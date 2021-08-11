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У майбутньому на людство чекають персоналізована медицина та редагування ДНК з урахуванням індивідуальних потреб, - Шимків

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я Технології

У найближчому майбутньому медицина вийде на рівень персоналізації послуг, що надаються конкретній людині, з урахуванням її індивідуальних потреб.

Про це в інтерв'ю президенту компанії "Київстар" Олександру Комарову заявив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків

Він нагадав, що на сьогодні є низка гаджетів, які збирають дані про стан здоров'я свого власника і можуть прогнозувати ризики захворювань у конкретної людини. Це, за його словами, веде до розвитку персоналізованої медицини, коли ліки і їх дозування будуть підбиратися з урахуванням індивідуальних особливостей конкретної людини. А завдяки технології редагування генома, що розвивається, будуть створюватися ліки для запобігання конкретним проблемам у конкретної людини або групи людей.

"Найпростіший приклад: я є користувачем 23andMe. Моє ДНК оцифроване, і я дав дозвіл компанії на те, щоб моє ДНК використовувалося в клінічних дослідженнях різних препаратів. Нещодавно я отримав звіт, у якому йдеться про те, що є препарат, який не буде для мене ефективним, оскільки в мене є певний ген, який блокує ефективність дії активних речовин ліків. Тобто в разі виникнення необхідності застосувати ті або інші ліки, я буду знати, що саме і в якому дозуванні мені застосовувати, щоб отримати найбільший ефект. Світ сьогодні рухається в бік індивідуального підбору ліків, терапії, прискорення фокусування роботи лікаря на вирішенні конкретної проблеми в конкретного пацієнта і - головне - запобігання їй", - зазначив Шимків.

За його словами, в майбутньому первинний збір інформації про пацієнта здійснюватиме вже не медперсонал, а система, яка дозволить лікарю вийти на новий якісний рівень у питанні лікування тієї чи іншої людини.

"На нас чекає digital humans - система, яка може стати медперсоналом, що здійснює первинний збір інформації про пацієнта. Тобто в лікаря не буде необхідності витрачати свій час на опитування про стан або симптоми пацієнта. Лікар відразу отримає повну інформацію і вже буде вирішувати, що робити з пацієнтом далі. При цьому роль лікаря істотно виросте, оскільки він зможе концентруватися безпосередньо на лікуванні пацієнта, без відволікання на збір тієї інформації, яку може зробити система", - зазначив Шимків.

У майбутньому на людство чекають персоналізована медицина та редагування ДНК з урахуванням індивідуальних потреб, - Шимків 01

Водночас, за словами голови ради директорів Darnitsa Group, це було б неможливим без розвитку телеком-компаній, які дозволили людству отримати швидкий доступ до інформації і знань у будь-якій точці планети.

"Для мене телеком має дуже важливу роль: він дав доступ будь-яким людям із будь-яким доходом до інформації і знань. Телеком та інтернет змінив суспільство в тому, що воно перестало бути ієрархічними з точки зору доступу до знань та інформації. Такі компанії як "Київстар" дають колосальні можливості всім і піднімають світ на якісно високий рівень", - додав він.
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Топ коментарі
+7
- Я сразу сделаю себе 4-ый размер.
- А я стану брюнеткой!
В будущем человечество ожидает персонализированная медицина и редактирование ДНК с учетом индивидуальных потребностей, - Шимкив - Цензор.НЕТ 8978
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11.08.2021 17:21
+3
Не дай боже...
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11.08.2021 17:19
+3
Вот уже фантазёр... Мировая элита спит и видит, как сократить население планеты, а тут вдруг озаботятся индивидуальной сверхмедициной. Для богачей это будущее уже давно наступило, а миллиарды обывателей по всему миру дождутся только очередной порции супервирусов.
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11.08.2021 17:31
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глубоко вскопнул, есть шо то общее с херсонским гыперлупом
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11.08.2021 17:16 Відповісти
Сорри не припомню даже слухов ппо херсонский гиперлуп, шо то вы заврались, шановный)
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11.08.2021 18:21 Відповісти
Не дай боже...
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11.08.2021 17:19 Відповісти
Люди - самоубийцы.
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11.08.2021 17:22 Відповісти
Якщо в стаді.
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11.08.2021 17:32 Відповісти
Поодиночке тоже.
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11.08.2021 17:34 Відповісти
Как бы да- но нет.)))
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11.08.2021 17:37 Відповісти
- Я сразу сделаю себе 4-ый размер.
- А я стану брюнеткой!
В будущем человечество ожидает персонализированная медицина и редактирование ДНК с учетом индивидуальных потребностей, - Шимкив - Цензор.НЕТ 8978
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11.08.2021 17:21 Відповісти
це розмова твоїх двох півкуль гм ?
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11.08.2021 17:36 Відповісти
Твої інші бесіди ведуть? І які?
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11.08.2021 17:39 Відповісти
Саньок, виноград вже поспів ? Ти ж обіцяв мені ящик дамських пальчиків.
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11.08.2021 17:43 Відповісти
Це фантазія півкулі з якого саме місця?
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11.08.2021 18:15 Відповісти
В будущем 98% населения будут с сорванной анальной резьбой
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11.08.2021 17:23 Відповісти
в будущем)))) это он украинцам? тут мастера спорта работают, что бы будущего у Украины не было!
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11.08.2021 17:31 Відповісти
Вот уже фантазёр... Мировая элита спит и видит, как сократить население планеты, а тут вдруг озаботятся индивидуальной сверхмедициной. Для богачей это будущее уже давно наступило, а миллиарды обывателей по всему миру дождутся только очередной порции супервирусов.
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11.08.2021 17:31 Відповісти
Это неважно, все-равно помрешь.
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11.08.2021 17:32 Відповісти
Но редактировать ДНК Дарница будет все равно цитрамоном. И 73% этому легко поверят.
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11.08.2021 17:32 Відповісти
Чого їх так тягне говорити про те, в чому вони або слабо, або взагалі не спеціалісти?
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11.08.2021 17:33 Відповісти
Мечтатели...
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11.08.2021 17:34 Відповісти
Киевстар бы для начала освоил установку импортного оборудования туда, где покрытие никакое, а поиомн бы уже мечтал про межгалактический генетический турнир.
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11.08.2021 17:41 Відповісти
23andMe? Є тут таке в Канаді і Америці. По телевізору реклами частенько. Якщо зацікавлений, можеш купити. Прийде додому набір з інструкцією. Точно не знаю, але здається маєш в тюбік плюнути. Далі відсилаєш назад. Виділяють твою ДНК з слини і тестують ДНК на багато різних генів, відповідних за хвороби. Входять у список багато хворіб, онко гени також (найбільш відомі). Якщо ви маєте прихильність до якоїсь хвороби або помилку у гені, вам повідомляють і можете звертатися до свого лікаря за консультацією що робити надалі. Нічого страшного тут немає. Багато людей користуються. Також, багато людей не хочуть просто знати за можливі проблеми, бояться щось взнати, мабуть. І це зрозуміло. А що, як скажуть що ви схильні до раку? Різні люди сприймають це по-різному. Так шо, це не фантастика. Існує тут таке.
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11.08.2021 18:12 Відповісти
Мало того, можнл в Киеве сдать ДНК и отправить га аналогичный анализ в США. И этоо уже несколько лет как возможно. Не помню стоимость, но примерно на 100 баксов дороже чем для жителей США.
Это сильный инструмент, можнл предотвраьить или отодвинуть инсульты, диабеты и т д.
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11.08.2021 18:25 Відповісти
Зачем это печатать? А этот чувак -кто? То шо он сейчас наболтал, наболтает любой сумашедший из дурдома и даже покрасочнее. А ентот Шимкив не хочет сьездить в больницу скорой помощи, на Лесном массиве и заглянуть на любой из тамошних 12-ти этажей. А потом уж идиотничать в интервью, как из 6-ти лифтов, на третьем году "покращення вже сьогодні", работает например,только один. И в больнице нет НИКАКИХ лекарств, хоть ГЕНОМ оринентированных, хоть неориентированных.
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11.08.2021 19:57 Відповісти
 
 