Затримано жителів Харківщини, які виготовляли підроблені документи для перетину держкордону, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці припинили діяльність групи, яка займалася виготовленням та збутом підроблених документів особам для незаконного перетину кордону України з боку Росії та тимчасово окупованої території.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Наприкінці 2020 року оперативники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ одержали інформацію про групу осіб, яка на території столиці та Харківщини налагодила схему переправлення осіб через державний кордон з подальшою легалізацією шляхом підробки для них документів.

Як з'ясувалось, 46-річний мешканець Харківщини приймав замовлення на виготовлення фальшивих паспортів громадянина України, Російської Федерації, так званих "ДНР" та "ЛНР", карток платників податків, посвідок на постійне чи тимчасове проживання, закордонні паспорти, дипломи про вищу освіту тощо.

Його 45-річний спільник відповідав за виготовлення підроблених документів, зокрема із захисними голографічними елементами, які видаються органами виконавчої влади. За роботу змовники бралися лише після попередньої 100% оплати.

Правоохоронці здійснили кілька оперативних закупок різного роду документів, експертиза яких підтвердила факт підробки.

Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів групи виявлено та вилучено: підроблені штампи та печатки органів виконавчої влади, бланки суворої звітності, документи з ознаками підробки, устаткування для виготовлення підроблених документів, оргтехніку, "чорнові" записи.

Наразі організатору слідчі поліції вже оголосили про підозру за ч.1 ст.209 та ч.3 ст.358 Кримінального кодексу України. Його спільнику вручено підозру за ч.3 ст.358 ККУ. До суду подано клопотання на обрання їм запобіжного заходу.

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