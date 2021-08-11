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вибори (6157) Держдума (675) Донбас (21733) Пушилін (128)

Терористи ОРДО заявляють, що вже 148 тисяч місцевих жителів зможуть голосувати на російських виборах

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Терористи ОРДО заявляють, що вже 148 тисяч місцевих жителів зможуть голосувати на російських виборах

На окупованій частині Донецької області документи для оформлення російського страхового номера індивідуального особового рахунку (СНІОС) і реєстрації на сайті "держпослуги" подали близько 148 тисяч власників паспортів Росії.

Про це заявив ватажок "ДНР" Денис Пушилін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Донбас.Реалії.

За його словами, російські паспорти отримали майже 300 тисяч місцевих, із них подали документи для оформлення СНІОС і реєстрації на "держпослугу" близько 148 тисяч осіб.

Пушилін підкреслив, що в "ДНР" націлені на те, щоб усі власники паспортів РФ могли скористатися російськими державними послугами.

Нагадаємо, наприкінці червня в ОРДЛО спростили процедуру оформлення СНІОС (страхового номера індивідуального особового рахунку) для місцевих жителів з паспортами РФ. СНІОС потрібен для реєстрації на сайті "держпослуги", за допомогою якого можна буде віддалено голосувати на виборах у Держдуму РФ, які відбудуться у вересні.

Читайте також: Жителі ОРДЛО з російськими паспортами зможуть голосувати на виборах до Держдуми РФ онлайн

У МЗС України заявили, що голосування жителів окупованого Криму і районів Донбасу на виборах до російської Держдуми поставить під сумнів легітимність виборчого процесу. Україна і міжнародне співтовариство не визнають результати такого голосування.
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Топ коментарі
+5
О! И списки есть! Отлично! Террористы ОРДО заявляют, что уже 148 тысяч местных жителей смогут голосовать на российских выборах - Цензор.НЕТ 9411
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11.08.2021 19:50
+4
да я хоть сечас могу сказать результаты их недовыборов.
- едро - 40-50%
- коммуняки - около 15%
- жирик - около 10%
там пофиг, кто сколько возьмет, все это одна банда.
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11.08.2021 20:13
+2
Вот оно счастье, нет его слаще!!!
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11.08.2021 20:26
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О! И списки есть! Отлично! Террористы ОРДО заявляют, что уже 148 тысяч местных жителей смогут голосовать на российских выборах - Цензор.НЕТ 9411
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11.08.2021 19:50 Відповісти
Та "проковтне" міжнародна спільнота результати тих виборів як кілька років тому, коли брали участь в голосуванні жителі Криму!
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11.08.2021 20:02 Відповісти
да я хоть сечас могу сказать результаты их недовыборов.
- едро - 40-50%
- коммуняки - около 15%
- жирик - около 10%
там пофиг, кто сколько возьмет, все это одна банда.
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11.08.2021 20:13 Відповісти
там пофик вообще кто как проголосует) голоса там просто не считают, а сразу рисуют как нужно)
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11.08.2021 20:59 Відповісти
що ще потрібно для розуміння кацапської агресії в Україну?
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11.08.2021 20:14 Відповісти
Террористы ОРДО заявляют, что уже 148 тысяч местных жителей смогут голосовать на российских выборах - Цензор.НЕТ 2877
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11.08.2021 20:18 Відповісти
____Тобто - зранку пильги та пэнсия у гривни. У вечери - голосуэмо за жирикА !
Пытання: цЭ Бизнэс чи Дурдом ?,,, Террористы ОРДО заявляют, что уже 148 тысяч местных жителей смогут голосовать на российских выборах - Цензор.НЕТ 3156 Террористы ОРДО заявляют, что уже 148 тысяч местных жителей смогут голосовать на российских выборах - Цензор.НЕТ 4561
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11.08.2021 20:25 Відповісти
Вот оно счастье, нет его слаще!!!
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11.08.2021 20:26 Відповісти
Нові підфуйлята...
А от цікаво, що там з формулою шайтанмаєйра , яку збирається впроваджувати зе- телепень ?
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11.08.2021 21:01 Відповісти
за едроссов . правильно , помогите кооперативу Озеро утопить рашку в этом озере)) а то умное голосование, умное голосование придумали крымнашисты, нетушки назад - на колени! (или на четвереньки))
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11.08.2021 21:07 Відповісти
Шо ж это такое, это ж НАШЫ громадяны....😁😁😁😁
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11.08.2021 22:41 Відповісти
 
 