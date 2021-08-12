В окупованому Криму діє удвічі менше релігійних організацій, ніж було в 2014 році, - адвокат Заєць

В окупованому Криму діє вдвічі менше релігійних організацій, що належать до різних конфесій. У 2014 році їх було 2220 а тепер - 907.

Про це в коментарі для Крим.Реалії повідомив український адвокат, керівник проєкту JustCraft Сергій Заєць, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість релігійних громад у Криму скоротилася більше, ніж у п'ять разів, якщо порівнювати 2014 рік і початок 2016 року. За російським законодавством, кримські організації, які перереєструвалися в той період, зберегли всі права, набуті за України. Наприклад, право власності або оренди на приміщення. Пізніше реєструвалися нові релігійні організації, які пов'язані з українськими, завдяки цьому кількість релігійних організацій стала трохи збільшуватися. Так ось загальна кількість усіх кримських релігійних організацій досі не досягла і половини від банків, що діяли в Криму на початок 2014 року", - розповів адвокат.

Заєць представляє в ЄСПЛ інтереси Кримської єпархії Православної церкви України. На початку 2021 року на той момент представник Росії в ЄСПЛ Михайло Гальперін представив у суд документ, за яким кількість зареєстрованих релігійних громад Криму зросла до 907. Це 40,9% від їх загальної кількості в 2014 році. За словами Зайця, 527 з 907 громад - це знову зареєстровані юридичні особи.

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За інформацією міністерства культури України, на початок 2014 року в Криму працювало 2220 релігійних організацій (2083 - в АРК і 137 - у Севастополі). Зокрема парафії, громади, духовні школи і монастирі. Ці релігійні організації належали як мінімум до 43 різних церков і конфесій.

Згідно з даними Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті, наданими на запит адвоката Зайця, на початок 2014 року в Криму Українській православній церкві Московського патріархату належало 603 релігійні організації (27,2% від загальної кількості парафій), Українській православній церкві Київського патріархату - 46 (2,1% від усіх парафій). До мусульманських громад належало 1015 парафій (45,7% від їх загальної кількості на півострові).