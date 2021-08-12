Козак після зустрічі з президентом Молдови Санду заявив, що блокади Придністров'я не буде
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Президент Молдови Майя Санду обговорила із заступником керівника адміністрації президента РФ Дмитром Козаком, який прибув до Кишинева з візитом, експорт молдавської сільгосппродукції на російський ринок, новий контракт на поставку газу, а також врегулювання в Придністров'ї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в середу, 11 серпня, повідомили в адміністрації глави молдавської держави.
"Ми підтвердили наш настрій на прагматичний, конструктивний діалог в інтересах наших громадян. Обговорили низку важливих тем на порядку двосторонніх відносин, в тому числі експорт молдавської сільгосппродукції на російський ринок і новий контракт на поставку газу для нашої країни", - заявила Санду.
Зазначається, що в ході зустрічі обговорювалося і питання врегулювання придністровського конфлікту.
"Ми підтвердили твердий намір Республіки Молдова відновити процес врегулювання виключно мирними, політико-дипломатичними засобами в рамках існуючих переговорних майданчиків при дотриманні суверенітету і територіальної цілісності нашої країни в її міжнародно-визнаних кордонах", - зазначила Санду.
За словами президентa Молдови, у Республіки у відносинах з РФ велика повістка, і є багато тем, що становлять взаємний інтерес для держав і громадян цих країн.
"Ми обговорили їх в рамках сьогоднішньої зустрічі і готові продовжити їх детальний розгляд, в тому числі за рахунок активізації двосторонніх контактів. Оцінили готовність російської сторони до їх активізації, що сприятиме зміцненню діалогу між нашими країнами", - зазначила Санду.
Дмитро Козак у свою чергу підкреслив, що рішення придністровського питання - внутрішня справа Молдови.
"Майя Григорівна запевнила, що блокади Придністров'я не буде, влада робить все, щоб цього не допустити, оскільки там теж проживають громадяни Молдови", - заявив Козак, чиї слова наводить РІА "Новости". Також він зазначив, що зараз між Кишиневом і Тирасполем ведуться переговори про недопущення утискання прав придністровців
"Сторони повинні домовитися всередині країни. Росія готова посприяти, щоб вони домовилися, ми не готові висувати власні умови врегулювання", - додав Козак.
Також Козак повідомив, що Молдова попросила РФ допомогти з утилізацією боєприпасів в Придністров'ї і з цього питання країни домовилися про взаємодію. Він зазначив, що російська сторона сама зацікавлена в ліквідації боєприпасів, у яких закінчився термін експлуатації.
Йдеться про склад боєприпасів в придністровському селі Колбасна, розташованому недалеко від кордону з Україною.
Також він зазначив за підсумками зустрічі, що Кишинів і Москва погодили зняття бар'єрів у взаємній торгівлі. "Домовилися про співпрацю з питань взаємної торгівлі, про безмитну торгівлю, про зняття тих обмежень, які виникли для російських експортерів", - вказав він.
За словами Козака, Москва у відповідь готова до поставок молдавської сільгосппродукції на російський ринок.
Будь ласка, зачекайте...
Одесса , Николаев и Бахчисарай и Очаков это типа украинские названия)))
А для этого раша ещё зелёных человечков забросит самолетами - у них ведь задача создавать проблемы для Молдовы и Украины
активными усилиями в урегулировании приднестровского конфликта..Что
предусматривал "план Козака" в Молдове? Во-первых, сохранение на 20 лет российского военного присутствия. Во-вторых, Молдова должна была превратиться из унитарного
государства в федерацию, а Приднестровье и Гагаузия получали статус субъектов
федерации с правом вето на ключевые вопросы внутренней и внешней политики
(интеграция в НАТО и ЕС должна была исчезнуть с повестки дня). В-третьих, русский язык получал в Молдове статус второго
государственного/официального. В-четвертых, дополнительный тайный протокол предусматривал гарантии
сохранения в Приднестровье российской собственности (приобретенной в результате
так называемой приватизации), оплату Молдовой многомиллиардного долга за
потребленный Приднестровьем российский газ, а также гарантии безопасности
пророссийскому руководству Приднестровья, включительно с руководством местных
спецслужб."Реален ли "план Козака" для Донбасса?
""Стороны должны договориться внутри страны. Россия готова оказать содействие, чтобы они договорились, мы не готовы выдвигать собственные условия урегулирования", - добавил Козак" Источник: https://censor.net/ru/n3282283
Ничего не напоминает?
А не через наше ли воздушное пространство происходит обеспечение оккупационных войск Роиси в Приднестровье?
А Запад смотрит на эту постсовковую кумедию и не может понять, чего мы от него хотим, если сами нихера не пытаемся сделать с Роисей, а только иногда вяло отбиваемся.
Таким образом показывая, что и Киев, хоть и отодрали куски территории у него, должен урегулировать внутренний конфликт с ОРДЛО, и внутренний конфликт (по их мнению) не должен препятствовать Киеву с Москвой продолжать как и раньше беспрепятственно торговать и т.д., как вот с Молдовой, как буд-то ничего не случилось в 2014.
Т.е. кацапы пытаются вбивать некий клин меж Киевом и Молдовой.
в очів дупу. Ватне населення і породжує оцих зелепнів і сандів, і цей процес безкінечний, бо демократичні вибори у неготовому до них, несвідомому суспільстві породжують лише химер і монстрів.
И,главное,раша выполнять будет ( какое-то время),и играть рашу тоже заставят по своим правилам!
В кремле обосрались не только с Азербайджаном,но и с Молдовой.
Ага, вот только ликвидировать эти боеприпасы и вывести свою армию паРаша обязывалась еще до 2002 года, а потом, естественно, этими договорами тупо подтерлась и отказалась выполнять. Единственное, что от этих свиней можно ожидать, так это замену боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации на новые.
Для решения ВСЕХ территориальных претензий надо иметь железные яйца и стальной хребет. И точно знать что ты хочешь! А не бла бла бла......