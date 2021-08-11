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Новини Політика України
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Зеленський (17387) РНБО (1717) стратегія (119)

Зеленський ввів в дію рішення РНБО про Стратегію економічної безпеки України до 2025 року

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський ввів в дію рішення РНБО про Стратегію економічної безпеки України до 2025 року

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №347/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 серпня 2021 року "Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

У Стратегії зазначено, що національні інтереси України – це сталий розвиток вітчизняної економіки, інтеграція країни в європейський економічний простір та розвиток рівноправної взаємовигідної економічної співпраці з іншими державами.

Згідно з документом, стратегічний курс у сфері забезпечення економічної безпеки має два взаємопов'язаних напрями: розвиток та безпека.

У безпековому напрямі важливе місце займають виклики, пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації та тимчасовою окупацією частини території України. Так, у Стратегії зазначається, що руйнування економіки України є свідомою й цілеспрямованою дією Російської Федерації та одним з методів гібридної війни, оскільки зруйнована економіка продукує незадоволеність владою, трудову міграцію, соціальну напругу в суспільстві та підриває довіру до влади. При цьому широко використовуються економічні інструменти впливу, до яких, зокрема, належать санкції щодо українських товарів і послуг та використання впливу на інші держави з метою ухвалення рішень, що суперечать основним національним економічним інтересам України.

Стратегія також враховує основні виклики та загрози у сферах економічної, фінансової, виробничої, зовнішньоекономічної, інвестиційно-інноваційної та макроекономічної безпеки держави.

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"Серед завдань – забезпечення стійкості до зовнішніх і внутрішніх викликів та загроз, збереження та розвиток економічної потужності країни, а також гарантування економічної незалежності України та здатності до захисту національних економічних інтересів, зокрема у високотехнологічній сфері", - говориться в повідомленні.

Стратегія передбачає дотримання критичних меж і цільових орієнтирів у основних складових економічної безпеки країни. Має відбуватися постійний моніторинг рівня цих критичних меж і повинні не допускатися рішення, які призводитимуть до виходу індикаторів економічної безпеки за ці межі.

Зазначається, що наслідком реалізації Стратегії має стати, зокрема, створення стійкої, конкурентоспроможної, соціально відповідальної ринкової економіки та умов для випереджального розвитку науково-технічного потенціалу країни, сталого нарощування національного багатства та факторів виробництва; досягнення Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, рівня життя населення, притаманного економічно розвиненим країнам. Україна має посісти у світовому розподілі праці місце, яке відповідає її природним, трудовим та інтелектуальним ресурсам, економічному та геополітичному потенціалу.
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Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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11.08.2021 17:42 Відповісти
Судя по тому, что почти 70% граждан считают, что зе-упыри двигают страну в неправильное русло, то зе-чмо может сколько-угодно подписавать указики, но имитация бурной деятельности уже не катит - люди начинают прозревать, что их ********* новые лица.
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11.08.2021 17:42 Відповісти
А где можно посмотреть сколько деревьев уже высажено по его указанию?
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11.08.2021 17:56 Відповісти
Журналісти «Depo.ua» Христина Макогон та з «УНІАН»у Костянтин Гончаров проаналізували оприлюднену сьогодні інформацію виконавчого директора Українського інституту майбутнього Вадима Денисенка на презентації дослідження компанії «Нью Імідж Маркетінг Груп» та, власне, наведені результати опитування на сайті New Image Marketing Group.
Як свідчать результати "Всеукраїнського соціологічного дослідження: Електоральні настрої населення", проведені компаніією "Нью Імідж Маркетінг Груп" на замовлення Українського інституту майбутнього, рейтинг Зеленського продовжує поступово падати, але він все ще займає першу сходинку електоральних преференцій громадян. Якщо у червні за нього готові були проголосувати 22% серед усього населення або 30,0% серед тих, хто визначився і піде на вибори, то у липні ці показники дещо просіли. Так, якби вибори Президента відбулись в неділю, першого серпня, серед усього населення В.Зеленського б підтримали 17,9% і 29,7% - серед тих, хто визначився і піде на вибори. Як відомо, з лютого ц.р. рейтинг Зеленського поступово зростав на кілька відсотків щомісяця. А от у порівнянні з травнем, у червні спостерігалося невелике коливання в бік зниження його підтримки: з 33% до 30%; падіння продовжилось і в липні.
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11.08.2021 18:02 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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11.08.2021 17:43 Відповісти
Ага. Галущенко нам забезпечить економічну "безпеку". Розорив Енергоатом, тепер міністр енергетики і член РНБО. Мерзота !
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11.08.2021 17:43 Відповісти
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!)))
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11.08.2021 17:46 Відповісти
бабадааааап
бабадааааасасасаааа
айкоооооокс
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11.08.2021 23:17 Відповісти
 
 