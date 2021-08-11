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1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли зі 122-мм артилерії Новомихайлівку та Новоселівку Другу, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли зі 122-мм артилерії Новомихайлівку та Новоселівку Другу, - пресцентр ОС

Протягом поточної доби, 11 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Біля Новомихайлівки та Новоселівки Другої російські окупанти вели вогонь по українських позиціях з артилерійських систем калібру 122 мм. Також з артилерійських систем калібру 122мм окупанти обстріляли населені пункти Новомихайлівка та Новоселівка Друга.

Унаслідок обстрілу Новомихайлівки пошкоджена територія ферми і лінія електропередач, що призвело до знеструмлення населених пунктів Тарамчук, Славне, Солодке, Новомихайлівка. Крім того, населений пункт Новомихайлівка залишився без водопостачання.

Унаслідок обстрілу Новоселівки Другої загинув місцевий житель1935 року народження, пошкодження приватні будинки жителів і прилеглі домогосподарства.

Крім того, на кордоні Донецької та Луганської областей зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

"Унаслідок ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальні осколкові поранення. Воїн перебуває в медичному закладі, стан його здоров'я - задовільний", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілу терористами поранено українського воїна, стан його здоров'я - задовільний, - ОТУ "Схід"
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Топ коментарі
+5
мрази кацапские
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11.08.2021 18:39
+5
1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли зі 122-мм артилерії Новомихайлівку та Новоселівку Другу, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1807
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11.08.2021 18:48
+5
1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли зі 122-мм артилерії Новомихайлівку та Новоселівку Другу, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7056
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11.08.2021 19:00
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Правила форума Рада форумчан
Почему не подают в суд ? За компенсацией по лечению,морального ущерба и т.д. В международный конечно.
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11.08.2021 18:28 Відповісти
Им некогда , они запускают Nord Stream 2 .
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11.08.2021 18:33 Відповісти
Оно издохнет , закончится война .
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11.08.2021 18:29 Відповісти
оно просто клоун. и после его смерти правящая верхушка поставит другую.
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11.08.2021 18:36 Відповісти
Це кацапську воїнство провокували ЗСУ. Нє?
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11.08.2021 18:34 Відповісти
мрази кацапские
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11.08.2021 18:39 Відповісти
"Отмечается, что обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм."
_Идите на! со своей ОБСЕ, предатели! 1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли зі 122-мм артилерії Новомихайлівку та Новоселівку Другу, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6764 Где ответка?!
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11.08.2021 18:45 Відповісти
1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли зі 122-мм артилерії Новомихайлівку та Новоселівку Другу, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1807
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11.08.2021 18:48 Відповісти
1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли зі 122-мм артилерії Новомихайлівку та Новоселівку Другу, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7056
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11.08.2021 19:00 Відповісти
Швидкого одужання нашому захисникові.
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11.08.2021 19:29 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську паскуду твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли зі 122-мм артилерії Новомихайлівку та Новоселівку Другу, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3648
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11.08.2021 20:02 Відповісти
 
 