Рейтинг партій: "Слуга народу" - 22,2%, "ЄС" - 16%, "Батьківщина" - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, "Сила і честь" - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА
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Якщо б вибори до парламенту відбулися найближчої неділі, прохідний бар'єр змогли б подолати 5 партій.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, у національному розрізі за партію "Слуга народу" проголосували б 22,2% тих, хто збирається на ділянки і визначився з вибором, за "ЄС" - 16%, за "Батьківщину" - 14%, за ОПЗЖ - 13,6 %, за "Силу і честь" - 6%.
Близькі до подолання 5-відсоткового бар'єру "Українська стратегія Гройсмана" (4,7%) і партія "Наші" (4,5%).
"Аналіз вікового розподілу прихильників партії "Слуга народу" показує, що зі збільшенням віку респондентів кількість прихильників цієї політичної сили суттєво знижується, так, серед респондентів віком 18-24 роки таких 27%, віком 55 років і старше - 10%. Щодо партії "Європейська солідарність", віковий розподіл порівняно рівномірний, дещо менший показник серед респондентів віком 18-24 року. Щодо партії "Батьківщина" кількість прихильників більше серед респондентів віком 45 років і старших порівняно з іншими віковими групами", - зазначили в Українському інституті майбутнього.
Є й певні регіональні відмінності. Так, у західній частині України лідирує "ЄС", а "Слуга народу" і "Батьківщина" посідають друге і третє місця. Також 8,1% тут отримала би партія "Свобода".
У центрі України трійка лідерів має такий самий вигляд, як і на всеукраїнському рівні - "СН, "ЄС", "Батьківщина". 8,4% могла б набрати "Українська стратегія Гройсмана", а 7,8% - ОПЗЖ.
На півдні України при збереженні лідерства "СН" на другому місці - "ОПЗЖ" з 21,4%. Також у цьому регіоні 7% набирає партія "Наші" і 6,1% - "Партія Шарія".
На сході дует лідерів такий самий - "СН" і "ОПЗЖ". Тут як і раніше високі були б результати партії "Наші" (7,3%), а от "Партія Шарія" набрала б уже 4,9% і не подолала парламентський бар'єр.
У макрорегіоні Донбас на першому місці - "ОПЗЖ", на другому - "СН", а на третьому - "Наші". "Партія Шарія" тут набирає 5,9%.
Дослідження проводили з 17 липня по 1 серпня методом опитування face-to-face за структурованою інтерактивною анкетою на планшеті. Було опитано 5 тис. респондентів. Похибка не перевищує 1,41% загалом і 3,16% на регіональному рівні.
Будь ласка, зачекайте...
Первая четверка пока останется, а следующиии разместят их. А потом, возможно, кто-то из них "вытеснит" и Бойко, а вероятнее всего они оба переместятся на 4 и 5 места, а Бойко на 6-е место. Уже по некоторым регионам Гройсман выскочил на 5 место. Абсурд. Подумайте, кому нужен этот Гройсман.
Технологии управления массами, основанные на их знании, что избиратели "выбирают" из нарисованных лидеров. Вот они постепенно вырисовывают приемлемых для олигархов "лидеров".
Патриот и точно украинец. Даже не то что наилучший, а больше не за кого голосовать.
Написал небольшую интересную книжку по истории Украины. Умный человек если возьмется даже за то в чем он не получил образование, у него все равно выходит получше чем у большинства официальных специалистов.
Даже невозможно представить, чтобы кто-то из - Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко написали книжку по истории Украины. Тем более сколько нибудь толковую. Эти люди совсем не заслуживт, чтобы быть в украинской политике.
На жаль виборцям розуму вистачило тільки на те щоб по принципу "аби не порошенко" проголосувати за зелену погань.
Смешко на 2 голови розумніший, патріотичніший і порядніший твого пороха, який разом з зеленими мразями проголосував за Аферу тисячоліття дерибану української землі.
https://lenta.ua/krupneyshee-v-ukraine-mestorozhdenie-medi-prodali-strannoy-firme-s-ustavnym-kapitalom-1000-griven-105263/
ЯК БИ ТАМ НЕ БРЕХАВ ІНСТИТУТ МАЙБУТНЬОГО, А СЛУГИ КРЕМЛЯ ВЖЕ У ДУПІ
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
4) Провал программ озброєння ЗСУ
5) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
6) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
7) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
8) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
9) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
10) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
11) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
12) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
13) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
14) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
15) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
16) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
17) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
18) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
19) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
20) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
21) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
22) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
23) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
24) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
И про слуг верю, таксисты в киеве все до сих пор поголовно за зелю, с каким не сядешь нет других вариантов, зеля старается ему не дают, окружили полые манипуляторы его, но он повозрослеет и еще покажет, тьфу...
Бо виборці врешт "обирають" з нав'язаних намальованих "лідерів". Для цього й створюються ці брехливі проекти "соцопитування".