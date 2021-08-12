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Новини Політика України
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рейтинг (696) Батьківщина (547) Слуга народу (2544) Сила і Честь (35) Європейська Солідарність (1020) Опозиційна платформа - За життя (466) Український інститут майбутнього (24)

Рейтинг партій: "Слуга народу" - 22,2%, "ЄС" - 16%, "Батьківщина" - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, "Сила і честь" - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рейтинг партій:

Якщо б вибори до парламенту відбулися найближчої неділі, прохідний бар'єр змогли б подолати 5 партій.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, у національному розрізі за партію "Слуга народу" проголосували б 22,2% тих, хто збирається на ділянки і визначився з вибором, за "ЄС" - 16%, за "Батьківщину" - 14%, за ОПЗЖ - 13,6 %, за "Силу і честь" - 6%.

Близькі до подолання 5-відсоткового бар'єру "Українська стратегія Гройсмана" (4,7%) і партія "Наші" (4,5%).

Рейтинг партій: Слуга народу - 22,2%, ЄС - 16%, Батьківщина - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, Сила і честь - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього 01

"Аналіз вікового розподілу прихильників партії "Слуга народу" показує, що зі збільшенням віку респондентів кількість прихильників цієї політичної сили суттєво знижується, так, серед респондентів віком 18-24 роки таких 27%, віком 55 років і старше - 10%. Щодо партії "Європейська солідарність", віковий розподіл порівняно рівномірний, дещо менший показник серед респондентів віком 18-24 року. Щодо партії "Батьківщина" кількість прихильників більше серед респондентів віком 45 років і старших порівняно з іншими віковими групами", - зазначили в Українському інституті майбутнього.

Є й певні регіональні відмінності. Так, у західній частині України лідирує "ЄС", а "Слуга народу" і "Батьківщина" посідають друге і третє місця. Також 8,1% тут отримала би партія "Свобода".

Рейтинг партій: Слуга народу - 22,2%, ЄС - 16%, Батьківщина - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, Сила і честь - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього 02

У центрі України трійка лідерів має такий самий вигляд, як і на всеукраїнському рівні - "СН, "ЄС", "Батьківщина". 8,4% могла б набрати "Українська стратегія Гройсмана", а 7,8% - ОПЗЖ.

Рейтинг партій: Слуга народу - 22,2%, ЄС - 16%, Батьківщина - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, Сила і честь - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього 03

На півдні України при збереженні лідерства "СН" на другому місці - "ОПЗЖ" з 21,4%. Також у цьому регіоні 7% набирає партія "Наші" і 6,1% - "Партія Шарія".

Рейтинг партій: Слуга народу - 22,2%, ЄС - 16%, Батьківщина - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, Сила і честь - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього 04

На сході дует лідерів такий самий - "СН" і "ОПЗЖ". Тут як і раніше високі були б результати партії "Наші" (7,3%), а от "Партія Шарія" набрала б уже 4,9% і не подолала парламентський бар'єр.

Рейтинг партій: Слуга народу - 22,2%, ЄС - 16%, Батьківщина - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, Сила і честь - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього 05

У макрорегіоні Донбас на першому місці - "ОПЗЖ", на другому - "СН", а на третьому - "Наші". "Партія Шарія" тут набирає 5,9%.

Рейтинг партій: Слуга народу - 22,2%, ЄС - 16%, Батьківщина - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, Сила і честь - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього 06

Дослідження проводили з 17 липня по 1 серпня методом опитування face-to-face за структурованою інтерактивною анкетою на планшеті. Було опитано 5 тис. респондентів. Похибка не перевищує 1,41% загалом і 3,16% на регіональному рівні.
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Топ коментарі
+44
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 22,2%, "ЕС" - 16%, "Батькивщина" - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, , "Сила и честь" - 6%, - опрос Украинского института будущего - Цензор.НЕТ 6860
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11.08.2021 18:52
+40
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 22,2%, "ЕС" - 16%, "Батькивщина" - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, , "Сила и честь" - 6%, - опрос Украинского института будущего - Цензор.НЕТ 5748
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11.08.2021 18:50
+34
Кумир, ёпт Рейтинг партий: "Слуга народа" - 22,2%, "ЕС" - 16%, "Батькивщина" - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, , "Сила и честь" - 6%, - опрос Украинского института будущего - Цензор.НЕТ 7683

Рейтинг партий: "Слуга народа" - 22,2%, "ЕС" - 16%, "Батькивщина" - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, , "Сила и честь" - 6%, - опрос Украинского института будущего - Цензор.НЕТ 967
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11.08.2021 18:49
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Лохторат ЗЕленого клоуна это те, кому на все "какаяразница"... ЗЕленый клоун возглавляет вовсе не "партию" "слуганарода", на самом деле он возглавляет "стадо равнодушных" ибо им на все пох... им абы жрачка да ржачка, все остальное для них - не имеет значения... Именно о таких равнодушных организмах говорил некогда классик: "Не бойся врагов, в худшем случае они могут тебя убить, не бойся друзей - в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных - они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и убийство".
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11.08.2021 21:56 Відповісти
Я этих "социологов" вижу насквозь. Еще несколько месяцев назад я писал, что будут рисовать постепенное подтягивание Гройсмана и Разумковсмана.

 Первая четверка пока останется, а следующиии разместят их. А потом, возможно, кто-то из них "вытеснит" и Бойко, а вероятнее всего они оба переместятся на 4 и 5 места, а Бойко на 6-е место. Уже по некоторым регионам Гройсман выскочил на 5 место. Абсурд. Подумайте, кому нужен этот Гройсман.

Технологии управления массами, основанные на их знании, что избиратели "выбирают" из нарисованных лидеров. Вот они постепенно вырисовывают приемлемых для олигархов "лидеров".
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11.08.2021 22:21 Відповісти
В действительности явно наилучший вариант Смешко. Умнейший человек, военный, доктор технических наук. Второе образование юридическое.
Патриот и точно украинец. Даже не то что наилучший, а больше не за кого голосовать.

Написал небольшую интересную книжку по истории Украины. Умный человек если возьмется даже за то в чем он не получил образование, у него все равно выходит получше чем у большинства официальных специалистов.

Даже невозможно представить, чтобы кто-то из - Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко написали книжку по истории Украины. Тем более сколько нибудь толковую. Эти люди совсем не заслуживт, чтобы быть в украинской политике.
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11.08.2021 22:38 Відповісти
бот. гандона, ти вже набрид. Тобі що, рижа мразь за кожну букву платить?
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11.08.2021 22:55 Відповісти
Кому набрид? Порохоботам продажним? Твого пороха за діло виборці виставили за двері, то воно у вікно лізе. Розума в пороха не дуже багато, але багато хитрощів, майже як у жульки. І грошей багато для проплати ботів подібних як ти. І декілька каналів ТБ. Чим він і підло користується.
На жаль виборцям розуму вистачило тільки на те щоб по принципу "аби не порошенко" проголосувати за зелену погань.
Смешко на 2 голови розумніший, патріотичніший і порядніший твого пороха, який разом з зеленими мразями проголосував за Аферу тисячоліття дерибану української землі.
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11.08.2021 23:27 Відповісти
Те що твій барига знову лізе, приведе до того, що знову в другому турі буде він і клоун. І знову клоун набере більше, хоча і не з таким розривом. Клоун піде ще на одну каденцію і винуватий буде знову барига.
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11.08.2021 23:41 Відповісти
так, погоджуюсь, найкращий варіант серед кандидатур від ФСБ РФ
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12.08.2021 12:19 Відповісти
Абсурд
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13.08.2021 13:42 Відповісти
КРУПНЕЙШЕЕ В УКРАИНЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ МЕДИ ПРОДАЛИ СТРАННОЙ ФИРМЕ С УСТАВНЫМ КАПИТАЛОМ 1000 ГРИВЕН.

https://lenta.ua/krupneyshee-v-ukraine-mestorozhdenie-medi-prodali-strannoy-firme-s-ustavnym-kapitalom-1000-griven-105263/
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11.08.2021 22:44 Відповісти
Так, в национальном разрезе за партию "Слуга народа" проголосовали бы 22,2% тех, кто собирается на участки и определился с выбором, за "ЕС" - 16%, за "Батькивщину" - 14%, за ОПЗЖ - 13,6%, , за "Силу и честь" - 6%. Источник: https://censor.net/ru/n3282223

ЯК БИ ТАМ НЕ БРЕХАВ ІНСТИТУТ МАЙБУТНЬОГО, А СЛУГИ КРЕМЛЯ ВЖЕ У ДУПІ Рейтинг партій: "Слуга народу" - 22,2%, "ЄС" - 16%, "Батьківщина" - 14%, ОПЗЖ - 13,6%,, "Сила і честь" - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього - Цензор.НЕТ 4254

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
4) Провал программ озброєння ЗСУ
5) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
6) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
7) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
8) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
9) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
10) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
11) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
12) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
13) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
14) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
15) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
16) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
17) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
18) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
19) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
20) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
21) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
22) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
23) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
24) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ


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11.08.2021 23:30 Відповісти
. Гуляй нарид , за всё уплачено. Гуляй нарид и веселись . Гуляй нарид, уже всё схвачено. ..
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12.08.2021 00:08 Відповісти
Удивительно, что после 7,5 лет войны есть невменяемые, готовые голосовать за коллаборационистов и изменников Родины ("партия опзж")...
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12.08.2021 03:30 Відповісти
Aбо рейтинги малюють на замовлення, або знову за грошi ботоферми працюють, щоб збити народ з пантелику!
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12.08.2021 05:03 Відповісти
А я охотно верю, к сожалению. То что таких людей нет в наших кругах общения, не значит, что в центрально-южной глубинке и даже закарпатье нет "людей", которые тихонько нашептывают "путин приди".
И про слуг верю, таксисты в киеве все до сих пор поголовно за зелю, с каким не сядешь нет других вариантов, зеля старается ему не дают, окружили полые манипуляторы его, но он повозрослеет и еще покажет, тьфу...
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12.08.2021 09:42 Відповісти
Рейтинги вкрай брехливі. Але ця брехня напевне нажаль перейде в реальність.

Бо виборці врешт "обирають" з нав'язаних намальованих "лідерів". Для цього й створюються ці брехливі проекти "соцопитування".
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12.08.2021 09:32 Відповісти
Чмирька треба негайно геть. Зеркаль - през, Юля - прем'єр. Дострокові. А ці куплені рейтинги нехай заштовхають собі кудись Рейтинг партій: "Слуга народу" - 22,2%, "ЄС" - 16%, "Батьківщина" - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, "Сила і честь" - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього - Цензор.НЕТ 5713 Рейтинг партій: "Слуга народу" - 22,2%, "ЄС" - 16%, "Батьківщина" - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, "Сила і честь" - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього - Цензор.НЕТ 4177 Рейтинг партій: "Слуга народу" - 22,2%, "ЄС" - 16%, "Батьківщина" - 14%, ОПЗЖ - 13,6%, "Сила і честь" - 6%, - опитування Українського інституту майбутнього - Цензор.НЕТ 5184
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12.08.2021 10:54 Відповісти
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