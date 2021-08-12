Адвокат Кравець про стан здоров'я Чауса: Великі проблеми з ногами через те, що пройшов босоніж 50 км
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Екссуддя Микола Чаус все ще почувається не дуже добре, але потихеньку приходить до тями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Сегодня" заявив його адвокат Ростислав Кравець.
"Почуття дезорієнтації у Миколи Чауса ще не пройшло, але потихеньку він приходить до тями. Поки що незрозуміла ситуація із зором. Чаус не має можливості вийти з дому, тому звернення до лікаря викликає складнощі. Зараз думаємо над тим, щоб знайти потрібного лікаря і попросити у слідчого дозволу на відвідування медика", – розповів нам адвокат Чауса Ростислав Кравець.
За словами Кравця, зараз вони з Чаусом в очікуванні розгляду апеляційної скарги.
"Ми хочемо визнати підозру необґрунтованою. Наша апеляція подана. Коли відбудеться засідання – це поки невідомо", – додав адвокат.
На наше запитання, як Чаус закуповує собі продукти, Кравець відповів, що йому у цьому допомагає теща.
"Дружина Чауса ще в Молдові, йому допомагає зараз теща", – сказав нам адвокат. І уточнив, що, крім зору, у Чауса в поганому стані і ноги.
"У нього великі проблеми з ногами, тому що він пройшов босоніж 50 км, рятуючись від тих, хто його викрав", – сказав Кравець.
Раніше на суді Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.
Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.
3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".
4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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Уже нашли место откуда он шёл ? Почему в демократической Украине нет брифинга для журналистов с прямым эфиром ?
Новый министр МВД собирается делать все по европейски, а не по совковому ?
Он ему уже столько создал институтов и конгрессов , прямо подарки к каждому выходному
Суддя Чаус заявив, що його вкрали з метою вбивства і що він пройшов 50 км перш ніж був затриманий поліцією, звідки його прийняла СБУ.
Панове, я опускаю все інше. Зверніть увагу на цю частину заяви. Він говорить, що пройшов 50 км!
Я не дивуюся, що Чаус несе таку мачню. Він - городянин. Він явно ніколи не захоплювався туризмом. Для нього що 1,5 км перед виходом на шашлики, що 50 км по бездоріжжю - одне рябе. Він просто не розуміє про що торочить.
А я вас прошу прдивитися до фото де Чаус сидить у відділку поліції, і звернути увагу на таку деталь. Шкіра Чауса - як у типового міського інтелігента.
Це не засмагла/загрубіла шкіра селянина. Це не обвітрена потерта шкіра військового чи спортсмена-екстримала.
Чаус - рожевий мов немовля.
Це тіло в одних трусах пройшло 50 км?
А може воно ще й з ворогами билося по дорозі? Може воно ще й з пут вивільнялося?
Так - не буває. Це я вам кажу, як колишній боєць-реконструктор і учасник багатьох польових реконструкторських ігор. Я всю юність пролазив з рюкзаком по лісу.
Як виглядає людина яка в трусах пройшла по пересічній місцквості бодай 5 км - я знаю не з чуток.
Чаус бреше. Навіщо? Відповіді - очевидні. Чаус говорить те, що йому наказали.
Наказали особи, які так само НЕ знають як виглядає особа що пройшла по бездоріжжю 50 км в одних трусах.
На відміну від спецназу СБУ. Це очевидно.
Так само як очевидно за кого має своїх прибічників ЗЕвлада. І логічно ж насправді.
Якщо лох ведеться - чому б не розвести?
Байкою про міщанина що пройшов 50 км по бездоріжжю, без жоднох подряпини.
Сьогодні адвокат представив фото ніг Чауса, коли він тільки сів на крісло. Фото зняв небайдужий громадянин в сільраді і буде представлено в суді як доказ)
Казалось бы причем тут похищение людей на территории другого государства по приказу ЗЕ ...