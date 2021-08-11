Росія погоджується на обмін полоненими лише тоді, коли необхідно забрати свідків або уникнути втрат, - член ТКГ Іванова

Росія на переговорах щодо Донбасу продовжує блокувати питання обміну полоненими, Кремль погоджується на обмін тільки в двох випадках.

Про це заявила член української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Тетяна Іванова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Хочу зауважити, що мої спостереження і мій аналіз усіх попередніх обмінів свідчить про те, що ці обміни відбувалися тільки в двох випадках - або якщо було вигідно, наприклад, забрати свідків, які в нас є, на нашій території... Або якщо Російська Федерація не хоче зазнати якихось втрат. Це можуть бути різні втрати - економічні, політичні або іміджеві. Тільки в двох випадках РФ іде на такий обмін", - розповіла член української делегації в ТКГ.

За словами Іванової, якщо таких випадків не відбулося, то Російська Федерація "навіть і думки не має про те, що потрібно виконувати міжнародне гуманітарне право, це гуманітарна місія, тому такі обміни вона блокує".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вбивство трьох громадян України в колонії ОРДО обговорять на засіданні ТКГ, - представник української делегації Іванова