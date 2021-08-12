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обстріл (20960) поранення (2656) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув мирний житель і поранений український воїн, 4 населені пункти залишилися без світла, 1 - без води. За добу - 8 порушень "тиші"

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув мирний житель і поранений український воїн, 4 населені пункти залишилися без світла, 1 - без води. За добу - 8 порушень

За минулу добу, 11 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, біля Новомихайлівки та Новоселівки Другої російські окупанти вели вогонь по українських позиціях з артилерійських систем калібру 122-мм та здійснили обстріл цих населених пунктів.

Внаслідок обстрілу Новомихайлівки пошкоджена територія ферми та лінія електропередач, що призвело до знеструмлення населених пунктів Тарамчук, Славне, Солодке, Новомихайлівка. Крім того, населений пункт Новомихайлівка залишився без водопостачання.

Внаслідок обстрілу Новоселівки Другої загинув місцевий житель1935-го року народження та пошкоджені приватні оселі мешканців і прилеглі домогосподарства.

Також читайте: 1 воїна поранено, найманці РФ обстріляли зі 122-мм артилерії Новомихайлівку та Новоселівку Другу, - пресцентр ОС

Поблизу Луганського російські окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У напрямку Миронівського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі селища Піски ворог обстрілював наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, на межі Донецької та Луганської областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зазнав вогнепальні осколкові поранення. Воїн в медичній установі, стан його здоров'я - задовільний", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

Станом на 7:00 ранку 12 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали у відомстві.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Никогда мьі не будем братьями
Ни по Родине, ни по матери.(С)
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12.08.2021 08:17
+5
Вовка, чому не припиниш війну? Обіцяв же, брехливий поц.
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12.08.2021 08:10
+5
доотводился, также как и обещания зп по 4к
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12.08.2021 08:40
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Вовка, чому не припиниш війну? Обіцяв же, брехливий поц.
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12.08.2021 08:10 Відповісти
Та ж прекращать уже нечего,Петька за две недели кончил войну............На інше сили направ, а не на вибори знову.....того ,що вже було.....діючого не хвалю....
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12.08.2021 09:19 Відповісти
Унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув мирний житель і поранений український воїн, 4 населені пункти залишилися без світла, 1 - без води. За добу - 8 порушень "тиші" - Цензор.НЕТ 1317
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12.08.2021 09:22 Відповісти
Братья дают! Так ненавидеть ,,один народ,,
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12.08.2021 08:11 Відповісти
Никогда мьі не будем братьями
Ни по Родине, ни по матери.(С)
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12.08.2021 08:17 Відповісти
Какой какой "режим" орки нарушили?! Зеленый театр абсурда...
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12.08.2021 08:38 Відповісти
доотводился, также как и обещания зп по 4к
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12.08.2021 08:40 Відповісти
И не забываем за все это благодарить жидозеленое убожество
Унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув мирний житель і поранений український воїн, 4 населені пункти залишилися без світла, 1 - без води. За добу - 8 порушень "тиші" - Цензор.НЕТ 4431
показати весь коментар
12.08.2021 09:27 Відповісти
Унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув мирний житель і поранений український воїн, 4 населені пункти залишилися без світла, 1 - без води. За добу - 8 порушень "тиші" - Цензор.НЕТ 8389
показати весь коментар
12.08.2021 09:44 Відповісти
 
 