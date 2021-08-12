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Жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала засумніватися у своїй любові і відданості Україні, - Федерація легкої атлетики

Новини Цензор.НЕТ Політика України Спорт

Жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала засумніватися у своїй любові і відданості Україні, - Федерація легкої атлетики

У Федерації легкої атлетики України прокоментували скандал зі стрибункою у висоту Ярославою Магучіх і закликали цінувати людей, які прославляють країну.

Заява опублікована на сторінці ФЛАУ в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

У федерації підкреслили, що Магучіх - одна з найталановитіших легкоатлеток світу за всю історію. Їй вже належать світові і європейські рекорди в різних вікових категоріях та її вважають найбільш реальною претенденткою на те, щоб побити світовий рекорд, який тримається з 1987 року.

"Коли стою на п'єдесталі, емоції зашкалюють. Розумію, що представляю свою країну, піднімається український прапор і звучить наш гімн. У ці миті приємно і спокійно на душі. Стоїш і радієш

"Коли стою на п’єдесталі, емоції зашкалюють. Розумію, що представляю свою країну, що підіймається український стяг і лунає наш гімн. У ці миті приємно й спокійно на душі. Стоїш і радієш", - процитували в ФЛАУ заяву Магучіх часів, коли вона вигравала свої перші медалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремінь про скандал з Магучіх: Не поділяю принципів обіймів під прапором України. Спортсмени повинні тримати високий рівень відповідальності за країну

"З того часу змінилося багато. Але незмінними залишаються високі стрибки Ярослави, її щирість, відкритість та її перемоги. Перемоги, завдяки яким вона заявляє світу не лише про себе, а й про Україну, коли підіймає український прапор над головою, виконує гімн, стоячи на найвищій сходинці п’єдесталу, коли розповідає про нашу країну в численних інтерв’ю закордонним ЗМІ і знайомить з нею тисячі вболівальників у різних куточках планети", - йдеться в заяві.

У федерації зазначили, що на Олімпійських іграх в Токіо, як і на всіх змаганнях, після виступу атлетки вітали один одного - це традиція на всіх без винятку турнірах.

"І хто б не стояв поруч з тобою на п’єдесталі, потрібно віддати йому шану на знак чесного суперництва. Але жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала сумніватися в своїй любові й відданості Україні. Цінуймо людей, які прославляють нашу країну на весь світ", - підсумували в ФЛАУ.

Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.

Жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала засумніватися у своїй любові і відданості Україні, - Федерація легкої атлетики 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+48
Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики - Цензор.НЕТ 9559
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12.08.2021 10:04
+32
прославляя Украину обнимаясь с врагом Украины. лицемеры.
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12.08.2021 10:04
+31
Все ясно. Федерация какая-разница-какой атлетики. Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики - Цензор.НЕТ 2179
Эмоции зашкаливают, поэтому будем целоваться с кацапами в дёсна. Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики - Цензор.НЕТ 8663
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12.08.2021 10:05
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прославляя Украину обнимаясь с врагом Украины. лицемеры.
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12.08.2021 10:04 Відповісти
Да и обнимайся хоть с чёртом, как говорится, твоё дело. НО БЕЗ ФЛАГА!!! В федерации лёгкой атлетики так и не понимают, что обнимашки рашистки и нашей с флагом Украины, лишнехромосомные сразу используют в своих пропагандонских целях..что собственно и произошло. Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики - Цензор.НЕТ 4616
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12.08.2021 10:18 Відповісти
Травить девчонку, приносящую медали Украине медали в уютной обстановке возможно даже большее лицемерство, вы же не из окопа пишите в конце концов.
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12.08.2021 10:22 Відповісти
Зато вы, похоже, пишете из катакомб.
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12.08.2021 10:38 Відповісти
скорее с параши пишет
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12.08.2021 10:40 Відповісти
Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики - Цензор.НЕТ 9559
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12.08.2021 10:04 Відповісти
Увы, никого это терь не волнует.
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12.08.2021 10:04 Відповісти
Лично я к проффестиональному спорту отношусь нейтрально: лучше не членами меряться, а развивать науку и технологии. но это лично мое мнение Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики - Цензор.НЕТ 5536
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12.08.2021 10:08 Відповісти
Згоден з вами. Хоча я сприймаю його як бізнес.
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12.08.2021 10:15 Відповісти
Бизнес это: футбол, НХЛ, НБА ну и тд. Там реклама, трансляции - деньги. А олимпиада это раз в 4 года померяться письками Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики - Цензор.НЕТ 9784
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12.08.2021 10:18 Відповісти
Жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала засумніватися у своїй любові і відданості Україні, - Федерація легкої атлетики - Цензор.НЕТ 4225 Така ж реклама, трансляції - гроші... Тільки раз на чотири роки... Хоча, да. Статки менше.
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12.08.2021 10:33 Відповісти
Да и заработать как эта обнимашка 55000 зеленых из наших налогов. Так что конечно не бизнес + стипендии от не лоха в размере 1! .10-20 тысяч грн.пожизнено .так что не бизнес.
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12.08.2021 10:55 Відповісти
Все ясно. Федерация какая-разница-какой атлетики. Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики - Цензор.НЕТ 2179
Эмоции зашкаливают, поэтому будем целоваться с кацапами в дёсна. Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики - Цензор.НЕТ 8663
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12.08.2021 10:05 Відповісти
Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики - Цензор.НЕТ 3184
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12.08.2021 10:05 Відповісти
Именно поєтому Порошенко признали врагом в россии?На надо постить фото что были до войны.
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12.08.2021 10:08 Відповісти
до войны!? Жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала засумніватися у своїй любові і відданості Україні, - Федерація легкої атлетики - Цензор.НЕТ 7259
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12.08.2021 10:22 Відповісти
ДА.
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12.08.2021 10:48 Відповісти
https://zn.ua/POLITICS/vstrecha-poroshenko-i-putina-v-minske-byla-simvolicheskoy-die-welt-151632_.html
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12.08.2021 14:05 Відповісти
И где вы тут увидели криминал?В соблюдении этикета?С Бубочкой путлер и встречаться не стал,даже когда Бубочка просился к нему на колени.Все знают что именно Порох остановил Путлера на Востоке Украины.,это даже Коломойский признал,хозяин Бубочки.
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12.08.2021 14:52 Відповісти
ой, а хто це в нас за дурбелик либиться! Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики - Цензор.НЕТ 9364

Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики - Цензор.НЕТ 1557
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12.08.2021 10:08 Відповісти
Ну і як , розмістивши фото Порошенка , полегшало чи краще жити став?
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12.08.2021 10:17 Відповісти
Правду нужно принимать так как подают пальто,а не швырять как морское полотенце...
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12.08.2021 13:14 Відповісти
Це офіційна зустріч, коли ще була мінімальна надія на швидке закінчення війни, за допомогою тиску заходу...
Знайди таку фотку за 18-й, 19-й роки, кацапе...
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12.08.2021 11:51 Відповісти
Самое умное растение это хрен Мефодиевский он "все знает"...на счет кацапа ты правда глупый или это твой имидж.
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12.08.2021 13:10 Відповісти
може манкурт - малорос, як припіздєнт - що то є велика різниця???
Так знайдеш фотку, де Порох з путєном здоровкаються, після цих перемовин???
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12.08.2021 21:47 Відповісти
Высказыванием - нет, а поступком - да.
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12.08.2021 10:06 Відповісти
А главное СЛОВА?Главное-действия.***** на словах тоже любит и уважает,если на то пошло
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12.08.2021 10:07 Відповісти
Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики - Цензор.НЕТ 3443
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12.08.2021 10:09 Відповісти
Ни одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине, - Федерация легкой атлетики - Цензор.НЕТ 552
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12.08.2021 10:13 Відповісти
а если бы на его месте был какой то дурачок?
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12.08.2021 10:23 Відповісти
торг нє умєстєн! Жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала засумніватися у своїй любові і відданості Україні, - Федерація легкої атлетики - Цензор.НЕТ 5202
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12.08.2021 10:25 Відповісти
А ***** на фотке смотрит на зелю и думает: "был бы он моложе лет на 30 - поцеловал бы его в животик" Жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала засумніватися у своїй любові і відданості Україні, - Федерація легкої атлетики - Цензор.НЕТ 9528
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12.08.2021 10:29 Відповісти
Классная фотка. ***** ехидно смотрит на Лёлика у которого дебильная рожа, а Макрон на *****, оценивая его взгляд.
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12.08.2021 11:50 Відповісти
у спортсменов мозгов как правило не много , что нужно снисходительнее относится к их глупым выходкам. но на место нужно ставить всегда
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12.08.2021 10:10 Відповісти
Кроме того ей всего 19 лет.
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12.08.2021 10:27 Відповісти
И?
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12.08.2021 10:37 Відповісти
замуж в 16 лет уже можно, а думать головой в 19 еще нельзя? Жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала засумніватися у своїй любові і відданості Україні, - Федерація легкої атлетики - Цензор.НЕТ 3895
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12.08.2021 10:43 Відповісти
А ты знаешь сколько пацанов 18-19 лет погибли на востоке,от пули тех с кем она обнималась? Вот они погибли не за медали,не за славу и деньги,а за Украину.
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12.08.2021 11:14 Відповісти
То же можно сказать про артистов,певцов и т.п.
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12.08.2021 10:42 Відповісти
У нас ,увы , слова всегда расходяться с делом.Говорят одно,делают противоположное.Не надо говорить красиво,надо поступать красиво! Все эти хведерации одним задом на два базара ,в приоритете - деньги.
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12.08.2021 10:11 Відповісти
Прикидываются наивными. Хуже нет, когда не признаютсвои ошибки и не делают из них выводов.
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12.08.2021 10:13 Відповісти
Да боятся перед своими друзяками из раши выглядеть патриотами Украины . Пытаются пересидеть тихо
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12.08.2021 10:26 Відповісти
"И кто бы ни стоял рядом с тобой на пьедестале, нужно отдать ему дань в знак честного соперничества. Ни одним своим высказыванием Ярослава Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине. Ценим людей, которые прославляют нашу страну на весь мир", - подытожили в ФЛАУ.
такое впечатление, что в ФЛАУ одни пи**расы и ублюдки . п**уй, что рядом стоит мразь, родня которой убивает украинцев вот прямо сейчас, не когда-то там в прошлом, не давно, а прямо сейчас, все равно "нужно отдать ему дань в знак честного соперничества".
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12.08.2021 10:16 Відповісти
"Цените поступки. Слова не значат ничего...." / Турецкая пословица/
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12.08.2021 10:17 Відповісти
Это ее ошибка, которая объясняется тем, что ей только 19 лет. Полагаю, что она имела полное право сфотографироваться с этой спортсменкой, но только без флагов.
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12.08.2021 10:22 Відповісти
Питання, о вона робить в ВСУ? Відправте її в зону ООС. Хай виконує присягу.
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12.08.2021 11:35 Відповісти
"Ни одним своим высказыванием Рудольф Гесс не дал усомниться в своей любви и преданности Рейху". Федерация авиаторов Германии.

Но в Британию улетел... Без слов. Молча.
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12.08.2021 10:23 Відповісти
И вот нахрена он это сделал? Вопрос.
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12.08.2021 10:28 Відповісти
Да тоже думал, что вне политики. Поговорить с братским народом полетел.

А британцы не поняли его благородных порывов и засадили в тюрьму до конца жизни.
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12.08.2021 10:32 Відповісти
...жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала сумніватися в своїй любові й відданості Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3282302
вчинки, тільки вчинки.
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12.08.2021 10:23 Відповісти
Не словом , а делом ( какой то лозунг был)
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12.08.2021 10:27 Відповісти
А Федерацию надо разогнать за плохую просветительскую работу
Долой ВАТУ !
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12.08.2021 10:25 Відповісти
а че с ****** не сфоткалсь ? Он же - ***** за один нарит
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12.08.2021 10:25 Відповісти
Она дала усомниться своим поведением, шмара.
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12.08.2021 10:27 Відповісти
А можно узнать фамилии всех функционеров этой Пе- федерации ?
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12.08.2021 10:29 Відповісти
За все отвечает первое лицо . Гнать его в шею Жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала засумніватися у своїй любові і відданості Україні, - Федерація легкої атлетики - Цензор.НЕТ 2419
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12.08.2021 10:30 Відповісти
головний функціонер тої федерації - Р.Саффіуллін, потомствений риг., свого часу віце-президинт кротячого клубу рижої мразі, свого часу двічі нардеп від Партії регіонів, № 41 в списку в 2007-році. Свого часу міністр у справах сім'ї, молоді та спорту в уряді азірова (2010-12рр)
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12.08.2021 13:48 Відповісти
Тут і такі "коментарі" є, які дають враження, що до інтернету підключили психлікарню, притому з буйними.
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12.08.2021 10:32 Відповісти
На фоне трижды уклониста снимающего дебильнны фильмы на деньги ***** - она действительно , почти патриот .
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12.08.2021 10:33 Відповісти
Є слова, а є справи...
Припіздєнт он теж багато чого каже...
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12.08.2021 10:35 Відповісти
Вони тільки у двох брали участь у змаганнях?
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12.08.2021 10:36 Відповісти
Ще якби вона щось ляпнула.... був би взагалі фінал
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12.08.2021 10:38 Відповісти
Магучих нельзя выпускать на публику без намордника и поводка.
Прыгнула - и сразу в будку.
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12.08.2021 10:47 Відповісти
При чём слова, если она НА ДЕЛЕ обнималась с офицером российских вооружённых сил ?
НЕ СЛОВОМ, А ДІЛОМ !
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12.08.2021 10:45 Відповісти
добав ще Гіві, він хохол.
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12.08.2021 11:36 Відповісти
Между прочим, это ПРОЙОББ федерации - инструктаж и контроль за порядком.
А они переводят стрелки на какие-то слова, мозгоййобы ....
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12.08.2021 10:48 Відповісти
Раніше займаючись спортом думав за перемоги,а НЕ ЗА ГРОШІ. Сьогодні головне гроші,а в голові "какая разніца" Тупість і відсутність мишлення притаманне багатьом спортсменам
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12.08.2021 10:50 Відповісти
Эта девица обнимается с рашистской соперницей и ее защищают всякие,а Степа Чубенко-вратарь жизнь отдал только за одну жёлто-голубую ленту на своём рюкзаке.пусть магучих об этом подумает...если мозгов хватит
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12.08.2021 10:56 Відповісти
Спарцмєн - це састаяніє душы.
Один знайомий все згадує "талони на пітаніє", які видавали спарцмэнам при савєцкой власті.
Тада же видавали молодость і стоячій кєр.
А щас шо?..
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12.08.2021 10:58 Відповісти
+++
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12.08.2021 12:12 Відповісти
Жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала засумніватися у своїй любові і відданості Україні, - Федерація легкої атлетики - Цензор.НЕТ 2812
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12.08.2021 11:23 Відповісти
Ишь да ты падишь ты, какая же чудесная замечательная то новость :
От всего сердца тебя Ярославка поздравляю, наши набили укропов.
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12.08.2021 12:43 Відповісти
не отмазывайте. Плохо работаете со спортсменами. Прославила так прославила страну.
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12.08.2021 11:26 Відповісти
Не слова, а поступки говорят о человеке...привыкли словоблудием прикрывать свои делишки.
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12.08.2021 11:30 Відповісти
Сегодня она обнимается с кацапкой, а завтра будет кричать " Путин прийди".
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12.08.2021 11:38 Відповісти
і чого ви як шакали напали на спортсменку? якщо вже аж так підходити до питання відносин з ворогом (? ще треба розуміти, хто є ворог!), то взагалі не варто приймати участь ні в яких міжнародних заходах, якщо там присутня команда з расєї!
а може навчитися краще відрізняти Божий дар від яєчні????
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12.08.2021 11:55 Відповісти
Ніхто на неї не нападав - люди мають свою думку і висловлюють її.
Федерація легкої атлетики мала б краще слідкувати за порядком.
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12.08.2021 12:16 Відповісти
точно! федерація легкої атлетики України мала би прописати олімпійському комітету, як все має відбуватись, бо бачте українці - особливе цабе, з ким попало поруч не стоятимуть! то може нема чого взагалі їздити на олімпіади і чемпіонати, де расєяни беруть участь? Жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала засумніватися у своїй любові і відданості Україні, - Федерація легкої атлетики - Цензор.НЕТ 3026
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17.08.2021 15:51 Відповісти
В зебильной стране - зебильная федерация...
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12.08.2021 12:22 Відповісти
Що значить "хто б не стояв з тобою поруч"? Впевнений, не один капітан зс рф брав участь у бойових діях на Донбасі проти України. Чому наша федерація не допускає, що капітан лісіцкене теж приїжджала "постріляти хохлів" для підняття "бойового духу", або навіть їй наказали це зробити? Які у федерації докази, що лісіцкене "ихтамнет", вона точно знає, які мордорські капітани були на Донбасі, які ні?
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12.08.2021 12:30 Відповісти
Поражает наше отношение к спортсменам Курятника. Они не один раз оказывались на пьедестале, но спотрсмены других стран избегали фотографироваться в объятиях этих "мельдониевых", понимая что эти люди нарушили спортивную этику, и фотографироваться с ними -себя не уважать. Нашим же это все по-фиг???
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12.08.2021 12:38 Відповісти
19-річна медалістка заслуговує на повагу за медаль , та поблажливе ставлення за "обнімашка ", хоча мала б знати , що росіянка була довіреною особою путлера , тобто -вона в політиці.Чиновники від спорту мал б пояснити все це Ярославі. ЦЕ - ВИНА ЧИНОВНИКІВ ..
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12.08.2021 12:45 Відповісти
В словах "федерації" не вистачає декількох фраз "проадіннарот" та "какаярізнітса"
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12.08.2021 13:09 Відповісти
Федерація працювала на *********. Краще йдіть в перший клас і забирайте своїх спортсменів-малоросів. Там дітки краще орієнтуються хто є хто. Може ви в емоціях собі гадите в штани? Не подобається - за поребрік, ми виховаємо наших надійних спортсменів.
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12.08.2021 13:27 Відповісти
голова федерації легккої атлетики України - Р.Саффіуллін, потомствений риг., свого часу віце-президинт кротячого клубу рижої мразі, свого часу президент ПФЛ, свого часу двічі нардеп від Партії регіонів, № 41 в списку в 2007-році. Свого часу міністр у справах сім'ї, молоді та спорту в уряді азірова (2010-12рр)
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12.08.2021 13:50 Відповісти
Та просто нехай офіційно заявить на камеру будь якого телеканалу що путін - х у й л о . Це ж і так всі знають .
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12.08.2021 13:50 Відповісти
Дівчина показала перевагу наявності національного прапора для зіичайного спортсмена поруч з ганчіркою країни 404 обдовбарів....
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12.08.2021 14:48 Відповісти
Жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала засумніватися у своїй любові і відданості Україні, - Федерація легкої атлетики - Цензор.НЕТ 3864 Жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала засумніватися у своїй любові і відданості Україні, - Федерація легкої атлетики - Цензор.НЕТ 6027 Жодним своїм висловлюванням Магучіх не дала засумніватися у своїй любові і відданості Україні, - Федерація легкої атлетики - Цензор.НЕТ 6620
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12.08.2021 15:07 Відповісти
 
 