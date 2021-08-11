У майбутньому на людство чекають персоналізована медицина та редагування ДНК з урахуванням індивідуальних потреб, - Шимків

У найближчому майбутньому медицина вийде на рівень персоналізації послуг, що надаються конкретній людині, з урахуванням її індивідуальних потреб.

Про це в інтерв'ю президенту компанії "Київстар" Олександру Комарову заявив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків

Він нагадав, що на сьогодні є низка гаджетів, які збирають дані про стан здоров'я свого власника і можуть прогнозувати ризики захворювань у конкретної людини. Це, за його словами, веде до розвитку персоналізованої медицини, коли ліки і їх дозування будуть підбиратися з урахуванням індивідуальних особливостей конкретної людини. А завдяки технології редагування генома, що розвивається, будуть створюватися ліки для запобігання конкретним проблемам у конкретної людини або групи людей.

"Найпростіший приклад: я є користувачем 23andMe. Моє ДНК оцифроване, і я дав дозвіл компанії на те, щоб моє ДНК використовувалося в клінічних дослідженнях різних препаратів. Нещодавно я отримав звіт, у якому йдеться про те, що є препарат, який не буде для мене ефективним, оскільки в мене є певний ген, який блокує ефективність дії активних речовин ліків. Тобто в разі виникнення необхідності застосувати ті або інші ліки, я буду знати, що саме і в якому дозуванні мені застосовувати, щоб отримати найбільший ефект. Світ сьогодні рухається в бік індивідуального підбору ліків, терапії, прискорення фокусування роботи лікаря на вирішенні конкретної проблеми в конкретного пацієнта і - головне - запобігання їй", - зазначив Шимків.

За його словами, в майбутньому первинний збір інформації про пацієнта здійснюватиме вже не медперсонал, а система, яка дозволить лікарю вийти на новий якісний рівень у питанні лікування тієї чи іншої людини.

"На нас чекає digital humans - система, яка може стати медперсоналом, що здійснює первинний збір інформації про пацієнта. Тобто в лікаря не буде необхідності витрачати свій час на опитування про стан або симптоми пацієнта. Лікар відразу отримає повну інформацію і вже буде вирішувати, що робити з пацієнтом далі. При цьому роль лікаря істотно виросте, оскільки він зможе концентруватися безпосередньо на лікуванні пацієнта, без відволікання на збір тієї інформації, яку може зробити система", - зазначив Шимків.

Водночас, за словами голови ради директорів Darnitsa Group, це було б неможливим без розвитку телеком-компаній, які дозволили людству отримати швидкий доступ до інформації і знань у будь-якій точці планети.

"Для мене телеком має дуже важливу роль: він дав доступ будь-яким людям із будь-яким доходом до інформації і знань. Телеком та інтернет змінив суспільство в тому, що воно перестало бути ієрархічними з точки зору доступу до знань та інформації. Такі компанії як "Київстар" дають колосальні можливості всім і піднімають світ на якісно високий рівень", - додав він.