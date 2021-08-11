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Новини Політика України
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Бойко (360) Зеленський (17387) Порошенко (13228) рейтинг (696) Смешко (40) Тимошенко (4638) Український інститут майбутнього (24)

За Зеленського готові проголосувати 29,7%, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За Зеленського готові проголосувати 29,7%, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА

Якби вибори президента відбулися найближчої неділі, найбільше голосів отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, за Зеленського готові віддати голоси 29,7% українців, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, за Бойка - 10,3%, за Смешка - 6,7%.

Гройсман міг би набрати 5,6%, Мураєв - 5,5%, Разумков - 3%, Медведчук - 2,6%, Шарій - 2,5%, Кличко - 2,4%. Ще 4,3% сказали, що проголосували б за кандидата, якого немає в запропонованому списку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За Зеленського готові проголосувати 28,8% українців, за Порошенка - 15,9%, за Бойка - 14,6%, - опитування Центру Разумкова

За Зеленського готові проголосувати 29,7%, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, - опитування Українського інституту майбутнього 01

При цьому характерно, що в західній і центральній частинах України трійка лідерів - така ж, як у всеукраїнському опитуванні: Зеленський, Порошенко, Тимошенко.

За Зеленського готові проголосувати 29,7%, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, - опитування Українського інституту майбутнього 02За Зеленського готові проголосувати 29,7%, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, - опитування Українського інституту майбутнього 03

На півдні країни в лідерах, як і раніше, Зеленський, а от Порошенко зміщується на третє місце, поступаючись другим місцем Бойку.

Також читайте: Рейтинг партій: "СН" - 19%, ОПЗЖ - 18%, "ЄС" - 16%, "Батьківщина" - 14%, "Сила і честь" - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА

За Зеленського готові проголосувати 29,7%, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, - опитування Українського інституту майбутнього 04

На сході України перше і друге місця, як і на півдні, займають Зеленський і Бойко, а третє ділять між собою Порошенко і Тимошенко.

За Зеленського готові проголосувати 29,7%, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, - опитування Українського інституту майбутнього 05

У макрорегіоні Донбас Бойко опинився на першому місці, а Зеленський - на другому. Третє місце тут займає Мураєв.

За Зеленського готові проголосувати 29,7%, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, - опитування Українського інституту майбутнього 06

Дослідження проводили з 17 липня по 1 серпня методом опитування face-to-face за структурованою інтерактивною анкетою на планшеті. Було опитано 5 тис. респондентів. Похибка не перевищує 1,41% в цілому і 3,16% на регіональному рівні.
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Топ коментарі
+44
не сцы! Опрос делали в ОП и 95м квартале.
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11.08.2021 18:09
+31
70% населения Украины мечтают помочиться на могилку зеленского
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11.08.2021 18:08
+29
особисто я хочу побачить його за гратами , бажано довічно .
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11.08.2021 18:16
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У Украины нет будущего с такими людьми, которые готовы голосовать за клоуна-марионетку, который каждый день ворует и разрушает остатки страны.
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11.08.2021 22:04 Відповісти
Я этих "социологов" вижу насквозь. Еще несколько месяцев назад я писал, что будут рисовать постепенное подтягивание Гройсмана и Разумкойсмана.

Первая четверка пока останется, а следующиии разместят их. А потом, возможно, кто-то из них "вытеснит" и Бойко, а вероятнее всего они оба переместятся на 4 и 5 места, а Бойко на 6-е место. Уже по некоторым регионам Гройсман выскочил на 5 место. Абсурд. Подумайте, кому нужен этот Гройсман.

Технологии управления массами, основанные на их знании, что избиратели "выбирают" из нарисованных лидеров. Вот они постепенно вырисовывают приемлемых для олигархов "лидеров".
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11.08.2021 22:09 Відповісти
В действительности явно наилучший вариант Смешко. Умнейший человек, военный, доктор технических наук. Второе образование юридическое.
Патриот и точно украинец. Даже не то что наилучший, а больше не за кого голосовать.


Написал небольшую интересную книжку по истории Украины. Умный человек если возьмется даже за то в чем он не получил образование, у него все равно выходит получше чем у большинства официальных специалистов.

Даже невозможно представить, чтобы кто-то из - Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко написали книжку по истории Украины. Тем более сколько нибудь толковую. Эти люди совсем не заслуживает, чтобы быть в украинской политике.

Есть у нас дипломированный историк Парубий. Ну что он написал по истории Украины? Да и здесь тоже нельзя представить. Да он за что вообще ни возьмется только во вред. И очень вредные те кто вообще привлекает его к чему либо.
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11.08.2021 22:47 Відповісти
Олежек, иди нахрен вместе с мешком, и главой его избирательного штаба Га(н)рдоном За Зеленського готові проголосувати 29,7%, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, - опитування Українського інституту майбутнього - Цензор.НЕТ 9923
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11.08.2021 23:02 Відповісти
Макс. Иди нахрен со своим барыгой порохом, который на две головы глупее Смешко, но хитрый почти как жулька.
И который вместе с зелеными негодяями проголосовал за Аферу тысячелетия - дерибана украинской земли.
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11.08.2021 23:07 Відповісти
Те що твій барига знову лізе в президенти, приведе до того, що знову в другому турі будуть він і клоун. І знову клоун набере більше, хоча і не з таким розривом. Клоун піде ще на одну каденцію і винуватий буде знову барига.
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11.08.2021 23:43 Відповісти
Цікаво. Люди сліпі, глухі чи просто дурні?
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11.08.2021 22:54 Відповісти
да це куплена стаття, газ в двічі подорчав, щас нові платьожки і на ростов
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12.08.2021 09:26 Відповісти
Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3282218

ЗА Зе КЛОУНА НЕ ГОТОВІ ГОЛОСУВАТИ НАВІТЬ 12 % ГРОМАДЯН УКРАЇНИ -
ЦЕ ФАКТ НЕЗАЛЕЖНИЙ ВІД БРЕХНІ РІЗНИХ ЦЕНТРІВ РОЗУМКОВА І ІНСТИТУТІВ
(ЧИ ПРОСТИТУТІВ) МАЙБУТНЬОГО За Зеленського готові проголосувати 29,7%, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, - опитування Українського інституту майбутнього - Цензор.НЕТ 2914

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
4) Провал программ озброєння ЗСУ
5) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
6) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
7) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
8) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
9) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
10) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
11) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
12) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
13) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
14) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
15) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
16) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
17) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
18) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
19) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
20) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
21) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
22) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
23) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
24) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ



ЯКИМ ДАУНОМ ТРЕБА БУТИ ЩОБ ПІСЛЯ ВСЬОГО ЦЬОГО ВИБИРАТИ Зе КЛОУНА.

Навіть наш народ на це неспроможний.
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11.08.2021 23:13 Відповісти
Порохоботи то ви до сих пір вважаєте, що у Петра Олексійовича не було помилок? Так це ще не почалася провладна кампанія "Хочеш, щоб було як при Порошенко?". Зеленський переміг, і переможе не за рахунок того, що у нього є ідейний ядерний електорат, нічого у нього немає, крім Порошенко. Але цього достатньо.
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11.08.2021 23:42 Відповісти
... помилки бувають у всіх, хто щось робить, але
розумна людина завжди оцінює пропорції успіхів та невдач.

А далі в Вас за текстом щось не дуже склалось
Але ж Ви за ЗЕ голосували, то це все пояснює.
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12.08.2021 12:16 Відповісти
Я за Юлю голосував, а далі вже за безальтернативність вибору, і таких абсолютна більшість. СН це ж не партія, ідеології чи сталого електорату у неї немає. З Зе те ж саме, він просто зібрав протестний електорат.
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12.08.2021 16:29 Відповісти
Геннадій Москаль: «Якщо би сьогодні були перевибори до обласної ради 5% слуги народу по Закарпаттю не долають. 12 - 15% від сили має Зеленський.
Зеленський путіна боїться, він туди не поїде, найде кучу причин, він трусоватий. В нього якась фобія перед путіним».
https://www.youtube.com/watch?v=kKDxqGouScY&t=13s
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12.08.2021 00:03 Відповісти
Перша ознака "достовірності" це - барига на другому місці. За Зеленського готові проголосувати 29,7%, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, - опитування Українського інституту майбутнього - Цензор.НЕТ 8733
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12.08.2021 05:06 Відповісти
платить 1000 грн за пожизненный отказ от выборов
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12.08.2021 05:07 Відповісти
Наши политики это мафия, корнями уходящая в номенклатуру СССР, созданную для нас москвой из всяких негодяев и предателей.


Эта мафия состоит из подразделений, псевдодемократически конкурирующих между собой. Но побежденные договариваются с победителями насчет доли в дерибане.

Фирмы соцопросов тоже входят в структуру мафии. Хотя каждая из них приближенная к одному их подразделений. Они помогают мафии управлять сознанием народа.

Эти подразделения несравнимо ближе друг к другу чем к народу. Между ними и народом пропасть. Мафия абсолютно паразитическое образование
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12.08.2021 06:13 Відповісти
Мафия обеспечивает свою монополию во власти тем, что они раскупают все места в бюллетене выборов президента через несколько-миллионный "избирательный" залог.
Вот из них избиратели вынуждены "выбирать" себе власть.
Наша главная проблема не в избирателях, а в политиках.
Необходимо перейти на аналог демократической польской системы выборов.
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12.08.2021 06:29 Відповісти
у тех 29 проц зебилов значит еще есть что пожрать в холодильнике у остальных долги за отопление за прошлую зиму . пустые холодильники . нищенские зарплаты --- 5500 у медсестер и шимпан-зе в телевизоре с очередным видосиком про наши успехи в великом .. будивныцтви.. и в международной политике
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12.08.2021 06:45 Відповісти
Може бути і не зовсім так, але те, що у нас кількість бидловатого необізнаного населення, яке прибуває під впливом зомбоящика, багатенько. Це найбільша проблема.
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12.08.2021 07:16 Відповісти
Напевно, що цифри взяті зі стелі. Послухаєте як народ проклинає цю, їми обрану, владу. От цікаво, чи знайдеться в Україні до наступних виборів людина, яка зупинила б скочювання в прірву ...
вибачте за помилки.
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12.08.2021 07:31 Відповісти
Б-Р-Е-Х-Н-Я-Я-Я-Я!!!! За Зеленського готові проголосувати 29,7%, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, - опитування Українського інституту майбутнього - Цензор.НЕТ 2507 За Зеленського готові проголосувати 29,7%, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, - опитування Українського інституту майбутнього - Цензор.НЕТ 2507 За Зеленського готові проголосувати 29,7%, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, - опитування Українського інституту майбутнього - Цензор.НЕТ 2507
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12.08.2021 07:35 Відповісти
Правильно кажете. Але ця брехня напевне нажаль перейде в реальність. Бо виборці врешт "обирають" з нав'язаних намальованих "лідерів". Для цього й створюються ці брехливі проекти "соцопитування".
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12.08.2021 09:14 Відповісти
Це п..ць!За кого голосувати? За ганчірок,які витираються,коли їм плюють в обличчя? За ганчірок,об яких витирають ноги наші вороги? За клептоманів,які вивертають ваші кишені? За покидьків,яким до сраки Україна і її населення? За двуликих мерзотників без совісті і моральних принципів?...За кого ви збираєтесь голосувати,люди без мізків і гідності? За таких самих,як і самі?
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12.08.2021 08:08 Відповісти
Голосуй за партію НЛС, все одно ж ні держави, ні виборів на території, котру називають Україна, не було уже років з 400. Були шоу-програми (майдани, включно), і, що ж тут неорганічного в шоу-бізнесових сраках у стільцях на Банковій? А НЛС доведе до абсурда ситуації у всіх сферах не поступово, як оце зараз, а одразу, хапне бабосиків від інвесторів чергового майдану, зрадить чистих помислами ( значить глюпеньких) лідерів і виставить їх на продаж або на поталу олігархам, залякає війною і епідеміями лохобидло і запровадить закони концтабору. Якщо ти справжній щиро-хитрий українець, прикинь, скільки кісток буде підкинуто особисто тобі. Вступай в НЛС!
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12.08.2021 11:57 Відповісти
Я що,питав поради за кого мені голосувати?☺
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12.08.2021 12:56 Відповісти
мы верим ...
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12.08.2021 08:36 Відповісти
Коментарі задаються питанням: "а чому в списку варіантів самі кінчені виродки?".



Все просто. Тому що нашими політиками стала номенклатура КПСС і комсомолу часів СССР і їх діти, яка створена для нас москвою із кінчених виродків і зрадників, задача яких була вислуговуватись перед москвою. За це вони мали величезні привілеї.
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12.08.2021 09:25 Відповісти
Дерьмак вооружился социологией и ФСБ-ными вкидосами, чтобы отмыть Зелебобика от собственного дерьма. Кто в Украине еще верит социологии таких центров?
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12.08.2021 10:20 Відповісти
Де повний доступ до соцдослідження? Де чистота вибірки? Яка кількість респондентів і чи це було рівномірно опитано по всіх регіонах? Ці замовні "комуністичні" опитування, вже дістали? Може хватить керувати масами, ще й так палівно!! У комуністів в період Голодумору, таж все було добре і Москва годувала Україну, а в реальності, Україна годувала їхні жирні сраки, а самі українці вмирали! Як казав Станіславський,-"не верю"!
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12.08.2021 11:53 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

14 ч. ·

Коротко про психологию Зеленского и его отношение к простым людям
За Зеленського готові проголосувати 29,7%, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, - опитування Українського інституту майбутнього - Цензор.НЕТ 7446
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12.08.2021 12:10 Відповісти
Донбас не навчиться ніколи...

А про решту результатів, трохи смішно
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12.08.2021 12:11 Відповісти
Що за х..ню я щойно прочитав?!!😦
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12.08.2021 12:14 Відповісти
Видать - плохи дела у ЗЕбила - раз гонят такую дезу.
Еще хуже - что в основных кандидатах - один кагал...
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12.08.2021 12:27 Відповісти
Українців вважають за лохів,а українці на жаль,і раді вважатися!☺ На хіба ці рейтинги? Правильно,для маніпуляцій!А хто небудь взагалі замислювався,чому список із року в рік той самий,тільки перетасовується "рейтингами"?
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12.08.2021 13:04 Відповісти
Головна причина в тому, що в бюлетені виборів попадають одні й ті ж - ставленики олігархії. Вони скуповують місця в бюлетенях кандидатів у президенти через, небаченого більше ніде у світі розміру, грошову декількамільйонну "виборчу" заставу. А ми з них "обираємо". Для олігархів це як для нас копійки, а для середнього українця - зарплата за все життя. Вони спекулюють на тому, що в багатьох країнах є виборчі застави. Але в тих країнах вони приблизно рівні середній МІСЯЧНІЙ зарплаті по країні. Різниця величезна. Наша застава це шахрайство.
Необхідно перейти на аналог польської виборчої системи. Там не олігархи формують склад бюлетеня, а самі виборці, які ставлять помірну кількість підписів у підтримку тих чи інших претендентів. А грошової застави в них зовсім нема.
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12.08.2021 13:36 Відповісти
Наша застава це шахрайство. Вона головний фундамент нашої олігархії. Її ввів ще Кучма, при створенні ним олігархії. А далі ні один президент не робив навіть спроби знищити її. В нас не було ні одного президента демократа й патріота. І ми не жили ніколи при демократії.
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12.08.2021 13:41 Відповісти
Коли б у нас був би аналог польської системи, кандидатуру міг би висунути патріотичний колектив з якоїсь організації. Наприклад підрозділ якогось науково-дослідного чи учбового інституту. Там є багато розумних, патрітичних людей, яких би оцінили їх співробітники, а потім і виборці. Таких, що наші вкрай набридлі народу олігархічні "політики" не заслуговують і пилу на їх підошвах.
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12.08.2021 14:21 Відповісти
Рейтинги вкрай брехливі. Але ця брехня напевне нажаль перейде в реальність.
Бо виборці врешт "обирають" з нав'язаних намальованих "лідерів". Для цього й створюються ці брехливі проекти "соцопитування". Технології.
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12.08.2021 13:16 Відповісти
Та ну нах??!! Або опитувачі куплені, або опитувані дебіли
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06.11.2021 12:03 Відповісти
самолюбию , если оно есть у ишаков оманских, наверное претит наблюдать свой выскобленный из вакуума рейтинг возможных выборов. а тем временем в опе обмывают звезду из центра на погонах унтер-прапорщика , а по совместительству продажного должностьгенератора, за уникальную операцию по приведению ослов к рейтингу, как таковому.
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06.11.2021 18:48 Відповісти
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