За Зеленського готові проголосувати 29,7%, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Якби вибори президента відбулися найближчої неділі, найбільше голосів отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, за Зеленського готові віддати голоси 29,7% українців, за Порошенка - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, за Бойка - 10,3%, за Смешка - 6,7%.
Гройсман міг би набрати 5,6%, Мураєв - 5,5%, Разумков - 3%, Медведчук - 2,6%, Шарій - 2,5%, Кличко - 2,4%. Ще 4,3% сказали, що проголосували б за кандидата, якого немає в запропонованому списку.
При цьому характерно, що в західній і центральній частинах України трійка лідерів - така ж, як у всеукраїнському опитуванні: Зеленський, Порошенко, Тимошенко.
На півдні країни в лідерах, як і раніше, Зеленський, а от Порошенко зміщується на третє місце, поступаючись другим місцем Бойку.
На сході України перше і друге місця, як і на півдні, займають Зеленський і Бойко, а третє ділять між собою Порошенко і Тимошенко.
У макрорегіоні Донбас Бойко опинився на першому місці, а Зеленський - на другому. Третє місце тут займає Мураєв.
Дослідження проводили з 17 липня по 1 серпня методом опитування face-to-face за структурованою інтерактивною анкетою на планшеті. Було опитано 5 тис. респондентів. Похибка не перевищує 1,41% в цілому і 3,16% на регіональному рівні.
Будь ласка, зачекайте...
Первая четверка пока останется, а следующиии разместят их. А потом, возможно, кто-то из них "вытеснит" и Бойко, а вероятнее всего они оба переместятся на 4 и 5 места, а Бойко на 6-е место. Уже по некоторым регионам Гройсман выскочил на 5 место. Абсурд. Подумайте, кому нужен этот Гройсман.
Технологии управления массами, основанные на их знании, что избиратели "выбирают" из нарисованных лидеров. Вот они постепенно вырисовывают приемлемых для олигархов "лидеров".
Патриот и точно украинец. Даже не то что наилучший, а больше не за кого голосовать.
Написал небольшую интересную книжку по истории Украины. Умный человек если возьмется даже за то в чем он не получил образование, у него все равно выходит получше чем у большинства официальных специалистов.
Даже невозможно представить, чтобы кто-то из - Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко написали книжку по истории Украины. Тем более сколько нибудь толковую. Эти люди совсем не заслуживает, чтобы быть в украинской политике.
Есть у нас дипломированный историк Парубий. Ну что он написал по истории Украины? Да и здесь тоже нельзя представить. Да он за что вообще ни возьмется только во вред. И очень вредные те кто вообще привлекает его к чему либо.
И который вместе с зелеными негодяями проголосовал за Аферу тысячелетия - дерибана украинской земли.
ЗА Зе КЛОУНА НЕ ГОТОВІ ГОЛОСУВАТИ НАВІТЬ 12 % ГРОМАДЯН УКРАЇНИ -
ЦЕ ФАКТ НЕЗАЛЕЖНИЙ ВІД БРЕХНІ РІЗНИХ ЦЕНТРІВ РОЗУМКОВА І ІНСТИТУТІВ
(ЧИ ПРОСТИТУТІВ) МАЙБУТНЬОГО
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
4) Провал программ озброєння ЗСУ
5) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
6) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
7) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
8) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
9) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
10) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
11) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
12) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
13) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
14) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
15) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
16) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
17) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
18) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
19) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
20) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
21) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
22) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
23) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
24) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
ЯКИМ ДАУНОМ ТРЕБА БУТИ ЩОБ ПІСЛЯ ВСЬОГО ЦЬОГО ВИБИРАТИ Зе КЛОУНА.
Навіть наш народ на це неспроможний.
розумна людина завжди оцінює пропорції успіхів та невдач.
А далі в Вас за текстом щось не дуже склалось
Але ж Ви за ЗЕ голосували, то це все пояснює.
Зеленський путіна боїться, він туди не поїде, найде кучу причин, він трусоватий. В нього якась фобія перед путіним».
https://www.youtube.com/watch?v=kKDxqGouScY&t=13s
Эта мафия состоит из подразделений, псевдодемократически конкурирующих между собой. Но побежденные договариваются с победителями насчет доли в дерибане.
Фирмы соцопросов тоже входят в структуру мафии. Хотя каждая из них приближенная к одному их подразделений. Они помогают мафии управлять сознанием народа.
Эти подразделения несравнимо ближе друг к другу чем к народу. Между ними и народом пропасть. Мафия абсолютно паразитическое образование
Вот из них избиратели вынуждены "выбирать" себе власть.
Наша главная проблема не в избирателях, а в политиках.
Необходимо перейти на аналог демократической польской системы выборов.
вибачте за помилки.
Все просто. Тому що нашими політиками стала номенклатура КПСС і комсомолу часів СССР і їх діти, яка створена для нас москвою із кінчених виродків і зрадників, задача яких була вислуговуватись перед москвою. За це вони мали величезні привілеї.
14 ч. ·
Коротко про психологию Зеленского и его отношение к простым людям
А про решту результатів, трохи смішно
Еще хуже - что в основных кандидатах - один кагал...
Необхідно перейти на аналог польської виборчої системи. Там не олігархи формують склад бюлетеня, а самі виборці, які ставлять помірну кількість підписів у підтримку тих чи інших претендентів. А грошової застави в них зовсім нема.
Бо виборці врешт "обирають" з нав'язаних намальованих "лідерів". Для цього й створюються ці брехливі проекти "соцопитування". Технології.