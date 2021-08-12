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Чорнобиль (278) зона відчуження (254) ядерні відходи (48) Денис Шмигаль (2691)

Україна відмовилася від вивезення ядерних відходів до Росії, їх будуть зберігати в Чорнобильській зоні, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна відмовилася від вивезення ядерних відходів до Росії, їх будуть зберігати в Чорнобильській зоні, - Шмигаль

Кабінет Міністрів затвердив Державну програму поводження з відпрацьованим ядерним паливом на період до 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Згідно з програмою, відходи з трьох українських атомних електростанцій більше не будуть вивозити до Росії.

За словами прем'єра, вивезення відходів Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС обходилося "Енергоатому" щороку приблизно в $200 млн. В Україні відходи зберігала тільки Запорізька АЕС у пристанційному сховищі.

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"Тепер ці кошти можна буде направляти на технологічний розвиток наших атомних станцій, а головне, що Україна більше не залежатиме від країни-агресора в питаннях атомної безпеки", - зазначив Шмигаль.

Відтепер відпрацьоване ядерне паливо вивозитимуть на довгострокове зберігання в централізоване сховище (ЦСВЯП) в Чорнобильській зоні.

Україна відмовилася від вивезення ядерних відходів до Росії, їх будуть зберігати в Чорнобильській зоні, - Шмигаль 01
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Топ коментарі
+45
Почему? кацапы будут точно знать, что какой-нить "Гром" с этими отходами может прилететь на их территорию и устроить веселье, пусть даже без грибочка...
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11.08.2021 20:34
+13
поддерживаю..с кацапами нужно рвать все отношения
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11.08.2021 20:35
+12
сомнительное достижение
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11.08.2021 20:31
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Сторінка 2 з 2
Плутоний 239 в наших ВВЭРах выгорает.Единственный реактор,пригодный - Чернобыльская АЭС,выведеная из эксплуатации.Или чтото слепить,проще,чем АЭС.
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11.08.2021 22:16 Відповісти
До речі, коли в 1986-му сталася аварія на ЧАЕС, то в пресі було багато інформації по цій темі, і серед іншого кількість плутонію в зруйнованому 4-му блоці оцінювалася десятками тон (а в нагасакській бомбі його, здається (облом шукати в книзі генерала Леслі Гровса, який керував "Манхетенським проектом"), було кілограм 60). І я, так розумію, він все ще там.
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11.08.2021 22:27 Відповісти
Не совсем так.Реактор чернобыльского типа имеет возможность выборочной поканальной перегрузки топлива.Чтобы сохранить плутоний,надо выгружать канал раз в два месяца примерно.Иначе тоже,что и ВВЭР.Все проще и сложнее.
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12.08.2021 06:41 Відповісти
Там всього було 200 тон палива. Це тільки уран, а і конструктивні матеріали паливної збірки. Чисто урану, який ділиться там було не більше тонни. Плутоній - може 2-3 сотні кг. Але його добути - велика проблема. Треба стати Північною Кореєю, щоб це зробити. Я -пас.
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12.08.2021 11:53 Відповісти
Пока писал,тоже самое написали другие Україна відмовилася від вивезення ядерних відходів до Росії, їх будуть зберігати в Чорнобильській зоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7859
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11.08.2021 22:13 Відповісти
ВВП КНДР належить до самих самих бідних країн світу, воно займає жахливе 213-е місце з 230 по ВВП на душу населення. Але при цьому КНДР цілком легко розвиває свою ядерну програму. Притому спокійно безперервно озброюючись ядерною зброєю, шантажуючи нею весь світ.
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12.08.2021 17:28 Відповісти
А если бы какал, то наверно вся лента в таких сообщениях была бы)
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12.08.2021 17:59 Відповісти
Не тільки сберегати а і виробляти! Побудований кремлівськими окупантами України (УНР) в Кам'янському комбінат -ПХЗ переробляв руду з розташованих неподалік величезних Жовтоводських уранових покладів. Саме на них Кам'янський (дніпродзержинський уран) використовувався при випробуваннях першої атомної бомби в комуно - фашистській кривавій в'язниці народів срср і в виробництві перших ядерних боєголовок. Вже в 1949 року на заводі Придніпровський хімічний - об'єкт №906 отримано перший український збагачений уран, і на полігоні в Семипалатинську з нього була підірвана перша в срср українська атомна бомба. Але ж і зараз вже в незалежній Українській державі збереглися технологічні потужності, технична-документація.. які можуть дозволити швидко почати випуск свого збагаченого урану щоби не покупати його в ворожій паРаші, а навіть продавати заробляючи мільярди. І значить відновити свій колишній статус Великої ядерної держави з якою будуть рахуватися всі у всьому світі..-
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12.08.2021 06:15 Відповісти
В Ж.Водах є тільки видобуток і переробка руди. Збагачення самого урану завжди було в рф. Це дуже дорого коштує і США з Європою (не кажучи про паРашку) не дозволять нам запустити програму збагачення урану чи переробку плутонію, із якого і робляться ядерні бомби
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12.08.2021 11:46 Відповісти
В марте 1949 года на днепродзержинском ПХЗ были получены первые партии обогащённого урана для первой советской атомной бомбы, которую в августе этого же года взорвали на Семипалатинском полигоне в Казахстане.
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12.08.2021 17:24 Відповісти
Парадоксально,но обогащать уран сложно,гораздо сложнее,чем получать плутоний из природного необогащенного урана.Поэтому,как всегда что-то полезное(обогащенный до 2-3 процентов 235) сделать сложно и вредно для окружающей среды. А вот облучить уран и получить плутоний 239 компактнее и проще.Было б желание разосраться со всем миром. Некоторые так делают - Пакистан,Корея,например.
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12.08.2021 19:55 Відповісти
Тактична ядерна зброя відрізняється від стратегічної,своєю компактностю,дешевизною та єфективністю. Думай(те)
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12.08.2021 06:32 Відповісти
Это запорожец от мерседеса так отличается.А бомба не проще. 😀
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12.08.2021 06:43 Відповісти
Правильно!Треба робити як Ізраїль:У нас немає ядерної зброї,але коли буде необхідність ми її використаємо.І хай вороги думають варто чи не варто лізти в Україну.Це можливо але не при цій владі.
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12.08.2021 13:53 Відповісти
А ПЕРЕРАБОТКА КОГДА БУДЕТ !!!???
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12.08.2021 09:00 Відповісти
ВОДОРОД ПРИНЕСЕТ УКРАИНЕ ДО € 20 МЛРД ИНВЕСТИЦИЙ Для Украины водородная экономика является очень интересным направлением. Уже сейчас интерес к водороду в мире огромен. А у Украины есть значительный потенциал, чтобы обеспечить водородом Европу. Україна відмовилася від вивезення ядерних відходів до Росії, їх будуть зберігати в Чорнобильській зоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6767
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12.08.2021 14:01 Відповісти
Коли полежить десяток другий років щоб активні ізотопи розпалися і не таке сильно радіоактивне було.
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12.08.2021 16:13 Відповісти
А ПЕРЕРАБОТКА КОГДА БУДЕТ !!!???
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12.08.2021 09:00 Відповісти
уже что-то, можно и грязное ЯО слепить, если раха Будапештским меморандумом подтерлась
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12.08.2021 09:25 Відповісти
и превратиться в Ирак времен 2001 года, когда вместо США тут рашка будет устраивать демократию
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12.08.2021 15:41 Відповісти
она уже устроила тут свою "демократию" еще в 2014, с голым задом вообще просто бить лежачего
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12.08.2021 17:04 Відповісти
Робкий голос из зала. А кто будет "лепить"? Есть желающие сдохнуть?
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12.08.2021 20:01 Відповісти
та ладно, ЯО лепили не сдохли
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12.08.2021 20:22 Відповісти
Отработанная кассета фонит так,что с ней можно обращаться только дистанционно под слоем воды.И потом до помещения в контейнер хранилища ее рука не касается.Полезная штука.
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13.08.2021 06:00 Відповісти
та ладно сказки рассказываешь)) 3 героя которые ныряли под реактор чтобы откачать воду в 86 м, после этого не умерли а жили долго
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19.08.2021 15:53 Відповісти
Дяденька,я сказки не рассказываю,я по работе с этим имею дело.
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19.08.2021 16:35 Відповісти
еще и зануда
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19.08.2021 17:02 Відповісти
И кто-то говорит про самую дешевую энергию... Мирный атом блд
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12.08.2021 09:49 Відповісти
такой мирный что опасный)
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19.08.2021 15:55 Відповісти
Из этого давно пора делать грязные бомбы...
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12.08.2021 10:44 Відповісти
Будуйте АЕС на швидких нейтронах і відходів майже нема.
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12.08.2021 10:46 Відповісти
Днепр, подземные воды, столица с миллионами людей , а они решили ядерные отходы хранить..Ну не зебилы?
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12.08.2021 10:52 Відповісти
Ти спеціаліст по АЕС чи по відпрацьованому ядерному паливу? це міжнародна практика зберігати ядерне паливо в спеціальних сховищах. Практично всі країни, навіть Германія, зберігає відпрацьоване ядерне паливо. Це не відходи, там багато корисних елементів. Просто зараз економічно недоцільно його переробляти. Якщо рф відмовиться приймати паливо, то половина АЕС України зупиниться
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12.08.2021 11:30 Відповісти
Історична подія. Україна повертається до ядерного статусу.
Україна відмовилася від вивезення ядерних відходів до Росії, їх будуть зберігати в Чорнобильській зоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3185
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12.08.2021 11:09 Відповісти
Не майтеся дурнею. Нам ніхто не дозволить стати ядерною державою, ми не Північна Корея, де все під контролем і будуть їсти траву в режимі повної ізоляції, але будуть боротися з міжнародним імперіалізмом і молитися на Сонце нації - Кімів. Ми і не Ізраїль, на ядерну програму якого закрили очі США. Там вміють зберігати секрети і до сьогодні неясно чи мають вони ядерну зброю. Якщо ми таємно почнемо розробляти ядерну зброю, то завтра НЕлох (це не рахуючи штатних шпигунів рф і любителів паРаші у всіх інституціях України) зіллє інформацію братам за те, щоб заглянути їм в очко, а раптом там мир побачить
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12.08.2021 11:23 Відповісти
Єдина перепона для відновлення ядерної зброї це кволі мізки, які вигадують, що когось треба питати і ховатися, у нас нема економічного потенціалу або нам створять міжнародну ізоляцію. Хто хоче той може.
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12.08.2021 11:58 Відповісти
Ви фантазер. Треба, щоб народ був як єдине ціле (П.Корея, Ізраїль- може і з різних причин), щоб виготовити ядерну бомбу таємно від світу. А у нас 41 % совків вважає )(уйла ледве не своїм президентом. Ось над чим спочатку треба працювати. Був примарний шанс, коли віддавали ядерну зброю задешево, зберегти тактичну ядерну зброю (США вона не загрожувала на відміну від стратегічної). Або поставити умову, що більш реалістично, - вступ до НАТО. Але ж тоді була ейфорія - всі нас *******, а раша -взагалі брати єдиноутробні, і комуняки при владі Кравчук і Кучма з ком більшістю в Раді.
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12.08.2021 12:38 Відповісти
Треба, щоб свиней пасли за межами конструкторського бюро.
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12.08.2021 12:49 Відповісти
Це ти про що? в твоєму конструкторському бюро пасуть свиней прямо в офісі? непорядок, коли ж ви там займаєтеся розробкою ядерної зброї
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12.08.2021 12:59 Відповісти
Свинопас бо не може. Не слід чіпляти свиней до намагань.
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12.08.2021 13:49 Відповісти
Ви так складно виражаєтеся. Свиней повно у владі, це видно. Тільки за зелене чудо проголосує знову 30% в першому турі. Свині ніколи не виберуть лева у вожді.
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12.08.2021 18:40 Відповісти
у комуняк тогда видимо мозги отсутствовали в этот момент
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12.08.2021 17:34 Відповісти
а може навпаки- так і задумувалося. Зараз реалізація
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12.08.2021 18:38 Відповісти
реализация чего? государственной измены?
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12.08.2021 18:46 Відповісти
відтворення сесесера
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12.08.2021 19:07 Відповісти
вам нравится ссср?? Україна відмовилася від вивезення ядерних відходів до Росії, їх будуть зберігати в Чорнобильській зоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4228
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12.08.2021 19:30 Відповісти
з чого ви взяли? я кажу як планували комуняки на початку 90-х. РФ - брати, "дякуємо, що забирають цю страшну зброю, бо ми ж люди прості, мирні, гречкосії". Приблизно так
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12.08.2021 19:38 Відповісти
никто в мире не отказывается от ЯО и надо быть или предателем или настолько глупым чтобы поверить в эти сказки
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12.08.2021 19:48 Відповісти
землю уже слили ТНК, сволотовцы, приватизировавшие патриотизм
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12.08.2021 11:35 Відповісти
Чаво?
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12.08.2021 12:00 Відповісти
Пацанчик, скільки тобі рочків? укріпляй свої мізки, а то якась каша
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12.08.2021 12:40 Відповісти
Так це ж вже було, урочисто приймали в експлуатацію Сховище минулого року, обіцяли, що приймуть паливо вже от- от, а тут програма аж до 2025 року. Причини очевидні: 200 млн дол. гарний шмат бабла, на якому хтось сидить і тому не поспішає.
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12.08.2021 11:11 Відповісти
НЛС: Усе просто і раціонально - спочатку умакнути отой мільярдичок (за 5 років наперед), а потім підтягнути гасло " Ніяких відносин з агресором!!!". Браво від партії НЛС.
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12.08.2021 12:17 Відповісти
Зашибись! Кидайте уж сразу в Днепр, так дешевле, ахметке не привикать.
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12.08.2021 12:50 Відповісти
Ядерные отходы и отработанное ядерное топливо это две большие разницы.Кстати Шмыгаль говорит об отработанном ядерном топливе а уважаемый Цензор пишет ерунду.Стыдно. Ведь ОЯТ фактически оружейный плутоний.
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12.08.2021 13:26 Відповісти
что-что..а вот отходы можно было и вывозить.. поставить часовой механизм и к бурятам на хранение...)))
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12.08.2021 13:38 Відповісти
зачем их хранить их нужно перерабатывать
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12.08.2021 13:44 Відповісти
эти так сказать отходы дороже золота стоят
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12.08.2021 13:45 Відповісти
нуну. Гуглим "авария комбинат Маяк" и "ВУРС". Кому надо держать в 80 км от столицы такую немерянную бомбу? Ребята, если там случится то, что на "Маяке" происходит довольно регулярно, то ваши киевские халупы сильно подешевеют.
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12.08.2021 14:20 Відповісти
На Маяку переробляють відпрацьоване ядерне паливо. А у нас тільки зберігають в надійних сховищах, розрахованих на падіння літака. Американський проект, таких чи аналогічних збудовано по світу не один десяток. Да, поправочка до Києва 140 км від сховища
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12.08.2021 19:13 Відповісти
Вы таки погуглите про аварии. Они происходили как раз с отходами, которые были на хранении.
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13.08.2021 12:10 Відповісти
Правильне та очевидне рішення. Давно пора.
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12.08.2021 15:11 Відповісти
Что давно пора ? Устроить свалку ядерных отходов недалеко от Киева и Днепра ? Да ещё и гордится этим. Прямо подарок украинцам в 30-ю годовщину независимости. Ты думаешь там только собственные отходы будут складировать ? Со всей Европы к нам это гавно ядерное потащат. Такие разговоры уже давно ходят. Потому что все вменяемые страны заботятся о своём будущем, а у нас временщик на временщике сидит и временщиком погоняет. После них, хоть потоп, хоть радиация...
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12.08.2021 16:45 Відповісти
ну можно конечно еще лечь под раху, есть еще варианты?
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12.08.2021 17:43 Відповісти
Ти мене пробач, але не п...ди дурниць. Ти, мабуть, працюєш таксистом - така ж обізнаність. Со всей Європи.. ти про США забув - звідти теж. Пи..бол
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12.08.2021 19:15 Відповісти
Німеччина вмєняємая страна? так от, вони зберігають ядерне паливо і радіоактивні відходи в аналогічних сховищах уже 30 років. Те ж США, Іспанія Швеція та майже всі ядерні держави
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12.08.2021 19:18 Відповісти
Тут есть одно непонятное место.По международным практикам - страна,поставляющая топливную сборку(а именно их почему-то тут обзывают отходами) должна ее потом забрать.Это элемент системы нераспространения.Почему вдруг россия не хочет забирать свое топливо?Ведь понятно,что обогащенный уран и немного плутония сильно облегчают получение материалов для ЯО.О контроле МАГАТЕ я не говорю - мои отходы и я их нерапространяю.
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12.08.2021 19:41 Відповісти
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