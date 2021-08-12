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Новини Політика України
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Адвокат Кравець про стан здоров'я Чауса: Великі проблеми з ногами через те, що пройшов босоніж 50 км

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Адвокат Кравець про стан здоров'я Чауса: Великі проблеми з ногами через те, що пройшов босоніж 50 км

Екссуддя Микола Чаус все ще почувається не дуже добре, але потихеньку приходить до тями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Сегодня" заявив його адвокат Ростислав Кравець.

"Почуття дезорієнтації у Миколи Чауса ще не пройшло, але потихеньку він приходить до тями. Поки що незрозуміла ситуація із зором. Чаус не має можливості вийти з дому, тому звернення до лікаря викликає складнощі. Зараз думаємо над тим, щоб знайти потрібного лікаря і попросити у слідчого дозволу на відвідування медика", – розповів нам адвокат Чауса Ростислав Кравець.

За словами Кравця, зараз вони з Чаусом в очікуванні розгляду апеляційної скарги.

"Ми хочемо визнати підозру необґрунтованою. Наша апеляція подана. Коли відбудеться засідання – це поки невідомо", – додав адвокат.

На наше запитання, як Чаус закуповує собі продукти, Кравець відповів, що йому у цьому допомагає теща.

Також читайте: Чаус покинув територію України в 2016 році завдяки втручанню спецслужб, - Ситник

"Дружина Чауса ще в Молдові, йому допомагає зараз теща", – сказав нам адвокат. І уточнив, що, крім зору, у Чауса в поганому стані і ноги.

"У нього великі проблеми з ногами, тому що він пройшов босоніж 50 км, рятуючись від тих, хто його викрав", – сказав Кравець.

Раніше на суді Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".

Також читайте: Українські спецслужби застосовували до Чауса тортури: 50 днів він був прикутий до ліжка, близько місяця йому не давали митися, - адвокат Кравець

4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Дайте ему целебное, клетчатое, одеяло !!!
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12.08.2021 09:45
+16
Такое ощущения, что нам хотят впарить, что пока везли Чавуса он выпал с багажника и его потеряли. И ему пришлось идти пешком Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 3420
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12.08.2021 09:50
+15
Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 8642
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12.08.2021 09:54
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Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 7036
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12.08.2021 09:43 Відповісти
Чаус-Рембо Адвокат Кравець про стан здоров'я Чауса: Великі проблеми з ногами через те, що пройшов босоніж 50 км - Цензор.НЕТ 5305
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12.08.2021 12:57 Відповісти
Дайте ему целебное, клетчатое, одеяло !!!
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12.08.2021 09:45 Відповісти
переходное одеяло хранится в Феофании для очередного проворовавшегося чинуши
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12.08.2021 09:47 Відповісти
Бедненький! Прямо нимб над головой вижу
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12.08.2021 09:45 Відповісти
" спасаясь от тех, кто его похитил" - а те кто его похитил и те кто потом "защищали " от НАБУ это не одни и те же люди ? Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 2428
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12.08.2021 09:45 Відповісти
Такое ощущения, что нам хотят впарить, что пока везли Чавуса он выпал с багажника и его потеряли. И ему пришлось идти пешком Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 3420
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12.08.2021 09:50 Відповісти
Пока похитители отвернулись он вытащил из стены гвоздь, а потом этим гвоздем положил всех похитителей. А потом прошел 50 км. Этого парня надо закинуть в ордло, он войну закончит за неделю
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12.08.2021 10:05 Відповісти
сльози умілєнія та гордасти мєшають мнє пісать!

Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 315
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12.08.2021 09:46 Відповісти
Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 8486
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12.08.2021 09:46 Відповісти
и дать инвалидность . пятки стер пока тикал Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 1754
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12.08.2021 09:48 Відповісти
зробить йому клизьму 100 л.
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12.08.2021 09:46 Відповісти
Если кто забыл,то скоро должно выйти расследование по "вагнеровцам". Года через два))
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12.08.2021 09:47 Відповісти
50 км ?
Уже нашли место откуда он шёл ? Почему в демократической Украине нет брифинга для журналистов с прямым эфиром ?

Новый министр МВД собирается делать все по европейски, а не по совковому ?
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12.08.2021 09:47 Відповісти
"Почему в демократической Украине нет брифинга для журналистов" они прошлый раз так шашлыка наелись что на мясо смотреть не могут . ну и Вовка в качестве мангальщика не очень . тот спалил тот недожарил
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12.08.2021 09:51 Відповісти
😀😀😀
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12.08.2021 09:54 Відповісти
Пора бубочке мангальщика ( Ермака) поменять . 😀😀😀
Он ему уже столько создал институтов и конгрессов Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 3416, прямо подарки к каждому выходному
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12.08.2021 09:56 Відповісти
Не корысти ради, а токмо волею послевшей его жены!
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12.08.2021 09:48 Відповісти
Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 8731
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12.08.2021 09:49 Відповісти
очевидно в Юридической Академии нужно вводить курс плетения лаптей из подручных материалов . ну и на физподготовку упор делать . а то как показывает практика наши судьи марафонскую дистанцию даже пешком проходят с трудом Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 5917
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12.08.2021 09:54 Відповісти
..и пошел он солнцем палимый, повторяя ,не суди и судим не будешь
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12.08.2021 16:00 Відповісти
Марафонець.
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12.08.2021 09:50 Відповісти
А Тимановской в западло было на 300 метров больше пробежать. Но она ж спортсмен, профестионал ей тяжело, она не для этого готовилась, то очень сложно. А не подгоотовленный чавус, аки марафонец, без обуви - 50 км пропетлял. Нужно ему медаль золотую подогнать Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 1062
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12.08.2021 09:52 Відповісти
Дмитро "Калинчук" Вовнянко

Суддя Чаус заявив, що його вкрали з метою вбивства і що він пройшов 50 км перш ніж був затриманий поліцією, звідки його прийняла СБУ.
Панове, я опускаю все інше. Зверніть увагу на цю частину заяви. Він говорить, що пройшов 50 км!
Я не дивуюся, що Чаус несе таку мачню. Він - городянин. Він явно ніколи не захоплювався туризмом. Для нього що 1,5 км перед виходом на шашлики, що 50 км по бездоріжжю - одне рябе. Він просто не розуміє про що торочить.

А я вас прошу прдивитися до фото де Чаус сидить у відділку поліції, і звернути увагу на таку деталь. Шкіра Чауса - як у типового міського інтелігента.
Це не засмагла/загрубіла шкіра селянина. Це не обвітрена потерта шкіра військового чи спортсмена-екстримала.
Чаус - рожевий мов немовля.
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12.08.2021 09:51 Відповісти
І цей рожевий Чаус - НЕ обгорілий. НЕ посічений гілками. НЕ з обдертими руками і ногами.
Це тіло в одних трусах пройшло 50 км?
А може воно ще й з ворогами билося по дорозі? Може воно ще й з пут вивільнялося?
Так - не буває. Це я вам кажу, як колишній боєць-реконструктор і учасник багатьох польових реконструкторських ігор. Я всю юність пролазив з рюкзаком по лісу.
Як виглядає людина яка в трусах пройшла по пересічній місцквості бодай 5 км - я знаю не з чуток.
Чаус бреше. Навіщо? Відповіді - очевидні. Чаус говорить те, що йому наказали.
Наказали особи, які так само НЕ знають як виглядає особа що пройшла по бездоріжжю 50 км в одних трусах.
На відміну від спецназу СБУ. Це очевидно.
Так само як очевидно за кого має своїх прибічників ЗЕвлада. І логічно ж насправді.
Якщо лох ведеться - чому б не розвести?
Байкою про міщанина що пройшов 50 км по бездоріжжю, без жоднох подряпини.
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12.08.2021 09:51 Відповісти
Непідготовлена людина здатна за день пройти 15-20 км. і лише 40 за три. Підготовлена - вдвічі більше. Спортсмен здатен пробігти чи пройти 50 км, але це результат спеціальних тренувань. Це не межа, але такі дистанції протягом одної доби здатні подолати лічені люди, звісно, не без їжі, пиття і черевиків. Чаус, як пересічна людина біля 60, з черевцем і без взуття сів би і заплакав не подолавши й десяіти кілометрів. І це легко довести простою експертизою стану його ступнів, і фізичної витривалості через вимірювання пульсу і тиску після подолання всього лише дистанції в 200м. Аби це було потрібно заинуваченню.
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12.08.2021 12:35 Відповісти
Хотели б убить не тягали бы туда сюда.
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12.08.2021 09:59 Відповісти
Мова не стільки про "убить", як про брехню про 50 км Чауса та його кураторів з ОПи та СБУ-95.
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12.08.2021 10:04 Відповісти
Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 8642
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12.08.2021 09:54 Відповісти
Адвокат Кравець про стан здоров'я Чауса: Великі проблеми з ногами через те, що пройшов босоніж 50 км - Цензор.НЕТ 980
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12.08.2021 12:59 Відповісти
???? ......при чем здесь 50 км. Это самый обычный марш бросок. Так понимаю вааще был налегке, без снаряжения.
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12.08.2021 09:56 Відповісти
В одних трусиках Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 2580
Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 8226
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12.08.2021 09:58 Відповісти
Адвокат Кравець про стан здоров'я Чауса: Великі проблеми з ногами через те, що пройшов босоніж 50 км - Цензор.НЕТ 4347
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12.08.2021 15:17 Відповісти
марафонская дистанция 42км 195 м . Чаус ее хоть и пешком но преодолел . предлагаю к следующей Олимпиаде его немного потренировать . считай кандидат на золото Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 7441
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12.08.2021 09:57 Відповісти
Адвокат Кравець про стан здоров'я Чауса: Великі проблеми з ногами через те, що пройшов босоніж 50 км - Цензор.НЕТ 7292
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12.08.2021 15:17 Відповісти
Наш побил рекорд Левы Товстого по непрерывному хождению босиком. Слава ему!
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12.08.2021 09:58 Відповісти
До революции таких красавцев пеши под конвоем в Сибирь водили,там они ещё работали по 18 часов,в Англии из кожи таких красавцев кресла оббивали,следуещему судье, в Испании кожу с ног живьём сдирали.А тут бедолага босой по травке пробежался.
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12.08.2021 10:00 Відповісти
Дайте наконец уже прийти в себя новому главе верховного суда
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12.08.2021 10:00 Відповісти
Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 6014
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12.08.2021 10:09 Відповісти
нельзя этого ублюдка повесить ?
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12.08.2021 10:17 Відповісти
и адвоката за компанию
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12.08.2021 10:17 Відповісти
Адвокат Кравець про стан здоров'я Чауса: Великі проблеми з ногами через те, що пройшов босоніж 50 км - Цензор.НЕТ 2736
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12.08.2021 13:45 Відповісти
Киностудия "ЗЕквартал" представляет:
Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 9606
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12.08.2021 10:19 Відповісти
95 квартал в жизнь!!
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12.08.2021 10:20 Відповісти
Чаус на фото в сільраді вже відпочив після 50 км марафону.
Сьогодні адвокат представив фото ніг Чауса, коли він тільки сів на крісло. Фото зняв небайдужий громадянин в сільраді і буде представлено в суді як доказ)
Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 1868
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12.08.2021 10:23 Відповісти
Босиком из Молдовы шоле шел? Адвокат Кравец о состоянии здоровья Чауса: Большие проблемы с ногами из-за того, что прошел босиком 50 км - Цензор.НЕТ 3160

Казалось бы причем тут похищение людей на территории другого государства по приказу ЗЕ ...
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12.08.2021 10:29 Відповісти
Босиком? 50 км? Сколько-же он шел? Часов 10-12 без воды и пищи, голый и никто его не видел? Бедный.....
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12.08.2021 10:54 Відповісти
Почему один? Следом шел адвокат с рулеткой и мерял пройденное расстояние.
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12.08.2021 11:40 Відповісти
Он очень не бедный
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12.08.2021 15:52 Відповісти
Он шел на Одессу,а вышел к Херсону, в засаду попался...судья.
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12.08.2021 11:23 Відповісти
Ще один доказ того що після виборів Зелі (73%), все населення України, влада важає дибілами
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12.08.2021 11:44 Відповісти
Когда уже этот цирк закончится.
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12.08.2021 11:48 Відповісти
**** ..50 км .. босий ...голий...голодний... Капець постраждалий... та таких уродів треба в шахти ссилати на 20 років в такомуж спорядженні за хабарі... Чаус скажи спасибі що я там поряд не проїзджав .. яб тебе підсрачниками аж до Київа буцавби прямо в кабінет слідчого.
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12.08.2021 11:50 Відповісти
Оправдают як Юльку и выдадут 1000000...... (нужный 0 подчеркнуть) зелёных
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12.08.2021 12:09 Відповісти
Прямо Мересьев какой то! Где эти 50 км.? Теперь это - мемориальная дистанция, экскурсии можно водить за деньги. Собранные - на лечение "пострадавшего".
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12.08.2021 13:14 Відповісти
Адвокат Кравець про стан здоров'я Чауса: Великі проблеми з ногами через те, що пройшов босоніж 50 км - Цензор.НЕТ 8897
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12.08.2021 13:39 Відповісти
Вы вообще понимаете, как выглядит человек, прошедший под солнцем 50 км в одних трусах?
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12.08.2021 14:46 Відповісти
Святой Чаус Молдавский
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12.08.2021 15:28 Відповісти
Марафонці *відпочивають*. Так хто замовив Чауса?
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12.08.2021 15:49 Відповісти
хорошо бы адвокату пару раз битой заехать
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13.08.2021 08:35 Відповісти
 
 