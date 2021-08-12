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Скептично налаштована в питанні імунізації медсестра в Німеччині ввела фізрозчин замість ковідної вакцини понад 8 тисячам осіб, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Скептично налаштована в питанні імунізації медсестра в Німеччині ввела фізрозчин замість ковідної вакцини понад 8 тисячам осіб, - Reuters

У Німеччини медсестру Червоного Хреста підозрюють у тому, що замість вакцини від COVID-19 вона вводила людям так званий фізіологічний розчин - водний розчин кухонної солі.

Як пише Reuters, тепер влада просить тисячі людей зробити ще одне щеплення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як з'ясувало поліцейське розслідування, на початку весни в центрі вакцинації у Фрісландії - сільському районі недалеко від узбережжя Північного моря - жінка "прищепила" сольовим розчином близько 8 600 людей.

Хоча ця рідина нешкідлива, в березні і квітні в Німеччині вакцинували в основному людей похилого віку, тож ризик захворіти на COVID-19 - потенційно смертельне вірусне захворювання - для неправильно щеплених може бути особливо високий.

Мотив медсестри до кінця незрозумілий. Однак, за словами слідчих, в соціальних мережах вона скептично висловлювалася про вакцини.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
она не скептик . фактически она убийца
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12.08.2021 10:01
+17
violator правий. вона - вбивця. оскільки не ввела людям вакцину, то:
- сприяла їхньому потенційному зараженню;
- сприяла поширенню інфекції;
- сприяла поширенню в суспільстві думки про те, що вакцина не убезпечує від захворювання (в разі, якщо "вакциновані" нею потім захворіли);
- крім того, вводила в оману керівництво країни щодо кількості щеплених, що напряму впливає на заходи протидії коронавірусу, які вводить уряд.
через одну схиблену потвору чимало біди, правда?
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12.08.2021 10:18
+14
Colt, вона їбанута.
підкреслю - не людина, що страждає на психічні розлади, а просто їбанута.
от і вся аргументація.
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12.08.2021 10:19
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12.08.2021 10:24 Відповісти
Пусть раздуют этот кейс: пусть она выскажется почему против
вакцинирования людей не пойми чем.
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12.08.2021 10:13 Відповісти
Правильно! Нехер тут естественный отбор портить. Старый? Будь добр - ляг и помри
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12.08.2021 10:15 Відповісти
Ви проводили дослідження?
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12.08.2021 20:10 Відповісти
именно - ведь через 10 лет компания скажет - Ой, вы уж живите с этим(с побочками), а мы теперь не Бионтех, а Путичок, или Новопутин, ну или Рога и корыто))
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12.08.2021 10:19 Відповісти
да беда. ведь значительно лучше прийти через 10 лет на могилку, если выживешь конечно, и сказать: "пусть ты помер от болячки, но зато никаких побочек от проклятой вакцины!"
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12.08.2021 10:25 Відповісти
немецкие ученые сказали шо смертность - чет 0.3 сотых. не, не так - 0.3 процента
да и то - среди старичков
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12.08.2021 10:34 Відповісти
та да, кацапские байки, этонеопаснеегриппа, мы все слышали. но почему-то у них сейчас по 800 сотен в день отъезжает. и это только официально.
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12.08.2021 10:38 Відповісти
так тебе на накласть на русню? пусть и хоть 80000 склеивают лапти - но маловато будет
но статистика просто говорит шо вирус не особо опасен... кстати фильм бы посмотреть то, забыл даже про кого там.
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12.08.2021 10:53 Відповісти
единственная статистика, которая говорит "шо вирус не особо опасен" - статистика от лишнехромосомных. да, тут уместно будет и слово "статистика" взять в кавычки.
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12.08.2021 10:58 Відповісти
та о чем говорить - у лишнехромосомных во всех учереждениях Врачи - от слова врать
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12.08.2021 11:12 Відповісти
в то время как у остальных словянских народов Лекари или медики !
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12.08.2021 11:13 Відповісти
Это точно. Вообще этот бионтех какая-то частная турецкая семейная контора в Германии.
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12.08.2021 12:46 Відповісти
Возможно лучше , чем Спутник V
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12.08.2021 10:16 Відповісти
Скажи, чого ви в кожній темі згадуєте свій спутнік? В нас його нема й не треба.
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12.08.2021 10:28 Відповісти
Медсестра в реальних умовах провела експеримент з використанням плацебо.
Фармацевтична компанія тепер повинна їй заплатитити)
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12.08.2021 10:16 Відповісти
Нащо платити, провести на ній 8600 медичних експериментів і квити. Скептично налаштована в питанні імунізації медсестра в Німеччині ввела фізрозчин замість ковідної вакцини понад 8 тисячам осіб, - Reuters - Цензор.НЕТ 170
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12.08.2021 10:41 Відповісти
что-то можно говорить только после психиатрического освидетельствования данной особы.
скорее всего там совсем все плохо.
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12.08.2021 10:22 Відповісти
Молодец какая. Хорошо, что не цианид.
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12.08.2021 10:24 Відповісти
А наша страна зачем вакцину закупала? В Украине физ раствора полно, а бабки за якобы вакцину в карман - это было бы по нашему.
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12.08.2021 10:36 Відповісти
физраствором колят на россии -результат -видно в статистике. Не работает эжтот метод, увы!
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12.08.2021 11:21 Відповісти
Интересен результат этого эксперимента
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12.08.2021 10:50 Відповісти
Лет 6-8 тюряги.
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12.08.2021 10:52 Відповісти
А не напишут. Хоя ясно - результат такой же, как и с настоящим файзером.
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12.08.2021 12:49 Відповісти
Я б її не наказував, але вона права. Люди ж добровольно прийшли прививатись. Не можна їм відмовляти в цьому.
Як і не можна змушувати тих, хто не хоче прививатись
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12.08.2021 11:03 Відповісти
люди пришли прививаться - так как они доверились государству, доверились компании по вакцинации. Это был их выбор вакцинации но его, за них сделала межсестра... не удивлючь если она дозы для россии экономила - там сейчас в темную по всему миру пытаются вакцины купить.... ведь со своим спутником вектором и спутником лайт - просто торба а властьимущим жить то хочется ... и признать что ни на что не способны - не могут! это крах империи вранья!
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12.08.2021 11:17 Відповісти
и тут следы пуйла Скептично налаштована в питанні імунізації медсестра в Німеччині ввела фізрозчин замість ковідної вакцини понад 8 тисячам осіб, - Reuters - Цензор.НЕТ 5995 Скептично налаштована в питанні імунізації медсестра в Німеччині ввела фізрозчин замість ковідної вакцини понад 8 тисячам осіб, - Reuters - Цензор.НЕТ 8972
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12.08.2021 14:51 Відповісти
Да у нас каждая кухарка имеет собственное мнение про вакцинацию!
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12.08.2021 11:17 Відповісти
собственное мнение - это хорошо! но навязывание своего мнения другим с пеной у рта - это уже агитация!
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12.08.2021 11:22 Відповісти
И это правильно ! Ведь даже кухарка ныне может найти в сети авторитетные
мнения известных учёных - сторонников и противников вакцинации ,проанализировать
их и таким образом принять СОБСТВЕННОЕ решение .
Вот навязывать то или иное решение ДРУГИМ - это неправильно .
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12.08.2021 17:02 Відповісти
Золотые слова!
Да нынче каждая кухарка может определить по интернету какой учёный авторитетен, а какой - нет!
Ясен пень, чем больше фонтан гавна - тем авторитетней учённый!
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12.08.2021 18:10 Відповісти
Ну ,да зачем же нам ,к примеру ,мнение Нобелевского лауреата Люка Монтанье,
французского вирусолога ,открывшего вирус СПИДа , если у нас есть мнения
Радуцкого и Ляшко .
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12.08.2021 18:30 Відповісти
Вот именно! Всякая кухарка знает, что щука - рыба, и нототения - рыба, и поэтому рыбак по нототении с лёгкостью поймает щуку в озере Титикака!
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13.08.2021 09:15 Відповісти
я обращаюсь к вакцинаторщикам - какой вакциной кололся пуйло? то-то, никто не знает, в лучшем случае физ расствором, и то не факт!
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12.08.2021 11:50 Відповісти
Пуйло колол себе виагру, чтобы на мальчиков стоял.
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12.08.2021 12:11 Відповісти
Да ей благодарность должны выдать. Тётка провела сравнительный анализ в двух группах. 1 с плацебо вместо вакцины, другая полностью вакцинированная. Всё - как по учебнику. Думаете этот опыт над подопытными учёные похерят? Ещё чего. За всеми пронаблюдают, всё задокументируют и тётку эту отмажут. Скажут - колола в интересах науки
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12.08.2021 11:50 Відповісти
Если бы так, то хорошо. А вообще это странно, как могла медсестра в условиях немецкой больницы или прививочного пункта менять жидкость в запечатанных флаконах, так что никто из коллег не увидел.
Это же не частная лавочка у нее на дому.
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12.08.2021 12:53 Відповісти
Мутная история
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12.08.2021 13:03 Відповісти
Либо сама медсестра похвасталась. либо отвлекающий манёвр от кого-то из вышестоящих
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12.08.2021 21:28 Відповісти
Да, это классика- проговорилась, и бдительные друзья настучали куда надо.
Это ж немцы.
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12.08.2021 21:38 Відповісти
Идиотизм - заболевание, которое не имеет границ и при этом никак не лечится....кроме как усыпляющей инъекцией.
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12.08.2021 13:21 Відповісти
у нас люди медсестрам платят, чтоб вакцину выливали, для "корочки", а тут на шару все сделали, правда тому, кто хотел привиться))
нет в жизни счастья Скептично налаштована в питанні імунізації медсестра в Німеччині ввела фізрозчин замість ковідної вакцини понад 8 тисячам осіб, - Reuters - Цензор.НЕТ 3516
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12.08.2021 20:56 Відповісти
наверняка унтермешка из кацапстана или казахстана.
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13.08.2021 05:38 Відповісти
медсестра молодец! спасла наверно с десяток "верующих" от побочек или летальных.
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13.08.2021 10:41 Відповісти
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