Терористи ОРДЛО проводять масштабну пропагандистську кампанію проти української армії напередодні засідання ТКГ, - СЦКК

Незаконні збройні формування на тимчасово окупованому Донбасі розгорнули масштабну пропагандистську і дезінформаційну кампанію проти ЗСУ.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, пише пресцентр Об'єднаних сил із посиланням на українську сторону СЦКК.

Зазначається, що такі дії спрямовані також на поширення дезінформації про Збройні сили України і вплив на хід засідання Тристоронньої контактної групи, яке заплановане на 26 серпня.

"Одна з цілей цієї кампанії – виправдати фактичну заборону для мешканців тимчасово окупованих територій перетину контрольних пунктів в’їзду-виїзду та відвідування території України, де діє українська влада. Маріонеткова окупаційна влада так званих "народних республік" має на меті тримати мешканців тимчасово окупованих територій у повній ізоляції", - йдеться в інформації.

У СЦКК нагадали, що із семи КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській". На КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблоковують рух тільки для окремих громадян двічі на тиждень.

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"Це тягне цілий комплекс гуманітарних проблем, підсилює невдоволення серед людей діями окупаційних властей", - йдеться в повідомленні.

Для ухилення від відповідальності за свої дії окупанти перейшли до кампанії з дезінформації, яка поєднує здійснення силових і інформаційно-психологічних операцій, зазначили в СЦКК.

"В ході реалізації силової складової кампанії російсько-окупаційні війська систематично здійснюють обстріли в напрямку населених пунктів Попасна, Новотошківське, Катеринівка, Золоте-4, Новозванівка, у тому числі із застосуванням артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм та гранатометів. Наслідок цих злочинів – пошкодження цивільної інфраструктури", - відзначають в центрі.

Уточнюється, що більшість таких злочинів проти мирного населення здійснюється у вечірній і нічний час доби, коли ризик фіксації порушень патрулями Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі зведений до мінімуму.

У центрі переконані, що саме під час поширення такої неправдивої інформації про обстріл нібито українськими військовими НВФ заявляють, що блокують роботу КПВВ "з міркувань безпеки".

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"Наголошуємо, що такі брудні пропагандистські схеми, поєднання різних інструментів ведення гібридної війни збройними формуваннями РФ на території України не є новими для Української сторони. Такі кампанії мають шаблонний характер і систематично проводяться окупантами", - зазначають у СЦКК.

Нагадаємо, 11 серпня в ході обстрілу російськими військами на Донбасі дістав поранення український військовий.