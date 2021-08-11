У ВООЗ побоюються, що кількість COVID-випадків у світі перевищить 300 млн вже на початку 2022 року: Спостерігається небезпечна тенденція
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про те, що загальна кількість випадків захворювання коронавірусом може перевищити 300 млн вже на початку 2022 року. Сьогодні у світі спостерігається небезпечна тенденція.
Про це заявили в пресслужбі ВООЗ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Згідно з даними організації, тільки за останні шість місяців загальна кількість COVID-випадків зросла зі 100 млн до 200 млн.
"За нинішньої траєкторії ми можемо пройти рівень 300 млн виявлених випадків вже на початку майбутнього року", - зазначає пресслужба.
Генеральний директор ВООЗ Аданом Гебреєсус додав, що стрімким темпам поширення захворювання можна протидіяти, проте світ цього не робить.
Топ коментарі
+2 Fantomas
показати весь коментар11.08.2021 17:12
+2 юра Лонг
показати весь коментар11.08.2021 17:50
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Викапедия сообщает, что только 5% (1/20) болеют в тяжелой форме и не факт, что помрут.
300 млн/20=15 млн. Это 0,2% от общего населения земли.
Всемирная афера, как по мне.
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
The European Union database of suspected drug reaction reports is EudraVigilance, and they are now reporting 18,928 fatalities, and 1,823,219 injuries, following COVID-19 injections.
The U.S. CDC released more data today in their Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), a U.S. Government funded database, and now admit that they have received reports of nearly 12,000 deaths during a 7-month period since the COVID-19 shots were given emergency use authorization by the FDA last December.
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