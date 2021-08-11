Терористи ОРДО заявляють, що вже 148 тисяч місцевих жителів зможуть голосувати на російських виборах

На окупованій частині Донецької області документи для оформлення російського страхового номера індивідуального особового рахунку (СНІОС) і реєстрації на сайті "держпослуги" подали близько 148 тисяч власників паспортів Росії.

Про це заявив ватажок "ДНР" Денис Пушилін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Донбас.Реалії.

За його словами, російські паспорти отримали майже 300 тисяч місцевих, із них подали документи для оформлення СНІОС і реєстрації на "держпослугу" близько 148 тисяч осіб.

Пушилін підкреслив, що в "ДНР" націлені на те, щоб усі власники паспортів РФ могли скористатися російськими державними послугами.

Нагадаємо, наприкінці червня в ОРДЛО спростили процедуру оформлення СНІОС (страхового номера індивідуального особового рахунку) для місцевих жителів з паспортами РФ. СНІОС потрібен для реєстрації на сайті "держпослуги", за допомогою якого можна буде віддалено голосувати на виборах у Держдуму РФ, які відбудуться у вересні.

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У МЗС України заявили, що голосування жителів окупованого Криму і районів Донбасу на виборах до російської Держдуми поставить під сумнів легітимність виборчого процесу. Україна і міжнародне співтовариство не визнають результати такого голосування.