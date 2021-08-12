У липні в Україні офіційно зареєстровано 1 426 нових випадків ВІЛ-інфекції, від СНІДу померли 254 людини, - ЦГЗ
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У липні 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 1426 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 415 пацієнтів діагностовано СНІД, а 254 людини померли від СНІДу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЦГЗ в Facebook.
Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у липні 2021 року:
- гетеросексуальний — 845;
- гомосексуальний — 46;
- парентеральний — 525;
- вертикальний — 146;
- невідомий — 2.
У ЦГЗ зазначили, що основними важелями у попередженні поширення ВІЛ-інфекції є дотримання здорового способу життя, відмова від ризикованої поведінки, зокрема вживання ін’єкційних наркотиків, та обов’язкове використання презервативів. А також свідоме ставлення до свого здоров’я.
PrEP — доконтактна профілактика, яка запобігає передаванню ВІЛ. Вона рекомендована всім, хто має високий ризик інфікуватися вірусом імунодефіциту людини. https://prep.phc.org.ua/
PrEP ефективна за умови щоденного прийому та забезпечує майже 100% захисту від ВІЛ-інфекції. Її застосовують у комплексі з іншими дієвими методами профілактики: презервативами та систематичним тестуванням на ВІЛ.
Доконтактну профілактику можна отримати безкоштовно, головне — виявити бажання і звернутися до закладу охорони здоров’я.
Для цього потрібно буде отримати консультацію лікаря, оцінити ризик зараження, зробити тест на ВІЛ та інші необхідні аналізи за призначенням.
Протипоказанням до PrEP є ВІЛ-позитивний статус. У цьому випадку людині необхідно розпочати прийом трьохкомпонентної антиретровірусної терапії.
Будь ласка, зачекайте...
Походження ковід же невідомо, тільки що США висновок цей зробили.
Може передається, а може ні. Походження невідомо!
Ви нормальний психічно?
Вам все відповіли. Якщо причина не знайдена, які висновки? Важко зрозуміти? Тримайтеся!
Вчера зашел в киевскую поликлинику в прививочный блок Модерны, там немного дурдомом пахнуло, куча народа, кипишь, медсестры сердитые, какойто иностранке стало плохо - откачивают, ее паренек кудахчет в истерике ниче не поймешь. Паника. Так как я сам работал в медицине, то прекрасно понимаю, что даже самый ответственны человек может напутать в таких условиях и со шприцами, и с флаконами, и случайно нарушить правила.
В итоге пошел на другой этаж и спокойно сделал КороноВак, кстати у китайцев все флаконы на одну иньекцию, как и должно быть в эпоху гепатитов и ВИЧ.
Десять антиваксеров укол не стали делать
Один попал на ИВЛ и их осталось девять.
Девять антиваксеров зашмыгали вдруг носом:
"Да это просто ОРЗ!" Но их осталось восемь.
Восемь антиваксеров не убедишь ничем,
Но третья волна прошла и их осталось семь!
Кричат семь антиваксеров: "Устроили дурдом!"
Один попал в больницу, остались вшестером.
Шесть антиваксеров твердят: "Не будем рисковать!"
Один почуял слабость - и вот их только пять.
Пять этих антиваксеров не верили в ковид,
Но стало их четыре - один в земле лежит.
Четыре антиваксера поехали на море,
Там подхватили дельта-штамм - и вот их только трое!
Три антиваксера сказали: "Оставьте нас в покое!"
Один на скорой укатил и их осталось двое.
Два антиваксера гуляли, нарушив карантин,
И вот спустя пару недель остался лишь один.
Последний антиваксер взглянул вокруг устало,
Пошёл на вакцинацию, и больше их не стало.
А то что то народ уже не реагирует а" угрозу" ковида... - нужно срочно придумать другую