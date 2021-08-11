Турист не хотів платити за шезлонг в Одесі і проломив співробітнику прокату череп
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П’яний відпочивальник з Черкаської області хотів прилягти на шезлонг, а от платити за нього не збирався. Тепер він може сісти на 8 років.
Про це повідомляє Одеське райуправління поліції №1, інформує Цензор.НЕТ.
"Аби не розраховуватися за оренду шезлонга, нетверезий відпочивальник почав із чоловіком сварку, а коли забракло слів - пустив у хід кулаки. Під час сутички зловмисник вдарив потерпілого по голові дерев'яною палицею, зламавши тому череп", - сказано в повідомленні.
Турист втік із пляжу, але його швидко розшукали в місті.
37-річному чоловікові повідомили про підозру в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Суд відправив відпочивальника в СІЗО.
Топ коментарі
+27 Ван Хельсинг 14cf56c4
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+24 Valery Greff
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+21 Zelya Vsyo
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И на пляжах, и в коллекторных системах, и в правительстве, и в Генштабе, во всех министерствах, школах, СТО и СИЗО.
Сейчас стажируется на командира межзвёздного пепелаца.
Инфа 100%.
Одесская полиция рассказала подробности кровавой драки, которая произошла вечером 8 августа в пляжном комплексе Seagull beach club на 10-й станции Большого Фонтана.
По информации ГУНП, не желая рассчитываться за аренду шезлонга, нетрезвый отдыхающий затеял ссору с работником заведения, а когда не хватило слов, пустил в ход кулаки, после чего ударил оппонента деревянной битой по голове, проломив череп.
По словам старшего следователя отдела полиции №5 Одесского районного управления полиции №1 Романа Заднипряного, правонарушитель с места преступления сбежал, но правоохранители быстро нашли его в центре города.
37-летнему жителю Черкасской области объявили о подозрении по части 1 ст. 121 УК Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) и отправили в изолятор временного содержания.
По данным «Думской», драка была массовой, а пострадал директор заведения, гражданин 1988 года рождения. Задержанный - работник одной из стройкомпаний Одессы. Другие участники побоища - его коллеги.
Или видео.
Мусора мусористые объявили подозрение по конкретной статье. Именно части 1. Вот вторая часть и есть - групповое. А тут, ПЕРВАЯ часть. Драка двух сапиенсов.
А то что ДУМАЕТ помойная "Думская" )))) Ну пусть думает. Работа у них такая. У жополиздов.
Лень было за "Ривьеру" топать))))
В течении целой недели, прекрасно наблюдал СВОБОДНЫЙ доступ к морю и спокойное размещение на пляже. БЕСПЛАТНО.
Да, хочешь топчан или шатёр - плати. Не хочешь, покрывало на песок и развлекайся.
Это в Одессе. На двух пляжах.
вообще не понимаю, как можно бухать в такую жару.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
............... или 8 лет.
Водичка моршинська по 50 грн.
Відпочинок значно дорожчий ніж закордоном.
Думаю , все буде чукі-пукі .