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Безпілотник контрабандистів сигарет затримано на кордоні з Угорщиною, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На Закарпатті прикордонники Чопського загону завадили контрабанді тютюнових виробів в Угорщину з використанням безпілотного літального апарату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Безпілотник контрабандистів сигарет затримано на кордоні з Угорщиною, - ДПСУ 01

"Військовослужбовці відділу "Соломоново" отримали інформацію про рух безпілотника поблизу держкордону. Згодом на околиці села Глибоке Ужгородського району наряд затримав при посадці безпілотний літальний апарат і трьох чоловіків, які очікували завершення польоту пристрою", - сказано в повідомленні.

Безпілотник контрабандистів сигарет затримано на кордоні з Угорщиною, - ДПСУ 02

Поблизу місця посадки виявили також легковий автомобіль "ВАЗ" української реєстрації, пульт управління до безпілотника, ноутбук і три пакети тютюнових виробів. У поліетиленову плівку було упаковано 576 пачок сигарет білоруського виробництва без марок акцизного збору України.

Безпілотник контрабандистів сигарет затримано на кордоні з Угорщиною, - ДПСУ 03

Також читайте: Зірвано спробу переправити в Румунію контрабандні сигарети за допомогою квадрокоптера, - ДПСУ. ФОТО

Безпілотник контрабандистів сигарет затримано на кордоні з Угорщиною, - ДПСУ 04
Безпілотник контрабандистів сигарет затримано на кордоні з Угорщиною, - ДПСУ 05
Безпілотник контрабандистів сигарет затримано на кордоні з Угорщиною, - ДПСУ 06

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції, яка вилучила виявлені предмети і товари.
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Топ коментарі
+9
Да отстаньте вы от этих спортсменов-лётчиков! Сигареты вне политики!
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12.08.2021 00:02
+2
товар то Луки , закройте кордон с Лукой и finita la commedia
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12.08.2021 00:02
+2
Фуры 20 тонн они не замечают а вот самодельные дырчики с 5 кг табака это какая сила и пафос ну прям герои в мамкиных трусах...
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12.08.2021 01:20
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Из говна и палок...
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11.08.2021 23:56 Відповісти
Да отстаньте вы от этих спортсменов-лётчиков! Сигареты вне политики!
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12.08.2021 00:02 Відповісти
товар то Луки , закройте кордон с Лукой и finita la commedia
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12.08.2021 00:02 Відповісти
Ого, планер самоделка...
Ящик сигарет - нехилый вес
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12.08.2021 00:23 Відповісти
"Беспілотник задержан" - це з тої ж серії, що " Собака пріходіла. С мілліціанєром"? 😊
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12.08.2021 00:56 Відповісти
Фуры 20 тонн они не замечают а вот самодельные дырчики с 5 кг табака это какая сила и пафос ну прям герои в мамкиных трусах...
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12.08.2021 01:20 Відповісти
Врят ли они думали, что там табак. Может героин, может оружие, та шо там, может нелегала привязывали и переправляли по одному, хотя, такой монстр мог и парачку взять)
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12.08.2021 02:44 Відповісти
А как он к нам попал??
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12.08.2021 06:21 Відповісти
Вместо того, чтобы запретить низкокачественные сигареты, взвинтили цены. Себестоимость пачки 3-4 грн., розница 50. Народ травится дешевой паленкой, чтобы сэкономить несколько гривен. Синагога дбає про здоров'я нації гешефт размером в миллиард вместе с выносом гоев на кладбище.
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12.08.2021 08:55 Відповісти
 
 