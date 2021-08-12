Жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала засумніватися у своїй любові і відданості Україні, - Федерація легкої атлетики

У Федерації легкої атлетики України прокоментували скандал зі стрибункою у висоту Ярославою Магучіх і закликали цінувати людей, які прославляють країну.

Заява опублікована на сторінці ФЛАУ в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

У федерації підкреслили, що Магучіх - одна з найталановитіших легкоатлеток світу за всю історію. Їй вже належать світові і європейські рекорди в різних вікових категоріях та її вважають найбільш реальною претенденткою на те, щоб побити світовий рекорд, який тримається з 1987 року.

"Коли стою на п'єдесталі, емоції зашкалюють. Розумію, що представляю свою країну, піднімається український прапор і звучить наш гімн. У ці миті приємно і спокійно на душі. Стоїш і радієш

"Коли стою на п’єдесталі, емоції зашкалюють. Розумію, що представляю свою країну, що підіймається український стяг і лунає наш гімн. У ці миті приємно й спокійно на душі. Стоїш і радієш", - процитували в ФЛАУ заяву Магучіх часів, коли вона вигравала свої перші медалі.

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"З того часу змінилося багато. Але незмінними залишаються високі стрибки Ярослави, її щирість, відкритість та її перемоги. Перемоги, завдяки яким вона заявляє світу не лише про себе, а й про Україну, коли підіймає український прапор над головою, виконує гімн, стоячи на найвищій сходинці п’єдесталу, коли розповідає про нашу країну в численних інтерв’ю закордонним ЗМІ і знайомить з нею тисячі вболівальників у різних куточках планети", - йдеться в заяві.

У федерації зазначили, що на Олімпійських іграх в Токіо, як і на всіх змаганнях, після виступу атлетки вітали один одного - це традиція на всіх без винятку турнірах.

"І хто б не стояв поруч з тобою на п’єдесталі, потрібно віддати йому шану на знак чесного суперництва. Але жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала сумніватися в своїй любові й відданості Україні. Цінуймо людей, які прославляють нашу країну на весь світ", - підсумували в ФЛАУ.

Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.