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Терористи ОРДЛО проводять масштабну пропагандистську кампанію проти української армії напередодні засідання ТКГ, - СЦКК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Терористи ОРДЛО проводять масштабну пропагандистську кампанію проти української армії напередодні засідання ТКГ, - СЦКК

Незаконні збройні формування на тимчасово окупованому Донбасі розгорнули масштабну пропагандистську і дезінформаційну кампанію проти ЗСУ.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, пише пресцентр Об'єднаних сил із посиланням на українську сторону СЦКК.

Зазначається, що такі дії спрямовані також на поширення дезінформації про Збройні сили України і вплив на хід засідання Тристоронньої контактної групи, яке заплановане на 26 серпня.

"Одна з цілей цієї кампанії – виправдати фактичну заборону для мешканців тимчасово окупованих територій перетину контрольних пунктів в’їзду-виїзду та відвідування території України, де діє українська влада. Маріонеткова окупаційна влада так званих "народних республік" має на меті тримати мешканців тимчасово окупованих територій у повній ізоляції", - йдеться в інформації.

У СЦКК нагадали, що із семи КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській". На КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблоковують рух тільки для окремих громадян двічі на тиждень.

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"Це тягне цілий комплекс гуманітарних проблем, підсилює невдоволення серед людей діями окупаційних властей", - йдеться в повідомленні.

Для ухилення від відповідальності за свої дії окупанти перейшли до кампанії з дезінформації, яка поєднує здійснення силових і інформаційно-психологічних операцій, зазначили в СЦКК.

"В ході реалізації силової складової кампанії російсько-окупаційні війська систематично здійснюють обстріли в напрямку населених пунктів Попасна, Новотошківське, Катеринівка, Золоте-4, Новозванівка, у тому числі із застосуванням артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм та гранатометів. Наслідок цих злочинів – пошкодження цивільної інфраструктури", - відзначають в центрі.

Уточнюється, що більшість таких злочинів проти мирного населення здійснюється у вечірній і нічний час доби, коли ризик фіксації порушень патрулями Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі зведений до мінімуму.

У центрі переконані, що саме під час поширення такої неправдивої інформації про обстріл нібито українськими військовими НВФ заявляють, що блокують роботу КПВВ "з міркувань безпеки".

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"Наголошуємо, що такі брудні пропагандистські схеми, поєднання різних інструментів ведення гібридної війни збройними формуваннями РФ на території України не є новими для Української сторони. Такі кампанії мають шаблонний характер і систематично проводяться окупантами", - зазначають у СЦКК.

Нагадаємо, 11 серпня в ході обстрілу російськими військами на Донбасі дістав поранення український військовий.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Показывают эпилептического снегиря в распятых трусиках? Террористы ОРДЛО проводят масштабную пропагандистскую кампанию против украинской армии накануне заседания ТКГ, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5354
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12.08.2021 01:43
+2
При помощи Ольги ********** можно победить любой Госдеп,Британию и ее Королеву,и даже Израильский Моссад,...,Чувырла СкреПОНОСом своим затмила 10 докторов Геббельсов вместе взятых... Террористы ОРДЛО проводят масштабную пропагандистскую кампанию против украинской армии накануне заседания ТКГ, - СЦКК - Цензор.НЕТ 8596
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12.08.2021 03:37
+2
Ордло - гниющая гнойная язва на теле Украины
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12.08.2021 07:58
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Показывают эпилептического снегиря в распятых трусиках? Террористы ОРДЛО проводят масштабную пропагандистскую кампанию против украинской армии накануне заседания ТКГ, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5354
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12.08.2021 01:43 Відповісти
При помощи Ольги ********** можно победить любой Госдеп,Британию и ее Королеву,и даже Израильский Моссад,...,Чувырла СкреПОНОСом своим затмила 10 докторов Геббельсов вместе взятых... Террористы ОРДЛО проводят масштабную пропагандистскую кампанию против украинской армии накануне заседания ТКГ, - СЦКК - Цензор.НЕТ 8596
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12.08.2021 03:37 Відповісти
Вчора летів літаком з Борисполя. Дали якісь анкети, щоб їх заповнити. Звернув увагу, що пасажир поряд в графі "місце проживання" написав Крим. Звичайно, я спитав, як там НАШ Крим. Він все розповів. Сказав, що фуйово там. І до повені було фуйово, і після повені. Якісь там місцевості і берегову полосу, там де він живе, забрали військові. Роботи немає, бо будують війькові для військових. Карочє, він отримав український загранпаспорт у Кривому Розі, а через деякий час поїхав працювати в Польщу. А цього разу з'їздив у Крим, і забрав жінку і дітей. На "референдуми" не ходив, сказав, що ходили тільки старікі і старухі бєсноватиє. Чому не в Україні працює? Сказав, бо заклюють.
І ось це останнє, що він сказав - було найгіршим.
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12.08.2021 05:49 Відповісти
враньё
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12.08.2021 09:30 Відповісти
Нет, правда, каждое слово. А что тебе показалось неправдой, Ваня Ваня?
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12.08.2021 09:57 Відповісти
Термин "террористы" неправильный, они просто уголовники, урки донецкие.
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12.08.2021 07:47 Відповісти
Ордло - гниющая гнойная язва на теле Украины
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12.08.2021 07:58 Відповісти
магучих, горуна вже провели.
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12.08.2021 08:18 Відповісти
 
 