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Слідком РФ висунув нове звинувачення Навальному через заклики до росіян брати участь у протестах

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Слідком РФ висунув нове звинувачення Навальному через заклики до росіян брати участь у протестах

Слідчий комітет Росії висунув ув'язненому опозиціонеру Олексію Навальному звинувачення у створенні некомерційної організації, яка нібито зазіхає на права росіян (ч. 2 ст. 239 КК РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Слідкому РФ.

Російське слідство запевняє, що Навальний створив некомерційну організацію, яка виконує функції іноземного агента, - "Фонд боротьби з корупцією".

"У період з 2011 року Навальний спільно з Іваном Ждановим, Леонідом Волковим і іншими особами керував нею. Діяльність фонду була пов'язана зі спонуканням громадян до вчинення протиправних діянь", - випливає з повідомлення.

У СКР стверджують, що Навальний і його соратники поширювали в інтернеті заклики до росіян брати участь в акціях протесту в січні 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден - Путіну: Якщо Навальний помре у в'язниці, наслідки для Росії будуть руйнівними

Зазначимо, що відповідно до російського законодавства, звинувачення за ч. 2 ст. 239 КК РФ передбачає позбавлення волі на строк до 4 років.

Нагадаємо, Навальний перебуває у виправній колонії N2 УФСІН Росії у Володимирській області під містом Покров, де він відбуває покарання у так званій справі "Ів Роше".

31 березня 2021 року Навальний оголосив голодування з вимогою допустити лікаря.

Адвокати політика повідомили, що у нього в колонії погіршилося здоров'я. В управлінні ФСВП у Володимирській області тоді ж заявили, що "за результатами обстеження його стан здоров'я оцінюється як стабільний, задовільний". Члени Громадської спостережної комісії (ГСК ) відвідали Навального і заявили, що він скаржиться на біль в нозі, але ходити може.

США пригрозили Росії наслідками, якщо Навальний помре.

19 квітня 2021 року стало відомо, що Навального переводять у стаціонар обласної лікарні для засуджених, яка розташована на території виправної колонії №3 Владимирської області.
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Топ коментарі
+9
Следком РФ выдвинул новое обвинение Навальному из-за призывов к россиянам участвовать в протестах - Цензор.НЕТ 6995
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11.08.2021 17:42
+5
Следком РФ выдвинул новое обвинение Навальному из-за призывов к россиянам участвовать в протестах - Цензор.НЕТ 6722 Следком РФ выдвинул новое обвинение Навальному из-за призывов к россиянам участвовать в протестах - Цензор.НЕТ 827
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11.08.2021 17:37
+3
Непростые будни кацапстана. Слідком РФ висунув нове звинувачення Навальному через заклики до росіян брати участь у протестах - Цензор.НЕТ 77

Слідком РФ висунув нове звинувачення Навальному через заклики до росіян брати участь у протестах - Цензор.НЕТ 307
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11.08.2021 18:01
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Следком РФ выдвинул новое обвинение Навальному из-за призывов к россиянам участвовать в протестах - Цензор.НЕТ 6722 Следком РФ выдвинул новое обвинение Навальному из-за призывов к россиянам участвовать в протестах - Цензор.НЕТ 827
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11.08.2021 17:37 Відповісти
Подвальный будет на подвале пока не отправится в облачное хранилище. Слідком РФ висунув нове звинувачення Навальному через заклики до росіян брати участь у протестах - Цензор.НЕТ 1627 Живым )(уйло его не выпустит.
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11.08.2021 18:57 Відповісти
Следком РФ выдвинул новое обвинение Навальному из-за призывов к россиянам участвовать в протестах - Цензор.НЕТ 6995
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11.08.2021 17:42 Відповісти
Даже если Навальный завалит пуйло и станет новым царем мордора, самым честным в его истории, Крым Украине он не вернет и репарации за войну не заплатит.
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11.08.2021 17:44 Відповісти
Да и ... с ним! Нам то шо?
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11.08.2021 17:56 Відповісти
А еще Навальный хотел потушить Солнце...со стороны Расеи!
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11.08.2021 17:56 Відповісти
Непростые будни кацапстана. Слідком РФ висунув нове звинувачення Навальному через заклики до росіян брати участь у протестах - Цензор.НЕТ 77

Слідком РФ висунув нове звинувачення Навальному через заклики до росіян брати участь у протестах - Цензор.НЕТ 307
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11.08.2021 18:01 Відповісти
Та і йух з ним. Ну і також зі всіма грьобаними кацапами.
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11.08.2021 18:37 Відповісти
Там йому йух не знадобиться)) він діра по прєзванію...)))
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11.08.2021 20:26 Відповісти
Бутерброду в дагонку ще гадков дабавят))) це добре)) може згадає свій кримський бутерброд, у тішинє...)))))))))))))))))
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11.08.2021 20:23 Відповісти
 
 