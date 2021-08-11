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Турист не хотів платити за шезлонг в Одесі і проломив співробітнику прокату череп

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Турист не хотів платити за шезлонг в Одесі і проломив співробітнику прокату череп

П’яний відпочивальник з Черкаської області хотів прилягти на шезлонг, а от платити за нього не збирався. Тепер він може сісти на 8 років.

Про це повідомляє Одеське райуправління поліції №1, інформує Цензор.НЕТ.

"Аби не розраховуватися за оренду шезлонга, нетверезий відпочивальник почав із чоловіком сварку, а коли забракло слів - пустив у хід кулаки. Під час сутички зловмисник вдарив потерпілого по голові дерев'яною палицею, зламавши тому череп", - сказано в повідомленні.

Турист втік із пляжу, але його швидко розшукали в місті.

37-річному чоловікові повідомили про підозру в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Суд відправив відпочивальника в СІЗО.

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Топ коментарі
+27
животное
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11.08.2021 20:00
+24
А поехал бы куда-нить в Турцию или ******, и шезлонги б были на шару, и отдохнул дешевле, и море прикольнее Турист не хотел платить за шезлонг в Одессе и проломил сотруднику проката череп - Цензор.НЕТ 642
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11.08.2021 20:00
+21
Я не оправдываю этого дебила, но, судя по фото, кроме как на шезлонг, он бы смог прилечь только на надувной матрас в море. Весь пляж занят шезлонгами. Турист не хотел платить за шезлонг в Одессе и проломил сотруднику проката череп - Цензор.НЕТ 3617
Турист не хотел платить за шезлонг в Одессе и проломил сотруднику проката череп - Цензор.НЕТ 9884
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11.08.2021 20:03
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11.08.2021 20:00 Відповісти
є деякі заперечення... захватили злодії всі пляжі, пооставляли своїм барахлом, пересічна людина не може даже в море зайти - вимагають бабло.... присісти, чи прилягти на пару хвилин, стоїть багато гривень...
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11.08.2021 20:09 Відповісти
Тобто на горілку грошей вистачає- а на шезлонг вже ні, так?
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11.08.2021 20:13 Відповісти
це різні речі... мова про вільний доступ до моря.
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11.08.2021 20:16 Відповісти
Його в море не пускали чи кудой?
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11.08.2021 20:17 Відповісти
Браво. Главное зрить в корень!
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11.08.2021 20:19 Відповісти
Турист був правий, орендарі поставили шезлонги на безкоштовний пляж не надавши достатньо місця тим хто хоче лежати на піску без шезлонгів, орендарі просто заставили весь пляж шезлонгами! Це протизаконно! Коли турист зробив зауваження бидлопрацівникам орендарів пляжу, ті полізли в драку і отримали тілесні ушкодження! Турист молодець, він відстоював своє конституційне право на безперешкодний доступ та безкоштовний відпочинок на комунальному пляжі Одеси! А куплені менти та прокурори захищають бидло орендаря, одеську мафію! Зеленський має втрутитись в цей бардак і усунути кримінального мера Труханова який розпродаж всю Одесу бандюкам!
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11.08.2021 21:47 Відповісти
Судя по новости, немного было не так. Турист воспользовался прокатным имуществом, т.е. получил услугу. А когда стал вопрос об оплате, тупо жаба задавила и начался скандал. Плюс еще турист был пьяным.
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11.08.2021 21:58 Відповісти
Прокатне майно не має займати всю площу пляжу, але абсолютно всі орендарі порушують умови оренди і заставляють пустими шезлонгами весь пляж не лишаючи місця відпочиваючим для того щоб полежати на піску. Міська влада Одеси не контролює виконання орендарями умов оренди і всіляко покриває бандитів орендарів та їх бидло працівників і тому конфлікти на пляжах Одеси стаються кожного дня! Це вже просто тероризм відпочиваючих! Центральна влада має навести порядок в Одесі!
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11.08.2021 22:06 Відповісти
А где там говорится, что всю площадь? Или сбежавший турист это вы?
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11.08.2021 23:51 Відповісти
Такое ощущение, что этот идиот на соседнем шезлонге лежал и все видел.
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12.08.2021 03:08 Відповісти
Он *** у нас везде, этот упоротый.
И на пляжах, и в коллекторных системах, и в правительстве, и в Генштабе, во всех министерствах, школах, СТО и СИЗО.
Сейчас стажируется на командира межзвёздного пепелаца.
Инфа 100%.
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12.08.2021 11:06 Відповісти
Одесская полиция рассказала подробности кровавой драки на платном пляже: все началось с шезлонга

Одесская полиция рассказала подробности кровавой драки, которая произошла вечером 8 августа в пляжном комплексе Seagull beach club на 10-й станции Большого Фонтана.
По информации ГУНП, не желая рассчитываться за аренду шезлонга, нетрезвый отдыхающий затеял ссору с работником заведения, а когда не хватило слов, пустил в ход кулаки, после чего ударил оппонента деревянной битой по голове, проломив череп.
По словам старшего следователя отдела полиции №5 Одесского районного управления полиции №1 Романа Заднипряного, правонарушитель с места преступления сбежал, но правоохранители быстро нашли его в центре города.
37-летнему жителю Черкасской области объявили о подозрении по части 1 ст. 121 УК Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) и отправили в изолятор временного содержания.
По данным «Думской», драка была массовой, а пострадал директор заведения, гражданин 1988 года рождения. Задержанный - работник одной из стройкомпаний Одессы. Другие участники побоища - его коллеги.
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12.08.2021 11:22 Відповісти
И шо?
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12.08.2021 11:38 Відповісти
Масова драка, отже це не просто якийсь конфлікт між співробітником платного пляжу та відпочиваючим, це масове протистояння відпочиваючих з працівниками платного пляжу, в результаті чого бітой проломили голову директору пляжу, а це трохи не те що пише поліція та ЗМІ. Неправомірні дії охорони та працівників пляжу викликали протест великої кількості відпочиваючих, що переросло у масову драку! Про це поліція якось мовчить!
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12.08.2021 11:44 Відповісти
Документы про массовую драку в студию.
Или видео.
Мусора мусористые объявили подозрение по конкретной статье. Именно части 1. Вот вторая часть и есть - групповое. А тут, ПЕРВАЯ часть. Драка двух сапиенсов.
А то что ДУМАЕТ помойная "Думская" )))) Ну пусть думает. Работа у них такая. У жополиздов.
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12.08.2021 11:52 Відповісти
Все ще попереду і документи і покази свідків і фото-відеоматеріали з камер спостереження.
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12.08.2021 11:58 Відповісти
игорЛ, ти дарма витрачаєш свій талант на писання всякої фігні, ти можеш перевершити кацапку Донцову по кількості написаної дурні, все в тебе вийде, головне в правильне русло її спрямуй, дурь свою, я мав на увазі.
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12.08.2021 14:40 Відповісти
Та пофиг пьяный баклан...реально задолбали своими шезлонгами....Я стараюсь на пляжи типа лузановка не ездить...но добраться до дикого это черт знает куда (даже с поскота)...сначала бесплатным автобусом до ашана, а потом автобусом до фонтанки 3, потом 1 км пешком...Зато чистенько..маслинки дикие, зелень, нет дебильной музыки...мидий наловишь, бычков...
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11.08.2021 20:20 Відповісти
Турист не хотел платить за шезлонг в Одессе и проломил сотруднику проката череп - Цензор.НЕТ 8267
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11.08.2021 20:30 Відповісти
Две недели назад, я в том районе, знатно мидии с пивком отведывал)))
Лень было за "Ривьеру" топать))))
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12.08.2021 11:08 Відповісти
Був минулого року у Затоці. Так, можеш арендувати шезлонг під парасолею, а можеш не арендувати.
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11.08.2021 20:49 Відповісти
Да ну нах!
В течении целой недели, прекрасно наблюдал СВОБОДНЫЙ доступ к морю и спокойное размещение на пляже. БЕСПЛАТНО.
Да, хочешь топчан или шатёр - плати. Не хочешь, покрывало на песок и развлекайся.
Это в Одессе. На двух пляжах.
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12.08.2021 10:59 Відповісти
А поехал бы куда-нить в Турцию или ******, и шезлонги б были на шару, и отдохнул дешевле, и море прикольнее Турист не хотел платить за шезлонг в Одессе и проломил сотруднику проката череп - Цензор.НЕТ 642
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11.08.2021 20:00 Відповісти
Цены заоблачные, сервиса - ноль!
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11.08.2021 20:01 Відповісти
идиот.
вообще не понимаю, как можно бухать в такую жару.
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11.08.2021 20:01 Відповісти
Можно, но не вылезая из-под кондиционера. А под прямыми лучами солнечными- это Смерть. Ну, или тюрьма, как выясняется.
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11.08.2021 20:08 Відповісти
А под прямыми лучами солнечными- это Смерть

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
............... или 8 лет.
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12.08.2021 01:38 Відповісти
Я не оправдываю этого дебила, но, судя по фото, кроме как на шезлонг, он бы смог прилечь только на надувной матрас в море. Весь пляж занят шезлонгами. Турист не хотел платить за шезлонг в Одессе и проломил сотруднику проката череп - Цензор.НЕТ 3617
Турист не хотел платить за шезлонг в Одессе и проломил сотруднику проката череп - Цензор.НЕТ 9884
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11.08.2021 20:03 Відповісти
Так в Одессе всё время так:

Турист не хотел платить за шезлонг в Одессе и проломил сотруднику проката череп - Цензор.НЕТ 1952
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11.08.2021 20:12 Відповісти
прикольный фильм.
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11.08.2021 20:16 Відповісти
Прикольные шезлонги.
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11.08.2021 20:27 Відповісти
Это ещё на фото большое расстояние. В реале ещё меньше. И до самой воды.
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11.08.2021 20:17 Відповісти
лег бы под шезлонг. И платить не надо, и тень
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12.08.2021 11:16 Відповісти
Под шезлонгом не наливают. Турист не хотів платити за шезлонг в Одесі і проломив співробітнику прокату череп - Цензор.НЕТ 7157
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12.08.2021 20:34 Відповісти
Что хотел то и получил. Бесплатный 'шезлонг' на несколько лет.
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11.08.2021 20:07 Відповісти
А голова сотрудника проката - предмет темный...и до сих пор не изученный!
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12.08.2021 01:31 Відповісти
Так он же вскрыл её посмотрел внутрь, а там 8 лет.
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12.08.2021 05:46 Відповісти
Отдыхающий хотел прилечь, теперь присядет и отдохнет 8 лет.
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11.08.2021 20:08 Відповісти
Тока загар теперь будет не ровно ложиться...
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11.08.2021 20:12 Відповісти
Тепер відпочинок на шару - олінклюзів...
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11.08.2021 20:12 Відповісти
перебор
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11.08.2021 20:13 Відповісти
судя по рассуждениям, у тебя тоже голова проломлена.
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11.08.2021 20:48 Відповісти
как нашли...за ним летал коптер шо ли...
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11.08.2021 20:14 Відповісти
Камер понатыкано везде.
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11.08.2021 20:46 Відповісти
Туриста не оправдываю. Но в Одессе все абсолютно пляжи оккупированы барыгами, которые на расстоянии 15 20 см расставили платные шезлонги, доходящие до самой воды. Ни где ни прилечь ни присесть нельзя. Плати - ложись. Это и бардак и барыжничество и захват пляжей. Погуглите, валом видео, как расставлены шезлонги.
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11.08.2021 20:15 Відповісти
вот поэтому я не хожу на городские пляжи, а едем за город, места есть и народу мало.
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11.08.2021 20:19 Відповісти
это нормально...там и отдохнёт
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11.08.2021 20:17 Відповісти
Ах Адєсса, жемчужина у моря...
Водичка моршинська по 50 грн.
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11.08.2021 20:17 Відповісти
не гони Ксюха, пройди лишних 200 метров до магазина и купи по нормальной цене.
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11.08.2021 20:21 Відповісти
Але ж це не нормально, погодьтесь.
Відпочинок значно дорожчий ніж закордоном.
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11.08.2021 20:35 Відповісти
приведіть цифри.
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11.08.2021 21:46 Відповісти
Прошу назвать емкость "Моршинской". Заинтересовало. В Мариуполе, на пляже огороженном, по поводу муз.фестиваля, эту самую водичку, 0,5 литра, продавали по 40 гривен. Прикол в том, что иначе- никак было невозможно. При входе за фестивальную ограду, на пляж, изымалось совершенно всё!
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11.08.2021 20:22 Відповісти
кто то заставлял туда переться?
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11.08.2021 20:29 Відповісти
Меня???? Турист не хотел платить за шезлонг в Одессе и проломил сотруднику проката череп - Цензор.НЕТ 1748 Да ни в коем случае! Это я пользуюсь материалами нашего городского сайта 0629. Не более того.
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11.08.2021 20:35 Відповісти
Наступного літа поїду продавати до вас воду 🤗Може зразу квартиру придбаю💰💸
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11.08.2021 20:48 Відповісти
Вы знаете, я не возражаю, честно. Только там есть свои заморочки, неприятные. Не стану перечислять. А самое Главное: у нас резко подорожали квартиры! Практически вернулись к довоенным ценам. Кто- то умный- наверняка удвоил своё бабло, как минимум!
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11.08.2021 20:58 Відповісти
Ще подорожчають. Зараз почався світовий тренд здорожчання нерухомості. В нас пізніше, і поза тим.
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11.08.2021 21:26 Відповісти
Півтора літра
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11.08.2021 20:34 Відповісти
О, как! Вы видите- в Мариуполе, в период фестивалей- жизнь очень дорогая, оказывается! Турист не хотел платить за шезлонг в Одессе и проломил сотруднику проката череп - Цензор.НЕТ 7271
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11.08.2021 20:36 Відповісти
Синька- зло. Тем более в такую жару
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11.08.2021 20:22 Відповісти
В Болгарии как-то разумней сделано - пляжи разделены на сектора с шезлонгами и зонтами по 8 лев, и свободные участки, где бесплатно загораешь со своим зонтом
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11.08.2021 20:23 Відповісти
так во всем мире сделано))
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11.08.2021 20:27 Відповісти
это у тебя в московии пляжи частные, в Украине такого нет...арендовать могут, но не владеть
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11.08.2021 20:29 Відповісти
отдохнул дебил...
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11.08.2021 20:27 Відповісти
Поддерживаю "нарушителя" в плане - "они ******, за тень требуют плату". Не поддерживаю за насилие. Но объективно, эти шезлонзерги - ******* реально.
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11.08.2021 20:34 Відповісти
Будет теперь держать зонтик блатным на лагере в жару)))
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11.08.2021 21:01 Відповісти
мир сошел с ума
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11.08.2021 21:21 Відповісти
грубый век, грубые нравы. Выпить не с кем.
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11.08.2021 23:45 Відповісти
Не було б інцинденту, аби шезлонги не ставили вже прямо у море. По закону, мають лишати процентів 20 вільного пляжу.. І вже б в наглу не тулили свої лежаки
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11.08.2021 21:24 Відповісти
Вбив?Ні?Шкода.
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11.08.2021 22:07 Відповісти
Якщо такий праведний гнів до "бариг", які окупували пляжі шезлонгами, то дай по голові власникам, а не невинному білетеру.
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11.08.2021 22:10 Відповісти
сидеть не будет, занесёт следаку и потерпевшему по 10к гринов. Фраерок не бедный, судя по тому как в себя поверил.
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11.08.2021 23:44 Відповісти
Читаю коменти і вже бачу фінал цієї пригоди . Суд здере бобоси з відпочивальника і дасть не 8 , а 4 роки . А контролюючі органи здеруть бобоси з власника шезлонгів , за перевищення щільності . Через 2 роки відпочивальнику запропонують амністію чи умовно - достроково . Але то вже буде інший суд , інша історія і значно більші бобоси .
Думаю , все буде чукі-пукі .
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11.08.2021 23:45 Відповісти
Потім відпочивальник вийде на волю, з радості нап'ється на пляжі, захоче прилягти на пісочок, але на піску вільного місця нема, приляже на шезлонг, підійде шезлонгер за грошима і знову дрином по черепі ... ... ...
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12.08.2021 06:02 Відповісти
Навряд . Здоров'я вже буде не те . Ну , на третій раз так точно . На третій раз в тюрму сяде шезлонгер . За те що убив відпочивальника .
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12.08.2021 13:28 Відповісти
Так а в чём виноват отдыхающий? Насколько мне известно эти шезлонги расставлены везде и за них надо платить. Так не должно быть - ставьте шезлонги, но бесплатно давайте ими пользоваться или убирайте с пляжа.
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12.08.2021 05:21 Відповісти
На пляжах должны быть ПУНКТЫ проката и в том числе лежаков и NO проблем
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12.08.2021 06:00 Відповісти
Хіба ж так можна?Це група тварин,сім'я помітила так свою територію і підпускає туди тільки за подачки,а він їм череп пошкодив.Куди дивляться зєльониє.
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12.08.2021 06:13 Відповісти
ВОТ ЭТО ПРАВИЛЬНО !!! КТО ТО ПЛАТНЫЕ ШЕЗЛОНГИ СТАВИТ НА БЕРЕГУ, А БЕРЕГ ТО ОБЩИЙ !!!
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12.08.2021 09:24 Відповісти
 
 