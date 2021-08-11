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Затримано жителів Харківщини, які виготовляли підроблені документи для перетину держкордону, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Правоохоронці припинили діяльність групи, яка займалася виготовленням та збутом підроблених документів особам для незаконного перетину кордону України з боку Росії та тимчасово окупованої території.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Затримано жителів Харківщини, які виготовляли підроблені документи для перетину держкордону, - Нацполіція 01

Наприкінці 2020 року оперативники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ одержали інформацію про групу осіб, яка на території столиці та Харківщини налагодила схему переправлення осіб через державний кордон з подальшою легалізацією шляхом підробки для них документів.

Як з'ясувалось, 46-річний мешканець Харківщини приймав замовлення на виготовлення фальшивих паспортів громадянина України, Російської Федерації, так званих "ДНР" та "ЛНР", карток платників податків, посвідок на постійне чи тимчасове проживання, закордонні паспорти, дипломи про вищу освіту тощо.

Затримано жителів Харківщини, які виготовляли підроблені документи для перетину держкордону, - Нацполіція 02

Його 45-річний спільник відповідав за виготовлення підроблених документів, зокрема із захисними голографічними елементами, які видаються органами виконавчої влади. За роботу змовники бралися лише після попередньої 100% оплати.

Правоохоронці здійснили кілька оперативних закупок різного роду документів, експертиза яких підтвердила факт підробки.

Затримано жителів Харківщини, які виготовляли підроблені документи для перетину держкордону, - Нацполіція 03

Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів групи виявлено та вилучено: підроблені штампи та печатки органів виконавчої влади, бланки суворої звітності, документи з ознаками підробки, устаткування для виготовлення підроблених документів, оргтехніку, "чорнові" записи.

Затримано жителів Харківщини, які виготовляли підроблені документи для перетину держкордону, - Нацполіція 04

Наразі організатору слідчі поліції вже оголосили про підозру за ч.1 ст.209 та ч.3 ст.358 Кримінального кодексу України. Його спільнику вручено підозру за ч.3 ст.358 ККУ. До суду подано клопотання на обрання їм запобіжного заходу.

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С таким талантом и на свободе, пока.
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11.08.2021 17:46 Відповісти
Хм... предоплата 100%. Ну, так ему надо, этому черту. Кстати, это после дяди Чауса такая униформа, для задержания? Лучше бы тёть так задерживали.
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11.08.2021 18:03 Відповісти
Вот и выдать этому мудаку его же поддельный документ,и отправить на родину, на Россию.
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11.08.2021 18:06 Відповісти
А зачем, подделывали свидетельство о рождении совдеповское, паспорт и еще сберкнижку совдеповскую?
Это ,что по таким документам пускают в Украину?
А ДЫРЫ тут причем?
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11.08.2021 19:39 Відповісти
 
 