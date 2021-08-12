Ефектний червоно-чорний дизайн готелю "Бандерштадт" в Івано-Франківську показав мер міста. ФОТО
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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків представив проєкт реконструкції єдиного комунального готелю міста - "Бандерштадт". Так, мер опублікував фото майбутнього фасаду із зображенням, яке нагадало користувачам фейсбуку емблему "СС".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Марцінківа.
"Готель "Прикарпаття" зведений в 1960 році, колись приймав екіпажі літаків та гостей, які прибували авіатранспортом. Сьогодні він називається "Бандерштадт" та має у штаті 8 працівників. Тут розміщені 34 номери, з них 17 одномісних, 16 двомісних та один напівлюкс. Нещодавно на зароблені кошти готелю закупили автономні бойлери та встановили їх у номерах. Почергово в номерах проводитимуть ремонти. А також у планах заміна вікон та ремонт фасаду. Тож вже скоро він виглядатиме ось так", - написав Марцінків.
На фотографію проєкту реконструкції фасаду звернув увагу блогер з Івано-Франківська Остап Українець, автор ютуб-каналу "Твоя підпільна гуманітарка".
"Ще однієї руни бракує на фасаді, здається", - пожартував він.
Так, на будівлі планують зобразити руну "зіг" - її подвоєння є символом воєнізованого нацистського формування "СС".
Нагадаємо, що член ВО "Свобода" Руслан Марцінків, який став главою міста в 2015 році, раніше вдавався до дискримінаційних заяв і ініціатив. У березні 2020 року він доручив створити в місті намет по боротьбі "зі сміттям і циганами", а в 2018-му намагався зігнати учнів і медичних працівників на релігійний захід Української греко-католицької церкви. Також чиновник заявляв, що в місті ніколи не проведуть прайд, і що "гей не може бути патріотом". Такі вислови викликали тоді обурення серед правозахисників. У квітні минулого року він також доручив правоохоронцям вивезти ромів з міста в Закарпатську область. Тих, хто їхати відмовляється, глава міста рекомендував "пакувати" в автобус. Через це щодо Марцінківа відкрили провадження, проте згодом закрили.
Будь ласка, зачекайте...
Марцинкив этнический
еврюшаюрист, и выполняет чей-то провокационный приказ.
-"Це одна з наших найбільших помилок, що ми досі не припинили культурні війни в Україні. Моя політика проста: українській мові підтримку, решті - свободу вільного спілкування, вільного використання. До речі, це гарантовано Конституцією". - "сказанув" Арестович.
По перше: в "Статті 10. Конституції вказано на імператив, що ... Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України." Ще раз підкреслю на імперативі : "... функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України."
-По друге... - на момент прийняття Конституції ( 1996 р) російська мова ще не була ні інструментом агресії, ні сепаратизму. Тобто - не була ні ознакою, ні інструментом крайньої ворожості до Незалежної України.
-Але ж слідом за "культурною війною", прийшла і реальна ... з втратою території... !
- І нарешті.... скажу і я (а не лише Арестович) свою особисту думку: "всіх батьків, які на восьмому році агресії росії проти України заставляє досі своїх дітей не привчає до української мови , хто їх привчає зневажати українську мову слід кваліфікувати ворогами України" ... з відповідними наслідками для них...
Тобто - слід не просто проводити екзамен зі знання української мови при відборі на державну службу, а навіть НЕ ДОПУСКАТИ до екзамену тих, чиї діти шкільного віку не володіють державною мовою (що і слід записати в законі) ! Бо вони - вороги державності... і не лише мови, але й патріотичного виховання молоді, потенційні зрадники... скриті (через тупість), чи відверті (через ту ж відвертість)- то вже не має значення.
Тому - нехай думають тепер..., а не висловлюють й досі свої "протести" і чинять опір... руйнують освіту і патріотизм. Відмова від захисту мови є складовою відмови від захисту Незалежності !
от про блогера того взнали, що йому рун не достає
Вчите мову !
2050 рік, Сибір, окраїна Української Імперії. Хутір, на хуторі стоїть стара велика хата-мазанка. У хаті сидить старий українець, справжнісінький козарлюга: оселедець, шаровари, вишита сорочка. Їсть він собі великою ложкою вареники зі сметаною, але раптом десь поруч якісь крики пролунали. Козак повільно підвівся, вийшов у сіни. Одягнув кожуха й шапку, зняв із кілочка кріса й вийшов на двір.
За вікном пролунали два постріли, відчиняються двері, козак заходить у хату, роздягається і знову спокійно сідає за стіл до ще теплих вареників.
Голос за кадром: «Ці кляті москалі вже настільки знахабніли, аж почали до людських осель підбиратися!»
Потому совок прет часто из комментов .
А как только украинцы обсуждают своё право быть украинцами- сразу поднимается визг про нацизм
Скрябін - Бандерштатівські коломийки(live @ Бандерштат'14
😀😀😀
https://youtu.be/vRYtlT5pqTE
И тени дидов беспокойно зашевелились в черепных коробках...
https://youtu.be/vRYtlT5pqTE
Ми так голосно співали, що кричали свині.
Мабуть німці вже співають "Слава Україні!!!"
Добрий тест !
Я не понимаю, откуда у вас берется желание выдавать тупые шуточки на эту тему?
Вот таких решений бы больше в Украине! А не провакационно-размальованых курятников.