Треба повернути 4 мільйонам українських родин субсидії, які урізала влада, - Порошенко

4 мільйони українських родин втратили можливість отримувати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це заявив лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко наголосив, що влітку це не так актуально, однак восени, коли почнеться опалювальний сезон, це боляче вдарить по незахищених українцях.

"Що ми робили свого часу? Використовували субсидії. Це дуже просто – люди, найменш захищені верстви населення, яким не вистачає грошей на сплату житлово комунальних тарифів, обов’язково за дуже простою процедурою від держави отримують субсидію, компенсацію. І вони не витрачають більше 10-15% на сплату житлово-комунальних послуг – якою б низькою вона не була. Для цього не треба було ніяких документів, паперової тяганини. Просто даєш заявку – і тобі виділяють гроші", – нагадав Порошенко.

"До цього були долучені 7 млн домогосподарств в Україні. Це величезна кількість. Зараз замість 7 мільйонів залишилося менше 3 мільйонів. 4 мільйони залишилися сам на сам зі своїми проблемами", – застерігає Порошенко.

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"Зараз кошти, які були передбачені на субсидії, вони скоротили більше ніж в два рази, бо їм треба красти. І ці скорочені кошти вже використані на 85%. А чим покрити другу половину року? На кого вони хотіли перекласти відповідальність? На місцеві органи влади. Нехай мери відповідають. Це ще й руйнує децентралізацію", – обурюється п’ятий Президент.

"Ми готові підказати, поділитися досвідом, що ми робили з 2014 по 2019 роки. Різко збільшити кошти на субсидії – позиція перша. Позиція друга – ми забезпечили імпорт газу з Європи. Це ми поклали край російському шантажу, коли кожен жовтень Росія починала зі звинувачень України в тому, що ми "крадемо газ" і з перекриття "під ялинку" постачання газу", – нагадав лідер "ЄС".

"Ми сформували проект рішень, які захистять людей. Ключове: бідна людина має бути захищена державою, бо для цього й існує держава. А не для того, щоб обкрадати платників податків, чим зараз займається зелена влада. Для цього треба відійти від популізму і для цього треба мати компетентних керівників. Ні того, ні другого – немає", – резюмує Порошенко.