Треба повернути 4 мільйонам українських родин субсидії, які урізала влада, - Порошенко
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4 мільйони українських родин втратили можливість отримувати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.
Про це заявив лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Порошенко наголосив, що влітку це не так актуально, однак восени, коли почнеться опалювальний сезон, це боляче вдарить по незахищених українцях.
"Що ми робили свого часу? Використовували субсидії. Це дуже просто – люди, найменш захищені верстви населення, яким не вистачає грошей на сплату житлово комунальних тарифів, обов’язково за дуже простою процедурою від держави отримують субсидію, компенсацію. І вони не витрачають більше 10-15% на сплату житлово-комунальних послуг – якою б низькою вона не була. Для цього не треба було ніяких документів, паперової тяганини. Просто даєш заявку – і тобі виділяють гроші", – нагадав Порошенко.
"До цього були долучені 7 млн домогосподарств в Україні. Це величезна кількість. Зараз замість 7 мільйонів залишилося менше 3 мільйонів. 4 мільйони залишилися сам на сам зі своїми проблемами", – застерігає Порошенко.
"Зараз кошти, які були передбачені на субсидії, вони скоротили більше ніж в два рази, бо їм треба красти. І ці скорочені кошти вже використані на 85%. А чим покрити другу половину року? На кого вони хотіли перекласти відповідальність? На місцеві органи влади. Нехай мери відповідають. Це ще й руйнує децентралізацію", – обурюється п’ятий Президент.
"Ми готові підказати, поділитися досвідом, що ми робили з 2014 по 2019 роки. Різко збільшити кошти на субсидії – позиція перша. Позиція друга – ми забезпечили імпорт газу з Європи. Це ми поклали край російському шантажу, коли кожен жовтень Росія починала зі звинувачень України в тому, що ми "крадемо газ" і з перекриття "під ялинку" постачання газу", – нагадав лідер "ЄС".
"Ми сформували проект рішень, які захистять людей. Ключове: бідна людина має бути захищена державою, бо для цього й існує держава. А не для того, щоб обкрадати платників податків, чим зараз займається зелена влада. Для цього треба відійти від популізму і для цього треба мати компетентних керівників. Ні того, ні другого – немає", – резюмує Порошенко.
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Вот за что им устраивали в конце концом по громы.
Не субсидии нужно вернуть, а достойную зарплату и пенсию, а работодателям поменьше ****** на курорты возить и откаты брать, а деньги вкладывать в развитие производства
Людям прямо сейчас надо оплатить коммуналку и не остаться без денег.
Есть 2 варианта.
1) Снизить для всех стоимость коммуналки намного ниже рыночной цены.
2) Сделать адресные субсидии и платить напрямую нуждающимся. Пусть хоть нуждающихся у нас 60%.
Первый вариант - популизм который подорвет экономику и обогатит олигархов.
Второй вариант - адекватная европейская практика
Ибо у меня в райцентре часть квартиры от минобороны в которой я не живу и за нее уже долгов набежало будь здоров, и жилплощадь где я зарегистрирован и не живу часть квартиры где нужен капремонт и гора долгов...
Квартирантам хрен сдашь..а субсидия не положена...
.Барига забув .як ціну на газ піднімав в 12 раз !?
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это цитата из Википедии. учи мат.часть,двоечник.
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это от туда же, как все парахнявые ты читаешь только то, что выгодно!
Зеленський повинен буде зменьшити кількість автівок у кортежі, та покинути канче заспу??.
Це неможливо...
Ну що Зе клоун, це тобі не 2019 ий - на Пороха все звалити не вийде
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
4) Провал программ озброєння ЗСУ
5) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
6) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
7) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
8) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
9) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
10) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
11) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
12) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
13) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
14) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
15) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
16) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
17) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
18) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
19) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
20) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
21) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
22) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
23) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
24) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)
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