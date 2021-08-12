Окупанти похвалилися Путіну, що завдяки зливам про проблему з водопостачанням Севастополя можна забути мінімум на рік
Новини Цензор.НЕТ Політика України
На зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним російський губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що завдяки річним опадам про проблему водопостачання міста "можна забути" щонайменше на рік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Несподівано прийшли ще природні аномалії, і зараз у нас, звісно, водосховище повне. І, власне, до кінця наступного року і навіть через рік можна про воду забути. Тим не менше, всі ті плани, які затверджені, ми виконуємо: і ремонт труб, і буріння, розвідка свердловин, і програма зі збереження води, дбайливе її використання тощо", - сказав Развожаєв.
Нагадаємо, за словами віцепрем'єра уряду Росії Марата Хуснулліна, фахівці видобули першу пробну партію води з-під Азовського моря і вивчатимуть її якість. Також він додав, що окупований Крим нібито забезпечений питною водою на найближчі два роки.
Будь ласка, зачекайте...
Развозжаев, не переживай, катаклизмы-ливни это временно
Засуха скоро вернется
....
Якій рік? Через 1.5-2 місяці знов будуть на нулі.
та чекають з неба ... лівні,
та клюють замість насіння -
пісок, спеку та каміння
Значит до следующего дождика в 2022 году скулеж кацапов про воду прекратится?
Жаль, что говно с неба не падает. Тогда и проблема продовольствия в Крыму была бы решена.