из "Роснефти" приобретают. Кста, свиньи вышли на второе место, после Канады, по экспорту углеводородов в США.

Геополитика - элементарно.

Превосходство вместе с Рейганом в могиле было похоронено.
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11.08.2021 17:49 Відповісти
Не мучай себя.
Размышлять хоть как то около геополитечиски - вот ваще не твое!
У тебя нет и сотой доли процента общей информации, которой обладают и В СИЛУ КОТОРОЙ принимаются подобные решения в США
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11.08.2021 19:37 Відповісти
"На Банковой говорят, что Резников просто высказал "гипотетический вариант" усиления безопасности Украины." - короче, в ОПЕ всрались))))
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11.08.2021 17:07 Відповісти
100% хозяева им уже объяснили, что придется искать мир не в глазах, и не глазами, а языком, и ниже поясницы.
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11.08.2021 17:35 Відповісти
ета он пашутіл
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11.08.2021 17:07 Відповісти
це просто козлик слегка трепет языком и меленько трясет жидкой бороденкой
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11.08.2021 17:09 Відповісти
Заткни фонтан, мальчик!
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11.08.2021 17:10 Відповісти
Никифоров о войсках США в Украине: Слова Резникова нужно трактовать не как намерение, а как гипотетический вариант по укреплению безопасности - Цензор.НЕТ 9689
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11.08.2021 17:12 Відповісти
у гепотетических кретинов нет намерений защищать Украину и ее народ от рашистского оккупанта,который и есть спонсором антиукраинского кретинизма
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11.08.2021 17:14 Відповісти
Вообще то послушав Резникова Америка, а не Украина должна защищать от рашистского оккупанта,который и есть спонсором антиукраинского кретинизма
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11.08.2021 17:17 Відповісти
Ну - это как кто понял.
Всем адекватным твои умозаключения кажутся детским лепетом...
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11.08.2021 19:40 Відповісти
как гипотетический вариант ...
Т.е. как бред под кайфом.
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11.08.2021 17:14 Відповісти
Никифоров про війська США в Україні: Слова Резнікова потрібно трактувати не як намір, а як гіпотетичний варіант щодо зміцнення безпеки - Цензор.НЕТ 8534 Никифоров про війська США в Україні: Слова Резнікова потрібно трактувати не як намір, а як гіпотетичний варіант щодо зміцнення безпеки - Цензор.НЕТ 8533
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11.08.2021 17:24 Відповісти
Размещение иностранных войск на своей территории на постоянной основе есть делегирование части национального суверенитета в чужие руки.
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11.08.2021 17:33 Відповісти
есть хоть одна бывшая республика ссср где нет войск засРашки?
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11.08.2021 17:37 Відповісти
Да, есть: Туркменистан))
страны Балтии не в счёт, они были под советской оккупацией.
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11.08.2021 17:43 Відповісти
все остальные республики были так же под советской оккупацией.
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11.08.2021 19:41 Відповісти
Спорное утверждение.
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12.08.2021 00:33 Відповісти
Ніт
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19.08.2021 01:25 Відповісти
Какие они жалкие и трусливые... Один в кои-то веки что-то скажет толковое, а все остальные начинают наперебой опровергать.
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11.08.2021 17:37 Відповісти
Так потихоньку и вычислим всех кто сливает инфу рашистам
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11.08.2021 17:49 Відповісти
Насчет ЗЕ и его кодла нормальным людям с самого начала все было предельно ясно.
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11.08.2021 20:02 Відповісти
"Я думаю, это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетический вариант по укреплению безопасности Украины. Это не то, что Украина рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и установке американских баз", - отметил он.
Это не мнение ОПы, а личное мнение Никифорова " Я думаю...".
Но, кажется, с перепугу завонялась вся ОПа..)
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11.08.2021 18:15 Відповісти
Размещение сил ПРО и ПВО НАТО на территории Украину послужит укреплению безопасности стран НАТО
ВАПРОСЫ, млять?
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11.08.2021 18:27 Відповісти
А чего вы ссытесь и оправдываетесь перед орками?
Это наше дело что куда и сколько войск США вводить на нашей земле! Ваше дело десятое, сопеть в свою дырочку и заниматься своими проблемами у себя в рассейских ******! Доступно излагаю?! - таков должен быть ответ офиса Президента Украины! Никифоров про війська США в Україні: Слова Резнікова потрібно трактувати не як намір, а як гіпотетичний варіант щодо зміцнення безпеки - Цензор.НЕТ 7632
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11.08.2021 18:32 Відповісти
Кому не подобаються військові бази США (в межах чинного законодавства) - найух за порєбрік
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11.08.2021 18:35 Відповісти
У цій президентській адмініСРАЦІї можуть домовитися, щоб вякати одинаково і потім не виправляти і коректувати одне одного?
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11.08.2021 19:44 Відповісти
Базам США в Украине быть!!! Меняйте законы., а не грейте жопы.
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11.08.2021 19:59 Відповісти
Т.е. ЗЕОПА продолжает сцаться, что "та сторона" обидится.
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11.08.2021 20:01 Відповісти
Слова Резникова СЛЕДУЕТ ТРАКТОВАТЬ как НАШЕ НЕОТЪЕМЛЕМОЕ БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ, а не искать СМЯГЧАЮЩИЕ СТОРОНЫ высказывания в угоду УБЛЮДОЧНОМУ КРЕМЛЁВСКОМУ КАРЛИКУ и его раболепных шнырей. Украина ЛЕГИТИМИЗИРУЕТ нахождение АМЕРИКАНСКИХ ПВО на своей территории В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, хочет этого ГЭБЭШНЫЙ ДИКТАТОР или нет!!... Почему так? Потому что выбранный путь в НАТО и ЕС ДРУГОГО ВАРИАНТА для суверенной Неньки попросту НЕ ПРЕ-ЕДПО-ОЛА-АГАЕ-ЕТ!!!... Сможет ли ХОТЬ КТО-НИБУДЬ в этом государстве ПАРЛАМЕНТСКИХ НЕДОУМКОВ и ОТКРОВЕННЫХ ПАСКУД из ОПЗЖ ратующих за обнимашки с агрессором, вдолбить в их ТРУСЛИВО-ЛИЦЕМЕРНЫЕ головы, что другого пути УЖЕ НЕ БУДЕТ НИКОГДА!!... Его не допустит тот САМЫЙ народ, который свой выбор сделал ЕЩЁ НА МАЙДАНЕ.
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11.08.2021 21:39 Відповісти
говноНикифиров ехай навсегда
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11.08.2021 23:15 Відповісти
 
 