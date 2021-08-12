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У загибелі 12-річного школяра зі Львова під час екскурсії на водоспад звинуватили вчительку: справу направлено ​​до суду

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У загибелі 12-річного школяра зі Львова під час екскурсії на водоспад звинуватили вчительку: справу направлено ​​до суду

У смерті шестикласника Артема Прадіда-Янчака, який 2 червня загинув під час шкільної екскурсії на водоспаді Кам'янка, правоохоронці вважають винною 45-річну вчительку Людмилу Гребень, яка супроводжувала дітей.

Обвинувальний акт проти неї спрямований у Сколівський районний суд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Гребень працює вчителькою музики у львівській школі №82. Вона також була класною керівницею 6-В-класу, де вчився загиблий учень.

Гребень постане перед судом за звинуваченням у неналежному виконанні обов'язків з охорони життя і здоров'я дітей (ч. 2 ст. 137 Кримінального кодексу України), санкція цієї статті передбачає від трьох до п'яти років ув'язнення.

Директор парку "Сколівські Бескиди" Василь Приндак розповів, що після загибелі школяра захист навколо водоспаду зробили надійнішим. "Від того часу ми вже обгородили верхню частину водоспада сіткою, а в нижній частині замінили загородження з дерев’яного на металеве. Також зробили додатковий загороджений оглядовий майданчик", – стверджує Василь Приндак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час шкільної екскурсії на Львівщині загинув шестикласник

Шестикласник зі Львова загинув вранці 2 червня, впавши під час екскурсії у водоспад і зачепившись за дерево. Його тіло дістали рятувальники, але медики змогли тільки констатувати смерть. У поліції повідомляли, що на екскурсії було 44 дитини і п'ятеро дорослих - троє вчителів та двоє батьків. За інформацією правоохоронців, хлопчик заліз на камені під час фотографування і послизнувся. Гребень тоді отримала серцевий напад і була госпіталізована в лікарню. Ще один учитель, який намагався врятувати дитину, був доставлений в лікарню з переохолодженням.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
естественно виновата не администрация парка а учительница, кто ж еще? Плакали теперь школьные экскурсии. Вряд-ли кто-либо из адекватных учителей в этой стране согласится на на это за 7000грн зарплаты
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12.08.2021 09:52
+17
PS в нормальной стране после такого профсоюз учителей объявил бы страйк бессрочный, но это в нормальной...
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12.08.2021 09:56
+15
Уследить за 30 болванами в классе сложно,что говорить об экскурсиях,безбашенная детвора что белка в колесе....,непоседы...
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12.08.2021 09:48
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Любая инициатива наказуема.
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12.08.2021 09:43 Відповісти
Прадеда Янчака, вчера внука Шинкаря, который вышел с 8го этажа. Кто эти тексты пишет, не понятно...
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12.08.2021 09:47 Відповісти
Уследить за 30 болванами в классе сложно,что говорить об экскурсиях,безбашенная детвора что белка в колесе....,непоседы...
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12.08.2021 09:48 Відповісти
понятно что она не хотела..это несчастный случай максимум не досмотр но не убийство же
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12.08.2021 11:56 Відповісти
естественно виновата не администрация парка а учительница, кто ж еще? Плакали теперь школьные экскурсии. Вряд-ли кто-либо из адекватных учителей в этой стране согласится на на это за 7000грн зарплаты
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12.08.2021 09:52 Відповісти
Там же вроде как 4000 $ платят уже 2 года У загибелі 12-річного школяра зі Львова під час екскурсії на водоспад звинуватили вчительку: справу направлено ​​до суду - Цензор.НЕТ 716
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12.08.2021 09:54 Відповісти
Уже 7 семь лет как доллар по 10.
Обещания для идиотов никто не отменял.
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12.08.2021 11:00 Відповісти
А что лично для тебя изменится, если доллар будет по 5? Ты как получал эквивалент ~ 300$ в гривнах, так и будешь получать тото же эквивалент, да и цены, кстати, привяжут к курсу. И не надейся что с ростом-снижением курса бакса ты сильно разбогатеешь.
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12.08.2021 12:36 Відповісти
Обещания для идиотов никто не отменял.

Попробуйте еще раз осмыслить написанное.
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12.08.2021 12:55 Відповісти
PS в нормальной стране после такого профсоюз учителей объявил бы страйк бессрочный, но это в нормальной...
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12.08.2021 09:56 Відповісти
Ограничительный турникет к примеру хотя бы 1м.70 см должен был быть...,мало ли голова закружится,тепловой или солнечный удар мог быть...,короче жаль пацана...
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12.08.2021 09:56 Відповісти
" мальчик залез на камни во время фотографирования" возле каждого камня турникет не поставишь
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12.08.2021 10:18 Відповісти
похоже, мальчик не выполнил правил инструктажа...родители детей, игнорирующих правила инструктажа, обязаны сами контролировать их
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12.08.2021 10:27 Відповісти
увы( жаль пацана
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12.08.2021 10:40 Відповісти
Максимум, на що "заслуговує" вчителька-це декілька років умовно. Хто б що не говорив, проте вона таки мала забезпечити дотримання правил безпеки під час екскурсії. Окремі питання у "обвінітєлєй" таки повинні виникнути і до тих персон, яким належить дбати про безпеку відвідувачів на ввіреній їм території.
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12.08.2021 09:58 Відповісти
Прокурора, що спрямував обвинувачення до суду, треба звільняти з посади негайно - він імітатор і ідіот.
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12.08.2021 10:08 Відповісти
Почему? Ответственность за детей во время их пребывания на занятиях или если это происходит в учебное время, несут учителя. Даже если учитель никаких специальных действий не делал. Просто по факту официального нахождения ребенка под присмотром учебного заведения.
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12.08.2021 14:35 Відповісти
Хороший ,такой мальчишка!!!! Соболезнования родителям!!!
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12.08.2021 10:16 Відповісти
и техничку школы, а то первая ледя дрыщя дасть
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12.08.2021 10:19 Відповісти
Учитель не виноват. Селфи эпидемия спровоцированна двумя факторами повальным нарциссизмом современного общества и талантом двух мужчин одного вы все знаете это предтеча Илона Маска, создатель Аррle, а второй мужчина Доктор Хофман, изобретатель ЛСД.
Доктор Хофманн был великий ученый и светлый человек, умер в 102 года, но не учел что ЛСД можеи попасть в мозг молодому негодяю из США. По свидельству самого негодяя именно под ЛСД он придумал идею смартфона и вообще той цифровой реальностии в которой мы сегодня живем. Она прекрасна, но жертвы неизбежны ибо автор идеи паталогическиц Нарцисс.
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12.08.2021 11:22 Відповісти
У загибелі 12-річного школяра зі Львова під час екскурсії на водоспад звинуватили вчительку: справу направлено ​​до суду - Цензор.НЕТ 5460
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12.08.2021 11:59 Відповісти
Инициатива наказуема.
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12.08.2021 16:45 Відповісти
Нашли крайнюю? Там пятеро взрослых было! Что по ним?
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13.08.2021 08:43 Відповісти
 
 