Скептично налаштована в питанні імунізації медсестра в Німеччині ввела фізрозчин замість ковідної вакцини понад 8 тисячам осіб, - Reuters
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У Німеччини медсестру Червоного Хреста підозрюють у тому, що замість вакцини від COVID-19 вона вводила людям так званий фізіологічний розчин - водний розчин кухонної солі.
Як пише Reuters, тепер влада просить тисячі людей зробити ще одне щеплення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Як з'ясувало поліцейське розслідування, на початку весни в центрі вакцинації у Фрісландії - сільському районі недалеко від узбережжя Північного моря - жінка "прищепила" сольовим розчином близько 8 600 людей.
Хоча ця рідина нешкідлива, в березні і квітні в Німеччині вакцинували в основному людей похилого віку, тож ризик захворіти на COVID-19 - потенційно смертельне вірусне захворювання - для неправильно щеплених може бути особливо високий.
Мотив медсестри до кінця незрозумілий. Однак, за словами слідчих, в соціальних мережах вона скептично висловлювалася про вакцини.
Будь ласка, зачекайте...
вакцинирования людей не пойми чем.
да и то - среди старичков
но статистика просто говорит шо вирус не особо опасен... кстати фильм бы посмотреть то, забыл даже про кого там.
Фармацевтична компанія тепер повинна їй заплатитити)
скорее всего там совсем все плохо.
Як і не можна змушувати тих, хто не хоче прививатись
мнения известных учёных - сторонников и противников вакцинации ,проанализировать
их и таким образом принять СОБСТВЕННОЕ решение .
Вот навязывать то или иное решение ДРУГИМ - это неправильно .
Да нынче каждая кухарка может определить по интернету какой учёный авторитетен, а какой - нет!
Ясен пень, чем больше фонтан гавна - тем авторитетней учённый!
французского вирусолога ,открывшего вирус СПИДа , если у нас есть мнения
Радуцкого и Ляшко .
Это же не частная лавочка у нее на дому.
Это ж немцы.
нет в жизни счастья