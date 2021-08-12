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Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих

Вертоліт Мі-8 АТ "Витязь-Аеро", на борту якого перебувало 16 осіб, упав у Кроноцькому заповіднику на Камчатці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".

За попередніми даними, на борту вертольота перебували три члени екіпажу і 13 пасажирів. За різними даними, в результаті падіння загинули сім або вісім осіб. Найближчим часом до місця аварії прибуде група медиків.

Як повідомляє ВВС з посиланням на рятувальників, вертоліт упав у Курильське озеро і затонув на глибині близько 100 метрів.

Вижили вісім осіб, п'ятьох направили в крайову лікарню Петропавловська-Камчатського, інші залишилися в прилеглому селищі.

Разом з тим, як повідомляє ТАСС з посиланням на власні джерела, шансів знайти живими вісім осіб з вертольота, що впав в озеро на Камчатці, практично немає.

На борту були туристи з Москви і Санкт-Петербурга, серед них одна дитина. Першою зупинкою в їхній екскурсійній програмі повинно було стати озеро Курильське, звідти вони повинні були вирушити на вулкан Ходутка.

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До пошуково-рятувальних робіт залучено 45 осіб та вісім одиниць техніки. На місце аварії вертольота до людей вилетіли рятувальники регіональної пошуково-рятувальної бази.

Слідчі органи порушили кримінальну справу за частиною 3 статті 263 Кримінального кодексу РФ ("Порушення правил безпеки повітряного транспорту, що спричинило смерть двох і більше осіб"). "Слідча група виїхала на місце події", - йдеться в повідомленні слідства.

Як повідомило виданню джерело в екстрених службах, зараз розглядаються дві причини аварії вертольота.

Серед основних версій жорсткої посадки розглядаються як відмова двигунів, так і помилка пілотування.

При цьому комерційний директор компанії "Витязь-Аеро" Дмитро Черних повідомив, що Мі-8 був у справному стані і проходив капітальний ремонт у 2020 році. Джерело агентства також підтвердив, що вертоліт оглянули перед вильотом, і він не мав технічних неполадок.

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Крім того, екіпаж під час польоту не доповідав про технічні проблеми на борту.

"За попередньою інформацією, сам політ проходив штатно", - повідомило джерело. За його словами, двох членів екіпажу, яким вдалося вижити, опитають в рамках розслідування аварії.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+33
Вертолет с туристами упал в Курильское озеро в России, СМИ сообщают о погибших - Цензор.НЕТ 827 нехай щастить!
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12.08.2021 08:13
+24
Случись такое с греками, чилийцами или марокканцами, с кем угодно, считал бы горем. А про кацапов почитал, чуть головой кивнул - гуд! - и дальше пошел по новостям.
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12.08.2021 08:22
+21
як казав Джохар Дудаєв"у меня нет злости к руским,есть чуство брезгливости,как к дохлому скоту
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12.08.2021 08:23
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Вертолет с туристами упал в Курильское озеро в России, СМИ сообщают о погибших - Цензор.НЕТ 827 нехай щастить!
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12.08.2021 08:13 Відповісти
Ну может же Цензор порадовать по утру Вертолет с туристами упал в Курильское озеро в России, СМИ сообщают о погибших - Цензор.НЕТ 2326
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12.08.2021 08:25 Відповісти
Вертолет с туристами упал в Курильское озеро в России, СМИ сообщают о погибших - Цензор.НЕТ 6177
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12.08.2021 08:30 Відповісти
Так!
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12.08.2021 08:32 Відповісти
в результате падения погибли семь или восемь человек

Кацапы своих уже даже и не стараются считать 🤣🤣🤣.
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12.08.2021 08:33 Відповісти
так про войну - то погибло мол 5 млн, потом - нет, 25, потом - нет 47 недавно высрали. а тут просто мелоч - рожалкам даже надо не напрягаться шоб 7-8 новых животных породить)
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12.08.2021 08:35 Відповісти
І не чоловік, а штук.
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12.08.2021 08:51 Відповісти
Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 4584
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12.08.2021 09:29 Відповісти
Ну і як у серісері побажаємо - Вдвое-втрое выше нормы получай страна моя!!!
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12.08.2021 09:25 Відповісти
...турысТАМ...
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12.08.2021 09:50 Відповісти
це їм за обстріляний нью-йорк
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12.08.2021 10:08 Відповісти
Мабуть був важчим за повітря.
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12.08.2021 08:14 Відповісти
Как говорится:
Корова лягла поперёк борозды
Ей всё равно, а мне до .....безразлично !
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12.08.2021 08:15 Відповісти
Сегодня у рыб и раков будет пир
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12.08.2021 08:15 Відповісти
Заважкий!
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12.08.2021 08:16 Відповісти
Дивно. І ніякого співчуття у мене немає. Ні радості ні співчуття - пох на расєян.
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12.08.2021 08:17 Відповісти
Всю свою жизнь я боялся летать. И всю жизнь- таки летал. Хрена бы меня кто затащил на борт, если бы была возможность этого избежать. Тем более- на борт МИ-8. А тут- туристы, блин... Полетали...
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12.08.2021 08:18 Відповісти
Рукожопи, сер.Вертолет с туристами упал в Курильское озеро в России, СМИ сообщают о погибших - Цензор.НЕТ 1671
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12.08.2021 08:24 Відповісти
Вот это- ДА!!! Ударное видео!
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12.08.2021 08:25 Відповісти
Вертолет с туристами упал в Курильское озеро в России, СМИ сообщают о погибших - Цензор.НЕТ 3490
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12.08.2021 08:26 Відповісти
Явно видны перекосы в летной подготовке. Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 3701
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12.08.2021 10:12 Відповісти
Як на мене, там занадто багато пасажирів/вантажу щоб відірватись від води. Це ж не тверда поверхня землі. Ось і клюнув носом.
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12.08.2021 10:18 Відповісти
Ну це був натяк-каламбур на недоліки в підготовці пілота, зростаючиу кут тангажу - у просторіччі - перекос, та неправильно виставлениі кути нахилу лопатей гвинта в аппараті перекосу. Судячи з кута тангажу, пілот зробив спробу злетіти зі значною горизонтальною складовою прискорення, а треба було злітати вертикально.
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12.08.2021 10:31 Відповісти
а шо, на морі катастроф менше, ніж в повітрі? Та навіть піратів більше! І на порядки більше захоплень!
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12.08.2021 09:56 Відповісти
7 х -200 =коммуно-фашистам кранты.
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12.08.2021 08:18 Відповісти
коммуно-фиделькастристам - не сравнивай говно с итальянцами, а?
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12.08.2021 08:33 Відповісти
Случись такое с греками, чилийцами или марокканцами, с кем угодно, считал бы горем. А про кацапов почитал, чуть головой кивнул - гуд! - и дальше пошел по новостям.
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12.08.2021 08:22 Відповісти
Пох.
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12.08.2021 08:23 Відповісти
як казав Джохар Дудаєв"у меня нет злости к руским,есть чуство брезгливости,как к дохлому скоту
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12.08.2021 08:23 Відповісти
бабы ясчё нарожают ёпта !
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12.08.2021 08:24 Відповісти
Жаль что на этом борту Х#йла и Оленевода не было...
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12.08.2021 08:25 Відповісти
да там 100млн. уйлов и оленеводов - не будет путина - будет пусин или мусин
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12.08.2021 08:32 Відповісти
Ну почему же мне насрать?))
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12.08.2021 08:26 Відповісти
Вертолет Ми-8 АО "Витязь-Аэро" Источник: https://censor.net/ru/n3282279\\\\\\\\\\

Говналоговнет?))
это как назвали свои летающие жестянки - Ватно-космические силы - хотя там скорее надо - Батутно-катапультные

счастья и здоровья всем окочурившимся кстати Вертолет с туристами упал в Курильское озеро в России, СМИ сообщают о погибших - Цензор.НЕТ 4025
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12.08.2021 08:31 Відповісти
А в каців все, що пов'язане з їх почуттям вялічія, завжди перегукується зі слов'янською міфологією і героїчним епосом тих часів. Хоча де - монголо-кацапи, а де - слов'яни і Київська Русь. Правильніше звучало б:
"Ватолет подводно-космических войск Северной Нигерии "Кызыл-Юрт" оказался тежелее воздуха и погрузился на дно в поисках хора Александрова, в результате штатного приводнения. Потери среди экипажа и пассажиров засекречены спец.указом фюрер-хана. Вероятно, пребывающие на борту ватолета скончались от разрыва пердаков. Прибывшие на место приводнения спасатели погрузились на дно озера, и слышали, как кто-то изнутри ватолета выстукивает морзянкой "ПТН ХЛО".
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12.08.2021 09:01 Відповісти
На Камчатке падает до шести вертолетов в год (обзор авиапроисшествий)в этом году там уже упало два АНа и два и по одному СУ-35 и СУ-30 из-за руко()()пости.
что бы русские не делали , все равно их жалко, .....

Не даром у россиян есть поговорка. Помер Максим и хрен с ним. Так и с природой, такое отношение. Как и к собственному населению бабы еще нарожают.
А любимый герой всегда Иван Дурачок, лежащий на печи.
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12.08.2021 08:35 Відповісти
за сказки - оно то так, но у нас, помню - куча сказок про "убогий та багатий" или про бедного брата и богатого брата, где непременно лентяй нахлобучивает богача. так шо насчет сказок нужно просто помолчать. ну, сам посуди то.
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12.08.2021 10:21 Відповісти
по коментам можно понять, что сделали рашисты своим поведением к украинцам. правило - угол падения равен углу отражения никто не отменял.
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12.08.2021 08:37 Відповісти
Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 6637
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12.08.2021 08:38 Відповісти
СМамалет в Охоткое море упал,теперЬ вирталет...,август стирашный месяц для РАБссии... 12 августа подлодка Курск погибла от снайперской винтовки ...Астанавитеь чуваки.. Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 1192
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12.08.2021 08:49 Відповісти
Браконьєри?
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12.08.2021 08:50 Відповісти
Так это должна быть новость а украинских СМИ? Нам какое дело до их вертолетов. Напоминает ватные СМИ, где с утра до вечера об Украине))))
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12.08.2021 08:52 Відповісти
Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 9463 Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 7915
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12.08.2021 08:53 Відповісти
Дваа дебила это сила... Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 1839
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12.08.2021 08:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=l7o_hScUHTc

Камчатка, ноющий турист - древний боян, но про русских идеально.
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12.08.2021 08:59 Відповісти
Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 135 Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 7836Избушку мавзолейные построили..
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12.08.2021 09:02 Відповісти
Жаль озеро, оно не виновато
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12.08.2021 09:05 Відповісти
Вчера Путлер приказал срочно остановить смертность на РАБссии... Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 8640Демография катастрофическая...
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12.08.2021 09:05 Відповісти
Кстати,кто-то из высокопоставленных работников "Россгосстата",или как его там, (хотя уже и бывший и,как утверждают злые языки,нынешний зек) брякнул московским журналюгам,что ватников на улусии не140 млн.штук, как принято считать в мире,а что-то всего около 80-85 млн. особей,за что и поплатился свободой,наивный,буквально через несколько дней после интервью. Вроде бы мелочь, но как приятно.
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12.08.2021 13:31 Відповісти
Бульбафюрер Лукашеску спасет РАБссию,,, 10 млн человеков это не вам не стадо Шариковых... Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 6694
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12.08.2021 09:07 Відповісти
Все таки как ни крути...а Бумеранг штука сурьезная всегда возвращается на местьо преступления... Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 8029"подвигов" много ..Чечня 2 раза,Ю.Осетя,Абхазия,Приднестровье,Грузия,Украина,Белорусь...
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12.08.2021 09:11 Відповісти
кацапия падёт -
как ентот вертальот ! Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 8318
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12.08.2021 09:43 Відповісти
Чим більше кацапів відправляється в пекло на "перевиховання у котлах із киплячою смолою" у будь-якій точці Земної кулі,тим в Україні легше стає дихати.
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12.08.2021 09:55 Відповісти
бред - нету никаких котлов и смолы - Цезарь доказал шо нет.
шо? не доказал? так и св. Петр тоже не доказал шо есть то)
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12.08.2021 10:32 Відповісти
Сенатор, там завезли уже наконец то галоперидол, пройдите в процедурную? Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 4006
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12.08.2021 10:31 Відповісти
Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 7432
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12.08.2021 10:57 Відповісти
без бендерских деталей из гомна и веток не летае
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12.08.2021 11:46 Відповісти
БРАВО !!! Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 3275
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12.08.2021 11:55 Відповісти
Вертоліт із туристами впав у Курильське озеро в Росії, ЗМІ повідомляють про загиблих - Цензор.НЕТ 622
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12.08.2021 11:55 Відповісти
Це прекрасно . Російські фашисти понесли втрати . Ще один маленький крок до МИРУ .
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12.08.2021 13:37 Відповісти
 
 