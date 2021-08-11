УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14228 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
1 999 42
ВООЗ (710) карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

У ВООЗ побоюються, що кількість COVID-випадків у світі перевищить 300 млн вже на початку 2022 року: Спостерігається небезпечна тенденція

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

У ВООЗ побоюються, що кількість COVID-випадків у світі перевищить 300 млн вже на початку 2022 року: Спостерігається небезпечна тенденція

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про те, що загальна кількість випадків захворювання коронавірусом може перевищити 300 млн вже на початку 2022 року. Сьогодні у світі спостерігається небезпечна тенденція.

Про це заявили в пресслужбі ВООЗ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з даними організації, тільки за останні шість місяців загальна кількість COVID-випадків зросла зі 100 млн до 200 млн.

"За нинішньої траєкторії ми можемо пройти рівень 300 млн виявлених випадків вже на початку майбутнього року", - зазначає пресслужба.

Генеральний директор ВООЗ Аданом Гебреєсус додав, що стрімким темпам поширення захворювання можна протидіяти, проте світ цього не робить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ проведе випробування трьох препаратів від COVID-19
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
я думал что до конца 2021го уже всех вакцинируют.. или эффективность этих вакцин лежит на уровне подорожника))
показати весь коментар
11.08.2021 17:12
+2
Все ВОЗ подсчитал какие молодцы а теперь по странам огласите список , чего ждать каждому. Или слабо побоялись что дурь каждого видна будет . Решили все за обобщить и не за что не отвечать. Мелкие жулики и на таких посадах . Стыдно за них даже врать не научились бездари. Куда мир катится?
показати весь коментар
11.08.2021 17:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров! В ВОЗ опасаются, что количество COVID-случаев в мире превысит 300 млн уже в начале 2022 года: Наблюдается опасная тенденция - Цензор.НЕТ 5342
показати весь коментар
11.08.2021 17:12 Відповісти
Пока очевидны только твои манипуляции, кацапские У ВООЗ побоюються, що кількість COVID-випадків у світі перевищить 300 млн вже на початку 2022 року: Спостерігається небезпечна тенденція - Цензор.НЕТ 3316
показати весь коментар
11.08.2021 17:45 Відповісти
Сколько человек умерло на испытаниях вакцины Пфайзер от острой почечной недостаточности?
показати весь коментар
11.08.2021 17:42 Відповісти
Хе-хе. Снова домыслы и манипуляции У ВООЗ побоюються, що кількість COVID-випадків у світі перевищить 300 млн вже на початку 2022 року: Спостерігається небезпечна тенденція - Цензор.НЕТ 1411
показати весь коментар
11.08.2021 17:56 Відповісти
общее количество случаев заболевания коронавирусом может превысить 300 млн уже в начале 2022 года. Источник: https://censor.net/ru/n3282202

Викапедия сообщает, что только 5% (1/20) болеют в тяжелой форме и не факт, что помрут.
300 млн/20=15 млн. Это 0,2% от общего населения земли.
Всемирная афера, как по мне.
показати весь коментар
11.08.2021 19:02 Відповісти
И, из этих 15 миллионов потенциальных покойников, 99% - антиваксеры У ВООЗ побоюються, що кількість COVID-випадків у світі перевищить 300 млн вже на початку 2022 року: Спостерігається небезпечна тенденція - Цензор.НЕТ 726

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
показати весь коментар
11.08.2021 19:06 Відповісти
я думал что до конца 2021го уже всех вакцинируют.. или эффективность этих вакцин лежит на уровне подорожника))
показати весь коментар
11.08.2021 17:12 Відповісти
У вас на лаптестане - да! Что подтверждают 800 ковидных жмуров каждый день не смотря на спутник-вектор В ВОЗ опасаются, что количество COVID-случаев в мире превысит 300 млн уже в начале 2022 года: Наблюдается опасная тенденция - Цензор.НЕТ 6395
показати весь коментар
11.08.2021 17:14 Відповісти
ты чё дурачек? флаг не видишь? глаза разуй хуженебудет 73%тный У ВООЗ побоюються, що кількість COVID-випадків у світі перевищить 300 млн вже на початку 2022 року: Спостерігається небезпечна тенденція - Цензор.НЕТ 6287
показати весь коментар
11.08.2021 17:33 Відповісти
Ты хоть какую проксю на себя натяни, а всё равно спалишься, винторогий. Вы, кацапы, палитесь на риторике У ВООЗ побоюються, що кількість COVID-випадків у світі перевищить 300 млн вже на початку 2022 року: Спостерігається небезпечна тенденція - Цензор.НЕТ 6806
показати весь коментар
11.08.2021 17:35 Відповісти
Вася, я тут с 14го года и меня тут все знают как истинного Порохобота!
показати весь коментар
11.08.2021 17:36 Відповісти
Ты еще картонными медальками потряси, лапоть У ВООЗ побоюються, що кількість COVID-випадків у світі перевищить 300 млн вже на початку 2022 року: Спостерігається небезпечна тенденція - Цензор.НЕТ 4701
показати весь коментар
11.08.2021 17:37 Відповісти
держи конфетку и пососи её, не отвлекайся У ВООЗ побоюються, що кількість COVID-випадків у світі перевищить 300 млн вже на початку 2022 року: Спостерігається небезпечна тенденція - Цензор.НЕТ 8260
показати весь коментар
11.08.2021 17:44 Відповісти
Сливаешься, лапоть У ВООЗ побоюються, що кількість COVID-випадків у світі перевищить 300 млн вже на початку 2022 року: Спостерігається небезпечна тенденція - Цензор.НЕТ 9321
показати весь коментар
11.08.2021 17:47 Відповісти
Да вот ошибаешься У ВООЗ побоюються, що кількість COVID-випадків у світі перевищить 300 млн вже на початку 2022 року: Спостерігається небезпечна тенденція - Цензор.НЕТ 6952 Или сознательно врёшь, что более вероятно.

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
показати весь коментар
11.08.2021 17:30 Відповісти
Так вот смерти среди получивших полную вакцинацию как раз на уровне статистической погрешности! А не привитые мрут пачками!
показати весь коментар
11.08.2021 17:39 Відповісти
А умирают очень даже по-разному. И как раз НЕ вакцинированные. У ВООЗ побоюються, що кількість COVID-випадків у світі перевищить 300 млн вже на початку 2022 року: Спостерігається небезпечна тенденція - Цензор.НЕТ 1032
показати весь коментар
11.08.2021 17:55 Відповісти
Умирают все если есть предрасположенность . От самой вакцины в США 11000 смертей в Европе 18000 .

The European Union database of suspected drug reaction reports is EudraVigilance, and they are now reporting 18,928 fatalities, and 1,823,219 injuries, following COVID-19 injections.

The U.S. CDC released more data today in their Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), a U.S. Government funded database, and now admit that they have received reports of nearly 12,000 deaths during a 7-month period since the COVID-19 shots were given emergency use authorization by the FDA last December.
This includes 997 deaths among unborn children, which is separate from the 10,991 deaths recorded where the "patient" (the one getting the shot) died....
показати весь коментар
11.08.2021 19:00 Відповісти
И, конечно же ,ссылок на достоверный источник, однозначно доказывающий, что были смерти именно В РЕЗУЛЬТАТЕ, а не "после" вакцинации, нет У ВООЗ побоюються, що кількість COVID-випадків у світі перевищить 300 млн вже на початку 2022 року: Спостерігається небезпечна тенденція - Цензор.НЕТ 8691
показати весь коментар
11.08.2021 19:03 Відповісти
Коби Хавив, директор больницы Герцог в Иерусалиме, на израильском канале Chanel 13 (один из самых популярных телеканалов в Израиле) сказал, что 95% тяжелых пациентов вакцинированы, 85-90% госпитализаций приходится на полностью вакцинированных людей.
«Мы открываем все больше и больше палат с COVID. Эффективность вакцины уменьшается », - заявляет Коби Хавив.
показати весь коментар
11.08.2021 19:18 Відповісти
И снова выс@р без тыця У ВООЗ побоюються, що кількість COVID-випадків у світі перевищить 300 млн вже на початку 2022 року: Спостерігається небезпечна тенденція - Цензор.НЕТ 8430
показати весь коментар
11.08.2021 19:19 Відповісти
А не привитые мрут пачками!

Мрут от старости - а СМИ утверждают, что любая смерть от гриппа.
показати весь коментар
11.08.2021 19:05 Відповісти
И ты можешь это доказать? У ВООЗ побоюються, що кількість COVID-випадків у світі перевищить 300 млн вже на початку 2022 року: Спостерігається небезпечна тенденція - Цензор.НЕТ 7571
показати весь коментар
11.08.2021 19:07 Відповісти
Гербарий работает! Он знает как можно противодействовать! А вот весь остальной Мир- не слушает негра Гербария. Ай-яй-яй... В ВОЗ опасаются, что количество COVID-случаев в мире превысит 300 млн уже в начале 2022 года: Наблюдается опасная тенденция - Цензор.НЕТ 4278
показати весь коментар
11.08.2021 17:13 Відповісти
Вам, кацапам, не надо - вы и так красиво жмуритесь по 800 рыл в день У ВООЗ побоюються, що кількість COVID-випадків у світі перевищить 300 млн вже на початку 2022 року: Спостерігається небезпечна тенденція - Цензор.НЕТ 3361
показати весь коментар
11.08.2021 17:31 Відповісти
Все ВОЗ подсчитал какие молодцы а теперь по странам огласите список , чего ждать каждому. Или слабо побоялись что дурь каждого видна будет . Решили все за обобщить и не за что не отвечать. Мелкие жулики и на таких посадах . Стыдно за них даже врать не научились бездари. Куда мир катится?
показати весь коментар
11.08.2021 17:50 Відповісти
Мелкие жулики и на таких посадах . Стыдно за них даже врать не научились бездари. Куда мир катится?

Запомните слова злравомыслящего человека!...
показати весь коментар
11.08.2021 19:07 Відповісти
ВОЗу надо денех , срочно . 10 миллиардов .
показати весь коментар
11.08.2021 18:54 Відповісти
 
 