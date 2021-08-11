Штам "Йота" менше небезпечний, ніж "Дельта", і не призводить до серйозного захворювання, - ВООЗ

Штам "Йота" менш небезпечний, ніж "Дельта". Попередні дослідження показують, що "Йота" не викликає серйозного захворювання.

Про це повідомила експертка ВООЗ Марія Ван Керховена під час брифінгу в Женеві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Попередні дані, отримані з Нью-Йорка, свідчать про те, що цей варіант ("Йота". - Ред.) не призводить до більш важкого захворювання і не призводить до серйознішого спалаху заражень", - сказала вона.

Експертка ВООЗ додала, що в районах США, де більшість випадків були пов'язані з "Йота", вже починає домінувати штам "Дельта".

"Таким чином, варіант "Дельта", здається, переважає над варіантом "Йота", - зазначила Ван Керховена.

Нагадаємо, сьогодні в США заявили, що штам "Йота" є смертоноснішим, ніж інші варіанти коронавірусу.