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Молдова (1291) Придністров'я (369) Козак (115) Майя Санду (204)

Козак після зустрічі з президентом Молдови Санду заявив, що блокади Придністров'я не буде

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Козак після зустрічі з президентом Молдови Санду заявив, що блокади Придністров'я не буде

Президент Молдови Майя Санду обговорила із заступником керівника адміністрації президента РФ Дмитром Козаком, який прибув до Кишинева з візитом, експорт молдавської сільгосппродукції на російський ринок, новий контракт на поставку газу, а також врегулювання в Придністров'ї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в середу, 11 серпня, повідомили в адміністрації глави молдавської держави.

"Ми підтвердили наш настрій на прагматичний, конструктивний діалог в інтересах наших громадян. Обговорили низку важливих тем на порядку двосторонніх відносин, в тому числі експорт молдавської сільгосппродукції на російський ринок і новий контракт на поставку газу для нашої країни", - заявила Санду.

Зазначається, що в ході зустрічі обговорювалося і питання врегулювання придністровського конфлікту.

"Ми підтвердили твердий намір Республіки Молдова відновити процес врегулювання виключно мирними, політико-дипломатичними засобами в рамках існуючих переговорних майданчиків при дотриманні суверенітету і територіальної цілісності нашої країни в її міжнародно-визнаних кордонах", - зазначила Санду.

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За словами президентa Молдови, у Республіки у відносинах з РФ велика повістка, і є багато тем, що становлять взаємний інтерес для держав і громадян цих країн.

"Ми обговорили їх в рамках сьогоднішньої зустрічі і готові продовжити їх детальний розгляд, в тому числі за рахунок активізації двосторонніх контактів. Оцінили готовність російської сторони до їх активізації, що сприятиме зміцненню діалогу між нашими країнами", - зазначила Санду.

Дмитро Козак у свою чергу підкреслив, що рішення придністровського питання - внутрішня справа Молдови.

"Майя Григорівна запевнила, що блокади Придністров'я не буде, влада робить все, щоб цього не допустити, оскільки там теж проживають громадяни Молдови", - заявив Козак, чиї слова наводить РІА "Новости". Також він зазначив, що зараз між Кишиневом і Тирасполем ведуться переговори про недопущення утискання прав придністровців

"Сторони повинні домовитися всередині країни. Росія готова посприяти, щоб вони домовилися, ми не готові висувати власні умови врегулювання", - додав Козак.

Також Козак повідомив, що Молдова попросила РФ допомогти з утилізацією боєприпасів в Придністров'ї і з цього питання країни домовилися про взаємодію. Він зазначив, що російська сторона сама зацікавлена ​​в ліквідації боєприпасів, у яких закінчився термін експлуатації.

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Йдеться про склад боєприпасів в придністровському селі Колбасна, розташованому недалеко від кордону з Україною.

Також він зазначив за підсумками зустрічі, що Кишинів і Москва погодили зняття бар'єрів у взаємній торгівлі. "Домовилися про співпрацю з питань взаємної торгівлі, про безмитну торгівлю, про зняття тих обмежень, які виникли для російських експортерів", - вказав він.

За словами Козака, Москва у відповідь готова до поставок молдавської сільгосппродукції на російський ринок.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
Договір з роССією-не вартий навіть паперу на якому він написаний. Не мої слова,але підтверджені часом і вчинками кацапів.
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12.08.2021 09:00
+17
А когда российские войска из Приднестровья выведут ? Шото Козак лукавит
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12.08.2021 08:57
+15
«Молдова попросила РФ помочь с утилизацией боеприпасов в Приднестровье»

А для этого раша ещё зелёных человечков забросит самолетами - у них ведь задача создавать проблемы для Молдовы и Украины
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12.08.2021 09:00
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Правильно все делют, раз зебила кусок не берет трубку, то пусть не обижается тесному партнерсву и сотруднечеству Молдовы с кацапами!!!
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12.08.2021 08:57 Відповісти
А никто и не обижается, все лезут сотрудничать с ******.
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12.08.2021 09:28 Відповісти
А когда российские войска из Приднестровья выведут ? Шото Козак лукавит
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12.08.2021 08:57 Відповісти
Когда им пендаля отвесят, сами не уйдут!
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12.08.2021 09:37 Відповісти
Похоже на сдачу Приднестровья, от которого и так не было никаких бонусов, только напряжённость. Решили воспользоваться моментом, когда США сдают Афганистан, чтобы избавиться от молдавских дел, которые всё равно ничего не значат, а какую-нибудь войнушку за Приднестровье могли бы там развязать. И что тогда делать, получить войну заодно и с Украиной, чтобы достать до Молдавии, или утереться соплями как сейчас американцы с Афганистаном? Поэтому есть смысл от них избавиться, всё равно никакого значения они не имеют. Там нет ни богатств, ни населения, ни каких-то стратегических торговых путей или военного смысла. Это не Беларусь и даже не Армения.
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12.08.2021 09:54 Відповісти
здача ПМР касапами можлива лише через виведення звідти 14-ї армії, і ніяк інакше. А про виведення вони навіть чути не хочуть.
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12.08.2021 10:04 Відповісти
Колбасна это исконно молдавское название посёлка?
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12.08.2021 08:59 Відповісти
Не факт) молдаване не додумались переименовывать поселки ,которые вошли в состав МССР в 1940 году в отличие от Украины , которая массово переименовывали молдавские, болгарские и гагаузкие села в ренийском, измаильском районах, да и вообще в Бессарабии,. Ну чтоб сделать их типа украинскими))
Одесса , Николаев и Бахчисарай и Очаков это типа украинские названия)))
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12.08.2021 10:11 Відповісти
Просто эти села находятся в приднстровье ,кацарыльской вотчине ,и Молдова не имеет там возможности это сделать.На остальной територии все уже лет 25 назад переименовано.
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12.08.2021 10:35 Відповісти
Не вовремя попросила молдаванка про утилизацию.сейчас все в лугандон и бамбас отправят.
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12.08.2021 10:32 Відповісти
Стороны должны договариваться внутри страны, а войска там чьи?
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12.08.2021 08:59 Відповісти
Договір з роССією-не вартий навіть паперу на якому він написаний. Не мої слова,але підтверджені часом і вчинками кацапів.
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12.08.2021 09:00 Відповісти
«Молдова попросила РФ помочь с утилизацией боеприпасов в Приднестровье»

А для этого раша ещё зелёных человечков забросит самолетами - у них ведь задача создавать проблемы для Молдовы и Украины
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12.08.2021 09:00 Відповісти
В Приднестровье совковый хаб боеприпасов, помоему самый крупный в Восточной Европе, именно этим кацапы обосновали ввод так называемых миротворцев, шоб охранять склад. Санду все правильно делает, мол, давайте уничтожим боеприпасы, тогда и основание для кацапов там оставаться не будет, им прейдется еще какую нибудь хрень придумать, шоб обосновать свое присутствие, поскольку никаких боевых действий и перестрелок с Приднестровьем нет, опасности нет. Так называемые миротворцы должны были выйти оттуда еще в начале 2000 х тысячных, но.....
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12.08.2021 09:24 Відповісти
Москве жрать нечего, раз уж Молдове дупу лижут
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12.08.2021 09:00 Відповісти
слушать рашиста-Козака ,который отвечает за создание хаоса не только в Молдавии,но и сейчас в Украине,все равно что против ветра сцать Козак после встречи с президентом Молдовы Санду заявил, что блокады Приднестровья не будет - Цензор.НЕТ 4638
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12.08.2021 09:03 Відповісти
С Молдовой, которая им сейчас нах не нужна, кацапы будут ласковые- хоть к геморрою прикладывай. Просто чтоб показать на международной арене - видите, когда с нами по хорошему, мы суперсговорчивые, а если Украины вые... так это ее проблемы. И будут продвигать эту идею на любых переговорах.
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12.08.2021 09:03 Відповісти
Несомненно. Так и будет.
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12.08.2021 09:05 Відповісти
Молдова їм дуже потрібна. Там вони демонструють в дії план, аналогічний запропонованому Україні з Донбасом. Дуже небезпечний для нас прецедент.
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12.08.2021 09:37 Відповісти
Неужто так и сидели в масках все, кроме Козака? Козак после встречи с президентом Молдовы Санду заявил, что блокады Приднестровья не будет - Цензор.НЕТ 1734 Ни в жисть не поверю. Сфотались- и хватит.
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12.08.2021 09:04 Відповісти
Санду поняла, что шмаркля будет рад Молдову лишний раз под удар Московии подставить и решила до импичмента шмаркли не рисковать.
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12.08.2021 09:05 Відповісти
Вся ПМР это Украина, там всегда говорили на украинском языке, названия сел были тоже украинские. Потом "индустриализировали" край и завезли туда русскоязычное население вместе с армией. Украина в 92 году и помогла создать этот анклав.
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12.08.2021 09:06 Відповісти
Дочаусобивалось "шимпанЗЕ"? Ну нелох?Ні нелох,а НЕЛОШАРА.
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12.08.2021 09:06 Відповісти
ГЛАВНОЕ НЕ ДАВАТЬ РОССИИ ТУДА БОЛЬШЕ НИЧЕГО ЗАВОЗИТЬ !!!
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12.08.2021 09:07 Відповісти
Козак после встречи с президентом Молдовы Санду заявил, что блокады Приднестровья не будет - Цензор.НЕТ 9940 Козак после встречи с президентом Молдовы Санду заявил, что блокады Приднестровья не будет - Цензор.НЕТ 3602
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12.08.2021 09:10 Відповісти
О какой дипломатии вообще разговор? Хочешь корридор из Одессы в Тирасполь? Все эти гоноры возможны, но не с Зе.
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12.08.2021 09:22 Відповісти
А как о невыполнении Россией взятых в Стамбуле в 1999 году обязательств по выводу своих войск из Грузии и Приднестровья 7
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12.08.2021 09:19 Відповісти
коли і як касапи виконували свої зобов'язання?
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12.08.2021 10:01 Відповісти
тот самый козак, "Дмитрий Козак, который в 2003 году отметился
активными усилиями в урегулировании приднестровского конфликта..Что
предусматривал "план Козака" в Молдове? Во-первых, сохранение на 20 лет российского военного присутствия. Во-вторых, Молдова должна была превратиться из унитарного
государства в федерацию, а Приднестровье и Гагаузия получали статус субъектов
федерации с правом вето на ключевые вопросы внутренней и внешней политики
(интеграция в НАТО и ЕС должна была исчезнуть с повестки дня). В-третьих, русский язык получал в Молдове статус второго
государственного/официального. В-четвертых, дополнительный тайный протокол предусматривал гарантии
сохранения в Приднестровье российской собственности (приобретенной в результате
так называемой приватизации), оплату Молдовой многомиллиардного долга за
потребленный Приднестровьем российский газ, а также гарантии безопасности
пророссийскому руководству Приднестровья, включительно с руководством местных
спецслужб."Реален ли "план Козака" для Донбасса?
""Стороны должны договориться внутри страны. Россия готова оказать содействие, чтобы они договорились, мы не готовы выдвигать собственные условия урегулирования", - добавил Козак" Источник: https://censor.net/ru/n3282283
Ничего не напоминает?
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12.08.2021 09:22 Відповісти
Походу ДНР и ЛНР кацапы тоже называют внутренней проблемой Украины и гражданской войной.

А не через наше ли воздушное пространство происходит обеспечение оккупационных войск Роиси в Приднестровье?
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12.08.2021 09:27 Відповісти
саме цікаве: через кишинівський аеропорт, і через молдовських диспетчерів...
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12.08.2021 10:02 Відповісти
Ну вот поэтому все так, как есть.

А Запад смотрит на эту постсовковую кумедию и не может понять, чего мы от него хотим, если сами нихера не пытаемся сделать с Роисей, а только иногда вяло отбиваемся.
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12.08.2021 10:07 Відповісти
Кремль этой встречей недвусмысленно прямо показывает Украине, что мол, вот мы отодрали кусок Молдовы в 91-м, но это не мешает. И вот мы с Кишинёвом встречаемся, торгуем, и мол, не вмешиваемся в отношения Кишинёва с Тирасполем - сами меж собою должны договориться, говорят.
Таким образом показывая, что и Киев, хоть и отодрали куски территории у него, должен урегулировать внутренний конфликт с ОРДЛО, и внутренний конфликт (по их мнению) не должен препятствовать Киеву с Москвой продолжать как и раньше беспрепятственно торговать и т.д., как вот с Молдовой, как буд-то ничего не случилось в 2014.
Т.е. кацапы пытаются вбивать некий клин меж Киевом и Молдовой.
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12.08.2021 09:34 Відповісти
Самі можемо клини вбивати - побільше "чаусів" і все буде "добре".
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12.08.2021 10:51 Відповісти
Главное,что б утилизация боеприпасов не произошла на нашей земле....
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12.08.2021 09:35 Відповісти
А сгореть на месте он не может?Можем майора на время одолжить с наших сгоревших,опыт есть.....
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12.08.2021 09:37 Відповісти
Вірити московитським козломордам-себе не поважати. В любий момент,коли оті суки вирішать для себе вигідним,вони підотруть отими "бомагами-угодаии-гарантіями" свої вонючі пердаки і порвуть отую бідную Молдову як барбос ганчірку. Як там говорив Станіславський:-НЕ ВІРЮ! Що не слово москаля- то три брехні!
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12.08.2021 09:47 Відповісти
Ну от бачите, а ви казали "зелепень", а Санду теж вирішила зазирнути ***** в очі в дупу. Ватне населення і породжує оцих зелепнів і сандів, і цей процес безкінечний, бо демократичні вибори у неготовому до них, несвідомому суспільстві породжують лише химер і монстрів.
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12.08.2021 10:11 Відповісти
Сандру этого не делала бы если по другую сторону от границы у власти был патриот Украины. Но увидев здесь пропутинского маланчика, который из желания поднαςρατь ей накануне выборов устроил чехарду с подранком Чаусом, она отложила решение проблемы на чуь-чуть попозже.
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12.08.2021 10:55 Відповісти
Ну це від Вас просто брехня, натягування сови на глобус.
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12.08.2021 11:07 Відповісти
санду и козак, сладкая парочка
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12.08.2021 10:21 Відповісти
Санду демократически выбранный лидер , а козак шестерка ***** самозванного.
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12.08.2021 10:28 Відповісти
Хорошо феберже рашке прикрутили! Сколько печенек преподнес Казак молдаванам,как что- то зажали в тиски.
И,главное,раша выполнять будет ( какое-то время),и играть рашу тоже заставят по своим правилам!
В кремле обосрались не только с Азербайджаном,но и с Молдовой.
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12.08.2021 10:24 Відповісти
Пісєц. ( Дмитрий Козак в свою очередь подчеркнул, что решение приднестровского вопроса - внутреннее дело Молдовы.) А кацапсячі вояки та кацапсячі маріонетки які там хазянують це теж внутрЄнній кАнХВлікт Молдови? Козак після зустрічі з президентом Молдови Санду заявив, що блокади Придністров'я не буде - Цензор.НЕТ 6887
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12.08.2021 10:35 Відповісти
"Козак отметил, что российская сторона сама заинтересована в ликвидации боеприпасов, у которых истек срок эксплуатации."

Ага, вот только ликвидировать эти боеприпасы и вывести свою армию паРаша обязывалась еще до 2002 года, а потом, естественно, этими договорами тупо подтерлась и отказалась выполнять. Единственное, что от этих свиней можно ожидать, так это замену боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации на новые.
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12.08.2021 11:39 Відповісти
Слилась бабенка? А казалась такой грозной и ивропейской...
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12.08.2021 12:24 Відповісти
Ни че она не слилась Козак напросился в гости приехал по говорили и уехал Все идет дальше главный страчегический и экономический партнер для Молдовы это Румыния и хороший надежный сосед Украина все будет норм.
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12.08.2021 13:33 Відповісти
Он прилетел на часном самолете ни кто его в аеропорту не встречал ни каких делегаций дали Козаку одну полицейскую машину сопровождения и он поехал на встречу . Основная тема была это не блокировать приднестовье и долги приднестровье за российский газ. Этот визит нужен был больше Москве. И когда его журналистка спросила -кто вас пригласил сюда? -так он роже скривил .У Молдовы и Румынии скоро совмесное заседание двух правительств рашка тут уже НАХ ни кому не нужна со своими скрепами
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12.08.2021 13:27 Відповісти
Запам'ятайте цей пост : як тільки рухне рашистська недоімперія (а в тому шо вона сконає ще за нашого життя я навіть найменших сумнівів не маю) - Молдова стане частиною Румунії(може увійти до складу на правах автономії), і отой придністровський гнидник буде швидко зачищений, як і усі інші окуповані кацападлією анклави на теренах бувшого совка. ЄС у найближчі десятиліття теж очікують значні тектонічні політичні трансформації, і нам треба бути готовими до того, що скоріш за все Україна стане членом зовсім іншого за своєю суттю об'єднання: щось на кшталт Балтійсько - Чорноморського, або ж східноєвропейського Аль'янсу чи то пак союзу. До речі- на фоні майбутнього неминучого загострення протистояння Китаю із Заходом, Україна(при адекватному керівництві) могла б скористатись тим що частина західних виробничих технологічних потужностей локалізованих у КНР будуть шукати нові майданчики для їх релокації - запропонувавши свої послуги і тим самим зміцнивши своє геополітичне та економічне становище.
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12.08.2021 14:14 Відповісти
Значит Санду не собирается решать проблему Приднестровья.
Для решения ВСЕХ территориальных претензий надо иметь железные яйца и стальной хребет. И точно знать что ты хочешь! А не бла бла бла......
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12.08.2021 15:24 Відповісти
 
 