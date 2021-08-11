УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15648 відвідувачів онлайн
Новини Технології
4 060 19
українці (2380) Twitter (77) соціальні мережі (408)

Українець Кулинич отримає $3500 від Twitter: він знайшов в алгоритмах соцмережі помилки

Новини Цензор.НЕТ Технології

Українець Кулинич отримає $3500 від Twitter: він знайшов в алгоритмах соцмережі помилки

Богдан Кулинич взяв участь у відкритому конкурсі на пошук помилок в алгоритмах Twitter. Він довів, що соцмережа при обрізанні фотографій надає перевагу зображенням молодих худих осіб зі світлим кольором шкіри і жіночними рисами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Cnet.

Богдан Кулинич - аспірант Федеральної політехнічної школи Лозанни (Швейцарія). Він виявив, що алгоритм Twitter часто надає перевагу людям молодшого віку і зі світлим кольором шкіри.

"Алгоритм має тенденцію вважати більш виразними зображення людей, які мають стрункий, молодий вигляд, зі світлого або теплого кольору шкірою гладкої текстури і з жіночими рисами обличчя", - написав він.

За його словами, ця упередженість може призвести до дискримінації певних категорій людей.

Читайте також: Twitter запровадив маркування повідомлень із недостовірною інформацією про вакцини проти COVID-19

У Twitter заявили, що така знахідка важлива, адже багато хто з нас користується камерами і програмами з різними фільтрами краси, перш ніж ділитися фотографіями з друзями або в соціальних мережах. А такі фільтри можуть спотворити наші очікування нашої власної привабливості.

Кулинич оцінив свою перемогу неоднозначно. "Збиток, що заподіюється алгоритмами, є не просто"багом". Що важливо, багато шкідливих технологій є такими не через випадковості або ненавмисні помилки, а скоріше за замовчуванням", - написав він у Twitter.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+10
А Кулінич не хоче пошукати помилки в банківських системах росбанків? Може в якості призу усі гроші забрати! Украинец Кулинич получит $3500 от Twitter: он нашел в алгоритмах соцсети ошибки - Цензор.НЕТ 3202
показати весь коментар
11.08.2021 19:06
+10
Соцмережі- це одна суцільна помилка.
показати весь коментар
11.08.2021 19:08
+4
****! Твіттер виявився антисемітом і расистом. Украинец Кулинич получит $3500 от Twitter: он нашел в алгоритмах соцсети ошибки - Цензор.НЕТ 3347
показати весь коментар
11.08.2021 19:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Кулінич не хоче пошукати помилки в банківських системах росбанків? Може в якості призу усі гроші забрати! Украинец Кулинич получит $3500 от Twitter: он нашел в алгоритмах соцсети ошибки - Цензор.НЕТ 3202
показати весь коментар
11.08.2021 19:06 Відповісти
+100%
показати весь коментар
11.08.2021 19:41 Відповісти
Молодець,хлопчина, у майбутньому-чесний мільйонер. А щодо росбанків, то тут є над чим йому подумати.
показати весь коментар
11.08.2021 20:15 Відповісти
****! Твіттер виявився антисемітом і расистом. Украинец Кулинич получит $3500 от Twitter: он нашел в алгоритмах соцсети ошибки - Цензор.НЕТ 3347
показати весь коментар
11.08.2021 19:07 Відповісти
Ними можуть бути виключно люди.
показати весь коментар
11.08.2021 19:09 Відповісти
у твітера ШІ, і він став расистом і антисемітом
показати весь коментар
12.08.2021 14:44 Відповісти
Скоріше за все, причина в тому, що twitter використовує machine learning, а хто частіше за всіх фоткається? Правильно, худі дівчата європейської та азійської зовнішності. Таке собі відкриття, це можна припустити для будь-якої мережі, особливо для instagram.
показати весь коментар
12.08.2021 08:03 Відповісти
Соцмережі- це одна суцільна помилка.
показати весь коментар
11.08.2021 19:08 Відповісти
А шо так мало призовых?)))
показати весь коментар
11.08.2021 19:12 Відповісти
Стоило ли за 3.5 копейки помогать монстру? Хотя это Твитер,настоящий монстр это ФБ. Пройдет время и обязательно окажется, что совладелец ФБ какойто кацапско американский бизесмен командированный спецслужбами РФ. Могу поспорить, что так и будет, иначе как обьяснить политику ФБ, который даже на выборах президента США помогало кацапам. А как обьяснить блокировки бесконечные наших волонтеров, воинов, активистов и даже чиновников, которые защищают свою страну. Извращение реальности в стилистикн ФСБ вооплощает в жизнь ФБ. Случайност? Гагагага) Уходите с ФБ это вражеская платформа.
показати весь коментар
11.08.2021 19:12 Відповісти
Я більше скажу. Всі ******* гаджети, підєднані в мережу, є злом.
Про нас знають все. І або вже цим користуються, або обовязково використають у майбутньому
показати весь коментар
11.08.2021 19:39 Відповісти
100%...
показати весь коментар
11.08.2021 19:52 Відповісти
300% !
показати весь коментар
11.08.2021 20:01 Відповісти
Уже при покупке кисточки для краски за 12 грн. в дешёвом магазинчике на Теремках
ТРЕБУЮТ НОМЕР ТЕЛЕФОНА !!! Зачем он им ?
Зачем при оформлении карточки скидок в строительном маркете требуют фамилию, адрес и телефон ? А при оплате банковской картой они знают что ты ел, куда потом поехал, что купил по дороге - так - за целый месяц, за целый год, за 10 лет - это железо точный портрет объекта со всеми привычками, предпочтениями неприязнями маршрутами, расписанием.
А не пошли бы они нахх с этой полицейской системой ?
показати весь коментар
11.08.2021 20:08 Відповісти
Согласен, цифроизация становится способом тотального контроля.Все,что мы можем сделать это уменьшить зависимость личную и своего окружения. Пэтому я с 2014 года не пользуюсь соц.сетями, стараюсь ничего нигде лишнего не давать от словп совсем. На прошлом смартфоне ради эксперимента я ни одной программы не скачал через Гугл Плей, только через блютуз у близких. Везде в настройках поотключал все, что можно.Выдержал так пару лет, но оч тяжело так закрываться от мира, сановишься неконкуретноспособным. Когда перестал вызываться Уклон, пришлось пересмотреть концепцию
показати весь коментар
12.08.2021 08:07 Відповісти
А мы про них не знаем ничего - "персональная информация" !
показати весь коментар
11.08.2021 21:21 Відповісти
Где владельцы хуцпоманы - там всегда будут щемить наших добровольцев.
Это аксиома, как и поддержка кремля - ссср - это был их национальный проект,
их реальная диктатура во плоти. Он, конечно сгнил и развалился,
но послевкусие зашло очень высоко - им охота это повторить.
показати весь коментар
11.08.2021 19:39 Відповісти
z gbcfk? yj yt gthtrk.xbk rkfdbfnehe b djn////
Блин!!!! та шо за!!! надо идти за баночкой боярки видать
показати весь коментар
11.08.2021 19:42 Відповісти
Чувак тупо хайпонув на BLMі
показати весь коментар
11.08.2021 19:59 Відповісти
 
 