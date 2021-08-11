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Штам "Йота" менше небезпечний, ніж "Дельта", і не призводить до серйозного захворювання, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Штам

Штам "Йота" менш небезпечний, ніж "Дельта". Попередні дослідження показують, що "Йота" не викликає серйозного захворювання.

Про це повідомила експертка ВООЗ Марія Ван Керховена під час брифінгу в Женеві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Попередні дані, отримані з Нью-Йорка, свідчать про те, що цей варіант ("Йота". - Ред.) не призводить до більш важкого захворювання і не призводить до серйознішого спалаху заражень", - сказала вона.

Експертка ВООЗ додала, що в районах США, де більшість випадків були пов'язані з "Йота", вже починає домінувати штам "Дельта".

"Таким чином, варіант "Дельта", здається, переважає над варіантом "Йота", - зазначила Ван Керховена.

Нагадаємо, сьогодні в США заявили, що штам "Йота" є смертоноснішим, ніж інші варіанти коронавірусу.
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Топ коментарі
+12
Впервые в истории медицины Вы можете передать болезнь, которой у Вас нет, тому, кто вакцинирован от нее .... (с) ......... о ребус *** !? Штам "Йота" менше небезпечний, ніж "Дельта", і не призводить до серйозного захворювання, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3767
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11.08.2021 23:51
+6
Так и Дельта менее опасен чем предыдущий Ковид19, вирус начал мутировать и он поставил себе другую цель - не убить своего носителя - а пожить с ним как можно дольше и чтобы без особого дискомфорта для носителя (видать он хочет по тихому пожить на "сьемной квартире" и без проблем - ну чтобы не изобретали против него новую вакцину) Штамм "Йота" менее опасен, чем "Дельта", и не приводит к серьезному заболеванию, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3269
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11.08.2021 23:44
+5
Пару дней назад сообщалось,шо накрыли сеть кацапоботов распространяющих дезу о коронавирусе и "нецелесообразности" вакцинации...
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12.08.2021 05:55
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11.08.2021 23:33 Відповісти
йота, она ж после дельты
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11.08.2021 23:36 Відповісти
Обнаружили после. Но оказалась слабее и во внутривидовой борьбе будет поглощена Дельтой.
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11.08.2021 23:37 Відповісти
того, что слабее уже давно поглотили бы те, будь кому поглощать...
тем более, в нюёрке
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11.08.2021 23:45 Відповісти
Ну как давно. Это же нужно, что бы штаммы смешались внутри каких то человеков. Нужно время.
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11.08.2021 23:49 Відповісти
йота так и появилась, а не пришла извне
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11.08.2021 23:55 Відповісти
После дельты эпсилон должен быть. Уже был?
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12.08.2021 07:21 Відповісти
должен быть?...а, что случилось?
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12.08.2021 09:29 Відповісти
Остался только ветер на пустых улицах...
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11.08.2021 23:36 Відповісти
Ветер ,ветер с голодной омегой.....выл по углам.....
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12.08.2021 09:51 Відповісти
Так и Дельта менее опасен чем предыдущий Ковид19, вирус начал мутировать и он поставил себе другую цель - не убить своего носителя - а пожить с ним как можно дольше и чтобы без особого дискомфорта для носителя (видать он хочет по тихому пожить на "сьемной квартире" и без проблем - ну чтобы не изобретали против него новую вакцину) Штамм "Йота" менее опасен, чем "Дельта", и не приводит к серьезному заболеванию, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3269
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11.08.2021 23:44 Відповісти
Ты же на этой же ветке заливал, что ковида нет
Игорь Монахов c4e9a61d

Впервые в истории медицины Вы можете передать болезнь, которой у Вас нет, тому, кто вакцинирован от нее .... (с) ......... о ребус *** !?
11.08.2021 23:51
Как можно так беспринципно брехать?
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12.08.2021 07:50 Відповісти
Впервые в истории медицины Вы можете передать болезнь, которой у Вас нет, тому, кто вакцинирован от нее .... (с) ......... о ребус *** !? Штам "Йота" менше небезпечний, ніж "Дельта", і не призводить до серйозного захворювання, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3767
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11.08.2021 23:51 Відповісти
Луи Пастер вращается в могиле.
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12.08.2021 04:50 Відповісти
Пару дней назад сообщалось,шо накрыли сеть кацапоботов распространяющих дезу о коронавирусе и "нецелесообразности" вакцинации...
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12.08.2021 05:55 Відповісти
Йота усьо. Випускайте Тету.
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12.08.2021 04:50 Відповісти
Давайте сразу "Омега" и покончим с этим.
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12.08.2021 07:10 Відповісти
Ага щаз. Головне не результат, головне - процес. Штам "Йота" менше небезпечний, ніж "Дельта", і не призводить до серйозного захворювання, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7345
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12.08.2021 07:58 Відповісти
Типа ВОЗ наперед знает,какой штамм менее или более опасен влоть до ниточки...,даже если заболел всего один клиент єтой туфтой... Штам "Йота" менше небезпечний, ніж "Дельта", і не призводить до серйозного захворювання, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3479Уникальные болваны сам себя сдают... наперед...,это типа в США лежачий 10 лет в постели без движения старик заболел новым видом Ковида попавшим в США из Индии.... Штам "Йота" менше небезпечний, ніж "Дельта", і не призводить до серйозного захворювання, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3479В подобную туфту поверю...если Индия находится в Америке,или наоброт,США находятся в Азии...,что вполне возможно..., Штам "Йота" менше небезпечний, ніж "Дельта", і не призводить до серйозного захворювання, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9310
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12.08.2021 05:36 Відповісти
Надо же! Ровно сутки назад я написал, вот тут о том, что на ТВ каналах прекратили нон-стоп статистику барановирусную показывать! Всего лишь сутки назад! И вот... сегодня снова эта статистика появилась... Технологии запугивания работают!
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12.08.2021 06:02 Відповісти
Работает технология ,Волки,Волки' но баранобесы расчитывают на себе подобных баранов .
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12.08.2021 06:50 Відповісти
фууух. Ну хоть с йотой не все так печально.
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12.08.2021 07:40 Відповісти
Та шо ж такое. Буквально вчера писали, что йота на 42 процента заразнее и на 82 процента поднимает смертность /или наоборот, не помню/, а тут на те Штам "Йота" менше небезпечний, ніж "Дельта", і не призводить до серйозного захворювання, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7303
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12.08.2021 08:05 Відповісти
Нифига-на 42.38% и на 82.79%............ Штам "Йота" менше небезпечний, ніж "Дельта", і не призводить до серйозного захворювання, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8137как масло в бутылочках по 750мл или 830мл. и 640гр........при точности разлива плбс минус 10гр.....
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12.08.2021 09:57 Відповісти
Следующий штамп будет називаться "*****", а следующий "#у.ня"...
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12.08.2021 11:20 Відповісти
 
 