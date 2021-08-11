Українець Кулинич отримає $3500 від Twitter: він знайшов в алгоритмах соцмережі помилки
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Богдан Кулинич взяв участь у відкритому конкурсі на пошук помилок в алгоритмах Twitter. Він довів, що соцмережа при обрізанні фотографій надає перевагу зображенням молодих худих осіб зі світлим кольором шкіри і жіночними рисами.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Cnet.
Богдан Кулинич - аспірант Федеральної політехнічної школи Лозанни (Швейцарія). Він виявив, що алгоритм Twitter часто надає перевагу людям молодшого віку і зі світлим кольором шкіри.
"Алгоритм має тенденцію вважати більш виразними зображення людей, які мають стрункий, молодий вигляд, зі світлого або теплого кольору шкірою гладкої текстури і з жіночими рисами обличчя", - написав він.
За його словами, ця упередженість може призвести до дискримінації певних категорій людей.
У Twitter заявили, що така знахідка важлива, адже багато хто з нас користується камерами і програмами з різними фільтрами краси, перш ніж ділитися фотографіями з друзями або в соціальних мережах. А такі фільтри можуть спотворити наші очікування нашої власної привабливості.
Кулинич оцінив свою перемогу неоднозначно. "Збиток, що заподіюється алгоритмами, є не просто"багом". Що важливо, багато шкідливих технологій є такими не через випадковості або ненавмисні помилки, а скоріше за замовчуванням", - написав він у Twitter.
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ТРЕБУЮТ НОМЕР ТЕЛЕФОНА !!! Зачем он им ?
Зачем при оформлении карточки скидок в строительном маркете требуют фамилию, адрес и телефон ? А при оплате банковской картой они знают что ты ел, куда потом поехал, что купил по дороге - так - за целый месяц, за целый год, за 10 лет - это железо точный портрет объекта со всеми привычками, предпочтениями неприязнями маршрутами, расписанием.
А не пошли бы они нахх с этой полицейской системой ?
Это аксиома, как и поддержка кремля - ссср - это был их национальный проект,
их реальная диктатура во плоти. Он, конечно сгнил и развалился,
но послевкусие зашло очень высоко - им охота это повторить.
Блин!!!! та шо за!!! надо идти за баночкой боярки видать