УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13053 відвідувача онлайн
Новини Політика України Тарифи ЖКГ
5 443 175
Порошенко (13228) субсидія (464) Європейська Солідарність (1020)

Треба повернути 4 мільйонам українських родин субсидії, які урізала влада, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Треба повернути 4 мільйонам українських родин субсидії, які урізала влада, - Порошенко

4 мільйони українських родин втратили можливість отримувати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це заявив лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко наголосив, що влітку це не так актуально, однак восени, коли почнеться опалювальний сезон, це боляче вдарить по незахищених українцях.

"Що ми робили свого часу? Використовували субсидії. Це дуже просто – люди, найменш захищені верстви населення, яким не вистачає грошей на сплату житлово комунальних тарифів, обов’язково за дуже простою процедурою від держави отримують субсидію, компенсацію. І вони не витрачають більше 10-15% на сплату житлово-комунальних послуг – якою б низькою вона не була. Для цього не треба було ніяких документів, паперової тяганини. Просто даєш заявку – і тобі виділяють гроші", – нагадав Порошенко.

"До цього були долучені 7 млн домогосподарств в Україні. Це величезна кількість. Зараз замість 7 мільйонів залишилося менше 3 мільйонів. 4 мільйони залишилися сам на сам зі своїми проблемами", – застерігає Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін скасував збільшення на час карантину соціальних нормативів на комунальні послуги у разі призначення субсидій

"Зараз кошти, які були передбачені на субсидії, вони скоротили більше ніж в два рази, бо їм треба красти. І ці скорочені кошти вже використані на 85%. А чим покрити другу половину року? На кого вони хотіли перекласти відповідальність? На місцеві органи влади. Нехай мери відповідають. Це ще й руйнує децентралізацію", – обурюється п’ятий Президент.

"Ми готові підказати, поділитися досвідом, що ми робили з 2014 по 2019 роки. Різко збільшити кошти на субсидії – позиція перша. Позиція друга – ми забезпечили імпорт газу з Європи. Це ми поклали край російському шантажу, коли кожен жовтень Росія починала зі звинувачень України в тому, що ми "крадемо газ" і з перекриття "під ялинку" постачання газу", – нагадав лідер "ЄС".

"Ми сформували проект рішень, які захистять людей. Ключове: бідна людина має бути захищена державою, бо для цього й існує держава. А не для того, щоб обкрадати платників податків, чим зараз займається зелена влада. Для цього треба відійти від популізму і для цього треба мати компетентних керівників. Ні того, ні другого – немає", – резюмує Порошенко.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+30
Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9730
показати весь коментар
11.08.2021 20:12
+24
Підняла тарифи зелена тварь.
показати весь коментар
11.08.2021 20:12
+23
Субсидія для 4 мільйонів українських сімей від Зюзі.
Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7393
показати весь коментар
11.08.2021 20:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
У них под каждую "субсидию" подведены веские "ЗАКОННЫЕ" основания.
Вот за что им устраивали в конце концом по громы.
показати весь коментар
11.08.2021 20:21 Відповісти
Є така літера в абетці !!!)))
показати весь коментар
11.08.2021 20:21 Відповісти
коли встигаєш бувати у всіх тих іпостасях? в тебе є няня?
показати весь коментар
11.08.2021 20:22 Відповісти
гарно сам-себе характеризуєш - самокритика розвинута...... жаль, що цензор поставих хрест на твоїй ху@ні.
показати весь коментар
11.08.2021 20:44 Відповісти
ядерных 15%.., это те, кто может думать и анализировать.., это не та быдломасса из 73% которая насмотрелась тупых "фильмов", дибильно-ржачных кварталов, наслушалась лайна с говноканала г+г, из уст квакающей мосейчучки... жить с макаронами на голове, купаться в дерьме, им в кайф... но есть еще и эволюция, которая даже тех, недалеких и пустых, тихонько учити разуму, ломает втюханые им стереотипы.
показати весь коментар
12.08.2021 14:26 Відповісти
приятно, что сравниваете Пороха с Бушем, а не с каким то кремлевским чмом....в то же время с прискорбью отмечу, ваше абсолютно плевательско-пренибрежительное отношение к 73% стаду баранов, серьезно расшатывает и даже вырывает теплившуюся надежду, что они еще не полностью потерянные для Украины.
показати весь коментар
12.08.2021 17:27 Відповісти
"Оставь надежду, всяк сюда входящий"© (Данте Алигьери)
показати весь коментар
24.08.2021 10:37 Відповісти
Петре Олексійовичу, ті 4 міліона мовчать... значить їм ті субсидії до лампочки... навіщо розбазарювати державні кошти?
показати весь коментар
11.08.2021 20:20 Відповісти
Какой тупой и примитивный бот. Где вас таких только находят на эту позорную работу. Возле пивных наверное
показати весь коментар
11.08.2021 20:27 Відповісти
Ясна річ ,епоха бідності скінчилася !!!)))
показати весь коментар
11.08.2021 20:22 Відповісти
проста при зеленскам люди стали багатыми и субсидии им не нада, а за проданую собаку нада всем заплатить налоги
показати весь коментар
11.08.2021 20:22 Відповісти
Чистейшей воды социалистический популизм...
Не субсидии нужно вернуть, а достойную зарплату и пенсию, а работодателям поменьше ****** на курорты возить и откаты брать, а деньги вкладывать в развитие производства
показати весь коментар
11.08.2021 20:26 Відповісти
Развитие производства и достойные зарплаты это конечно хорошо, но долго ждать.
Людям прямо сейчас надо оплатить коммуналку и не остаться без денег.
Есть 2 варианта.
1) Снизить для всех стоимость коммуналки намного ниже рыночной цены.
2) Сделать адресные субсидии и платить напрямую нуждающимся. Пусть хоть нуждающихся у нас 60%.
Первый вариант - популизм который подорвет экономику и обогатит олигархов.
Второй вариант - адекватная европейская практика
показати весь коментар
11.08.2021 20:56 Відповісти
Европейская и опять же левацкая там где бабки есть...к тому же задолбаешься справки собирать, что ты остронуждающейся....А если такая ситуация как у меня то точно не дадут...
Ибо у меня в райцентре часть квартиры от минобороны в которой я не живу и за нее уже долгов набежало будь здоров, и жилплощадь где я зарегистрирован и не живу часть квартиры где нужен капремонт и гора долгов...
Квартирантам хрен сдашь..а субсидия не положена...
показати весь коментар
11.08.2021 21:11 Відповісти
Так надо бороться за адекватную систему начисления субсидий, а не за дешевые тарифы на коммуналку как в 90е. В развитых странах многие нормальные работающие люди получают адресную помощь от государства в том или ином виде. И это не считается чем-то позорным.
показати весь коментар
11.08.2021 21:45 Відповісти
Олексійовичу респект. Осідлав тему яка так до вподоби зеленим ховрашкам - тему соціальної захищенності і тарифів, просто кажучи, коритну тему зелених шмарклів. Не подобається армія, віра, мова, отримайте тему сцбсидій. Бити Зе-зграю його ж зброєю
показати весь коментар
11.08.2021 20:31 Відповісти
тебя наверное ктото покусал из шыкаладного цеха.
показати весь коментар
11.08.2021 20:59 Відповісти
Не треба!!! По перше то все схеми Яценюка- Гройсмана, мудрий нарід не дасть збрехати! Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3212 А по друге, якщо хтось забув, нагадаю: епоха бідності закінчилася ще у квітні 2019го! Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3212 Субсидію взагаді треба свасувати.
показати весь коментар
11.08.2021 20:33 Відповісти
А чьо? Все вірно...Включаєш лайно-квартал 95 , або "сватов", або сєріал про двох дурних кумів-хохлів "однажди під полтавой"...і ржьош....і вже тобі і ситно, і тепло, і прікольно... Саме ж за це голосував "мудрий нарід"...
показати весь коментар
11.08.2021 20:53 Відповісти
А ты ещё что нибудь смотришь кроме вышеперечисленного?
показати весь коментар
12.08.2021 10:21 Відповісти
А чьо там Ленка-ополченка, уже оформила субсидию на свои крымско-грузинско-европейские хатынки?) А то ж ваве на наркоту не хватит!
показати весь коментар
11.08.2021 20:37 Відповісти
..Повернути !?
.Барига забув .як ціну на газ піднімав в 12 раз !?
показати весь коментар
11.08.2021 20:39 Відповісти
не..... тогда это было што?
показати весь коментар
11.08.2021 20:58 Відповісти
видишь ли,кретин,ценообразование находится в руках КМ.на тот момент за это отвечал Гройсман. а Гройсман никогда не был в числе друзей Порошенко.
показати весь коментар
11.08.2021 21:17 Відповісти
ОТЭТОТЫЛЯПНУЛ!!!!!!!! Где же ОНО взялось, это Гройсман?
показати весь коментар
12.08.2021 10:20 Відповісти
27 февраля 2014 года Гройсман по приглашению премьер-министра Украины Арсения Яценюка занял пост вице-премьера Украины - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства[.
---------------
это цитата из Википедии. учи мат.часть,двоечник.
показати весь коментар
12.08.2021 10:53 Відповісти
".....в марте(2016) глава Администрации президента(тут конечно Парашенка ни при чём) Украины Борис Ложкин назвал Владимира Гройсмана в числе кандидатов на пост премьер-министра[22]. 14 апреля 2016 года Верховная рада одним постановлением приняла отставку премьер-министра Арсения Яценюка и назначила вместо него Владимира Гройсмана"

--------------
это от туда же, как все парахнявые ты читаешь только то, что выгодно!
показати весь коментар
12.08.2021 11:44 Відповісти
кретин! его назначила ВР,и это в то время,когда у БПП,не было большинства в ВР как сейчас у зелёной гниды!
показати весь коментар
12.08.2021 13:03 Відповісти
Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6811. Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9872 .
показати весь коментар
11.08.2021 20:42 Відповісти
Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6812. Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8138 .
показати весь коментар
11.08.2021 20:45 Відповісти
Це що???
Зеленський повинен буде зменьшити кількість автівок у кортежі, та покинути канче заспу??.
Це неможливо...
показати весь коментар
11.08.2021 20:55 Відповісти
73 % идиотов решили свою судьбу сами...Эпоха бедности прошла и повышение тарифов в 2 раза Зелемойский обещал еще до ваыборов,а заплаты учителям и медикам 25 000...Зеля все ВЫПОНИЛ...
показати весь коментар
11.08.2021 21:01 Відповісти
А почему бы тебе не поискать соотечественников поумнее? Жить среди идиотов такое себе удовольствие... Правда если сам такой то и ничё.
показати весь коментар
12.08.2021 10:19 Відповісти
Просто потрібно розвивати економіку і цим можна все зешевити для українців та підняти пенсії та зарплати а не надавати людям які заробили собі на достойне життя на сто років наперед подачки у вигляді пільг та субсидій.
показати весь коментар
11.08.2021 21:03 Відповісти
P.S.Та поки в Україні не повернуть прогресивного оподаткування до тих пір будемо бігати по колу як собака за своїм хвостом.Підіймуть виплати на копійку а відберуть цінами гривню.
показати весь коментар
11.08.2021 21:07 Відповісти
Когда осенью придут платежки нового образца вы опупеете... Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9680мне круто,я живу в частном доме...,а вам придется 12 месяцев подряд платить одинаково...что летом что зимой... Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9680
показати весь коментар
11.08.2021 21:11 Відповісти
Не сци - тебе подкрутят налог на недвижимость для социальной справедливости.
показати весь коментар
11.08.2021 21:13 Відповісти
Не парься дом я снимаю... Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4486плачу за свет и воду... Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7583 Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7583
показати весь коментар
11.08.2021 21:20 Відповісти
Зеля чемпион Мира... Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7503
показати весь коментар
11.08.2021 21:13 Відповісти
Зеля раскинет мозгами как Кеннеди.
показати весь коментар
11.08.2021 21:15 Відповісти
Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2731 Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1290
показати весь коментар
11.08.2021 21:17 Відповісти
Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2682 Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8615
показати весь коментар
11.08.2021 21:18 Відповісти
треба придушити ахметку з хвірташем та іншими вурдалаками і ніяких субсидій вже потрібно не буде.
показати весь коментар
11.08.2021 21:34 Відповісти
О, началась предвыборная агитация.Этот начинает обещать субсидии, зелёный был круче, тот сразу 4000 евро обещал. Посмотрим на новые козыри от бубочки
показати весь коментар
11.08.2021 23:02 Відповісти
4 миллиона украинских семей потеряли возможность получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.Об этом заявил лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС Источник: https://censor.net/ru/n3282241

Ну що Зе клоун, це тобі не 2019 ий - на Пороха все звалити не вийде Надо вернуть 4 миллионам украинских семей субсидии, которые урезала власть, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5716
показати весь коментар
11.08.2021 23:28 Відповісти
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
4) Провал программ озброєння ЗСУ
5) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
6) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
7) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
8) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
9) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
10) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
11) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
12) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
13) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
14) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
15) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
16) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
17) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
18) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
19) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
20) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
21) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
22) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
23) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
24) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
показати весь коментар
11.08.2021 23:28 Відповісти
Хіба не ти, сивочолий, позбавив субсидій мільйони українців у 2018, піднявши ціну на газ в 11 разів, скасувавши піль0говий тариф на електрику ?
показати весь коментар
12.08.2021 04:55 Відповісти
А ДЕНЬГИ ГДЕ БРАТЬ !!!???
показати весь коментар
12.08.2021 09:23 Відповісти
не тирити на крадівництві, для початку. Якщо вже не можуть не тирити - то закрити оте крадівництво, до кращих часів, коли можна буде належним чином контролювати кошти на будівництві.
показати весь коментар
12.08.2021 10:21 Відповісти
Так верни, Буратинка богатенький!
показати весь коментар
12.08.2021 10:10 Відповісти
И шо мы будем делать осенью? Кричать беееее...?
показати весь коментар
12.08.2021 17:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 