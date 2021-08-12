УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13053 відвідувача онлайн
Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
6 938 32
Крим (12753) Путін (21421) Севастополь (467) водопостачання (611) вода (910)

Окупанти похвалилися Путіну, що завдяки зливам про проблему з водопостачанням Севастополя можна забути мінімум на рік

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окупанти похвалилися Путіну, що завдяки зливам про проблему з водопостачанням Севастополя можна забути мінімум на рік

На зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним російський губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що завдяки річним опадам про проблему водопостачання міста "можна забути" щонайменше на рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Несподівано прийшли ще природні аномалії, і зараз у нас, звісно, водосховище повне. І, власне, до кінця наступного року і навіть через рік можна про воду забути. Тим не менше, всі ті плани, які затверджені, ми виконуємо: і ремонт труб, і буріння, розвідка свердловин, і програма зі збереження води, дбайливе її використання тощо", - сказав Развожаєв.

Нагадаємо, за словами віцепрем'єра уряду Росії Марата Хуснулліна, фахівці видобули першу пробну партію води з-під Азовського моря і вивчатимуть її якість. Також він додав, що окупований Крим нібито забезпечений питною водою на найближчі два роки.

Читайте також: Запаси прісної води в джерелах під Азовським морем не вирішать водну проблему окупованого Криму, - вчені
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+24
Да, про воду вы можете забыть. Все верно.
показати весь коментар
11.08.2021 22:42
+15
Та води повно. Мона і втопитись.Оккупанты похвастали Путину, что благодаря ливням о проблеме с водоснабжением Севастополя можно забыть минимум на год - Цензор.НЕТ 9314
показати весь коментар
11.08.2021 22:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да, про воду вы можете забыть. Все верно.
показати весь коментар
11.08.2021 22:42 Відповісти
"Неожиданно пришли еще природные аномалии, и сейчас у нас, понятно, водохранилище полное...."

Развозжаев, не переживай, катаклизмы-ливни это временно
Засуха скоро вернется Оккупанты похвастали Путину, что благодаря ливням о проблеме с водоснабжением Севастополя можно забыть минимум на год - Цензор.НЕТ 7604
показати весь коментар
11.08.2021 23:18 Відповісти
ага, теперь ждите камни с неба)
показати весь коментар
11.08.2021 22:44 Відповісти
Что бы уровень поднялся воды? Так град лучше!
показати весь коментар
11.08.2021 22:47 Відповісти
Ну и зря, так хотя бы наворовали себе бабла.
показати весь коментар
11.08.2021 22:45 Відповісти
А чем похвастались? Что научились обходиться без воды? Так лапти и с водой никогда не мылись, и воняли за километр...
показати весь коментар
11.08.2021 22:49 Відповісти
Оккупанты похвастали Путину, что благодаря ливням о проблеме с водоснабжением Севастополя можно забыть минимум на год - Цензор.НЕТ 1521

....
показати весь коментар
11.08.2021 22:51 Відповісти
Но почему-то умалкивают про то что ливни несут с собой угрозу так как смывают всю заразу у водохранилища включая фекалии,химикаты и бактерии в том числе и заразные.И очень и очень сложно и затратно очищать воду из таким букетом рисков одновременно.
показати весь коментар
11.08.2021 22:53 Відповісти
))))))))) если их всех облить гавном то и с удобрением проблема решится )))) От уже ******
показати весь коментар
11.08.2021 22:54 Відповісти
Та води повно. Мона і втопитись.Оккупанты похвастали Путину, что благодаря ливням о проблеме с водоснабжением Севастополя можно забыть минимум на год - Цензор.НЕТ 9314
показати весь коментар
11.08.2021 22:54 Відповісти
он дурак, этот развозжаев..часть зеркала воды испарится,часть в землю, на место откачанной уйдет..)) Оккупанты похвастали Путину, что благодаря ливням о проблеме с водоснабжением Севастополя можно забыть минимум на год - Цензор.НЕТ 122
показати весь коментар
11.08.2021 22:56 Відповісти
Они все понимают, просто царь приехал, надо иметь вид лихой и придурковатый, вот и исполняют, так всегда на расее было.
показати весь коментар
12.08.2021 03:25 Відповісти
А это к чему, кацап?
показати весь коментар
11.08.2021 23:07 Відповісти
Вода вже зникає. Немає водної подушки, котру давав Дніпро. Наповнилися водосховища на кримє і знову вода почала зникати - все йде в карст.
Якій рік? Через 1.5-2 місяці знов будуть на нулі.
показати весь коментар
11.08.2021 22:57 Відповісти
Пшел НАХ, кацапсина гнойная
показати весь коментар
11.08.2021 23:08 Відповісти
Оккупанты похвастали Путину, что благодаря ливням о проблеме с водоснабжением Севастополя можно забыть минимум на год - Цензор.НЕТ 2726
показати весь коментар
11.08.2021 23:10 Відповісти
в чужій хаті сидять півні
та чекають з неба ... лівні,
та клюють замість насіння -
пісок, спеку та каміння Оккупанты похвастали Путину, что благодаря ливням о проблеме с водоснабжением Севастополя можно забыть минимум на год - Цензор.НЕТ 2486
показати весь коментар
11.08.2021 23:02 Відповісти
Исчезни, мокша тупорылая. Вернись на бутылку
показати весь коментар
11.08.2021 23:09 Відповісти
Дождевая вода - ни пользы, ни вреда. Спешите отовариться.
показати весь коментар
12.08.2021 00:35 Відповісти
Ну слава Богу.
Значит до следующего дождика в 2022 году скулеж кацапов про воду прекратится?

Жаль, что говно с неба не падает. Тогда и проблема продовольствия в Крыму была бы решена. Окупанти похвалилися Путіну, що завдяки зливам про проблему з водопостачанням Севастополя можна забути мінімум на рік - Цензор.НЕТ 4469
показати весь коментар
12.08.2021 01:16 Відповісти
Ну они правы. Более того,в очереди еще одна заявка от них. Так что ждите уведомления. Оно, как правило, приходит на телефоны в панике от...МЧС.
показати весь коментар
12.08.2021 06:01 Відповісти
крысчыне забыли про водоснабжение, кацапы забили на крысчан
показати весь коментар
12.08.2021 07:41 Відповісти
НЕОБХОДИМО ИМ БАКТЕРИЙ ПОДСЫПАТЬ !)
показати весь коментар
12.08.2021 09:13 Відповісти
 
 