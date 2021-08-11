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Новини Політика України Агресія Росії проти України Обмін полоненими
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обмін (982) Росія (47133) Донбас (21733) полонені (1938) Тристороння контактна група (826)

Росія погоджується на обмін полоненими лише тоді, коли необхідно забрати свідків або уникнути втрат, - член ТКГ Іванова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія погоджується на обмін полоненими лише тоді, коли необхідно забрати свідків або уникнути втрат, - член ТКГ Іванова

Росія на переговорах щодо Донбасу продовжує блокувати питання обміну полоненими, Кремль погоджується на обмін тільки в двох випадках.

Про це заявила член української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Тетяна Іванова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Хочу зауважити, що мої спостереження і мій аналіз усіх попередніх обмінів свідчить про те, що ці обміни відбувалися тільки в двох випадках - або якщо було вигідно, наприклад, забрати свідків, які в нас є, на нашій території... Або якщо Російська Федерація не хоче зазнати якихось втрат. Це можуть бути різні втрати - економічні, політичні або іміджеві. Тільки в двох випадках РФ іде на такий обмін", - розповіла член української делегації в ТКГ.

За словами Іванової, якщо таких випадків не відбулося, то Російська Федерація "навіть і думки не має про те, що потрібно виконувати міжнародне гуманітарне право, це гуманітарна місія, тому такі обміни вона блокує".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вбивство трьох громадян України в колонії ОРДО обговорять на засіданні ТКГ, - представник української делегації Іванова
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Топ коментарі
+17
Россия берёт заложников, а потом ими торгует - обычная практика террористов.
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11.08.2021 17:28
+14
Россия соглашается на обмен пленными лишь когда необходимо забрать свидетелей или избежать потерь, - член ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 4546 Россия соглашается на обмен пленными лишь когда необходимо забрать свидетелей или избежать потерь, - член ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 8833
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11.08.2021 17:23
+12
В моргалах путина мира нет? Это же так странно. Просто для напомнить: клоун обещал добыть там мир, а если не справится - уйти.
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11.08.2021 17:19
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Хоть сейчас дошло,а то все на Петю вешали Россия соглашается на обмен пленными лишь когда необходимо забрать свидетелей или избежать потерь, - член ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 4201
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11.08.2021 17:19 Відповісти
Клоун: "Для піара можна і Україну обміняти."
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11.08.2021 17:50 Відповісти
В моргалах путина мира нет? Это же так странно. Просто для напомнить: клоун обещал добыть там мир, а если не справится - уйти.
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11.08.2021 17:19 Відповісти
Ви занадто багато вiд брехуна вимагаєте.
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11.08.2021 17:23 Відповісти
Россия соглашается на обмен пленными лишь когда необходимо забрать свидетелей или избежать потерь, - член ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 4546 Россия соглашается на обмен пленными лишь когда необходимо забрать свидетелей или избежать потерь, - член ТКГ Иванова - Цензор.НЕТ 8833
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11.08.2021 17:23 Відповісти
Россия берёт заложников, а потом ими торгует - обычная практика террористов.
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11.08.2021 17:28 Відповісти
ППЦ! для этого криворогим понадобилось : диплом Трускавецкого университета для животных, и 2,5 года напряженного шевеления извилиной.
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11.08.2021 17:28 Відповісти
100%. І ще будуть відкриття попереду.
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11.08.2021 17:32 Відповісти
як так? ми ж адін на рот!
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11.08.2021 17:29 Відповісти
Росія погоджується на обмін полоненими лише тоді, коли необхідно забрати свідків або уникнути втрат, - член ТКГ Іванова - Цензор.НЕТ 2408
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11.08.2021 17:33 Відповісти
Надо же, какая новость! Да это же прозрение просто на 8 год войны!
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11.08.2021 17:34 Відповісти
а от зели все равно ничего не зависит, он тут ни при чем, просто гениальный пианист, волею судьбы вынужденный колотить елдой по клавишам рояля
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11.08.2021 17:35 Відповісти
Кацапу поверить-себя ******* !
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11.08.2021 17:38 Відповісти
Ну так вам же ипланам говорили об этом, когда зеленое чмо так пиарилось, что вот, мол стал я президентом и пошли обмены, они шли до тех пор, пока куйло не получил всех, кто его интересовал и все, уже год полная тишина...И зеленое говно уже даже год не проводит им же созданный совет по обмену пленными, обменивать ему больше некого, пиара на этом нет, значит это его больше не интересует.
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11.08.2021 17:49 Відповісти
не забудь об этом на избирательном участке
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11.08.2021 18:27 Відповісти
Какое неожиданное открытие!
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11.08.2021 17:52 Відповісти
Віддайте їм Зеленського, Бойка, Шуфрича, Медведчука, Рабіновича
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11.08.2021 17:57 Відповісти
Не возьмут, они тут на задании, и не плохо справляются...
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11.08.2021 18:05 Відповісти
Доперли наконец, лучше поздно, чем никогда...
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11.08.2021 18:05 Відповісти
А при Порохе такой пуйни не было! Дебилы...
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11.08.2021 18:47 Відповісти
 
 